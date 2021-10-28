Россия в ТКГ потребовала отдать 300 м территории в обмен на открытие КПВВ, - Гармаш

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона выдвинула ультиматум - потребовала отдать часть подконтрольной Украине территории взамен на открытие контрольно-пропускных пунктов.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это не единственное требование оккупационных администраций. Делается это для того, чтобы заблокировать все важные договоренности, которые были достигнуты во время Нормандской встречи в 2019 году.

"Последнее, скажем так, изобретение российской стороны, - она искала любые поводы не открывать КПВВ. И вот сейчас она придумала, что мы должны отдать 300 м своей территории для того, чтобы открыть пункты. То есть, начала шантаж", - рассказал Гармаш.

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Также он сообщил, что в адрес украинской делегации поступило требование ввести в состав делегации нардепа Медведчука, якобы тогда это позволит разблокировать вопрос гуманитарной подгруппы.

"Теперь они уже диктуют нам, кого включать в состав нашей делегации. Точнее, требуют убрать официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. Тем более странно, когда это пытаются делать люди, которые вообще официально никого не представляют в ТКГ. Даже Россия стесняется выдать официальную ноту на их участие в переговорах. На самом деле, они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений "нормандской четверки" об обмене удерживаемыми лицами и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтоб заблокировать работу подгруппы", - резюмировал Гармаш.

Также он подчеркнул, что по-прежнему украинская делегация не получила ответа от российской стороны, какие именно документы она подразумевает под термином "Минские договоренности".

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