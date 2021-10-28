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Новости ДТП
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"Пошла в жопу": Отец 16-летнего парня, устроившего смертельное ДТП в Харькове, угрожал журналистке

Отец 16-летнего подростка, устроившего ДТП в Харькове, угрожал журналистке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Доцяк.

"Пошла в жопу!"- сказал мне сегодня папик Коленьки. Возмутился папик, что на сынулю много грязи вылили в соцсетях и СМИ - о стрельбе, езде на красный, через двойную полосу и протоколы полиции. Ни тебе: "Сочувствуем погибшему, переживаем за пострадавших, дадим Коленьке по жопе". Проблемы пообещал мне взамен. А Коленька не помнит был ли за рулем, потому что сильно ударился головой. А ему даже лекарства передать не дают. Это уже адвокат сказала", - отметила Доцяк.

Журналист выразила опасения, что заседание могут сделать закрытым из-за несовершеннолетнего возраста фигуранта.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Также смотрите: "Я скажу, когда 200 будет": в сети появилось видео с телефонов пассажиров Infiniti за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7686) угрозы (853) Харьков (7581)


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Топ комментарии
+42
Они уже пытаются сыночка психом сделать по документам.
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28.10.2021 09:56 Ответить
+37
Кива тоже псих, у него справка есть, стреляет из калаша и всем угрожает...
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28.10.2021 10:00 Ответить
+31
По-нормальному бы, линчевать бойкого мальчика в прямом эфире. Может что и сдвинулось бы в обществе.
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28.10.2021 10:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Они уже пытаются сыночка психом сделать по документам.
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28.10.2021 09:56 Ответить
Кива тоже псих, у него справка есть, стреляет из калаша и всем угрожает...
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28.10.2021 10:00 Ответить
Майор поліції.Йому можна.
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28.10.2021 10:08 Ответить
ківі звичайний зашкварений пі.дар як і його кент той що такий ненавидний жирний юудей з опзжопи, навіщо приділяти лайновому біосміттю стільки уваги?
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28.10.2021 12:28 Ответить
да не жилец он уже....

https://t.me/h_saltovka/35015

https://t.me/kharkov_now/8764

После всего того, что натворил подонок.....

