ОБСЕ фиксирует наращивание тяжелой техники в зоне отведения: Напряженность вдоль линии соприкосновения на Донбассе усиливается

СММ ОБСЕ во время заседания Трехсторонней контактной группы сообщила об усилении напряженности вдоль линии соприкосновения и увеличении присутствия тяжелой техники в зоне отведения сил и средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении для прессы специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Микко Киннунена после очередной встречи Трехсторонней контактной группы 27 октября.

"Ситуация в сфере безопасности доминировала в сегодняшних дискуссиях в ТКГ. Специальная мониторинговая миссия сообщила об усилении напряженности вдоль линии соприкосновения и об увеличении присутствия тяжелой техники в зоне отведения сил и средств. Поднимая вопросы, связанные с использованием запрещенного оборудования и систем вооружения, я призвал все стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации", - заявил Киннунен.

Он также подчеркнул, что беспрецедентные ограничения, с которыми СММ столкнулась на прошлой неделе, являются недопустимыми: "Данные вопросы также были включены в обсуждение, поскольку эти и другие препятствия сохраняются и ставят под угрозу выполнение Миссией своего мандата".

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По словам спецпредставителя ОБСЕ, рабочая группа по безопасности посвятила заседание "обсуждению задержания на участке разведения Золотое - Первомайск 13 октября". "Участники не пришли к единому мнению о том, как укрепить взаимное доверие. Что касается задержанного, важна прозрачность в отношении его статуса, а также соблюдение норм международного гуманитарного права и прав человека", - сообщил Киннунен.

Он напомнил, что 28 октября исполнится год с того момента, как ТКГ поручила рабочей группе по политическим вопросам срочно разработать проект Плана действий на основе письменных предложений всех участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями. "Я с сожалением отмечаю, что продолжающиеся разногласия по процедурным вопросам пока что не позволили Политической рабочей группе по существу рассматривать вопросы, связанные с разработкой единого Плана действий", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

Киннунен добавил, что участники гуманитарной рабочей группы "провели детальное обсуждение темы пропавших без вести". Они также обменялись мнениями об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения и взаимном освобождении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

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Обсуждения в экономической рабочей группе были сосредоточены на вопросах водоснабжения, в частности, на тарифах и юридических аспектах поставок воды в отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Участники также обсудили недавние ограничения на поездки в ОРЛО и их возможное влияние на способность пенсионеров получать пенсию на подконтрольной правительству территории.