РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13524 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 257 18

Вакцинированные от COVID-19 переносят "дельта"-штамм коронавируса в более легкой форме, - Кузин

Вакцинированные от COVID-19 переносят

Вакцинация все равно продолжает эффективно защищать людей - даже если они инфицируются штаммом "Дельта" или "Дельта+".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"В основном мутации, которые сейчас происходят во всем мире, способствуют тому, что уменьшается эффективность вакцины. Но вакцинация, в частности, все равно продолжает эффективно защищать людей - даже если они инфицируются штаммом "Дельта" или "Дельта+". Сейчас на территории Украины проводится секвенирование и мы действительно следим, какие сейчас штаммы у нас есть или циркулируют. Секвенированию подлежат случаи атипичного течения коронавирусной болезни или тяжелого течения, поэтому такие штаммы посылаются на национальный уровень, а мы смотрим", - объяснил он.

По словам Кузина, большинство случаев COVID-19, зафиксированных в Украине в последнее время, это "дельта"-штамм.

"Который гораздо более трансмиссивный и, действительно, он вызывает то, что люди его переносят гораздо труднее - почти в 5-6 раз растет в обеспечении кислородом. Но то, что мы видим: даже штамм "Дельта" люди, которые вакцинированы, все равно ее - именно коронавирусную болезнь, вызванную штаммом "Дельта", - переносят в более легкой форме. И в палатах интенсивной терапии и т.д. их сейчас гораздо меньше", - добавил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высокая температура при COVID-19 не является основанием для вызова скорой помощи, - главный санврач Кузин

Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Смотри как. Буквально пару дней назад говорили мол ВСЕ места в палатах интенсивки заняты невакцинированными... а сейчас уже говорят мол и вакцинированные, оказывается, есть, пусть их и меньше (типа).

Ждем новостей от них еще через пару дней...
показать весь комментарий
28.10.2021 10:08 Ответить
+2
Фауччи дал четвертую отмашку, от Дельта++++
показать весь комментарий
28.10.2021 09:37 Ответить
+2
Про опасность мочить место укола на пробу Манту - это миф.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Хочу жити, мене онучки на випускний чекають», - каже одна з пацієнток реанімації ковідного шпиталю обласної клінічної лікарні. Вона - одна з небагатьох пацієнток у цьому відділенні, хто може розмовляти. Інша жінка, яка лікується уже місяць, передає привіт родині і каже, що дуже хоче додому, але вона досі дихає через маску.

Це - будні ковідного шпиталю в Боголюбах, йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.

«Смерті почастішали, кажуть лікарі. Цей чоловік помер за кілька хвилин до того, як я зайшов знімати сюжет. На ту хвилину лишилося дев'ятеро. Через годину-півтори, коли я вийду з реанімації, у засвіти піде ще один пацієнт», - повідомляє він.

Читати ще: https://www.volynnews.com/news/all/epitsentr-khvoroby-pokazaly-iak-na-volyni-pratsiuye-kovidna-reanimatsiia-v Епіцентр хвороби. Показали, як на Волині працює ковідна реанімація. Відео

Як розповідає лікар-анестезіолог Катерина Коснюк, з вересня у реанімаційному відділенні не було вакцинованих пацієнтів.

«Дуже важко працювати в реанімаційному відділені і бачити необдумані смерті, коли люди не захищаються, і не розуміють, що це таке. В нас немає вакцинованих пацієнтів, вакцина діє. В мене тут не так давно помер дідусь, ми не встигли його вакцинувати. Він в мене на зміні пішов. Ви не уявляєте, наскільки важко бачити цю всю ситуацію. Починаючи з вересня я веду моніторинг, в нас не було вакцинованих пацієнтів. Задумайтесь над вакцинацією», - закликає медик.

У пацієнтів часто рвуться легені, кажуть лікарі. Зі слів торакального хірурга Володимира Гончарука, декому з пацієнтів треба ставити дренажні трубки.

«Одне з ускладнень ковіду - утворення пухирців на легенях, які лопають і повітря проникає в плевральну порожнину - пневмоторакс. Ми ставимо трубки - дренажі, і повітря виходить, тоді дихати легше. Щомісяця таких пацієнтів по 5-6. Є й плеврит - викид рідини в плевральну порожнину, тоді треба робити пункцію», - повідомляє він.

