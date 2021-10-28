Компания Apple исправила карты в приложении, указав Крым как часть Украины, - посольство в США
Компания Apple исправила ошибку в одном из своих приложений, подтвердив, что Крым является частью Украины.
Об этом в Twitter сообщает Посольство Украины в США, передает Цензор.НЕТ.
"Замечательная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+9 irenka ko
показать весь комментарий28.10.2021 01:58 Ответить Ссылка
+7 Green sheet
показать весь комментарий28.10.2021 01:22 Ответить Ссылка
+6 Yevgeniy Lysenko #493376
показать весь комментарий28.10.2021 01:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- за уродину, за тупина, за сралина!
Твої одічалиє ще з запою не вийшли. Як прокинуться та віддупляться, тоді і почнеться хвєєрвєрк.
Подавляющая часть которых - агенты ГРУ
Для всех его будут показывать украинским, а на России он будет показан как российский ?
Уже такое было , не с apple а с другой компанией