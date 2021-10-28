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Новости Борьба с коронавирусом
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В США рекомендуют вводить четвертую дозу вакцины против COVID-19 людям с сильным и умеренным иммунодефицитом

В США рекомендуют вводить четвертую дозу вакцины против COVID-19 людям с сильным и умеренным иммунодефицитом

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обновил свои рекомендации, где указал, что людям с сильным и умеренным иммунодефицитом может потребоваться четвертая доза вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на сайт CDC, передает Цензор.НЕТ.

Возможность сделать дополнительную дозу вакцины отметили для людей с умеренным и тяжелым иммунодефицитом в возрасте от 18 лет, уже получивших основные дозы препарата (например, две дозы вакцины Pfizer/BioNTech или одну Johnson & Johnson) и бустерную дозу. Еще одну дополнительную дозу предлагают делать по меньшей мере через 6 месяцев после бустерной.

При этом CDC говорят, что людям с иммунодефицитом необходима хотя бы одна дополнительная доза. Исследования в США и Израиле показали, что около 40% среди вакцинированных, но все же заболевших - люди с разными степенями иммунодефицита.

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CDC рассматривают дополнительные дозы для тех, кто проходит активное лечение опухолей и гематологических злокачественных новообразований; для пациентов, которым пересаживают органы; для людей с острой стадией ВИЧ, а также для людей, которые проходят иммуносупрессивную терапию.

В октябре Всемирная организация здравоохранения рекомендовала дополнительные прививки вакциной против коронавируса людям, у которых ослаблен иммунитет.

Накануне вводить дополнительные дозы вакцины определенным категориям людей также разрешили медицинские регуляторы США и ЕС.

В ВОЗ некоторое время активно призывали состоятельные страны не начинать вакцинацию третьими дозами препаратов против коронавируса, пока более бедные страны не имеют доступа к ним. Гендиректор ВОЗ отмечал, что "разрыв в поставках вакцин между бедными и богатыми странами несправедлив".

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Даже после рекомендации там указали, что сначала страны должны охватить максимальное количество людей основными дозами, а затем вводить дополнительные, начиная с старейших возрастов.

Идея введения третьей дозы вакцины становится все более актуальной в странах, начавших свою кампанию прививок раньше других. В частности, из-за опасений постепенного снижения иммунитета у вакцинированных людей.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (27156) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Ось вже і четверта доза. Недовго і до десятої.
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28.10.2021 00:24 Ответить
+7
Это ещё раз доказывает, что вакцинация приглушает иммунную систему. Сильный иммунитет передается по наследству. Какой иммунитет Вы передадите своим будущим детям ? ? ? Выращивать из людей тепличные растения, которые будут постоянно сидеть на уколах ? ? ?
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28.10.2021 00:37 Ответить
+6
Если три не помогли, нафига колоть четвертую?
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28.10.2021 01:52 Ответить
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Ось вже і четверта доза. Недовго і до десятої.
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28.10.2021 00:24 Ответить
людям с сильным и умеренным иммунодефицитом (c)
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28.10.2021 00:31 Ответить
с кого-то же надо начинать. третью тоже начинали вроде бы как с нетипичных случаев "рекомендовать", сейчас уже поголовно.
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28.10.2021 08:14 Ответить
вчера моя жена с дочей ездили в частную клинику Ордекст..как то так короче по иным вопросам обратно брали такси а водитель оказалось был тут же под клиникой и рассказал человек историю...ПРИВИВАЛСЯ ОН 2 РАЗА реально законно прививки перенес скажем так нормально НО вот у него проблема на работе таксиста в фирме не буду говорить какой требуют Сертификаты о прививках он уверенный что реально сделал прививки пошел и тут ОБЛОМ доктор по ошибке или умышленно в электронную картотеку внес фамилию чуточку изменив буковку и все.. мужик приехал к семейному врачу на разборку ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ 60 ЧЕЛОВЕК!!!!!!! простоял полдня отошел в туалет и покушать в столовку вернулся а очередь мигом прошла а доктор ему нет мы вас уже не примем записывайтесь в следующий раз через 40 дней!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И ЭТО ОДЕССА И ЧАСТНАЯ КЛИНИКА......
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28.10.2021 10:31 Ответить
прохладные истории от таксистов
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28.10.2021 14:04 Ответить
Це свідчить про "якість" вакцин. Всіх!
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28.10.2021 12:54 Ответить
Это ещё раз доказывает, что вакцинация приглушает иммунную систему. Сильный иммунитет передается по наследству. Какой иммунитет Вы передадите своим будущим детям ? ? ? Выращивать из людей тепличные растения, которые будут постоянно сидеть на уколах ? ? ?
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28.10.2021 00:37 Ответить
Тут погоджуся. У Середньовіччі люди не знали ані щеплень, ані елементарної гігієни. І нічого- жили собі спокійно по 30-40 років і горя не знали.
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28.10.2021 06:52 Ответить
Уберите лекарства и энергоносители - вернемся к жизни по 30-40 лет.
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28.10.2021 08:02 Ответить
Вообщето нормально они жили. Если кто до 7 лет доживал у того были большие шансы до 60 прожить.

Если не чума, конечно, с оспой.
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28.10.2021 08:49 Ответить
Селянам вводить сало, чеснок и самогон, остальным 3ю дозу.
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28.10.2021 00:37 Ответить
больше вакцыны всякой и разной, боольше прибыли гейтсу и соросу.
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28.10.2021 00:58 Ответить
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28.10.2021 01:09 Ответить
Если три не помогли, нафига колоть четвертую?
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28.10.2021 01:52 Ответить
если так пойдёт, то ревакцинироваться будем каждый год.
как лесники от сказу.
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28.10.2021 03:45 Ответить
каждый год? наивный. как минимум каждый месяц. но не факт. забота о людях и их здоровье может дойти и до еженедельной или, в идеале, до ежедневной "ревакцинации".
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28.10.2021 08:17 Ответить
Ну фсё, подсадили людей на ширево. Планета наркоманов
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28.10.2021 08:18 Ответить
скоро будет и по 12 ширять.... ждем....
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28.10.2021 18:11 Ответить
 
 