https://t.me/truexanews/19596
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28.10.2021 10:06 Ответить
да ладно, он еще депутатом станет
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28.10.2021 10:12 Ответить
Так и про зайцеву говорили,и ничего всё нормально.и этому ничего не будет,бабки здесь решают всё!
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28.10.2021 10:19 Ответить
А шо Зайцева вышла из тюрьмы?
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28.10.2021 10:42 Ответить
Та я вас умоляю, ''не жилец''!
Про Зайцеву таке ж говорили!
А Коленька в 24 рочки відкинеться і до 26 ще когось угробить!
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28.10.2021 10:33 Ответить
ну в 24 - це якшо дадуть максималку і без удо. а так дадуть років 6, через 4 вийде.
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28.10.2021 10:53 Ответить
Добавьте ещё условный срок
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28.10.2021 11:04 Ответить
тогда он не имел права получать права.
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28.10.2021 10:35 Ответить
права дают с 18, а ему 16. он ничего не получал - просто так катался
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28.10.2021 11:49 Ответить
А він і є психопатом, вони про це знають, тому їм і робити нічого не треба. Зараз піднімуть дитячі діагнози: аутизм чи синдром дефіциту уваги і відправлять Колєньку у психушку, а через півроку заберуть, ми і знати не будемо.
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28.10.2021 10:38 Ответить
В мальщ вселились бесы, инквизиция таких огнём лечила...
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28.10.2021 12:53 Ответить
и идиоту киве на поруки пойдёт, у того большой опыт с дурачками.
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28.10.2021 13:23 Ответить
Ну так кандидат наук!🏥
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24.12.2021 21:41 Ответить
Особенно под кайфом, что-бы психика не травмировалась.
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28.10.2021 09:59 Ответить
Карл, слышишь... в чем понты такого мажорства, когда, шо зедурик , не тока себе могилу роет, но и папику?
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28.10.2021 10:04 Ответить
Понти в тому, що ні хрена йому в черговий раз за то не буде. Вони в тому переконані, тому й так себе ведуть, що папік,що синуля.
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28.10.2021 10:07 Ответить
А вы уверены , шо народный гнев, в таком случае, на них не окошелится?
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28.10.2021 10:12 Ответить
Народний? Ну, ну... Тут хіба якийсь "ворошиловський стрілок" знайдеться, а норід у нас все стерпить, хіба мало доказів?
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28.10.2021 10:16 Ответить
А когда народный гнев что-то решал или делал?
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28.10.2021 10:20 Ответить
в 2014м. память короткая?
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28.10.2021 10:34 Ответить
Правильно, не дай бог у него будет психологическая травма, а у него еще столько планов на будущее.
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28.10.2021 09:58 Ответить
Плана, мой друг, плана. И не один кораблик плана.
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28.10.2021 10:00 Ответить
Отца понять можно, он защищает своего ребенка любой ценой. Это материнский инстинкт
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28.10.2021 09:59 Ответить
Это инстинкт долбодятла. От кого он его защищает? Хотел бы защитить, то уже "по попе" давно нащелкал за то что Коленька до этого творил ибо при такой разгульной и вседозволенной жизни их ангелочек сам себя в могилу загонет
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28.10.2021 10:06 Ответить
В данном случае еще полное отсутствеи совести и инстинкта самосохранения.
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28.10.2021 10:07 Ответить
Кілька років тому в нас сталось ДТП - кілька відморожених мажориків влаштували вуличні перегони в час пік на вулиці з інтенсивним трафіком. В результаті один з них влетів в тролейбусний стовп і загинув. Слава Богу, що ніхто більше тоді серйозно не постраждав, лише він. Так от, його родичі більше року після того активно шукали винного! Бо то ХТОСЬ був винний. Адже в їх розумінні ВСІ так їздять. І мєнтів купляли, і винагороду обіцяли, але до виродків так і не дійшло, що то він сам винен і вони, в першу чергу. бо то вони його того навчили - так жити, так до людей відноситись, так і по дорогах їздити. Тут маємо аналогічну ситуація -батько виродок а тому і синуля виродок. Одна надія, що найдуть свої стовпи.
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28.10.2021 10:14 Ответить
100%, батя такий самий дегенерат. ну вбив синуля людину, а шо, не можна?
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28.10.2021 10:55 Ответить
Какой он отец? Он гандон, вырастивший другого гандона.
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28.10.2021 10:28 Ответить
Папу в мэры Харькова от Зе партиии мерзавцев, достойный персонаж для этих негодяев.
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28.10.2021 10:00 Ответить
если эта мажорная **** не сядет, надолго, оно от безнаказанности опять будет убивать
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28.10.2021 10:00 Ответить
Папаша генетический БЫДЛАН!!
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28.10.2021 10:00 Ответить
Як і Зеля. Зебіл.
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28.10.2021 10:05 Ответить
такая же тварь
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28.10.2021 10:18 Ответить
странно что гундосик Клавишный-1 и последний.... не стал как Матросов защищать бедного мальчика грудью.... ну чаво вы напали.... он есче маленький....
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28.10.2021 10:20 Ответить
одновірці ж
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28.10.2021 10:56 Ответить
та ні, ця сімя одну людину ушатала і декільком житття зламана а квартальний пі.дарас зі своєю презекоМандою всій країні нагадив, та й скільки через його діяння вбито патріотів
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28.10.2021 12:32 Ответить
По-нормальному бы, линчевать бойкого мальчика в прямом эфире. Может что и сдвинулось бы в обществе.
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28.10.2021 10:01 Ответить
