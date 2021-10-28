В США рекомендуют вводить четвертую дозу вакцины против COVID-19 людям с сильным и умеренным иммунодефицитом

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обновил свои рекомендации, где указал, что людям с сильным и умеренным иммунодефицитом может потребоваться четвертая доза вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на сайт CDC, передает Цензор.НЕТ.

Возможность сделать дополнительную дозу вакцины отметили для людей с умеренным и тяжелым иммунодефицитом в возрасте от 18 лет, уже получивших основные дозы препарата (например, две дозы вакцины Pfizer/BioNTech или одну Johnson & Johnson) и бустерную дозу. Еще одну дополнительную дозу предлагают делать по меньшей мере через 6 месяцев после бустерной.

При этом CDC говорят, что людям с иммунодефицитом необходима хотя бы одна дополнительная доза. Исследования в США и Израиле показали, что около 40% среди вакцинированных, но все же заболевших - люди с разными степенями иммунодефицита.

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CDC рассматривают дополнительные дозы для тех, кто проходит активное лечение опухолей и гематологических злокачественных новообразований; для пациентов, которым пересаживают органы; для людей с острой стадией ВИЧ, а также для людей, которые проходят иммуносупрессивную терапию.

В октябре Всемирная организация здравоохранения рекомендовала дополнительные прививки вакциной против коронавируса людям, у которых ослаблен иммунитет.

Накануне вводить дополнительные дозы вакцины определенным категориям людей также разрешили медицинские регуляторы США и ЕС.

В ВОЗ некоторое время активно призывали состоятельные страны не начинать вакцинацию третьими дозами препаратов против коронавируса, пока более бедные страны не имеют доступа к ним. Гендиректор ВОЗ отмечал, что "разрыв в поставках вакцин между бедными и богатыми странами несправедлив".

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Даже после рекомендации там указали, что сначала страны должны охватить максимальное количество людей основными дозами, а затем вводить дополнительные, начиная с старейших возрастов.

Идея введения третьей дозы вакцины становится все более актуальной в странах, начавших свою кампанию прививок раньше других. В частности, из-за опасений постепенного снижения иммунитета у вакцинированных людей.