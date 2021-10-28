Украинский воин погиб на Донбассе. Войска РФ применяли 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, за сутки - 15 обстрелов, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Гранитного наемники РФ дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В сторону Новолуганского и Водяного на Приазовье наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
В районе Лебединского и Зайцево обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Широкого враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.
Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
"Вблизи Луганского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - сообщили в пресс-центре ОС
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Родным и близким искренние соболезнования.
P.S. ********** - молчит😡. Всех «возмущённых» немцев - на «0»=>чтобы на своих «шкурах» почувствовать все «прелести» войны….
Воину Вечная память , родным - сил пережить горе...
Героям слава !