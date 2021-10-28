Российская сторона в ТКГ требовала передать наемника РФ Косяка в оккупированный Луганск, - Гармаш

Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской области в Трехсторонней контактной группе от Украины Сергей Гармаш рассказал о результатах заседания ТКГ, проходившего 27 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу журналиста.

По его словам, представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА Bayraktar.

"Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно барражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА на Донбассе - нет", - отметил Гармаш.

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Также обсуждалась ситуация вокруг СММ ОБСЕ, члены которой были заблокированы в оккупированных Донецке и Горловке.

"Глава миссии посол Чевик назвал "издевательством" "целенаправленное влияние этой хорошо организованной акции", когда уровень шума, воздействию которого подвергались члены СММ, "был выше 100 дцб". Возглавлявший украинскую делегацию Александр Мережко квалифицировал это как преступление, которое совершено против лиц с дипломатическим статусом, и потребовал от РФ установить, кто контролировал людей, подозреваемых в этом преступлении. Поскольку РФ отказалась обсуждать этот вопрос, он будет вынесен Украиной на Совет ОБСЕ", - сообщил представитель Украины в ТКГ.

Он подчеркнул, что больше, чем открытие КПВВ, пенсии, освобождение удерживаемых и т.д., российскую сторону интересовала судьба задержанного в Золотом гражданина РФ Косяка.

"Интересно, что глава российской делегации Б. Грызлов сначала вообще отказался обсуждать этот вопрос, а уже потом, сменивший его г-н Кульмухаметов, поинтересовался, когда российский консул получит к нему доступ. При этом он почему-то требовал передать Косяка "Луганску". Мы спрашивали: "если консульский доступ - значит вы признаете, что он гражданин России. Но почему тогда передать его нужно Луганску, - это же, даже с позиции России - территория Украины?". Внятных ответов мы так и не получили", - констатировал Гармаш.

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При этом российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы. В частности, журналист подтвердил, что россияне требуют убрать из состава делегации официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. В таком случае также обещают освободить трех пленных женщин.

"На самом деле, они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений Нормандской четверки об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтоб заблокировать работу подгруппы. Кстати, мы спросили Кульмухаметова, как РФ относится к идее передачи Украине трех человек, но к сожалению, не услышали позитивного ответа. Фактически, именно российская сторона заблокировала обсуждение этого вопроса. Ведь если бы с такой инициативой официально выступила страна - член ТКГ, сторона конфликта - нам бы пришлось его обсуждать…

Ну и по прежнему, мы так и не получили ответа от Российской стороны, какие именно документы она подразумевает под термином "Минские соглашения". ТКГ поручила политической рабочей группе разработать план действий в соответствии с Минскими соглашениями, но Россия как уж на сковороде вертится, однако не сознается, что именно она считает Минскими соглашениями. Александру Мережко пришлось адресовать этот вопрос спецпредставителю председательствующего в ОБСЕ Микко Киннунену. Ждем разъяснений от него. Иначе, как можно что-то разработать в соответствии с Минскими соглашениями, если мы не знаем, что члены ТКГ вкладывают в это понятие", - резюмирует Гармаш.

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Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке. 19 октября организация сообщила о возобновлении патрулирования с базы в Горловке. Но уже 21 октября не смогла отправить ни один патруль.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

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Сейчас Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях.