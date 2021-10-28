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Новости Коронавирус и карантин
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Трое заробитчан из Житомирской области пытались "прорваться" в Польшу с поддельными COVID-сертификатами

Трое заробитчан из Житомирской области пытались

Украинские пограничники пункта пропуска "Ягодын" (Волынская обл.) задержали трех мужчин из Житомирской области, пытавшихся пересечь польско-украинскую границу с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска "Ягодын", пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Правонарушителям 43, 38 и 35 лет. Граждане намеревались отправиться на заработки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время в отношении мужчин открыты уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Использование заведомо подложного документа).

"Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы. Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 грн", - подчеркивают в МВД.

Также отмечается, что мужчинам может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.

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Госпогранслужба (6583) карантин (16729) МВД (9327) сертификат (227) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (1012)


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Топ комментарии
+12
Есть такая страна, где ремни безопасности не пристёгивают, а набрасывают. А потом в моргах очередь...
И где не колят вакцину, а покупают справку. А потом в моргах очередь...
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28.10.2021 08:11 Ответить
+9
Тупість не має меж. Зроби дві дози вакцини та не матимеш клопоту. Алеж ніц! Ой тупі!!!
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28.10.2021 08:06 Ответить
+5
Здається мені, прості українці швидше виб'ють скасування безвізу аніж зеленський.
Подивіться, яка йде масова фальсифікація...
нація безвідповідальних пройдисвітів..
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28.10.2021 08:38 Ответить
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Тупість не має меж. Зроби дві дози вакцини та не матимеш клопоту. Алеж ніц! Ой тупі!!!
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28.10.2021 08:06 Ответить
А что это за хрень на картинке? Все никак понять не могу, что за бумажку я получу после двух вакцинаций, кроме того, что сгенерирует Дия в смартфоне? И где этот международный ковид сертификат получать?
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28.10.2021 08:08 Ответить
То не хрень, то ілюстративне фото. У мене і всіх в сімї є сертифікати - одна частина на інгліш друга на український, підписи і печатки двох лікарів, назва і серійний номер вакцини та ще кьюер код. Молоді їздили далеко за кордон - через 2 міжнародних аеропорти, крім сертифікату можуть зробити експрес тест, якщо відмовляєшся то нах. назад звідки прилетів
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28.10.2021 08:21 Ответить
О! так і в мене є. Але в телефоні. Піти роздрукувати той PDF файл, чи шо? )))
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28.10.2021 08:27 Ответить
Сертифікат можна отримати у сімейного лікаря
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28.10.2021 09:06 Ответить
можно у семейного распечать, а можна и самому, токо Дию надо еще на компе установить.
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28.10.2021 10:44 Ответить
Есть такая страна, где ремни безопасности не пристёгивают, а набрасывают. А потом в моргах очередь...
И где не колят вакцину, а покупают справку. А потом в моргах очередь...
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28.10.2021 08:11 Ответить
"Прорваться "-
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28.10.2021 08:37 Ответить
Здається мені, прості українці швидше виб'ють скасування безвізу аніж зеленський.
Подивіться, яка йде масова фальсифікація...
нація безвідповідальних пройдисвітів..
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28.10.2021 08:38 Ответить
На все в стране не хватает средств,а вот на перекрытие западных границ есть,погранцы,таможня,прочие красивые должности там полностью укомплектованы и четко работают,ни одна фальшивая бумажка не пересечёт границу,все заметят всех поймают,кто не захочет договориться
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28.10.2021 08:52 Ответить
 
 