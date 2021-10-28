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Зеленский хочет меня изолировать: Лерос заявил, что на следующей неделе ему планируют вручить сфабрикованное подозрение

Зеленский хочет меня изолировать: Лерос заявил, что на следующей неделе ему планируют вручить сфабрикованное подозрение

Народный депутат Гео Лерос заявил, что на следующей неделе ему "планируют вручить сфабрикованное подозрение", чтобы он больше не мог выезжать за границу и общаться с иностранными политиками и СМИ.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кому-то моя деятельность может нравиться, кого она может раздражать, но мне на следующей неделе планируют вручить какое-то сфабрикованное подозрение", - написал он.

По его словам, это решение вызвано его поездкой в США.

"Вы подумаете, что это полный бред и такого быть не может, но это мне подтвердили из трех! источников! Зеленский планирует таким образом меня изолировать, чтобы не дать больше выезжать за границу и общаться иностранными политиками и СМИ.

Я в а**е, если честно!", - отметил Лерос.

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Также он добавил, что этим вопросом лично занимается столичный прокурор Олег Кипер, в прошлом помощник Андрея Ермака.

"Мне неизвестно, будет ли подозрение подписано генеральным прокурором или его заместителем в статусе ИО, но разве это что-то меняет? Украина скоро будет по уровню свобод на уровне Беларуси, вот и все", - добавил нардеп.

Зеленский хочет меня изолировать: Лерос заявил, что на следующей неделе ему планируют вручить сфабрикованное подозрение 01

Зеленский Владимир (20883) уголовное дело (2436) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+22
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28.10.2021 09:46 Ответить
+20
"Также он добавил, что этим вопросом лично занимается столичный прокурор Олег Кипер, в прошлом помощник Андрея Ермака."

Источник:

Ніякого кумівства. Виключно свої пацанчики та корабельні сосни.
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28.10.2021 09:42 Ответить
+19
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28.10.2021 09:41 Ответить
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Зеленский хуже Януковича!
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28.10.2021 09:41 Ответить
Мда.. І це він ще в тюрмі не сидів.
Уявіть, якби воно пройшло шлях овоча..
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28.10.2021 09:43 Ответить
Сподіваюсь це ще попереду.
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28.10.2021 09:44 Ответить
ПАМЯТКА: «У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года , из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь
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28.10.2021 10:48 Ответить
а шо значит сподиваюся, типо на второй срок(после отсидки)? Мол...

Марш оптимиста-скорохода.

Мы - атеисты и грудью плечисты - да,

На наковальне даем мы ГОСТ - ху-хо.

А кто повелся - в этап колымиста -вав,

И с половинкой -- державы пост.
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28.10.2021 10:53 Ответить
Тю, шо я спросил... Это же само собой разумеющееся, ведь главное вместе, главное к свету, а там будь, что будет...Солнце мой "труп"(ходячий) поцелуем разбудит - общий порыв сцементировал груди: ЛЮДИ И СТРЕМЯ, СТРЕМЯ И ЛЮДИ...
Вава после отсидки, перед выборами:

Кака-нэ -- ты мое - ай , нэ-нэ!...
Сыграни мне братан блюзец :
чтобы лука мене захотелось ,
чтоб ни спалось, ни пилось, ни елось;
чтобы кукишем стал капец…
сыграни мне, братан, блюзец,
сыграни … . Ай , нэ - нэ -- ты мое -кака-нэ».
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28.10.2021 11:01 Ответить
Та , да ! Гея Лероса стоит посадить , мерзкий тип.
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28.10.2021 09:45 Ответить
Зе на бутылку!
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28.10.2021 09:46 Ответить
О, скольких бы стОило посадить, потому, что мерзкие типы. Особенно мерзких типов, не желающих жить в правовом государстве.
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28.10.2021 09:52 Ответить
Лероса могут посадить как Навального и Саакашвили.
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28.10.2021 10:27 Ответить
Просто нужно, что бы приняли закон, что президентом ко всему прочему может быть человек который отслужил срочную службу. Если бы была такая норма, таких двух чучел как овощь и зебил у руля страны не было бы
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28.10.2021 09:50 Ответить
Даже английские принцы проходят службу в армии, не говоря уже об американских президентах.
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28.10.2021 10:07 Ответить
законы о срочных службах принимать поздно, выборов может больше и не быть.Вообще.
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28.10.2021 10:29 Ответить
зелька будет царом?
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28.10.2021 10:36 Ответить
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28.10.2021 09:41 Ответить
Щас позвонит лейтенану Бакланову.....
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28.10.2021 09:43 Ответить
Честно говоря...Вас бы всез Зе ублюдков тупорылых воровитых, и нынешних, и всяких изолировать бы от граждан Украины.
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28.10.2021 09:42 Ответить
"Также он добавил, что этим вопросом лично занимается столичный прокурор Олег Кипер, в прошлом помощник Андрея Ермака."

