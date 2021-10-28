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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российская сторона в ТКГ требовала передать наемника РФ Косяка в оккупированный Луганск, - Гармаш

Российская сторона в ТКГ требовала передать наемника РФ Косяка в оккупированный Луганск, - Гармаш

Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской области в Трехсторонней контактной группе от Украины Сергей Гармаш рассказал о результатах заседания ТКГ, проходившего 27 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу журналиста.

По его словам, представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА Bayraktar.

"Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно барражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА на Донбассе - нет", - отметил Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предоставит международным организациям допуск к задержанному наемнику РФ Косяку, чтобы показать, кого Россия отправляет на Донбасс, - спикер МИД Николенко

Также обсуждалась ситуация вокруг СММ ОБСЕ, члены которой были заблокированы в оккупированных Донецке и Горловке.

"Глава миссии посол Чевик назвал "издевательством" "целенаправленное влияние этой хорошо организованной акции", когда уровень шума, воздействию которого подвергались члены СММ, "был выше 100 дцб". Возглавлявший украинскую делегацию Александр Мережко квалифицировал это как преступление, которое совершено против лиц с дипломатическим статусом, и потребовал от РФ установить, кто контролировал людей, подозреваемых в этом преступлении. Поскольку РФ отказалась обсуждать этот вопрос, он будет вынесен Украиной на Совет ОБСЕ", - сообщил представитель Украины в ТКГ.

Он подчеркнул, что больше, чем открытие КПВВ, пенсии, освобождение удерживаемых и т.д., российскую сторону интересовала судьба задержанного в Золотом гражданина РФ Косяка.

"Интересно, что глава российской делегации Б. Грызлов сначала вообще отказался обсуждать этот вопрос, а уже потом, сменивший его г-н Кульмухаметов, поинтересовался, когда российский консул получит к нему доступ. При этом он почему-то требовал передать Косяка "Луганску". Мы спрашивали: "если консульский доступ - значит вы признаете, что он гражданин России. Но почему тогда передать его нужно Луганску, - это же, даже с позиции России - территория Украины?". Внятных ответов мы так и не получили", - констатировал Гармаш.

Также читайте: Гармаш о блокировании миссии ОБСЕ в Донецке: Россия дала задание "властям", а они уже организовали эту "акцию"

При этом российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы. В частности, журналист подтвердил, что россияне требуют убрать из состава делегации официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. В таком случае также обещают освободить трех пленных женщин.

"На самом деле, они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений Нормандской четверки об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтоб заблокировать работу подгруппы. Кстати, мы спросили Кульмухаметова, как РФ относится к идее передачи Украине трех человек, но к сожалению, не услышали позитивного ответа. Фактически, именно российская сторона заблокировала обсуждение этого вопроса. Ведь если бы с такой инициативой официально выступила страна - член ТКГ, сторона конфликта - нам бы пришлось его обсуждать…

Ну и по прежнему, мы так и не получили ответа от Российской стороны, какие именно документы она подразумевает под термином "Минские соглашения". ТКГ поручила политической рабочей группе разработать план действий в соответствии с Минскими соглашениями, но Россия как уж на сковороде вертится, однако не сознается, что именно она считает Минскими соглашениями. Александру Мережко пришлось адресовать этот вопрос спецпредставителю председательствующего в ОБСЕ Микко Киннунену. Ждем разъяснений от него. Иначе, как можно что-то разработать в соответствии с Минскими соглашениями, если мы не знаем, что члены ТКГ вкладывают в это понятие", - резюмирует Гармаш.

Читайте также: Россия в ТКГ потребовала отдать 300 м территории в обмен на открытие КПВВ, - Гармаш

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке. 19 октября организация сообщила о возобновлении патрулирования с базы в Горловке. Но уже 21 октября не смогла отправить ни один патруль.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Смотрите: "Группа состояла из четырех человек. Шли открыто и уверенно", - бойцы ВСУ рассказали подробности задержания наемника РФ Косяка. ВИДЕО

Сейчас Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Автор: 

