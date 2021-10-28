Зеленский хочет меня изолировать: Лерос заявил, что на следующей неделе ему планируют вручить сфабрикованное подозрение

Народный депутат Гео Лерос заявил, что на следующей неделе ему "планируют вручить сфабрикованное подозрение", чтобы он больше не мог выезжать за границу и общаться с иностранными политиками и СМИ.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кому-то моя деятельность может нравиться, кого она может раздражать, но мне на следующей неделе планируют вручить какое-то сфабрикованное подозрение", - написал он.

По его словам, это решение вызвано его поездкой в США.

"Вы подумаете, что это полный бред и такого быть не может, но это мне подтвердили из трех! источников! Зеленский планирует таким образом меня изолировать, чтобы не дать больше выезжать за границу и общаться иностранными политиками и СМИ.

Я в а**е, если честно!", - отметил Лерос.

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Также он добавил, что этим вопросом лично занимается столичный прокурор Олег Кипер, в прошлом помощник Андрея Ермака.

"Мне неизвестно, будет ли подозрение подписано генеральным прокурором или его заместителем в статусе ИО, но разве это что-то меняет? Украина скоро будет по уровню свобод на уровне Беларуси, вот и все", - добавил нардеп.