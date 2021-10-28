Вакцинированные от COVID-19 переносят "дельта"-штамм коронавируса в более легкой форме, - Кузин

Вакцинация все равно продолжает эффективно защищать людей - даже если они инфицируются штаммом "Дельта" или "Дельта+".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"В основном мутации, которые сейчас происходят во всем мире, способствуют тому, что уменьшается эффективность вакцины. Но вакцинация, в частности, все равно продолжает эффективно защищать людей - даже если они инфицируются штаммом "Дельта" или "Дельта+". Сейчас на территории Украины проводится секвенирование и мы действительно следим, какие сейчас штаммы у нас есть или циркулируют. Секвенированию подлежат случаи атипичного течения коронавирусной болезни или тяжелого течения, поэтому такие штаммы посылаются на национальный уровень, а мы смотрим", - объяснил он.

По словам Кузина, большинство случаев COVID-19, зафиксированных в Украине в последнее время, это "дельта"-штамм.

"Который гораздо более трансмиссивный и, действительно, он вызывает то, что люди его переносят гораздо труднее - почти в 5-6 раз растет в обеспечении кислородом. Но то, что мы видим: даже штамм "Дельта" люди, которые вакцинированы, все равно ее - именно коронавирусную болезнь, вызванную штаммом "Дельта", - переносят в более легкой форме. И в палатах интенсивной терапии и т.д. их сейчас гораздо меньше", - добавил главный санврач.

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