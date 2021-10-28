Оккупанты пытались заблокировать членов миссии ОБСЕ возле Станицы Луганской: полтора часа "проверяли" багаж и требовали диппаспорта
Наемники российских оккупационных войск более полутора часов не пропускали команду СММ ОБСЕ через мост возле Станицы Луганской, пытаясь провести якобы проверку их багажа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ №23/2021.
"На мосту возле Станицы Луганской члены вооруженных формирований на 98 минут задержали выход команды миссии из неподконтрольных правительству районов", - говорится в отчете.
Подчеркивается, что утром 27 октября в 10:41 патруль СММ при участии заместителя главы миссии Марка Этерингтона прибыл в пункт пропуска с подконтрольной вооруженным формированиям РФ стороны вблизи моста возле Станицы Луганской. Заместитель председателя СММ и два других члена миссии вышли из автомобилей СММ и направились к подконтрольному правительственной стороне пункту пропуска.
"Сначала их остановили представители вооруженных формирований, которые попросили указать их имена, должности и гражданство. Члены миссии предъявили удостоверения ОБСЕ, однако отказались указывать другие данные. Заместителя председателя СММ и двух членов СММ пропустили дальше, но их снова остановили другие представители вооруженных формирований и сообщили, что должны провести проверку их багажа", – отмечается в отчете.
Согласно документу, наемники российских вооруженных формирований сказали членам миссии, что не получили от своих командиров информацию о намерении команды СММ осуществить пересечение, а потому "могут пропустить их только после того, как проверят их багаж или когда они как дипломаты предъявят дипломатические паспорта".
"Члены миссии отказались выполнить оба требования. Их пропустили дальше без выполнения указанных требований только после 98-минутной задержки", - сообщили в СММ.
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