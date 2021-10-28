За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн, 6 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев
Со старта налоговой амнистии 1 сентября граждане Украины задекларировали уже 111 млн грн.
Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В бюджет от декларирования этой суммы поступили 6 млн грн.
"Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет", - сообщил Гетманцев.
Топ комментарии
+10 Сергей Ворлог
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+9 Колыван Спикер
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+9 Колыван Спикер
показать весь комментарий28.10.2021 10:12 Ответить Ссылка
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А ведь там зе-тыпил тоже обещали миллиардные поступления в бюджет!
немає віри зейорікам
ЗЕ только с ограбления Привата Коломойским 40 лямов баксов скрысил.
А что там с 41 млн.дол. украденных с ПриватБанка и выведенных через квартал95 ? Уголовное дело против " я ваш вырок" открываться будет?
или 1500 лямов гривен ...