ОБСЕ (4885) Трехсторонняя контактная группа (842) Косяк Андрей (16) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+16
Когда уже свинособаки ************* поймут что они не имеют права ничего требовать от Украины и не имеют права ставить свои условия? Они подтверждают своё реноме лишнехромосомных
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28.10.2021 02:14 Ответить
+11
Тільки частинами!
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28.10.2021 03:01 Ответить
+9
мордва может только требовать чтобы ее садили на бутылку с неразбитым горлышком. во всем остальном место кацапни свинособачье сидеть тихонько и не всхрюкивать.
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28.10.2021 02:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так он же еще под статьей за убийство висит, в розыске до войны был.
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28.10.2021 02:13 Ответить
косяк им видите ли нужен... причем плотно набитый...
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28.10.2021 05:41 Ответить
Когда уже свинособаки ************* поймут что они не имеют права ничего требовать от Украины и не имеют права ставить свои условия? Они подтверждают своё реноме лишнехромосомных
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28.10.2021 02:14 Ответить
Можуть. Тому що знають, що їхні хотєлки вже виконувались найвеличнішим лідором.
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28.10.2021 08:57 Ответить
Да, они сейчас клоуна, могут вертеть как им вздумается. Например через Лукашенко поскольку Клоун про*бал с закупкой угля на ТЭЦ (разумеется не лично он, а его команда, но вина лично на нем поскольку вся власть сконцентрирована у него) и теперь вынужден просить электроэнергию у Беларуси.... Может через СП2 надавить, может пообещать транзит через нашу ГТС (Клоуну такая победа ой как нужна, он за нее полстраны продаст. Одновременно Путем покажет Европе, что транзит по СП2 это типа не геополитика и он типа купился на клоунские скидки), а потом как всегда киданет Клоуна!!!
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28.10.2021 09:23 Ответить
Вообще они всегда заявляли что они "не сторона в ТКГ"
То вдруг их наемник и дип. статус имеет... А если с дип статусом то какого хрена с оружием? При этом член СЦКК, правда не понятно от какой стороны, если он расеянин, а Рашка вышла из СЦКК еще в 2017.
Оно так всегда получается, что когда много ******* - заходишь в тупик!!!!
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28.10.2021 09:17 Ответить
мордва может только требовать чтобы ее садили на бутылку с неразбитым горлышком. во всем остальном место кацапни свинособачье сидеть тихонько и не всхрюкивать.
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28.10.2021 02:18 Ответить
если он гражданин раиси, был задержан с оружием, то он наемник.
его будут судить по УК РФ за наемничество, тогда можно и обменять.
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28.10.2021 02:21 Ответить
А Медведчук не нужен, обменяем.
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28.10.2021 02:30 Ответить
Тільки частинами!
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28.10.2021 03:01 Ответить
только так, голова отдельно вместе с жопой пойдет.
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28.10.2021 03:04 Ответить
Буде жопоголовий чи головожопий? Чи яка різниця?
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28.10.2021 08:56 Ответить
второе, все таки лозунг нашего презЗЕдента.
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28.10.2021 09:00 Ответить
Вот, вот, під цим лозунгом і передавати.
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28.10.2021 09:47 Ответить
А мне вот даже интересно, что там отморозила эта конченая третьякова (кстати, по словам Лероса, протеже ДЕрьмака), что даже ублюдистан от нее захотел избавиться?
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28.10.2021 03:48 Ответить
Действовать в интересах Украиньі - не значит "отмораживаться".
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28.10.2021 05:57 Ответить
А когда, стесняюсь спросить, эта тварь действовала в интересах Украины? Когда пердела про "некачественных детей" и предлагала "стерилизовать" украинских женщин? Русиш швайн хотят поменять ее на мертвечука? Пусть забирают обоих. В этом случае можно сделать им скидку на опт. Главное не продешевить во время обмена.
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28.10.2021 06:05 Ответить
Российская пропаганда прилепила к Третьяковой лейбл "нацистки" , єто знак качества для украинского политика.
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28.10.2021 06:10 Ответить
Сказки рассказывай на другом ресурсе. Здесь не получится. Она эту хрень говорила своим собственным ртом и писала в партийном чате "слуг" своей гребанной рукой. Эту тварь по большому счету надо было бы поганой метлой гнать из парламента. НО, благодаря крыше из Опы она, к сожалению, продолжает позорить и разрушать нашу страну.
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28.10.2021 06:28 Ответить
Можно любить бомжих и алкоголичек , но их деток можно лишь пожалеть . И , да , они украинские женщиньі...
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28.10.2021 06:34 Ответить
Что и требовалось доказать))) Мадам третьякову никто кроме нее самой не дискредитирует. А ее фашистскую позицию поддерживает власть "слуг" зеленого ничтожества.
Не переживайте и передайте своим работодателям, что народ ответит вам взаимностью. И это будут не "бомжихи и алкоголички", а те, кто поверив вашему фальшивому преЗЕденту, проголосовал за этого проходимца, а в результате остались, благодаря ему и его команде нищими. По мнению ВАШЕГО фашиствующего депутата третьяковой "неполноценными".
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28.10.2021 06:50 Ответить
Зачем его рыло прятать?
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28.10.2021 04:07 Ответить
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28.10.2021 08:14 Ответить
І виросло же, падло, в Україні! Дійсно, скільки вовка не годуй.....
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28.10.2021 09:00 Ответить
Він вбивця під слідством. Отже у нього варіантів не було (расєя завжди покидьків прихищає).
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28.10.2021 10:13 Ответить
раз требуют значит нужно отдавать....понемножечку ..
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28.10.2021 06:14 Ответить
Если надумают менять,то нужно поступить так,как рашисты поступили с нашими моряками: Судить ,дать реальный срок,и поменять без помилования,что бы тюряга над ним висела! И менять на наших бойцов,которые в плену уже с 14-го года!
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28.10.2021 06:55 Ответить
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28.10.2021 06:58 Ответить
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28.10.2021 07:01 Ответить
А Василенко теперь - трында: дыбил пошел к ПС по беспределу.
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28.10.2021 09:09 Ответить
Нічого не буде...
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28.10.2021 10:17 Ответить
по идее Косяка в РФ обязаны будут судить по статье "Наёмничество"
=========

