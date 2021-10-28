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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин погиб на Донбассе. Войска РФ применяли 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, за сутки - 15 обстрелов, - штаб ООС

Украинский воин погиб на Донбассе. Войска РФ применяли 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, за сутки - 15 обстрелов, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Гранитного наемники РФ дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского и Водяного на Приазовье наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского и Зайцево обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Широкого враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

"Вблизи Луганского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - сообщили в пресс-центре ОС 

Украинский воин погиб на Донбассе. Войска РФ применяли 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, за сутки - 15 обстрелов, - штаб ООС 01

обстрел (27885) Донбасс (26957) потери (4434) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
Вечная и светлая память погибшему………Пусть покоится с миром……
Родным и близким искренние соболезнования.

P.S. ********** - молчит😡. Всех «возмущённых» немцев - на «0»=>чтобы на своих «шкурах» почувствовать все «прелести» войны….
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28.10.2021 08:00 Ответить
+20
Не видим реакции Оманского ... Или он только на шоу-покушение на Шефира так мощно и быстро реагирует...

Воину Вечная память , родным - сил пережить горе...
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28.10.2021 08:27 Ответить
+10
Мир та спокій душі нашого захисника.
Героям слава !
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28.10.2021 09:33 Ответить
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Вечная и светлая память погибшему………Пусть покоится с миром……
Родным и близким искренние соболезнования.

P.S. ********** - молчит😡. Всех «возмущённых» немцев - на «0»=>чтобы на своих «шкурах» почувствовать все «прелести» войны….
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28.10.2021 08:00 Ответить
Не видим реакции Оманского ... Или он только на шоу-покушение на Шефира так мощно и быстро реагирует...

Воину Вечная память , родным - сил пережить горе...
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28.10.2021 08:27 Ответить
Мир та спокій душі нашого захисника.
Героям слава !
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28.10.2021 09:33 Ответить
А где в этот раз были хваленые Байрактары??? Почему не присели обстрел??
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28.10.2021 10:20 Ответить
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28.10.2021 10:29 Ответить
Співчуття рідним і близьким.
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28.10.2021 11:22 Ответить
Де байрактари, пан Зеленський?
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28.10.2021 11:52 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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28.10.2021 12:38 Ответить
вечная память герою
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28.10.2021 13:03 Ответить
 
 