Плохо воспитал сыночка, потому что сам казел.
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28.10.2021 10:01 Ответить
Яка хата - такий тин, який батько - такий син.
А батько типове бідло.
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28.10.2021 10:02 Ответить
Отец - частное лицо! Журналисту вмешиваться в частную жизнь ,как минимум ,неприлично.Его ответ правомерен.Еще раз повторюсь .Рецидивистам -давать максимальные сроки ,вплоть до пожизненного .За педофилию,коррупцию,нарушения ПДД .и так далее.А журналистка просто пытается хайпануть.В который раз все сводится к частностям,а проблемы законом решать не собираются.
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28.10.2021 10:03 Ответить
" хайпануть"... ХМЫ... Вава, це ти-зе?
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28.10.2021 10:07 Ответить
Це "часноє ліцо" скоїло злочин, дозволивши сісти за кермо своєму неповнолітньому викидишу. Хіба нє? Про який хайп ти говориш?
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28.10.2021 10:08 Ответить
О, уже папка забустил каких-то тупых ботов, оправдывающих сына дебила. Сколько платит?))
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28.10.2021 11:06 Ответить
В таких ситуаціях чомусь пригадується громадянин РФ Калоєв... Чи знайдеться колись сміливий родич жертви, убієнної таким підором як цей колєнька, або потаскухою зайцевою, який покаже всій країні, що людське життя має свою ціну?...
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28.10.2021 10:04 Ответить
Калоєв - осетин, кавказець.
колін папік - ото громадянин рф
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28.10.2021 10:11 Ответить
Я ж не написав, що він рюсскій!? А так він громадянин РФ. А колін папік - "гражданін міра"! може чув про таких??? Це особливий вид гомосапієнсів, які " імєют право" і хій ложили на обов'язки.
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28.10.2021 10:17 Ответить
так, але громадянин рф, з деяких пір, звучить якось образливо
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28.10.2021 10:20 Ответить
Если сосед украл у меня капусту на городи,я ж не пойду бить ломом его машину?Журналист и беззаконие -синонимы у нас.У журналиста есть факты -пожалуйте в полицию,ДСР .Но тыкать микрофоном в харю неприличного человека тоже неприлично.
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28.10.2021 10:16 Ответить
колін папік стільки капусти накрав, що хоч десять машин побий...
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28.10.2021 10:23 Ответить
- " Если сосед украл у меня капусту на городи,я ж не пойду бить ломом его машину?... "
ваш приклад не до місця , від слова - ЗОВСІМ .
Вбивство не можливо виправдати нічим .
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28.10.2021 10:28 Ответить
Семейка уродов.
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28.10.2021 10:04 Ответить
Даже урод имеет какие-то ценности... Это просто семейка беспринципных бакланов.
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28.10.2021 10:10 Ответить
У него это точно фамилия? Очень похоже на погоняло вора в законе.
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28.10.2021 10:06 Ответить
Думаю, у них вся семейка такая, считающая себя хозяевами жизни, а людей насекомыми. Ждем что мамуля расскажет новенького
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28.10.2021 10:07 Ответить
Может послал в жопу, а может и не послал Журналистам тоже особо веры нет, они будут любые новости писать, что бы читаемость новостей повысить. Камэр нужон аль дыктафон.
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28.10.2021 10:08 Ответить
А будет диктофон или камэр - будут отмазки из разряда не ему звонили и т.д.? Есть уже и с диктофоном записи
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28.10.2021 10:15 Ответить
Да я не об этом человеке, посылал не посылал- неважно, я о том что журналисты есть всякие и часто пишут свой сценарий, для повышения интереса.И доверять им на слово себе дороже) Ну, а если мужик послал, ничего удивительного , у него жизненные проблемы в семье, хоть сынок и быдло и убийца, но папа это родитель, и будет в тяжелом эмоциональном состоянии, а когда без мыла в жопу лезут с вопросами, то ответ может быть и таким. Да и журналисты порой сами лезут на рожен, что бы получить именно такой ответ и обрадовать общественность новыми деталями.
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28.10.2021 10:29 Ответить
Хто йому не давав висловити співчуття з приводу ДТП в прямому ефірі = для журналістки? Чому не було каяття та вибаченнь? Ви виправдовуете бидляцьку поведінку з якого приводу? Ось тому й називають терпилами мудрий нарід. Хто б до нього не звернувся = поведінка цього бидляцького папуліка не людська в данному випадку не залежно від форми та фігуранта звернення.
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28.10.2021 10:35 Ответить
поставте себе на місце родичів загиблого на хвилинку, а не будьте "яжиотец-яжимать".
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28.10.2021 10:40 Ответить
Я о них не говорил и понимаю что им тяжелей. Разговор об отце виновника. И семья погибшего это не его самые близкие люди и понятно что папаня будет думать и переживать о своем чаде. Пусть он быдло, вор и тд и тп, я не знаю , ибо не знаком лично, но даже у таких людей есть любовь к своим детям и страх за их судьбу.И они всеми способами будут пытаться помочь.
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28.10.2021 10:48 Ответить
не факт, що батько не вбивця, може ще й серійник, ніхто не знає. Якщо батько виправдовує вбивство, постріли в обличчя жінці та інше, то скоріш всього просто ще не знайшли та не посадили, що не дивно в цій "стране дураков". Це не Тарас Бульба, а шкода. Дуже шкода невинно вбитого цими нелюдами (якби ця малолітня потвора тоді сіла за стрілянину, то був би дядько живий) тому винні обидва батьки і цей лічінус. Всі троє вбивці.
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28.10.2021 10:55 Ответить
Цей дзвінок у прямому ефірі вчора в вечірніх Новинах на ICTV показали та озвучили на гучному зв'язку. Тому там все чотко чутно з папиних слів.
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28.10.2021 10:32 Ответить
от псинки не родятся апельсинки.....
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28.10.2021 10:08 Ответить
Безнаказаннлсть преступника - это не только выигрышный билет, но и стимул для новых преступлений.

