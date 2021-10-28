"Нафтогаз" и Оператор ГТС могут получить право совещательного голоса по сертификации "Северного потока-2", - немецкий регулятор
Украина может получить совещательный голос во время сертификации "Северного потока-2". "Нафтогаз" и Оператор ГТС уже подали соответствующую заявку.
Об этом сообщили в федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
НАК и Оператор ГТС уже подали заявки в ФСА на участие в сертификации. Документы могут рассматриваться в течение месяца.
"Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение", - говорится в ответе немецкого регулятора.
Как сообщалось, 18 октября "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2".
21 октября аналогичную заявку подал Оператор ГТС.
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