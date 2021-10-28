РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11995 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 849 60

Россия в ТКГ потребовала отдать 300 м территории в обмен на открытие КПВВ, - Гармаш

Россия в ТКГ потребовала отдать 300 м территории в обмен на открытие КПВВ, - Гармаш
Фото: fb.com/pressjfo.news

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона выдвинула ультиматум - потребовала отдать часть подконтрольной Украине территории взамен на открытие контрольно-пропускных пунктов.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это не единственное требование оккупационных администраций. Делается это для того, чтобы заблокировать все важные договоренности, которые были достигнуты во время Нормандской встречи в 2019 году.

"Последнее, скажем так, изобретение российской стороны, - она искала любые поводы не открывать КПВВ. И вот сейчас она придумала, что мы должны отдать 300 м своей территории для того, чтобы открыть пункты. То есть, начала шантаж", - рассказал Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марионетки Кремля из ОРДЛО потребовали ввести в подгруппу ТКГ "профессионального и договороспособного" Медведчука, Украина отказалась

Также он сообщил, что в адрес украинской делегации поступило требование ввести в состав делегации нардепа Медведчука, якобы тогда это позволит разблокировать вопрос гуманитарной подгруппы.

"Теперь они уже диктуют нам, кого включать в состав нашей делегации. Точнее, требуют убрать официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. Тем более странно, когда это пытаются делать люди, которые вообще официально никого не представляют в ТКГ. Даже Россия стесняется выдать официальную ноту на их участие в переговорах. На самом деле, они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений "нормандской четверки" об обмене удерживаемыми лицами и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтоб заблокировать работу подгруппы", - резюмировал Гармаш.

Также он подчеркнул, что по-прежнему украинская делегация не получила ответа от российской стороны, какие именно документы она подразумевает под термином "Минские договоренности".

Также читайте: Россия продолжает блокировать прогресс в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - США

Автор: 

