Трое заробитчан из Житомирской области пытались "прорваться" в Польшу с поддельными COVID-сертификатами

Украинские пограничники пункта пропуска "Ягодын" (Волынская обл.) задержали трех мужчин из Житомирской области, пытавшихся пересечь польско-украинскую границу с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска "Ягодын", пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Правонарушителям 43, 38 и 35 лет. Граждане намеревались отправиться на заработки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время в отношении мужчин открыты уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Использование заведомо подложного документа).

"Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы. Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 грн", - подчеркивают в МВД.

Также отмечается, что мужчинам может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.

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