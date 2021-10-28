"Слуга народа" Радуцкий о нехватке кислорода для пациентов с COVID-19: "Есть подозрения, что это может быть диверсия"
Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки, чтобы оказывать помощь пациентам с тяжелой формой COVID-19.
Об этом заявил глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Первое - это то, что... И сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики... К сожалению, это частные заводы - в стране все кислородные заводы частные", - рассказал парламентарий.
По словам Радуцкого, на сегодняшний день такого, чтобы остановился кислород, не было ни в одной области.
Нардеп добавил, что Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки на всю страну.
"К тому же "Дельта", а сейчас мы уже имеем "Дельта+"... Они очень сильно повышают процент кислородозависимых пациентов - на 10-15% увеличилось их количество... Минздрав, к сожалению, не руководит кислородными заводами, но в ручном экстренном режиме сегодня решает вопрос по Чернигову, другим областям. На сегодняшний день первые 160 тонн кислорода мы получили от Польши", - сказал Радуцкий.
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Кому принадлежат заводы?
И байки про очереди в крематории они тоже рассказывают...
А вы им верите...
Нееее, уважаемый. "Переобуться на лету" не выйдет)).
Все, что ты перечислил, не тебования Степанова и не ноухау Минздрава Украины.
И приказы обо всем этом подписывал не Степанов... ну да, ну да.
И нефиг их оправдывать типа "как все так и я". Ты сам его назвал дыркой от задницы. Ты его защищал. Отрицай конечно... но оно так есть и ты этого не изменишь. В карме все записано, нравится тебе это или нет))
Пока ЗЕ был самоотверженно занят строительством дорог на костях ковидников и онкобольных, Порох подло завозил в больницы ИВЛы и вывозил кислород.
Как я уже приводил расчеты, одному человеку в сутки надо меньше одного килограмма кислорода.
Кислород, эго газ и он лёгкий.
По этому, тут только два варианта:
Или они, как обычно бодяжат и приторговывают кислородом на сторону.
Или очень не эффективно его используют дряным оборудованием, просто выбрасывая 90% кислорода обратно в атмосферу, по назначению используя меньше 1/10.
А 1 литр жидкого кислорода весит 1,13 кг и преобразуется в 800 литров газа.
То есть 1,13 кг хватит на 500 минут 8 часов с +) при полном отсутствии обычного кислорода из воздуха!
То есть, 3,4 кг в сутки, при отсутствии обычной атмосферы.
Он наверняка дальше будет пытаться вывернуться, свалив это на понятно кого... но - смотри.
Уголь тоже диверсанты куда-то дели.
Энергетическую отрасль тоже диверсанты развалили.
Инвестиции диверсанты просрали.
Экономику диверсанты развалили.
Кругом диверсанты цуко...
Стоп!!! Похоже, что у нас просто диверсанты сейчас при власти.
1.Перевірити власників. В мене є підозра , що власники москалі.
2. Після пандемії заборонити на державному рівні будь які справи з цими заводами. Ні замовлень, нічого крім щоденних перевірок.
https://www.vidal.ru/drugs/medical_oxygen__42646
Почитайте уважно дійсний ГОСТ про різницю складу медичного і технічного кисню та інструкцію використання медичного кисню з довідника Відаля. І краще помовчте з коментарями у питаннях не вашої компетенції. Бо вуха в'януть.
Они реально считают людей за дебилов...