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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Радуцкий о нехватке кислорода для пациентов с COVID-19: "Есть подозрения, что это может быть диверсия"

Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки, чтобы оказывать помощь пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Первое - это то, что... И сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики... К сожалению, это частные заводы - в стране все кислородные заводы частные", - рассказал парламентарий.

По словам Радуцкого, на сегодняшний день такого, чтобы остановился кислород, не было ни в одной области.

Нардеп добавил, что Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки на всю страну.

"К тому же "Дельта", а сейчас мы уже имеем "Дельта+"... Они очень сильно повышают процент кислородозависимых пациентов - на 10-15% увеличилось их количество... Минздрав, к сожалению, не руководит кислородными заводами, но в ручном экстренном режиме сегодня решает вопрос по Чернигову, другим областям. На сегодняшний день первые 160 тонн кислорода мы получили от Польши", - сказал Радуцкий.

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Автор: 

больница (1442) карантин (16729) диверсия (306) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+25
Це результат вашого популізму та іншого крадівництва. Великого.
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28.10.2021 09:33 Ответить
+25
А когда продали маски из госрезерва это была диверсия или еше нет?
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28.10.2021 09:34 Ответить
+22
Сам кРадуцкий с подельниками диверсия для Украины.
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28.10.2021 09:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
у кого будем закупать? дайте угадаю)))
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28.10.2021 09:30 Ответить
А шо? Напряму, без посередників і це не спонсорування вбивць і співпраця з ворогом, етодругоЄ.
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28.10.2021 10:44 Ответить
Потрібно використовувати технічний кисень, якщо немає медичного!
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28.10.2021 11:06 Ответить
Метинвест сообщил, что поставит 300 тонн кислорода медучреждениям Харькова и Киева. Кислород для медиков Харьковской области предоставят металлургические комбинаты Запорожсталь и Азовсталь, а также Днепровский коксохимический завод. На сегодняшний день уже поставлено более 240 тонн. Больницам Херсонской области 500 тонн жидкого кислорода поставит ММК имени Ильича. Также ММК имени Ильича безвозмездно и в полном объеме обеспечивает жизненно необходимым кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска.
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28.10.2021 12:14 Ответить
Сам кРадуцкий с подельниками диверсия для Украины.
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28.10.2021 09:32 Ответить
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28.10.2021 09:43 Ответить
видно скоро пенсии и зарплаты будут повышать.... кому?...СЕБЕ
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28.10.2021 11:49 Ответить
Прямо, как с масками....
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28.10.2021 09:32 Ответить
У этих же заводов ,только через Кипр или у "Беларуссии"
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28.10.2021 09:32 Ответить
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28.10.2021 09:33 Ответить
Скажите как его зовут!!??? ПО РО ШЕНКО !!!!!! ПОРОШЕНКО!!!
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28.10.2021 10:05 Ответить
зовут его мастр спорта зеопарыш
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28.10.2021 11:47 Ответить
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28.10.2021 10:07 Ответить
"... почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику."

Источник:

Кому принадлежат заводы?
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28.10.2021 09:33 Ответить
Как обычно - тем же самым ребятам, протеже которых устроили и локдауны, и койко-места в больницах сократили... и маски заставляют носить чтобы их продавать...
И байки про очереди в крематории они тоже рассказывают...

А вы им верите...
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28.10.2021 10:04 Ответить
Це результат вашого популізму та іншого крадівництва. Великого.
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28.10.2021 09:33 Ответить
это результат волеизъявление мудрого нарида.
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28.10.2021 09:48 Ответить
А когда продали маски из госрезерва это была диверсия или еше нет?
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28.10.2021 09:34 Ответить
Тож себе любимому и безнаказанному.....А потом или в Израиль или в Лондон...те с баблом не выдают.
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28.10.2021 09:36 Ответить
Є підозра, що це рукожопість влади ждунів.
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28.10.2021 09:35 Ответить
Степанов мститься за звільнення?
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28.10.2021 09:36 Ответить
Степанов - дырка от задницы. Он только пукнуть может и куртку продать.
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28.10.2021 09:38 Ответить
А шо ж ты требования дырки от задницы выполнял?))
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28.10.2021 10:04 Ответить
Какие именно?
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28.10.2021 10:07 Ответить
Да все без исключения. Локдаун, маски, вакцинацию... и более того - довольно уверенно их отстаивал. А теперь говоришь что тот, чьи действия ты тут оправдывал - дырка от задницы)))

Нееее, уважаемый. "Переобуться на лету" не выйдет)).
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28.10.2021 10:11 Ответить
Ты реальный *******.

