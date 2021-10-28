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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Компания Apple исправила карты в приложении, указав Крым как часть Украины, - посольство в США

Компания Apple исправила карты в приложении, указав Крым как часть Украины, - посольство в США

Компания Apple исправила ошибку в одном из своих приложений, подтвердив, что Крым является частью Украины.

Об этом в Twitter сообщает Посольство Украины в США, передает Цензор.НЕТ.

"Замечательная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Apple обозначила оккупированный Крым частью РФ: МИД Украины поручил посольству в США разобраться в ситуации

Автор: 

Apple (66) Крым (26425) карта (183)


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Топ комментарии
+9
Там таке зарево буде від вибухнувших пердаків, що на расєї настануть білі ночі. Завтра будемо насолоджуватись погрозами та спаленням айфонів та айпедів. Ой, я вже сміюсь.
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28.10.2021 01:58 Ответить
+7
Но кто подсунул такой известной компании не правильные карты? У вас работает росийский диверсант
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28.10.2021 01:22 Ответить
+6
Ждём комментарий кремлевской шлюшки Захаровой
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28.10.2021 01:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Но кто подсунул такой известной компании не правильные карты? У вас работает росийский диверсант
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28.10.2021 01:22 Ответить
Мордор поставив ультиматум Apple , щоб анексований Крим був територією раіські. Вони пішли на поступки та тільки на територіі раісі Крим показували їхнім. В усіх інших країнах півострів показували, як територію України.
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28.10.2021 01:55 Ответить
Ждём комментарий кремлевской шлюшки Захаровой
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28.10.2021 01:31 Ответить
а чего ждать, просто войну объявит яблочникам.
- за уродину, за тупина, за сралина!
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28.10.2021 01:34 Ответить
Там таке зарево буде від вибухнувших пердаків, що на расєї настануть білі ночі. Завтра будемо насолоджуватись погрозами та спаленням айфонів та айпедів. Ой, я вже сміюсь.
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28.10.2021 01:58 Ответить
вчерашнее завтра уже сегодня. Ну и где белые ночи?
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29.10.2021 19:48 Ответить
В Карагандє!

Твої одічалиє ще з запою не вийшли. Як прокинуться та віддупляться, тоді і почнеться хвєєрвєрк.
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29.10.2021 20:08 Ответить
Не льстите себе. У них есть дела поважней, чем разглядывать уровни серого на каких то картах, марках, этикетках, спичечным коробкам, ёлочным игрушкам. Здесь на этом форуме, два раза в неделю идут дебаты на подобные темы. То кто то шапку купил со звездой и кокардой, то ленточку полосатую видели, то фабрика ёлочных игрушек звёздочки на стеклянных шариках рисовала, то спортсменка не того обнимала. Удивляет реакция рядовых Украинцев на такие ничтожные преступления. Волнуют они их так же, как если бы у них корова здохла. А Вы тут волнуетесь за чужие пердаки. Кстати, я этот термин "горящие пердаки", вообще никогда в жизни, кроме как на этом форуме не слышал. Даже и не сразу понял, что означает эта аллегория.
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29.10.2021 22:32 Ответить
Вот уже неделя прошла, а никто нигде даже и не слышал.
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04.11.2021 17:48 Ответить
Що коментувати? Не здивуюсь, якщо для росіян карта показує Крим російським, а для України українським.
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28.10.2021 09:09 Ответить
Нарешті! Бо це реально була якась ганьба. Д
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28.10.2021 01:50 Ответить
Вот еще бы уволили и выслали на историческую родину все кацапов, работающих в Apple!

Подавляющая часть которых - агенты ГРУ
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28.10.2021 01:51 Ответить
а когда они без пинков будут работать???
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28.10.2021 02:55 Ответить
Интересно , российские ватники вьібросят свои айфоньі , или перетопчутся ?
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28.10.2021 05:54 Ответить
конечно выбросят и кинутся йотафоны покупать.
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28.10.2021 06:40 Ответить
Йотафонов давно нет.
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28.10.2021 08:18 Ответить
значит путифоны купят, из скрепного дуба,как их головы.
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28.10.2021 08:36 Ответить
Нет никаких путифонов, все попытки москалей создать смартфон, это банальное очковтирательство. Апараты собирают во всяких Китаях, Тайванях и от Рабсеи так только пафосный бренд и пиар.
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05.11.2021 19:54 Ответить
После распада СССр в 1991 году,ООН не реорганизовала свои правовые документы...,РАБссии и РСФСР в них не было от слова совсем...,В СовБезе ООН тоже самое этого быдла нет...,юридически этого Моцкальского говна нет нигде....
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28.10.2021 07:44 Ответить
Интересно, а как они исправили ?

Для всех его будут показывать украинским, а на России он будет показан как российский ?

Уже такое было , не с apple а с другой компанией
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28.10.2021 07:48 Ответить
Дохляк СССр не был ни страной ни государством,это типа что сейчас типа ЕС войдет в блок НАТО польностью все до единой страны включая Ватикан, Монако и прочие Лихтенштейны и даже Косово... так и СССр был союзом советского говна из 15 республик Свободных.как пели Мавзолейные в гимне ...
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28.10.2021 07:51 Ответить
Яблоко еще те *ляди--уверен,что на территории помойки Крым ихний.
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28.10.2021 08:04 Ответить


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28.10.2021 08:07 Ответить
Бухенвальд хоть освещен!
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28.10.2021 23:30 Ответить
Гляньте опис , Cімферопольського еропорта (SIP) на картах Apple
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28.10.2021 08:44 Ответить
Цікаво ще, коли ж сірі українською почне говорити?
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28.10.2021 10:31 Ответить
Я две недели назад написал письмо в The Guardian и они исправили карту с российским Крымом на украинский- в статье об изменении климата в Европе. Без пафосных статей на цензоре и размахивания флага...
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29.10.2021 16:55 Ответить
 
 