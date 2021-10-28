Компания Apple исправила карты в приложении, указав Крым как часть Украины, - посольство в США

Компания Apple исправила ошибку в одном из своих приложений, подтвердив, что Крым является частью Украины.

Об этом в Twitter сообщает Посольство Украины в США, передает Цензор.НЕТ.

"Замечательная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Apple обозначила оккупированный Крым частью РФ: МИД Украины поручил посольству в США разобраться в ситуации