Все, что ты перечислил, не тебования Степанова и не ноухау Минздрава Украины.
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28.10.2021 10:15 Ответить
Угу. Поливать улицы всяким гуано во время первого локдауна и признаваться потом что это чисто чтоб напугать людей - нифига не требование Минздрава и ни министр Степанов тогдашний ни и.о. санврача Ляшко тут не причем...
И приказы обо всем этом подписывал не Степанов... ну да, ну да.

И нефиг их оправдывать типа "как все так и я". Ты сам его назвал дыркой от задницы. Ты его защищал. Отрицай конечно... но оно так есть и ты этого не изменишь. В карме все записано, нравится тебе это или нет))
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28.10.2021 10:36 Ответить
Т.е. ты руки моешь только по чьему-то требованию. Ну я ж говорю, что ты реальный *******.
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28.10.2021 11:27 Ответить
Интересно, кем надо быть чтобы сравнивать проверенную тысячелетиями использования меру ... и действия, направленные на вызывание страха у людей. Квалифицируй сам себе собственный уровень умственного развития))).
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28.10.2021 11:52 Ответить
Дедушка крадуцкого сто лет назад комиссарил, красный террор вводил, этот ж..ёнок зелёного хочет.
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28.10.2021 09:37 Ответить
це кодло потрібно до сьомого коліна виявляти і до влади не допускати
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28.10.2021 10:25 Ответить
Происки Порошенко, и уголь тоже он и ДТП с Трухой.. И офшоры наичестнейшему подсунул
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28.10.2021 09:37 Ответить
Тоже сразу подумал.

Пока ЗЕ был самоотверженно занят строительством дорог на костях ковидников и онкобольных, Порох подло завозил в больницы ИВЛы и вывозил кислород.
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28.10.2021 09:41 Ответить
А щоб не запідозрили, Порох підступно кисень виносив у власних легенях! Вдихне всередині, а видихає, клятий, вже на вулиці!!!
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28.10.2021 10:07 Ответить
і на цьому кисні торти випікав
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28.10.2021 10:24 Ответить
та "не подозрения" а очевидний факт ЗЕдиверсії, ЗЕкодло так запланувало - заощадять на кисні, заощадять на пенсіях і субсидіях, = більше грошей піде на велики крадівництво і відрядження в Грузію, бо що то за урод народу який не літав туди визволяти поца мішу, щоб нажертися вина і шашликів за гроші українців
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28.10.2021 09:38 Ответить
344 тонны, это ДОХРЕНА!
Как я уже приводил расчеты, одному человеку в сутки надо меньше одного килограмма кислорода.
Кислород, эго газ и он лёгкий.
По этому, тут только два варианта:
Или они, как обычно бодяжат и приторговывают кислородом на сторону.
Или очень не эффективно его используют дряным оборудованием, просто выбрасывая 90% кислорода обратно в атмосферу, по назначению используя меньше 1/10.
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28.10.2021 09:38 Ответить
Вообщето расход на маску дето 10л/минута, примерно 15куб/день, 1.5 кг/куб = 22.5 кило.
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28.10.2021 09:57 Ответить
Вообще-то, человек потребляет в минуту 8 литров воздуха. В котором кислород составляет 1/5.
А 1 литр жидкого кислорода весит 1,13 кг и преобразуется в 800 литров газа.
То есть 1,13 кг хватит на 500 минут 8 часов с +) при полном отсутствии обычного кислорода из воздуха!

То есть, 3,4 кг в сутки, при отсутствии обычной атмосферы.
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28.10.2021 10:28 Ответить
Звичайно, диверсія! Гроші з КОВІДного фонду, призначені для закупівлі в тому числі і медичного кисню, і медичних кисневих концентраторів якісь диверсанти витрачали на велике кралівництво. Хто ці диверсанти, Радуцькому відомо? Про їх прізвища здогадується вже навіть упороті зебіли.
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28.10.2021 09:41 Ответить
Це факт
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28.10.2021 10:22 Ответить
Кретины тупоголовые не знали и не ведали, что по техрегламенту заводы остановятся на профилактику? Или так были заняты распилом бабла? Диверсия у него в голове, вот это да...
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28.10.2021 09:45 Ответить
Саме так і є. Головний диверсант найвеличніший лідор.
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28.10.2021 09:46 Ответить
Знакомый базар - "диверсия". Дальше будет - "вредительство, враги народа".
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28.10.2021 09:47 Ответить
а когда, в начале пандемии, эта ж идовская ****, продала все маски с Украины и народ остался без масок, не было диверсией?
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28.10.2021 09:53 Ответить
опытный диверсант диверсию чувстует .
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28.10.2021 10:02 Ответить
Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "Не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".Радуцких много и поэтому: Комитет Рады предлагает парламенту установить уголовную ответственность за антисемитизм 13.10.21
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28.10.2021 10:05 Ответить
Антип, гляди. Вот это называется "непроизвольное свидетельство", о котором я тебе говорил.
Он наверняка дальше будет пытаться вывернуться, свалив это на понятно кого... но - смотри.
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28.10.2021 10:06 Ответить
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28.10.2021 10:10 Ответить
******* отдали украинский кислород Индии, профукали закрытие заводов на профилактику в пик пандемии и кричат про диверсию.