УК РФ Статья 359. Наемничество

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.


Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
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28.10.2021 07:20 Ответить
Рюсский мир поганой метлой гнать надо на Северный полюс любым видом оружия...от Байрактаров и Джавелинов и заканчивая бомбардировщиками В-52...,за Чечню Грузию Сирию Украину Литву Латвию Эстонию Казахстан и остальных бывших совков где наследила эта падаль с 1917 года и по сегодня...
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28.10.2021 07:24 Ответить
... за Вьетнам, Афган, Кубу, Анголу, Йемен, Приднестровье...
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28.10.2021 09:04 Ответить
вимагають , передайте його в чорному пакеті ...
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28.10.2021 07:35 Ответить
Де наше не пропадало, щоб не смерділо можна і в оцинкованому ящику, та і більш "урочисто" виглядатиме.
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28.10.2021 09:08 Ответить
Побольше арестовичей в ткг. Терористы еще не то требовать будут.
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28.10.2021 08:01 Ответить
Убивцю Украінців, який приіхав із московіі, садити пожиттєво в Украіні, щоб інші осковіти знали, відпускники херові…
смерть московітам окупантам в Украіні!!!
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28.10.2021 08:09 Ответить
А чому від людей ховають їбало цього дебіла?
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28.10.2021 08:15 Ответить
Требовать будете туалетную бумагу сидя очке когда закончится. Хотя вам привычнее лопухами подтираться, казламордые.
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28.10.2021 08:27 Ответить
Які лопухи - пісюном! Після різного роду вживання шмурдяка він тільки на це годиться.
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28.10.2021 09:12 Ответить
А ще хіба не передали? То Косоворотка був зайнятий закупками гречки і САЛА на київських базарах разом із Коляном Шніцелєм, віддасть, і не моргне.
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28.10.2021 08:28 Ответить
Вже чекаю від Уовчика на новий "Косякгейт"...Здасть...Але виставе у відосиках це,як перемогу...
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28.10.2021 09:06 Ответить
росія і терористи вимагають того відпустити , того призначити, а що ж вимагає Украіна і яка користь від того ТГК для нас ?
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28.10.2021 09:16 Ответить
Да расстреляйте вы его как террориста ( у нас же не война у нас АТО) и закройте вопрос.
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28.10.2021 10:27 Ответить
Имеют права, не имеют права. Вот Вас пи..ит на улице хулиган)! Вы у него спросите,есть ли у него на это право? Если будете спрашивать, то Вас не зря этот хулиган и пи..ит! Мне кажется ему надо дать сдачи, а если возможности позволят,так сдача должна ему аукаться всю оставшуюся жизнь!О каких правах с той стороны речь?Пиз...ей когда будем давать в ответку тогда и кончится всё!!!
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29.10.2021 10:26 Ответить
 
 