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Оккупанты пытались заблокировать членов миссии ОБСЕ возле Станицы Луганской: полтора часа "проверяли" багаж и требовали диппаспорта

Оккупанты пытались заблокировать членов миссии ОБСЕ возле Станицы Луганской: полтора часа

Наемники российских оккупационных войск более полутора часов не пропускали команду СММ ОБСЕ через мост возле Станицы Луганской, пытаясь провести якобы проверку их багажа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ №23/2021.

"На мосту возле Станицы Луганской члены вооруженных формирований на 98 минут задержали выход команды миссии из неподконтрольных правительству районов", - говорится в отчете.

Подчеркивается, что утром 27 октября в 10:41 патруль СММ при участии заместителя главы миссии Марка Этерингтона прибыл в пункт пропуска с подконтрольной вооруженным формированиям РФ стороны вблизи моста возле Станицы Луганской. Заместитель председателя СММ и два других члена миссии вышли из автомобилей СММ и направились к подконтрольному правительственной стороне пункту пропуска.

"Сначала их остановили представители вооруженных формирований, которые попросили указать их имена, должности и гражданство. Члены миссии предъявили удостоверения ОБСЕ, однако отказались указывать другие данные. Заместителя председателя СММ и двух членов СММ пропустили дальше, но их снова остановили другие представители вооруженных формирований и сообщили, что должны провести проверку их багажа", – отмечается в отчете.

Согласно документу, наемники российских вооруженных формирований сказали членам миссии, что не получили от своих командиров информацию о намерении команды СММ осуществить пересечение, а потому "могут пропустить их только после того, как проверят их багаж или когда они как дипломаты предъявят дипломатические паспорта".

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"Члены миссии отказались выполнить оба требования. Их пропустили дальше без выполнения указанных требований только после 98-минутной задержки", - сообщили в СММ.

Автор: 

ОБСЕ (4885) Донбасс (26957) блокирование (472) наемники рф (2093)


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Топ комментарии
+4
А что нам на этот раз скажет мид германии?
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28.10.2021 09:15 Ответить
+3
вы тоже, что то вроде
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28.10.2021 09:17 Ответить
+2
Эта миссия ОБСЕ что то вроде аппендикса.
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28.10.2021 09:14 Ответить
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Эта миссия ОБСЕ что то вроде аппендикса.
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28.10.2021 09:14 Ответить
Можете собою її підмінити.
Побачимо як у вас вийде.
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28.10.2021 09:15 Ответить
вы тоже, что то вроде
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28.10.2021 09:17 Ответить
Что тоже ? Таке хохохо, як ви ?
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28.10.2021 09:23 Ответить
А что нам на этот раз скажет мид германии?
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28.10.2021 09:15 Ответить
Миссия ОБСЕ это типа иностранный агент Навальный сидящий в тюряге ...за Крым не бутеброд... на РАБссии все иностранные ОГЕНТЫ сидят в ГУЛАГе...все что не Рюсский вонючий Мир...агенты Госдепа...
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28.10.2021 09:19 Ответить
Наконец они превратились в врагов )) Пусть на своей шкуре испытают,что и украинцы. Может толерантность испарится.
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28.10.2021 09:20 Ответить
Рюсские ,самый трусливый и безалаберный народ в Мире,кажись Максим Горький сказал...
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28.10.2021 09:22 Ответить
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28.10.2021 09:23 Ответить
Повезло, могли би і на парашу посадити, чмирять їх як хочуть.
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28.10.2021 09:24 Ответить
Представниеів ОБСЄ з дипстатусом принижують як звичайних злочинців, і це не викликало навіть легкого хвилювання бундесу і Франції. Одним словом "куплені ху%лом", немає їм віри, тільки триндять про права людини.
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28.10.2021 09:26 Ответить
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28.10.2021 09:27 Ответить
Бегали по Донецку Лоханску с триколором соседнего ГУЛАГа Путлера? Путлер введи орали...,что хотели то бог и дал....слова материальны...живите в концлагере КГБиста и с Мавзолейным АУСВАЙСОМ....
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28.10.2021 09:30 Ответить
а продажная германия не желает озабоченность выразить?
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28.10.2021 18:24 Ответить
 
 