Источник:

Ніякого кумівства. Виключно свої пацанчики та корабельні сосни.
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28.10.2021 09:42 Ответить
И уж тем более армейских друзей! Оно то в армии не служило, а многократно уклонялось.
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28.10.2021 09:44 Ответить
Президент Зеленский занимается серьезными делами и он не обращает внимание на всякую чепуху
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28.10.2021 09:45 Ответить
о, вышло из сумрака. И Хде это вы вчера потерялись
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28.10.2021 09:49 Ответить
А чому йому припікає кожне слово критики? Звик щоб ним всі захоплювались і рукоплескали. Рейтинговий наркоман. Якщо не отримає дозу похвали, починається ломка.
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28.10.2021 09:49 Ответить
А вы у любого неврастеника спросите, а точнее у их лечащего врача.
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28.10.2021 10:30 Ответить
Вместе с Беней , ваша зеленая шмаркля занимается отмыванием денег и больше н-и-ч -е-г-о не делает 😡
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28.10.2021 09:56 Ответить
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28.10.2021 09:46 Ответить
Лерос - наше фсе!Махатма Ганди.
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28.10.2021 09:51 Ответить
Ошибка Лероса в том , что связался с зеленой бандой , а это клеймо на всю жизнь !
Долго придётся отмываться от этого мерзкого , воровского зедерма ! 😏
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28.10.2021 10:00 Ответить
Ай, я вас умоляю, молодята ********** - потiшаються... ЗЫ ... бывших не бывает, разве шо, если чел - дыбил по натуре.
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28.10.2021 10:33 Ответить
...або приспособленец, который вкурил, шо ему ничего не светит.
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28.10.2021 10:34 Ответить
Поздравь Виктора Фёдоровича с Хеллоуном, не забудь, рыг

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28.10.2021 10:36 Ответить
Ригiвськi мотиви...

. БЕРЕГИ ВИ БЕРЕГИ, ДНIПРА -- РIКИ*-МО*РЯ.
Стiльки сплинуло води, злих часiв та горя.
Космонавт Береговий знае раду в зорях.
Лиш не знав вiн, що - за йден, взяв собi на горе.

Якби знав Береговий про таке майбутне,

Вiн до зорей не летiв би - шукав щось би путне.

Iз СIЗО до президентiв було б вже не близько,

Бо нащо такее горе - таке срамовисько.
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28.10.2021 11:07 Ответить
«МОЙдаДЫР» ти свое сурло,
дiрку зробиш- маеш зиск?
Морда в ЗЭКА - шоколаду:
вiд «ЧИФИРЮ» то е блиск.

Як на нюю я подивлюсь,
мене заре плющить.
Але чому люд, нiвроку…,
очi не розплющить?

А чи гiдного до кошу
бiльше ти не маеш?
Адже «МУРКУ» ти не любиш-
скоро заспiваеш.

припев: Ой! Тiб- Тiбiдох! На дворi малина.
В прикуп ластиться ГОП-СТОП.
Шi-дi-рi-дi -- LAYMAN … 2009
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28.10.2021 11:10 Ответить
2010. вангование

Дитя мое, во печали - я: Туга стала одолевать меня. Утоли печаль мою.
Ох! Как выйду-ль я , зайду во чисто поле.
Да , разыну-ль я широко кари очи- забрало.
Ну, и погодка, слякоть- в насморке ее,то бишь, мать.
Петуха я узрел: стал, смакуя, во власти клевать.
Должно быть он мечен зеленкой?-хмыреныш,
то есмь питательный будет супец.Одначе, почем?-
он у нас, ведь -- один-одинехонек,

