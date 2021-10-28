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Со следующего года больницы должны обеспечить перевод на украинский жестовый язык, - Ляшко

Со следующего года больницы должны обеспечить перевод на украинский жестовый язык, - Ляшко

С 2022 года к больницам будут выдвигаться требования по обеспечению перевода на украинский жестовой язык.

Об этом на заседании Совета безбарьерности сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По инициативе Минздрава с 1 января 2022 года Кабинетом Министров установлено требование к больницам, желающим заключить договор с НСЗУ, по подтверждению возможностей перевода на украинский жестовый язык. Это реальное требование, и оно имеет свой результат. Например, в Харькове сейчас обеспечены средствами коммуникации слабослышащих людей 87 заведений здравоохранения города", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, 3045 заведений здравоохранения, которые законтрактованы НСЗУ, подали выводы о доступности зданий и помещений для людей с инвалидностью, обустроены пандусы, специальные лифты, подъемники и т.д.

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Также министр добавил, что в Минздраве продолжается работа по развитию системы Централь 103, будет предусмотрена возможность вызова неотложной помощи неголосовым способом. Кроме этого, по его словам, начата работа по внедрению через приложение "Дія" возможности вызова неотложной помощи.

Ляшко напомнил, что в рамках программы "Большая стройка", Минздрав согласовал на следующий год концепты медицинского задания для 48 больниц. "Одна областная клиническая и одна областная детская больница в каждом регионе, которая будет включать инновационные подходы к безбарьерности", - сказал министр.

Автор: 

больница (1442) инклюзия (40) Ляшко Виктор (1365)


