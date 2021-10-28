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Новости Коронавирус и карантин
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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 245 млн, число жертв - 4,9 млн. По суточной смертности Украина занимает второе место в Европе

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 245 млн, число жертв - 4,9 млн. По суточной смертности Украина занимает второе место в Европе

По состоянию на утро 28 октября в мире зарегистрировали 478 056 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 650 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 245 793 895 случаев инфицирования, из них 478 056 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 987 910 человек, из них 8 650 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 245 млн, число жертв - 4,9 млн. По суточной смертности Украина занимает второе место в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 222,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа - единственный в мире регион, где растет заболеваемость COVID-19, - ВОЗ

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 245 млн, число жертв - 4,9 млн. По суточной смертности Украина занимает второе место в Европе 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Відколи це для мокшанських боліт цивілізація стала окраїною? 😮 До речі, вашу мокшанію до Європи чомусь не зараховують. 😊Бо тоді Україна була б не другою, а третьою. 😁
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28.10.2021 09:03 Ответить
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28.10.2021 08:29 Ответить
Це натяк на те, що є куди рости? 😊
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28.10.2021 09:01 Ответить
Ну шо скажешь тут? Всё по плану. Идёт сокращение поголовья.
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28.10.2021 08:35 Ответить
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28.10.2021 08:55 Ответить
Провокатори. Зайшли заангажовані, готові до скандалу, злі. Чиста зона, умовно чиста зона , брудна зона. Зайшли в адміністрацію, де начмед, відділ кадрів, бухгалтер, старша медсестра, вони не контактують з інфекційними, треба комусь рахувати і кисень і медикаменти, ну типова адміністрація. ,Головлікар ще спокійний. Одного було взяти і завести у відділення, де лежать
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28.10.2021 09:57 Ответить
Дебіли ваші " козаки" . Швондери
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28.10.2021 09:58 Ответить
ну ти й брехуха)
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28.10.2021 11:16 Ответить
Поднажмите окраинцы до первого места не далеко ! Cмерть людей горе
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28.10.2021 08:55 Ответить
Відколи це для мокшанських боліт цивілізація стала окраїною? 😮 До речі, вашу мокшанію до Європи чомусь не зараховують. 😊Бо тоді Україна була б не другою, а третьою. 😁
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28.10.2021 09:03 Ответить
Наверное когда 300 лет украина была колонией Москвы ! И теперь там относятся к окраине как к селюкам безроду и племени !
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28.10.2021 18:18 Ответить
Шановні українці, робить, будь ласка, дихальну гімнастику, будете здорові.
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28.10.2021 09:15 Ответить
Шкода, що коронавірус не в курсі, що таке дихальна гімнастика.
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28.10.2021 09:18 Ответить
Вакцинація само собою.
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28.10.2021 09:16 Ответить
Зейоріки, кричіть "слава великому і найвеличнішому гному"
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28.10.2021 10:27 Ответить
 
 