Уголь тоже диверсанты куда-то дели.

Энергетическую отрасль тоже диверсанты развалили.

Инвестиции диверсанты просрали.

Экономику диверсанты развалили.

Кругом диверсанты цуко...

Стоп!!! Похоже, что у нас просто диверсанты сейчас при власти.
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28.10.2021 10:13 Ответить
Здається це Порошенко їм в штани насрав і зацукрував (зарошенив)
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28.10.2021 10:21 Ответить
Этой гопоте ещё кто-то верит ?
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28.10.2021 10:15 Ответить
в країні всі кисневі заводи є приватними Джерело: Оце так новина! Хто б міг таке передбачити, особливо коли асфальт катають?
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28.10.2021 10:16 Ответить
Во всех своих ляпах находят причины. Уже и до диверсии дошло)....а что было в мае, когда в Индию отправили тысячи кислородных концентратов, зная что осенью будет вспышка ковида.
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28.10.2021 10:18 Ответить
СН і є диверсією
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28.10.2021 10:20 Ответить
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28.10.2021 10:26 Ответить
Точно-точно. И я даже знаю кто эти диверсанты, это вы - угашенные "слуги офшора" !
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28.10.2021 10:41 Ответить
нет, не диверсия. это воры у власти во главе с зеленским.
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28.10.2021 10:44 Ответить
На кисні багато не заробиш ...вірно, Крадуцький? Не те що на дорогах у тричі дорожчих по вартості , ніж будували за Порошенка...
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28.10.2021 10:52 Ответить
А украсть заводы это не диверсия?
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28.10.2021 10:53 Ответить
Та ні, є впевненість, що це результат бездіяльності зеленої влади.
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28.10.2021 11:04 Ответить
Конечно диверсия ЗЕ-падонка, это и так ясно
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28.10.2021 11:06 Ответить
"Зелені" зробили декілька диверсій ще із самого початку боротьби з короновірусом: 1.Викрали сотні мільйонів масок із резервного фонду і захисних костюмів для медиків і продали їх за кордон; 2.Витратили більшу половину ковідного фронду на "велике крадівництво" замість того, щоб забезпечити лікарні, медиків і людей необхідним; 3.Зірвали закупку вакцин, а потім і саму вакцинацію, відкрили кордони для завезення вірусів у Буковель європейців, у яких був локдаун, російських акторів і співаків у Київ, Одесу,Дніпро,Харків та інші великі міста. Дозволили московській церкві проводити тисячні зібрання і закликати громадян не вакцинуватися.
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28.10.2021 11:08 Ответить
ЗІльоні пі..дори, у вас завжди не понос, так золотуха.
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28.10.2021 11:20 Ответить
"...На просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики..."

1.Перевірити власників. В мене є підозра , що власники москалі.
2. Після пандемії заборонити на державному рівні будь які справи з цими заводами. Ні замовлень, нічого крім щоденних перевірок.
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28.10.2021 11:28 Ответить
Наверняка диверсия. Зеленый неугодных убирает))
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28.10.2021 11:30 Ответить
https://docs.cntd.ru/document/1200004971 https://docs.cntd.ru/document/1200004971

https://www.vidal.ru/drugs/medical_oxygen__42646

Почитайте уважно дійсний ГОСТ про різницю складу медичного і технічного кисню та інструкцію використання медичного кисню з довідника Відаля. І краще помовчте з коментарями у питаннях не вашої компетенції. Бо вуха в'януть.
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28.10.2021 11:52 Ответить
зеМразина радуцкий торгует кислородом ?
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28.10.2021 12:14 Ответить
Диверсия это тупость и не компетенция зедебилов в любых вопросах.
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28.10.2021 12:17 Ответить
звичайно це диверсія, відомо навіть главаря цієї дрг - даю підказку на зе починається на ленський закінчується.
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28.10.2021 12:20 Ответить
Наконец то добрались до истины - диверсия однозначно...
Они реально считают людей за дебилов...
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28.10.2021 12:49 Ответить
Похоже на Ахметку. То у него угля в отопительный сезон нет, то профилактика на кислородном производстве в пик эпидемии... Наглая рыжая морда зарвалась?
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28.10.2021 12:58 Ответить
Расстреливать! Начиная с руководства СБУ!
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28.10.2021 13:08 Ответить
А национализировать эти частные заводы никак не???
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28.10.2021 13:32 Ответить
звичайно, що диверсія, і сидить вона у кріслі президента
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28.10.2021 13:34 Ответить
Диверсия это вся нынешная власть
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28.10.2021 15:13 Ответить
 
 