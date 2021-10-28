Со следующего года больницы должны обеспечить перевод на украинский жестовый язык, - Ляшко

С 2022 года к больницам будут выдвигаться требования по обеспечению перевода на украинский жестовой язык.

Об этом на заседании Совета безбарьерности сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По инициативе Минздрава с 1 января 2022 года Кабинетом Министров установлено требование к больницам, желающим заключить договор с НСЗУ, по подтверждению возможностей перевода на украинский жестовый язык. Это реальное требование, и оно имеет свой результат. Например, в Харькове сейчас обеспечены средствами коммуникации слабослышащих людей 87 заведений здравоохранения города", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, 3045 заведений здравоохранения, которые законтрактованы НСЗУ, подали выводы о доступности зданий и помещений для людей с инвалидностью, обустроены пандусы, специальные лифты, подъемники и т.д.

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Также министр добавил, что в Минздраве продолжается работа по развитию системы Централь 103, будет предусмотрена возможность вызова неотложной помощи неголосовым способом. Кроме этого, по его словам, начата работа по внедрению через приложение "Дія" возможности вызова неотложной помощи.

Ляшко напомнил, что в рамках программы "Большая стройка", Минздрав согласовал на следующий год концепты медицинского задания для 48 больниц. "Одна областная клиническая и одна областная детская больница в каждом регионе, которая будет включать инновационные подходы к безбарьерности", - сказал министр.