ЗЫ... устал я глаголить о сем-плясни ты в свой кубок Ламою: во здравие будем Лакать.
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28.10.2021 11:14 Ответить
Брись в будку , зебил пришелепкуватий 😡
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28.10.2021 12:31 Ответить
Насєлєніє вибрало в президенти тупу, мстиву, підлу та аморальну істоту! Жрі-те!!
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28.10.2021 10:20 Ответить
Хорошо вас, воров, плющит)
Значит Зеленский молодец

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28.10.2021 10:37 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , October 27,
По поводу получения народными депутатами денег «в конвертах», о котором рассказал перед смертью нардеп Антон Поляков, в НАБУ поступило уже 10 заявлений.
Такой информацией поделился директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли Бюро на сообщения в СМИ о получении нардепами доплат в конвертах. По словам Сытника, бюро «реагирует на заявления в соответствии с законом».
*****************
Так що закумаряться Леросу справу шити.
Але це вони не хочуть його випустити в США разом з Гончаренком.
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28.10.2021 10:29 Ответить
Вони вже в США.

Важливі новини зі США! - Олексій Гончаренко

Ми з групою народних депутатів перебуваємо у США, але цей візит міг не відбутися. Ви запитаєте чому? Відповідь проста - цього не хотіли на Банковій.

Ми готували цю поїздку декілька місяців з групою депутатів з МФО «За демократичну Білорусь» та «Чиста енергія - здорове довкілля» (туди входять депутати з різних парламентских фракцій, окрім ОПЗЖ), офіційно повідомили про це МЗС.

Але труднощі почалися за 36 годин до вильоту у США. Майже всім членам нашої групи відкликали візі. І виявилося, що цьому посприяли в МЗС: вони відкликали лист, який направляли у Державний департамент для отримання віз депутатам. І одразу ж почалися проблеми у Вашингтоні: наше посольство, яке сприяло і допомагало організовувати зустрічі, неочікуванно перестало виходити на зв'язок.

Як ви бачите, до Вашингтону ми все ж таки доїхали! Зі мною ще два народних депутати від «Батьківщини» Володимир Кабаченко та позафракційний Гео Лерос. Ми все одно влаштовуємо зустрічі і все одно будемо працювати заради того, щоб принести результати для нашої країни. Ось наші основні теми, які ми хочемо підіймати:

«Північний потік-2» - питання енергетичної безпеки України. І ключ до рішення цієї проблеми - у Вашингтоні. Саме тут Конгрес та Сенат можуть принять закон, який накладе санкції на «Північний потік-2».
Ситуація в Білорусі. Ви знаєте, що зараз відбувається гібридний аншлюс Білорусі, а у нас тисячі кілометрів кордону з нею, тому це дуже важлива тема для України. Треба посилювати санкції на лукашенківський режим, а США можуть цьому сприяти.
Аграрне співробітництво України і США та продовольча безпека.

P.S. Ми хотіли говорити тільки про ці теми, але Андрій Борисович Єрмак все більше ********** нас до того, щоб обговорити на зустрічах опери відомого композитора Вагнера. Впевнений, в США знають про його творчість і про його послідовників вагнерівців також.
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28.10.2021 11:51 Ответить
гошпади, да кому ты надо, неадекватное.
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28.10.2021 10:35 Ответить


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28.10.2021 10:35 Ответить


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28.10.2021 10:38 Ответить
Бг-ггг... копия зебуин - язика висолопив... тютелька - в тютельку копия... ХЕХ...
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28.10.2021 11:27 Ответить
о...знов на цензорі нарцис...
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28.10.2021 11:20 Ответить
Единственный раз, когда Вова наванговал все правильно.

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2219317765031963
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28.10.2021 11:52 Ответить
В Білорусі Деу Палій Ланос вже давно сидів у в'язниці без суду та слідства. Невдале порівняння України та картопляного самопроголошеного диктатора.
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28.10.2021 13:44 Ответить
Зебилы же хотели "как в Беларуси" чтоб было. А будет- как в Белоруссии
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29.10.2021 17:03 Ответить
 
 