Зеленский хочет меня изолировать: Лерос заявил, что на следующей неделе ему планируют вручить сфабрикованное подозрение
Народный депутат Гео Лерос заявил, что на следующей неделе ему "планируют вручить сфабрикованное подозрение", чтобы он больше не мог выезжать за границу и общаться с иностранными политиками и СМИ.
Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Кому-то моя деятельность может нравиться, кого она может раздражать, но мне на следующей неделе планируют вручить какое-то сфабрикованное подозрение", - написал он.
По его словам, это решение вызвано его поездкой в США.
"Вы подумаете, что это полный бред и такого быть не может, но это мне подтвердили из трех! источников! Зеленский планирует таким образом меня изолировать, чтобы не дать больше выезжать за границу и общаться иностранными политиками и СМИ.
Я в а**е, если честно!", - отметил Лерос.
Также он добавил, что этим вопросом лично занимается столичный прокурор Олег Кипер, в прошлом помощник Андрея Ермака.
"Мне неизвестно, будет ли подозрение подписано генеральным прокурором или его заместителем в статусе ИО, но разве это что-то меняет? Украина скоро будет по уровню свобод на уровне Беларуси, вот и все", - добавил нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уявіть, якби воно пройшло шлях овоча..
Марш оптимиста-скорохода.
Мы - атеисты и грудью плечисты - да,
На наковальне даем мы ГОСТ - ху-хо.
А кто повелся - в этап колымиста -вав,
И с половинкой -- державы пост.
Вава после отсидки, перед выборами:
Кака-нэ -- ты мое - ай , нэ-нэ!...
Сыграни мне братан блюзец :
чтобы лука мене захотелось ,
чтоб ни спалось, ни пилось, ни елось;
чтобы кукишем стал капец…
сыграни мне, братан, блюзец,
сыграни … . Ай , нэ - нэ -- ты мое -кака-нэ».
Источник:
Ніякого кумівства. Виключно свої пацанчики та корабельні сосни.
Долго придётся отмываться от этого мерзкого , воровского зедерма ! 😏
. БЕРЕГИ ВИ БЕРЕГИ, ДНIПРА -- РIКИ*-МО*РЯ.
Стiльки сплинуло води, злих часiв та горя.
Космонавт Береговий знае раду в зорях.
Лиш не знав вiн, що - за йден, взяв собi на горе.
Якби знав Береговий про таке майбутне,
Вiн до зорей не летiв би - шукав щось би путне.
Iз СIЗО до президентiв було б вже не близько,
Бо нащо такее горе - таке срамовисько.
дiрку зробиш- маеш зиск?
Морда в ЗЭКА - шоколаду:
вiд «ЧИФИРЮ» то е блиск.
Як на нюю я подивлюсь,
мене заре плющить.
Але чому люд, нiвроку…,
очi не розплющить?
А чи гiдного до кошу
бiльше ти не маеш?
Адже «МУРКУ» ти не любиш-
скоро заспiваеш.
припев: Ой! Тiб- Тiбiдох! На дворi малина.
В прикуп ластиться ГОП-СТОП.
Шi-дi-рi-дi -- LAYMAN … 2009
Дитя мое, во печали - я: Туга стала одолевать меня. Утоли печаль мою.
Ох! Как выйду-ль я , зайду во чисто поле.
Да , разыну-ль я широко кари очи- забрало.
Ну, и погодка, слякоть- в насморке ее,то бишь, мать.
Петуха я узрел: стал, смакуя, во власти клевать.
Должно быть он мечен зеленкой?-хмыреныш,
то есмь питательный будет супец.Одначе, почем?-
он у нас, ведь -- один-одинехонек,
ЗЫ... устал я глаголить о сем-плясни ты в свой кубок Ламою: во здравие будем Лакать.
Значит Зеленский молодец
По поводу получения народными депутатами денег «в конвертах», о котором рассказал перед смертью нардеп Антон Поляков, в НАБУ поступило уже 10 заявлений.
Такой информацией поделился директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли Бюро на сообщения в СМИ о получении нардепами доплат в конвертах. По словам Сытника, бюро «реагирует на заявления в соответствии с законом».
*****************
Так що закумаряться Леросу справу шити.
Але це вони не хочуть його випустити в США разом з Гончаренком.
Важливі новини зі США! - Олексій Гончаренко
Ми з групою народних депутатів перебуваємо у США, але цей візит міг не відбутися. Ви запитаєте чому? Відповідь проста - цього не хотіли на Банковій.
Ми готували цю поїздку декілька місяців з групою депутатів з МФО «За демократичну Білорусь» та «Чиста енергія - здорове довкілля» (туди входять депутати з різних парламентских фракцій, окрім ОПЗЖ), офіційно повідомили про це МЗС.
Але труднощі почалися за 36 годин до вильоту у США. Майже всім членам нашої групи відкликали візі. І виявилося, що цьому посприяли в МЗС: вони відкликали лист, який направляли у Державний департамент для отримання віз депутатам. І одразу ж почалися проблеми у Вашингтоні: наше посольство, яке сприяло і допомагало організовувати зустрічі, неочікуванно перестало виходити на зв'язок.
Як ви бачите, до Вашингтону ми все ж таки доїхали! Зі мною ще два народних депутати від «Батьківщини» Володимир Кабаченко та позафракційний Гео Лерос. Ми все одно влаштовуємо зустрічі і все одно будемо працювати заради того, щоб принести результати для нашої країни. Ось наші основні теми, які ми хочемо підіймати:
«Північний потік-2» - питання енергетичної безпеки України. І ключ до рішення цієї проблеми - у Вашингтоні. Саме тут Конгрес та Сенат можуть принять закон, який накладе санкції на «Північний потік-2».
Ситуація в Білорусі. Ви знаєте, що зараз відбувається гібридний аншлюс Білорусі, а у нас тисячі кілометрів кордону з нею, тому це дуже важлива тема для України. Треба посилювати санкції на лукашенківський режим, а США можуть цьому сприяти.
Аграрне співробітництво України і США та продовольча безпека.
P.S. Ми хотіли говорити тільки про ці теми, але Андрій Борисович Єрмак все більше ********** нас до того, щоб обговорити на зустрічах опери відомого композитора Вагнера. Впевнений, в США знають про його творчість і про його послідовників вагнерівців також.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2219317765031963