И отец и сын , в данном конкретном случае - преступники , а также судьи , которые их покрывают !
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28.10.2021 10:15 Ответить
Яблоко от яблони. Надеюсь синуля присядет надолго.
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28.10.2021 10:16 Ответить
Ну вліплять йому вісім років, в 24 вийде і до 26-ти ще в когось життя забере!
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28.10.2021 10:27 Ответить
8 єто в лучшем случае. Папаша там тоже конченний, их би двоих закрить..
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28.10.2021 17:49 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27471560.html Харьківськи вбивці



Мабуть багато хто вже чув про 16-річного мешканця Харкова на ім'я Коля, який за даними поліції, був за кермом Infiniti, яке https://espreso.tv/smertelna-dtp-u-kharkovi-vodiyu-infiniti-povidomili-pro-pidozru промчало на червоне світло і врізалось в Chevrolet Aveo, водій якої помер на місці ДТП. Але на фото суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська. Нижче пояснимо, чому ми згадуємо її в контексті цього ДТП.

В листопаді 2019 року ще 14-річний Коля мав побутову суперечку, під час якої в людному місці дістав пневматичний пістолет і зробив 4 постріли в обличчя жінки і її сина. В підсумку у жінки прострелена щока, прострелена гайморова пазуха, в якій застрягла куля з пневмата. Жінці зробили операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху. Потерпілі заявили позов з відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди в розмірі 250 000 грн.

І тут своє слово сказала суддя Янцовська. За умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження вона дала два роки умовно. Хоча стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Але суддя вирішила, що Колю не варто ізолювати від суспільства, підліток як підліток. А замість 250 000 грн - суддя присудила нецілі 8 000 грн компенсації за лікування і 15 000 грн моральної компенсації. Смішні гроші для Колі.

Вже 16-річний Коля зрозумів, що можна чудити по-повній програмі. Сідає за кермо Інфініті, викладає в соцмережі як зухвало порушує правила дорожнього руху, хизується, що може від всього відкупитися, що поліцейські коштують 100-200 баксів.

В кінці вересня Колю все ж ловлять і виписують протокол за перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал та інші порушення. Розгляд протоколу, судячи з судового реєстру, призначили на 9 листопада. Колю протокол не лякає і він встигає скоїти жахливе ДТП, яке забрало людське життя.

І ще про суддю Янцовську. Вона входила до колегії суддів, які відмазали сина Авакова в історії з рюкзаками 👹. Саме Янцовська з колегами посміялась суспільству в обличчя і визнала винним не сина Авакова, а померлу особу і цапа-відбувайла, який сплатив штраф і вже відбув покарання.

Суддя Янцовська до окупації Донбасу працювала в міському суді Красного Луча Луганської області. Після Майдану вирішили, що Янцовська дуже цінна суддя. Транзитом через Чернігів її перевели до харківського суду. Звісно, що вона доброчесна, отримує за наш з вами рахунок 1,3 млн грн на рік.

