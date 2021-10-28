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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка COVID-19 в Украине: группы для мониторинга ситуации в регионах приступят к работе с 1 ноября

Вспышка COVID-19 в Украине: группы для мониторинга ситуации в регионах приступят к работе с 1 ноября

Представители мониторинговой группы, которая проверяет ситуацию с реагированием на текущие проблемы и вызовы, связанные с пандемией COVID-19, будут работать в регионах с 1 ноября.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий.

"На прошедшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение возобновить работу группы, которая будет мониторить ситуацию на местах, касающуюся оперативного решения проблемных вопросов относительно COVID-19. Уже 1 ноября представители группы будут работать в регионах - параллельно на востоке, юге, западе и севере", - сказал министр.

Он добавил, что мониторинговая группа будет осуществлять контроль по двум основным направлениям - состояние медицинской сферы в регионе, организация и выполнение противоэпидемических мероприятий.

"У нас имеется прошлогодний опыт подобной работы, поэтому сейчас она должна быть еще более эффективной", - подчеркнул Чернышов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в Украине: возобновлена деятельность рабочей группы для мониторинга ситуации в регионах

Автор: 

карантин (16729) Министерство развития громад и территорий (76) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Алексей Чернышов (151)


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Поздно вср.....спохватились.
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28.10.2021 09:10 Ответить
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28.10.2021 10:26 Ответить
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28.10.2021 11:17 Ответить
лучше с первого декабря..., а в принципе, какая разница...
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28.10.2021 11:41 Ответить
 
 