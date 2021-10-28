Вакцинированные от COVID-19 переносят "дельта"-штамм коронавируса в более легкой форме, - Кузин
Вакцинация все равно продолжает эффективно защищать людей - даже если они инфицируются штаммом "Дельта" или "Дельта+".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
"В основном мутации, которые сейчас происходят во всем мире, способствуют тому, что уменьшается эффективность вакцины. Но вакцинация, в частности, все равно продолжает эффективно защищать людей - даже если они инфицируются штаммом "Дельта" или "Дельта+". Сейчас на территории Украины проводится секвенирование и мы действительно следим, какие сейчас штаммы у нас есть или циркулируют. Секвенированию подлежат случаи атипичного течения коронавирусной болезни или тяжелого течения, поэтому такие штаммы посылаются на национальный уровень, а мы смотрим", - объяснил он.
По словам Кузина, большинство случаев COVID-19, зафиксированных в Украине в последнее время, это "дельта"-штамм.
"Который гораздо более трансмиссивный и, действительно, он вызывает то, что люди его переносят гораздо труднее - почти в 5-6 раз растет в обеспечении кислородом. Но то, что мы видим: даже штамм "Дельта" люди, которые вакцинированы, все равно ее - именно коронавирусную болезнь, вызванную штаммом "Дельта", - переносят в более легкой форме. И в палатах интенсивной терапии и т.д. их сейчас гораздо меньше", - добавил главный санврач.
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Це - будні ковідного шпиталю в Боголюбах, йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.
«Смерті почастішали, кажуть лікарі. Цей чоловік помер за кілька хвилин до того, як я зайшов знімати сюжет. На ту хвилину лишилося дев'ятеро. Через годину-півтори, коли я вийду з реанімації, у засвіти піде ще один пацієнт», - повідомляє він.
Читати ще: https://www.volynnews.com/news/all/epitsentr-khvoroby-pokazaly-iak-na-volyni-pratsiuye-kovidna-reanimatsiia-v Епіцентр хвороби. Показали, як на Волині працює ковідна реанімація. Відео
Як розповідає лікар-анестезіолог Катерина Коснюк, з вересня у реанімаційному відділенні не було вакцинованих пацієнтів.
«Дуже важко працювати в реанімаційному відділені і бачити необдумані смерті, коли люди не захищаються, і не розуміють, що це таке. В нас немає вакцинованих пацієнтів, вакцина діє. В мене тут не так давно помер дідусь, ми не встигли його вакцинувати. Він в мене на зміні пішов. Ви не уявляєте, наскільки важко бачити цю всю ситуацію. Починаючи з вересня я веду моніторинг, в нас не було вакцинованих пацієнтів. Задумайтесь над вакцинацією», - закликає медик.
У пацієнтів часто рвуться легені, кажуть лікарі. Зі слів торакального хірурга Володимира Гончарука, декому з пацієнтів треба ставити дренажні трубки.
«Одне з ускладнень ковіду - утворення пухирців на легенях, які лопають і повітря проникає в плевральну порожнину - пневмоторакс. Ми ставимо трубки - дренажі, і повітря виходить, тоді дихати легше. Щомісяця таких пацієнтів по 5-6. Є й плеврит - викид рідини в плевральну порожнину, тоді треба робити пункцію», - повідомляє він.
Надія Свистун - одна з двох пацієнток, які можуть говорити. Привезли її з Камінь-Каширської районної лікарні, лежить тут уже місяць. Розповідає, що відчуває покращення і дуже хоче додому
«Передаю всім привіт. Дуже хочу видужати. Я всіх-всіх люблю», - каже вона і дякує персоналу. Вона двічі пережила неінвазивну ШВЛ.
«Вірте нам. Ми дійсно стараємося, робимо все можливе для ваших родичів і найближчих людей», - зазначає Катерина Коснюк. Адже часто родичі дзвонять до медиків з претензіями, що медики роблять не те. Натомість у ковідній реанімації родичі не можуть відвідувати пацієнтів, багато хворих не можуть говорити, це дуже ускладнює роботу, бо лікарі часто не можуть зрозуміти, чого хоче пацієнт. Та й спілкуватися багато не можна, - падає сатурація. Ще одна жінка, яка вирішила не називати своє ім'я, каже: «Хочу жити, бо онучки чекають на випускний».
Двом пацієнтам шпиталю медики були змушені ампутувати ноги, причина - тромбози.
«Ми спочатку забирали тромби, лікували консервативно, це результату не давало. Довелося зробити надколінну ампутацію», - пояснює анестезіолог.
Більшість пацієнтів шпиталю - кисневозалежні. Ті, хто потребує менших потоків кисню - дихають через концетратори. Зараз, коли йдуть високі витрати кисню, його запаси поповнюють двічі на тиждень, а влітку це робили раз в два місяці. На час зйомок сюжету усі місця в ковідному шпиталі були зайняті, замість виписаних пацієнтів кладуть інших.
что со зрением? или грамотностью?
а так?
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
Ждем новостей от них еще через пару дней...
Вот тогда-то в момент, когда картинки из СМИ и уст чиновников разных рангов и олигархических протеже - столкнутся с реальностью... обычно в таких случаях происходит осознание.