россия (96200) Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330) Гармаш Сергей (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Их , я надеюсь , послали ?
показать весь комментарий
28.10.2021 00:39 Ответить
+26
Ну с кем ведете переговоры такой и результат. Трудно вы***ть того кто раком не стоит. А будете ставить Украину раком перед врагом они еще и не то потребуют. На каждый выпад врага нужно делать десять выпадов в ответ. Ато козломордые уже расстреливают наших людей посреди улицы на глазах семьи и свидетелей, мы играем в либерастию
показать весь комментарий
28.10.2021 00:50 Ответить
+17
2 на 1 м на Ростовском скотомогильнике не хотите ли ?
показать весь комментарий
28.10.2021 00:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Их , я надеюсь , послали ?
показать весь комментарий
28.10.2021 00:39 Ответить
Там же наши люди! Век бы их не видел. Как бандит так лугандосятина.
показать весь комментарий
28.10.2021 08:53 Ответить
Ох зря так оборзели! Сейчас всё ФРГ ну стеной встанет за нас---повезло! А макрон-патрон ООН на дыбы поднимет!
показать весь комментарий
28.10.2021 00:44 Ответить
за кого за вас, за рашистов?
показать весь комментарий
28.10.2021 01:26 Ответить
С ТЕРРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРЫ НЕ ВЕДУТ ! Все , что наобещал ************** В 2019 г оказалось не в интересах Украины и теперь убийцы крутят вами ,как прикажут из Москвы
показать весь комментарий
28.10.2021 06:24 Ответить
И что Зе пообещал,огласите список?
показать весь комментарий
28.10.2021 08:26 Ответить
Чтобы перечислить все его обещания идиотам надо день потратить, а вот что он выполнил- полсекунды, ничего.
показать весь комментарий
28.10.2021 08:57 Ответить
Для клоуна 300 м -мелочи. Это же не Израиль.
показать весь комментарий
28.10.2021 07:35 Ответить
2 на 1 м на Ростовском скотомогильнике не хотите ли ?
показать весь комментарий
28.10.2021 00:50 Ответить
Ну с кем ведете переговоры такой и результат. Трудно вы***ть того кто раком не стоит. А будете ставить Украину раком перед врагом они еще и не то потребуют. На каждый выпад врага нужно делать десять выпадов в ответ. Ато козломордые уже расстреливают наших людей посреди улицы на глазах семьи и свидетелей, мы играем в либерастию
показать весь комментарий
28.10.2021 00:50 Ответить
А через месяц опять закроют и опять потребуют 300 метров?!
показать весь комментарий
28.10.2021 01:03 Ответить
скорее через день 500 метров.
показать весь комментарий
28.10.2021 01:18 Ответить
Цапи Україні не указ!
показать весь комментарий
28.10.2021 01:06 Ответить
типова громадянська війна
а русофоби кажуть, що расісюшка - агресор
не вірте!
показать весь комментарий
28.10.2021 01:11 Ответить
факт им на лицо, точнее сказать, х на рыло..
показать весь комментарий
28.10.2021 01:13 Ответить
интересно, гитлер у сралина тоже 300 м требовал?
показать весь комментарий
28.10.2021 01:17 Ответить
Потом они скажут что Украина своим отказом выполнять требования эрефии, устраивает геноцид жителей ОРДЛО
показать весь комментарий
28.10.2021 01:27 Ответить
куя 30 сантиметров им по самые гланды, а не 300 метров нашей земли
показать весь комментарий
28.10.2021 09:13 Ответить
Открытие КПВВ нужно в первую очередь им, а не нам
показать весь комментарий
28.10.2021 01:29 Ответить
странно, почему Мариуполь не потребовали, чего мелочиться то?
показать весь комментарий
28.10.2021 01:29 Ответить
300м на Банковой??
показать весь комментарий
28.10.2021 01:30 Ответить
не, 300 метров на западной границе.
показать весь комментарий
28.10.2021 01:31 Ответить
А талоны на усиленное питание им не надо ? ( может боярой возьмете ? )
показать весь комментарий
28.10.2021 01:30 Ответить
Пффф... "ннада проста отвести вайска", правда ушлёпки зелёные?
показать весь комментарий
28.10.2021 01:38 Ответить
Пусть возвращают Дебальцево по минским догам.... А вообще пошли на фиг с территории Украины. Х вам рыло, а не 300 метров.
показать весь комментарий
28.10.2021 01:54 Ответить
а холмик на их могилы им не надо?????
показать весь комментарий
28.10.2021 02:56 Ответить
О, так Росія рухає кордон Грузії кожен день).
показать весь комментарий
28.10.2021 07:24 Ответить
А чё только 300м, давайте уже всю территорию до Сяна
показать весь комментарий
28.10.2021 07:29 Ответить
Все КПВВ надо закрыть на 25 лет.
показать весь комментарий
28.10.2021 07:30 Ответить
Вірне рішення...Хай сидять там,вони ж хотіли до мордорії...
показать весь комментарий
28.10.2021 13:38 Ответить
Давайте отдадим им клоуна и 95-е кварбыдло.
показать весь комментарий
28.10.2021 07:42 Ответить
Успехи комманды переговорщиков от Украины как говорится ,,налицо,,.
показать весь комментарий
28.10.2021 08:29 Ответить
