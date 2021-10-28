"Слуга народа" Радуцкий о нехватке кислорода для пациентов с COVID-19: "Есть подозрения, что это может быть диверсия"

Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки, чтобы оказывать помощь пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Первое - это то, что... И сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики... К сожалению, это частные заводы - в стране все кислородные заводы частные", - рассказал парламентарий.

По словам Радуцкого, на сегодняшний день такого, чтобы остановился кислород, не было ни в одной области.

Нардеп добавил, что Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки на всю страну.

"К тому же "Дельта", а сейчас мы уже имеем "Дельта+"... Они очень сильно повышают процент кислородозависимых пациентов - на 10-15% увеличилось их количество... Минздрав, к сожалению, не руководит кислородными заводами, но в ручном экстренном режиме сегодня решает вопрос по Чернигову, другим областям. На сегодняшний день первые 160 тонн кислорода мы получили от Польши", - сказал Радуцкий.

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