Ось чому реформа судів настільки нагальна. Бо такі історії будуть повторюватись, поки судді будуть відмазувати харківських і не тільки мажорів типу сина Авакова чи Колю на Інфініті...

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/4491803377585084 ЦПК
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28.10.2021 10:19 Ответить
Мир хатам-війна палацам!!!
Задрали вже ці мажори, треба вже хатинки палить, бо життя спокійного немає!
Тільки вендета наведе порядок в цій державі!
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28.10.2021 10:24 Ответить
Его батя простой торговец мясом....А в свободное время занимается бу машинами из америки😀
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28.10.2021 10:27 Ответить
ПыСы. Обыкновенное крутлявое Быдло😀А ты уже тут Прудоно вспомнил😀
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28.10.2021 10:29 Ответить
Прудона
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28.10.2021 10:30 Ответить
Вот, что бывает, когда в семье говорят только о БАБКАХ.)
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28.10.2021 10:25 Ответить
Фамилие таки да харьковский
В стране победивших зебилов все таки да порешают.
Ибо кагал своих не сдает.
Таки да...
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28.10.2021 10:29 Ответить
Ну нельзя же черпать информацию только из одного источника....Прояви научный подход, скепсис наконец....Посмотри Нелюбимого здесь Шарика（Шария）на ютубе. Он все раскопал. ...Батя его просто торговец мясом. На рынке. Сам рубит, сам моет.....плюс по природе －быдло. Вот и все)
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28.10.2021 10:36 Ответить
Мясник, "Инфинити", отмазка за расстрел в магазине, гонки за рулем в 16 лет?
Да, Вы правы, имеенно так ведут себя дети рубщиков мяса)))...
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28.10.2021 11:17 Ответить
Яке сам рубить і миє, в нього мережа м'ясних магазинів по Харкову
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28.10.2021 12:15 Ответить
На три коменти вище дописувач "Маркіз" виклав інфу і про "зебілів", і про "кагал", і про рішалово.
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28.10.2021 10:49 Ответить
"А ему даже лекарства передать не дают. Это уже адвокат сказала", - отметила Доцяк.

Нелюди. Ломка убьёт Колю

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28.10.2021 10:40 Ответить
Общество, не способное себя защитить - вымирающее общество.
В обществе нет непричастных, есть самоустранившиеся.
Бойтесь равнодушных и всепрощающих!
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28.10.2021 10:43 Ответить
ну шо ж.... интеллигентный человек.... рыночный мясник...
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28.10.2021 10:45 Ответить
дали хотя бы фото папы посмотреть, таких уважаемых людей надо знать в лицо
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28.10.2021 11:24 Ответить
Далеко пойдет этот Коленька, раз такое начало. Откуда и почему берутся такие уроды
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28.10.2021 11:28 Ответить
Отголоски тысячелетнего рабства. Еще сотню лет будет то же самое
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28.10.2021 16:20 Ответить
Владелец какой сети мясных магазинов является папашка? Буду знать какие помойки стороной обходить!
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28.10.2021 11:33 Ответить
Оцих, фіг його знає шо це там у вас за таке.https://t.me/truexanews/19596
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28.10.2021 12:14 Ответить
сын весь в папашу, такой же моральный урод и ублюдок, дегенерат в Н-ом поколении. природа постоянно делает ошибки....
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28.10.2021 11:43 Ответить
Просто підійшов і послав?
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28.10.2021 12:08 Ответить

та він і сам не погано вправляється.
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28.10.2021 12:35 Ответить
Ну и зачем родителям переживать? Пускай идет на зону и там начинает воровскую карьеру. А если даже и не воровскую, то все равно не пропадет, он же симпатичный...
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28.10.2021 16:16 Ответить
Знаю этого......!
В 2019 году отдыхал данный клоун в детском лагере.
Ещё тогда говорил, что он король жизни и папа всех порежет, а мама прикроет.
После 18ти дневной смены в "ДОЛ", всем сотрудникам требовалась помощь психолога.
Так как,Коленька полнейший не адекват.
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28.10.2021 16:37 Ответить
Как видно, "папаша" тоже ё@нутый, как и сынок, эту семейку надо срочно оформить на нары, на долгие годы, не место им среди народа.
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13.01.2022 19:43 Ответить
 
 