За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн, 6 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев

Со старта налоговой амнистии 1 сентября граждане Украины задекларировали уже 111 млн грн.

Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В бюджет от декларирования этой суммы поступили 6 млн грн.

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"Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет", - сообщил Гетманцев.