COVID-19 в Украине: за сутки зафиксирован рекордный 26 071 новый случай заражения, умерли 576 пациентов
В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован 22 октября - 23 785 случаев заражения за сутки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинированы около 292 тыс. украинцев!
За сутки 27 октября в Украине:
зафиксирован 26 071 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 830, медработников – 477);
291 985 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы – 79 301 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 5 366 человек;
летальных случаев – 576;
выздоровели – 10 006 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 2 851 804 человека;
выздоровели – 2 411 711 человек;
летальных случаев – 66 204;
проведено ПЦР-тестирований – 14 232 081.
С начала вакцинальной кампании привиты 9 576 177 человек, из них получили одну дозу – 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 16 793 558 прививок.
94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
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П. С. Заранее брагодарю за ответ.
звідки ця "статистична ху..ня" ? ))
Выдайте этому товарисчу денежки за пост, очень убедительно.
він полікує лазером....
Предупреждаю, я не доктор. Это мое мнение, которое строится на публикациях в СМИ.
Каждый год такое было с гриппом и ОРВИ.
По статистике у них перестали умирать от гриппа и почти от рака, от кучи других болячек
Новости из дурдома печатают..
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/former-cdc-director-robert-redfield-claims-40-deaths-cases-maryland-fully-vaccinated/
https://twitter.com/johnrobertsFox/status/1450185163405725701?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450185163405725701%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftownhall.com%2Ftipsheet%2Fkatiepavlich%2F2021%2F10%2F19%2Fformer-cdc-director-gives-alarming-statistic-on-fully-vaccinated-covid-deaths-n2597628
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/70-percent-covid-19-deaths-sweden-uk-september-fully-vaccinated/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/winning-florida-now-lowest-rate-new-covid-cases-per-capita-nation-state-remained-open-no-mandates-no-masks-almost-no-restrictions/
https://news.yahoo.com/florida-now-has-americas-lowest-covid-rate-does-ron-de-santis-deserve-credit-090013615.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAB4TQNUkxJJEamiZVVEqQ-VVTy-shYf4taDDYT1S-ABuFM0ujsKMkpZI2Dj2PXrwu0DNpZJYQlASy3bzamyUe7dPFSeCtFdEg-YTv_5NffYNUL3hIjNJtNTx6fccBBBdreeYe-VxKdG2Ut7bwnWHYqYN8elXEHslB2pKUjT7D_7p
У Моршині, де від ковіду щеплені 74% мешканців, госпіталізована одна людина з коронавірусом, вона не вакцинована
https://www.pb-news.info/u-morshyni-de-vid-kovidu-shchepleni-74-meshkantsiv-hospitalizovana-odna-liudyna-z-koronavirusom-vona-ne-vaktsynovana/
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m
Ну... Л-Логично же нет? Сделаем к весне 20 миллионов прививок и снова пойдут рекорды видимо в весеннюю волну. К осени сделаем 30 миллионов прививок, но блин опять осенняя волна... Вангую, что на определенном этапе вместо вакцинаторов и антивакцинаторов появятся квадровакцинаторы и мегавакцинаторы. Это те которые сделали всего лишь 4 прививки и те которые считают, что прививку надо делать каждые три месяца.