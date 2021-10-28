Вспышка COVID-19 в Украине: группы для мониторинга ситуации в регионах приступят к работе с 1 ноября

Представители мониторинговой группы, которая проверяет ситуацию с реагированием на текущие проблемы и вызовы, связанные с пандемией COVID-19, будут работать в регионах с 1 ноября.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий.

"На прошедшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение возобновить работу группы, которая будет мониторить ситуацию на местах, касающуюся оперативного решения проблемных вопросов относительно COVID-19. Уже 1 ноября представители группы будут работать в регионах - параллельно на востоке, юге, западе и севере", - сказал министр.

Он добавил, что мониторинговая группа будет осуществлять контроль по двум основным направлениям - состояние медицинской сферы в регионе, организация и выполнение противоэпидемических мероприятий.

"У нас имеется прошлогодний опыт подобной работы, поэтому сейчас она должна быть еще более эффективной", - подчеркнул Чернышов.

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