Надія Свистун - одна з двох пацієнток, які можуть говорити. Привезли її з Камінь-Каширської районної лікарні, лежить тут уже місяць. Розповідає, що відчуває покращення і дуже хоче додому

«Передаю всім привіт. Дуже хочу видужати. Я всіх-всіх люблю», - каже вона і дякує персоналу. Вона двічі пережила неінвазивну ШВЛ.

«Вірте нам. Ми дійсно стараємося, робимо все можливе для ваших родичів і найближчих людей», - зазначає Катерина Коснюк. Адже часто родичі дзвонять до медиків з претензіями, що медики роблять не те. Натомість у ковідній реанімації родичі не можуть відвідувати пацієнтів, багато хворих не можуть говорити, це дуже ускладнює роботу, бо лікарі часто не можуть зрозуміти, чого хоче пацієнт. Та й спілкуватися багато не можна, - падає сатурація. Ще одна жінка, яка вирішила не називати своє ім'я, каже: «Хочу жити, бо онучки чекають на випускний».

Двом пацієнтам шпиталю медики були змушені ампутувати ноги, причина - тромбози.

«Ми спочатку забирали тромби, лікували консервативно, це результату не давало. Довелося зробити надколінну ампутацію», - пояснює анестезіолог.

Більшість пацієнтів шпиталю - кисневозалежні. Ті, хто потребує менших потоків кисню - дихають через концетратори. Зараз, коли йдуть високі витрати кисню, його запаси поповнюють двічі на тиждень, а влітку це робили раз в два місяці. На час зйомок сюжету усі місця в ковідному шпиталі були зайняті, замість виписаних пацієнтів кладуть інших.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:19 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 11:17 Ответить
Что это -0,5, 1,5, 2? случаи заболевания, так мало?
показать весь комментарий
28.10.2021 12:36 Ответить
там все подписано ведь
что со зрением? или грамотностью?
показать весь комментарий
28.10.2021 23:08 Ответить
Главное, что у меня нет проблем с математикой. В Моршине всего 5000 человек живет. Поэтому 1 человек на 1000 болеет или 2 человека на 1000 болеет.. Это получается выборка всего 5-10 человек заболевших Это математически не достоверно.
показать весь комментарий
29.10.2021 20:00 Ответить
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m


а так?
показать весь комментарий
29.10.2021 21:25 Ответить
Такая экстраполяция не работает. Если в моршине 40 больных, то во Львове будет 10 000. так нельзя считать. наоборот от больших чисел к малым можно. .Наблюдаем дальше.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:53 Ответить
как раз так экстраполяция и работает)
показать весь комментарий
30.10.2021 19:39 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 09:25 Ответить
Про опасность мочить место укола на пробу Манту - это миф.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:21 Ответить
Это не опасно, просто тест неправильно покажет результат. Место укола опухнет, как будто у вас туберкулез, а его может не быть.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:54 Ответить
Фауччи дал четвертую отмашку, от Дельта++++
показать весь комментарий
28.10.2021 09:37 Ответить
Почему Фаучи до сих пор на сврбоде?
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
показать весь комментарий
28.10.2021 10:25 Ответить
Смотри как. Буквально пару дней назад говорили мол ВСЕ места в палатах интенсивки заняты невакцинированными... а сейчас уже говорят мол и вакцинированные, оказывается, есть, пусть их и меньше (типа).

Ждем новостей от них еще через пару дней...
показать весь комментарий
28.10.2021 10:08 Ответить
Ну так це напевно з купленими сертифікатами. Виходить , що навіть фальшивий сертифікат захищає від барановірусу як справжній.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:21 Ответить
Ооооо. А мне эта мулька мол "Если вакцинированный заболел то он купил сертификат" - очень нравится. Я так и представляю своих вакцинированных знакомых (особенно одну), которые приходят в больничку (а ведь вакцинированный также может болеть...) а ему с порога: Идите нафиг, вы сертификат подделали, ничего не знаем...

Вот тогда-то в момент, когда картинки из СМИ и уст чиновников разных рангов и олигархических протеже - столкнутся с реальностью... обычно в таких случаях происходит осознание.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:43 Ответить
Неправда, ни одна вакцина не защищает на 100%. Их меньше, но вакцинированные будут болеть.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:37 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 11:18 Ответить
 
 