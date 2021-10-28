"Пошла в жопу": Отец 16-летнего парня, устроившего смертельное ДТП в Харькове, угрожал журналистке

Отец 16-летнего подростка, устроившего ДТП в Харькове, угрожал журналистке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Доцяк.

"Пошла в жопу!"- сказал мне сегодня папик Коленьки. Возмутился папик, что на сынулю много грязи вылили в соцсетях и СМИ - о стрельбе, езде на красный, через двойную полосу и протоколы полиции. Ни тебе: "Сочувствуем погибшему, переживаем за пострадавших, дадим Коленьке по жопе". Проблемы пообещал мне взамен. А Коленька не помнит был ли за рулем, потому что сильно ударился головой. А ему даже лекарства передать не дают. Это уже адвокат сказала", - отметила Доцяк.

Журналист выразила опасения, что заседание могут сделать закрытым из-за несовершеннолетнего возраста фигуранта.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

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