А скільки віддали, коли Косоворотка відвів війська? Після зміни влади на виборах, "95 квартал" у повному складі під керівництвом Косоворотки підуть визволяти те, що віддали, не ними завойоване без підтримки армії, яку вони відвели.
показать весь комментарий
28.10.2021 08:31 Ответить
Не больше чем 300 кв.км. Потому орки надеялись, что клоун и сейчас пойдёт им навстречу.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:39 Ответить
А нах Украине эти КПВВ?
показать весь комментарий
28.10.2021 08:32 Ответить
Не мала баба клопоту.
показать весь комментарий
28.10.2021 08:48 Ответить
щоб зрадники і поліцаї даунбасята могли приїхати і отримати тут пенсії, пособія, щоб діти поліцаїв, які вбивають українських військових могли безкоштовно тут вчитися і звичайно ще завозити ковіди і обзивали тут наших фашистами.
показать весь комментарий
28.10.2021 08:49 Ответить
Ух ты! 300 метров? А морду медом не намазать?
показать весь комментарий
28.10.2021 08:48 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 12:02 Ответить
Якщо вже так просяться, то треба виділити їм землю на 2 м нижче поверхні.
показать весь комментарий
28.10.2021 08:51 Ответить
300 метров - это как раз нах....
показать весь комментарий
28.10.2021 09:22 Ответить
Любое такое открытие повлечет налыв ковидных жителей дамбаса в невиданных масштабах
показать весь комментарий
28.10.2021 10:06 Ответить
В глубину развешо, главное чтобы они там все поместились.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:09 Ответить
Якщо питання стоїть обміняти третякову на мудачука, то не велика між ними різниця,одне і теж лайно тільки з різних ракурсів.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:12 Ответить
Одно не понятно зачем эти КППП Украине на 8 году войны.. Если для приема беженцев, так они уже все кто хотел ( или кто мог) выехали. Пенсионный и прочий "туризм" в сторону Украину и тем более поездки из Украины туда, давно нужно было закрыть. Может реально нужно смотреть на вещи, это оккупированные территории ( и вроде с этим все согласны), линия соприкосновения по сути это линия фронта ( по моему и в этом нет сомнений), перемирия нет как нет ( его нарушения, обстрелы и т.д включая ранения и гибель наших бойцов продолжается ежедневно), население на той стороне или повязано с оккупантами или являются их сторонниками , или за 7-8 лет прожив в том информационном поле уже далеки от Украины. Ну и какие КПП,... Они возможны только на официальной границе страны, да и то не со страной агрессором и его военно-политическим союзником ( членом единого союзного государства) или какими либо оккупированными ими территориями. Говорят что Раша ведет "гибридную " войну.. Ну а мы что ведем.. тоже гибридную войну, гибридную оборону.. превратив жизнь страны в сплошную гибридность. До сих пор не разорваны даже дип. отношения, да и прочие связи ( которые возможно было трудно было разорвать одномоментно в 2014 году, но уж за 5-7 -8 лет как то уже стыдно об этом даже говорить.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:14 Ответить
Стидоба.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:46 Ответить
Это такие дипломатические игры в компромиссы. Хотят Меркель и Макрон КПП ?, - идем на уступку, подписываем, выполняем. А наши хотелки поменьше их видеть на своей территории за нас выполняют оккупационные администрации. И они же при этом остаются обосраны в глазах Берлина и Парижа. Хотя и им и их хозяевам в Москве до лампочки как они выглядят и пахнут.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:34 Ответить
кпвв и до Киева доведут.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:39 Ответить
Щодо Третякової, то тут москалики праві, треба поміняти, ну, хоча б на Яроша чи Тягнибока на вибір
показать весь комментарий
28.10.2021 10:42 Ответить
Лише одне питання: а навіщо нам відкривати той пункт пропуску? Це для того щоб їхня вата повзала сюди за пенсіями та тими грошима підтримувала своїх синочків, які вбивають наших братів та синів? Якби моя воля, я би закрив усі КПП і заборонив будь яке спілкування з тими покидьками.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:55 Ответить
Витя мертвейчук гулять не выйдет, он наказан...
показать весь комментарий
28.10.2021 10:59 Ответить
А байрактары вам зачем? что бы всем показывать? Бомбить таких шантажистов надо, сразу!
показать весь комментарий
28.10.2021 11:32 Ответить
А давайте наоборот, они отходят на километр, а мы закрываем все КПП.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:10 Ответить
Открытие КПВВ нужно как раз московитам. Не хотят открывать, не надо
показать весь комментарий
28.10.2021 13:08 Ответить
Так , а для чого нам відкриття КПВВ ? Я шось нічо не розумію . Рішили епідситуацію погіршити і наповнити міста голодними прибульцями з порожніми сумками і головами ?
показать весь комментарий
28.10.2021 13:40 Ответить
 
 