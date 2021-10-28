Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 245 млн, число жертв - 4,9 млн. По суточной смертности Украина занимает второе место в Европе

По состоянию на утро 28 октября в мире зарегистрировали 478 056 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 650 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 245 793 895 случаев инфицирования, из них 478 056 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 987 910 человек, из них 8 650 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 222,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.