"Нафтогаз" и Оператор ГТС могут получить право совещательного голоса по сертификации "Северного потока-2", - немецкий регулятор

Украина может получить совещательный голос во время сертификации "Северного потока-2". "Нафтогаз" и Оператор ГТС уже подали соответствующую заявку.

Об этом сообщили в федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

НАК и Оператор ГТС уже подали заявки в ФСА на участие в сертификации. Документы могут рассматриваться в течение месяца.

"Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение", - говорится в ответе немецкого регулятора.

Как сообщалось, 18 октября "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2".

21 октября аналогичную заявку подал Оператор ГТС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина попросит Германию больше не принимать торопливых решений по "Северному потоку-2", - Кулеба