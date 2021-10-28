COVID-19 в Украине: за сутки зафиксирован рекордный 26 071 новый случай заражения, умерли 576 пациентов

В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован 22 октября - 23 785 случаев заражения за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинированы около 292 тыс. украинцев!

За сутки 27 октября в Украине:

зафиксирован 26 071 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 830, медработников – 477);

291 985 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы – 79 301 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5 366 человек;

летальных случаев – 576;

выздоровели – 10 006 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 851 804 человека;

выздоровели – 2 411 711 человек;

летальных случаев – 66 204;

проведено ПЦР-тестирований – 14 232 081.

С начала вакцинальной кампании привиты 9 576 177 человек, из них получили одну дозу – 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 16 793 558 прививок.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.





