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"Нафтогаз" и Оператор ГТС могут получить право совещательного голоса по сертификации "Северного потока-2", - немецкий регулятор

Украина может получить совещательный голос во время сертификации "Северного потока-2". "Нафтогаз" и Оператор ГТС уже подали соответствующую заявку.

Об этом сообщили в федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

НАК и Оператор ГТС уже подали заявки в ФСА на участие в сертификации. Документы могут рассматриваться в течение месяца.

"Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение", - говорится в ответе немецкого регулятора.

Как сообщалось, 18 октября "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2".

21 октября аналогичную заявку подал Оператор ГТС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина попросит Германию больше не принимать торопливых решений по "Северному потоку-2", - Кулеба

Автор: 

Германия (7074) Нафтогаз (3114) Северный поток (1458) Оператор ГТС (87)


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Разрешат поприсутствовать... Перемога!
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28.10.2021 10:03 Ответить
Не просто присутствовать, а еще и свое мнение высказывать. В этих обстоятельствах больше нам по-любому не светит.
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28.10.2021 10:16 Ответить
ключевое слово МОГУТ, даю прогноз, нахер пошлют нафтогаз....
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28.10.2021 10:04 Ответить
Ну разрешат выступить и что дальше, там уже все решено.
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28.10.2021 10:04 Ответить
Сказав А ,нужно говорить Б..Байрактары обладают волшебным воздействием на политиков.Вот в очередной раз скрепная запретила ввоз турецких **********.Кремль пытается наступать по всем фронтам.Пока у кремля нет противоядия ( а оно может появиться,ничто не вечно под луной)нужно активно пользоваться преимуществами Байрактаров,особенно после применения оккупантами гаубиц,своих беспилотников и тд.Тем более они ограничили возможности ОБСЕ на оккупированных территориях..
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28.10.2021 10:11 Ответить
Правильньіе действия , нужно использовать все возможности для донесения своей позиции . На стороне Украиньі правда .
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28.10.2021 10:13 Ответить
А у Сомалийских пиратов какая позиция? У них на чьей стороне правда?
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29.10.2021 08:49 Ответить
 
 