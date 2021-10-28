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Новости Мажоры на дорогах
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"Я скажу, когда 200 будет": в сети появилось видео с телефонов пассажиров Infiniti за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове. ВИДЕО

Активистам стали доступны видео с телефонов пассажиров злополучного Infiniti под управлением Николая Харьковского. Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный Telegram-канал.

Сняты ролики были за несколько минут до трагедии. Обстановка, диалоги - все на видео.

"Сейчас, я скажу, когда 200 будет", - говорит водитель и машина начинает стремительно разгоняться. После водитель сообщает о преодолении отметки в 180 км/ч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виновник смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием, в деле учтен его прежний приговор, - замглавы полиции области Чиж

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

ДТП (7686) Харьков (7581)


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Топ комментарии
+83
ЗНаю что нельзя так говорить но скажу что думаю... Лучше бы он разбился но одного УБЛЮДКА было бы меньше
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28.10.2021 09:06 Ответить
+65
Настав вже такий час, що суспільству треба оборонятись від цих виродків.
Якщо правосуддя куплене, тоді говорить помста.
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28.10.2021 09:11 Ответить
+48
цапський репчак.
воно навіть не українець, а малохольне бидло.
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28.10.2021 09:10 Ответить
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червоне світло на світофорі, що видно на відео, експерти не приховають...
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28.10.2021 18:50 Ответить
Виявляється,він лишень понтовий син м"ясника і заробітчанки...Так що його взують по повній,показово і по максимуму...
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28.10.2021 10:15 Ответить
Ох и быдло за рулем. Прям образцовое.
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28.10.2021 10:23 Ответить
Не ! Ну отец торгует мясом на рынке ! Это вам не депутат какой-нить вшивый..и даже не генпрокурор...Торгует мясом на рынке - это царь !
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28.10.2021 10:28 Ответить
Вже не цар. Коли був дефіцит всього-так, а зараз середні бабки.
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28.10.2021 12:41 Ответить
Пусть поскорее сдохнет
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28.10.2021 10:49 Ответить
Папаша-мудак воспитал ублюдка-убийцу! Обоим место на кладбище!
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28.10.2021 10:59 Ответить
На скотомогильнике.
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28.10.2021 20:08 Ответить
Цікаво а хто ж саме батько та мати цього покидька? Жодної інформації на цю тему.
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28.10.2021 22:55 Ответить
Такі потвори не мають жити ні цій землі.
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28.10.2021 11:40 Ответить
Біологічне сміття.
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28.10.2021 11:43 Ответить
Якщо його батько вважає, що син не винин - тоді нехай він й понесе покарання за все скоєне ним.....
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28.10.2021 11:57 Ответить
Так він і має відповідати зо те що дав машину малолітньому дегенерату або довести в суді що маленький мерзотник її викрав.
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28.10.2021 22:56 Ответить
Михайлович чи насправді Юрійович₴₴₴
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28.10.2021 12:13 Ответить
зеленский его наградит и примет в свою недопартию, через месяц ...
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28.10.2021 12:16 Ответить
А ось суди у вас корумповані, і поліція, і прокуратура, і лікарі, і журналісти, і політиків, і все населення перебуває в корупції тим чи іншим способом. Як тепер? К
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28.10.2021 12:38 Ответить
У нас може і так. А у вас?
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29.10.2021 15:44 Ответить
И это быдло еще и содержать в тюрьме за наш счет ? В крематорий будет дешевле .
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28.10.2021 13:55 Ответить
У подальшому житті такого зупинить лише фізична перешкода або смерть, або відсутність частин (и) тіла (ноги, руки). Це майбутній рецидивіст. Ще не одне життя покалічить.
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28.10.2021 13:57 Ответить
Надо вспомнить фильм "Ворошиловский стрелок"!
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28.10.2021 15:15 Ответить
из этого животного человек уже не получится. Утилизация.
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28.10.2021 17:59 Ответить
этого ублюдка надо было на месте кончить....
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28.10.2021 18:23 Ответить
і , кацапський, бидлореп! куди без нього цим істотам?
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28.10.2021 20:09 Ответить
Так вроде же по новим правилам запрещено ездить более 50км/час. А больше 150км/час не запрещали.
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28.10.2021 22:13 Ответить
Таки "да" - в Україні подвійне громадянство заборонено а потрійне, як стверджує Коломойський, ні!
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28.10.2021 22:58 Ответить
колю отмажут
сбежит за кордон и там...
совершит что-то подобное..
и суд(без всяких зе-реформ) даст коле пожизненно
ублажать попой черных в тюряге
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29.10.2021 04:01 Ответить
мер не дорабатывает у нас в Чернигове на проспектах переделали пешехлдные переходы по принцыпу лежащих полицейских такой переход на скорости не переедешь лихачество сразу прекратилось
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29.10.2021 07:22 Ответить
Избиратель ЗЕ...
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29.10.2021 15:46 Ответить
Электорат зебила
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29.10.2021 23:50 Ответить
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