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Топ комментарии
+5
То есть ты ДУМАЛ что язык жестов один для всех ? То есть в разных странах мира язык жестов одинаков ?Ты или мокшанин или дурак. В Британии это жест "о кей", а в Тунисе "я тебя убью" Смотри не перепутай, Кутузов . И лишний раз руками не размахивай
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28.10.2021 04:08 Ответить
+5
У меня такое впечатление, что они, в смысле представители власти, находятся в параллельной реальности. У них в больницах кислород заканчивается, а эти ублюдки просто прикалываются про язык жестов. Это они на что намекают? На то, что когда у больного нехватка кислорода, он должен языком жестов сообщить об этом врачу? А врач, видимо, по их логике на этом же языке сообщит задыхающемуся пациенту, что кислорода нет и не предвидится.
Капец. Там походу нормальных не осталось. Такое впечатление, что зеленский & Co уже сидят на чемоданах и им все по..й
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28.10.2021 05:51 Ответить
+4
Да, это очень нужно. Без украинского жестового языка болезни не вылечатся. Да что там, без украинского жестового языка вобще жизнь не мила
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28.10.2021 02:24 Ответить
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Думал язык жестов один для всех. У них еще и переводчики есть? Анекдот какой-то.
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28.10.2021 01:53 Ответить
То есть ты ДУМАЛ что язык жестов один для всех ? То есть в разных странах мира язык жестов одинаков ?Ты или мокшанин или дурак. В Британии это жест "о кей", а в Тунисе "я тебя убью" Смотри не перепутай, Кутузов . И лишний раз руками не размахивай
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28.10.2021 04:08 Ответить
Да, это очень нужно. Без украинского жестового языка болезни не вылечатся. Да что там, без украинского жестового языка вобще жизнь не мила
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28.10.2021 02:24 Ответить
а какое тебе дело до внутренних украинских проблем? Лучше поведай, а мокшанский жестовый есть?
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28.10.2021 04:11 Ответить
Так как я тут живу, то самое непосредственное дело. Врачи и так загружены. А им сверху всяки ляшки ещё и дебильные директивы спускают. Жестовый язык нужен, кто ж спорит. Но не тогда, когда медицине и так жопа.
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28.10.2021 19:33 Ответить
Ну если ты тут живешь, то ответь. Ты внимательно читал новость? И для контроля, расскажи про Крым. Он чей?
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28.10.2021 19:59 Ответить
Крым наш. И да, читал. Если думаете, что со следующего года медицина у нас выйдет на мировые стандарты, то я лично очень сомневаюсь. Не при этой власти
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28.10.2021 21:44 Ответить
Уточняю. Крым ваш? Это чей? И да читал, но недосчитал. Нет ни слова про мировые стандарты, а лишь про ведение языка жестов в следующем году
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28.10.2021 21:54 Ответить
😬🥃😓👩‍🦰🍸👩🏾‍🦰🥩👩🏿‍🦰🍇🍸🍸🍸🍡🍢🍱🍱🍱🍱🤟✌🏻👌
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28.10.2021 04:06 Ответить
У меня такое впечатление, что они, в смысле представители власти, находятся в параллельной реальности. У них в больницах кислород заканчивается, а эти ублюдки просто прикалываются про язык жестов. Это они на что намекают? На то, что когда у больного нехватка кислорода, он должен языком жестов сообщить об этом врачу? А врач, видимо, по их логике на этом же языке сообщит задыхающемуся пациенту, что кислорода нет и не предвидится.
Капец. Там походу нормальных не осталось. Такое впечатление, что зеленский & Co уже сидят на чемоданах и им все по..й
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28.10.2021 05:51 Ответить
Та это зеленая традиция: когда провалы по основным направлениям найти "инновацию" и рассказывать о невиданных семимильных шагах вперед.
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28.10.2021 07:13 Ответить
А що не так?!! Краще щоб як зараз, коли до лікувальної установи приходить хвора людина, що спікується жестовою мовою, а її ніхто не розуміє? Тобто таких людей не треба лікувати? Жестову мову вводять, бо її взагалі не було!!!
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28.10.2021 08:11 Ответить
Ну все, теперь нормуль. Ляшко будет жестами изгонять коронавирус у вакцинированных
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28.10.2021 06:23 Ответить
Говорить об этом очередном достижении просто не могу, сил нет... Одно навязчивое желание, - поймать Ляшко без охраны...
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28.10.2021 06:52 Ответить
Цікаво, а щоб ви сказали, як би дійсно не могли говорити, а тільки жестами?
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28.10.2021 08:12 Ответить
Так він же й хоче мовою жестів показати,що тисячу щоденних мерців, такими іноваціями не воскресити.
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28.10.2021 08:46 Ответить
У врачей два жеста:или потирание большого и указательного пальца,а если денег нет так тогда показывают фак евый палец.
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28.10.2021 07:22 Ответить
Мені здається,що в першу чергу треба щоб люди з вадами слуху повинні вивчити українскі жести...а то привезуть ковідного.....вірмена чи грузина
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28.10.2021 07:25 Ответить
а у вірменії коли привозяить хворого українця то їхній лікар буде спілкуватися українськими жестами і мовою, чи вірменською?
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28.10.2021 08:26 Ответить
Без бабла не бывает лечения...,Мать Тереза давно умерла,а Красный Крест помогает только тем у кого советская власть в башке сидит...Шариковых наплодили 500 млн. с 1917 года...
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28.10.2021 07:40 Ответить
а що просто написати не можно ?
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28.10.2021 07:55 Ответить
Медпрацівники шпарять на російській і навіть не думають вчити державну і нуль уваги з боку Харанта, а тут щоб вони вивчижи жестову? Не тільки челюсті у мокшан повідпадають, а і пальці. Вони якісь несповна розуму - не можуть вивчити мову держави в якій живуть. Вас мокши, заставляють чукчи вчити їх мову?
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28.10.2021 08:21 Ответить
Судячи з коментарів, більшість людей навіть не уявляють як багато глухонімих у світі, шо в їхньому місті є школа(и) для для дітей з вадами слуху, що до появи смартфонів вони не могли користуватись телефонами, що лікарям було важко ставити діагноз і надавати їм мед. допомогу. Народ! Не звірійте!!!
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28.10.2021 09:05 Ответить
Больной: у меня нет денег, я могу расчитывать на медпомощь?
Врач:
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28.10.2021 20:05 Ответить
 
 