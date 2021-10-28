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За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн, 6 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев

За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн, 6 млн грн поступили в бюджет, -

Со старта налоговой амнистии 1 сентября граждане Украины задекларировали уже 111 млн грн.

Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В бюджет от декларирования этой суммы поступили 6 млн грн.

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"Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет",  - сообщил Гетманцев.

За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн, 6 млн грн поступили в бюджет, - слуга народа Гетманцев 01

Автор: 

амнистия (455) налоги (3239) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+10
6 млн за 2 месяца? Полный провал.
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28.10.2021 10:09 Ответить
+9
Гетьманцев упырь-враг Украины, как и его подельца мерзкая жаба Третьякова. Хотя хоть одного порядочного и честного назовите в Зе шобле.
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28.10.2021 10:11 Ответить
+9
Узаконили игорный бизнес...Обещали десятки миллиардов в казну страны....И.....освободили от налогов!
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28.10.2021 10:12 Ответить
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6 млн за 2 месяца? Полный провал.
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28.10.2021 10:09 Ответить
Это не провал - это ЖОПА.
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28.10.2021 10:11 Ответить
Лучшеб сказали сколько своровали с бюджета !
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28.10.2021 10:14 Ответить
Интересно евреи все такие? А хахлы лошары избравшие себе евреев над собой не дебилы?
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28.10.2021 11:12 Ответить
А главный офшорник Украины в это время продолжает ховать гроши на острова
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28.10.2021 10:11 Ответить
Одного офшора Зеленского хватит на три года такой "легализации"!
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28.10.2021 10:11 Ответить
Гетьманцев упырь-враг Украины, как и его подельца мерзкая жаба Третьякова. Хотя хоть одного порядочного и честного назовите в Зе шобле.
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28.10.2021 10:11 Ответить
Они подонки- тут все очевидно , а как назвать тех кто их избрал?
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28.10.2021 11:14 Ответить
Больше интересует сколько разворовано из бюджета ?
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28.10.2021 10:12 Ответить
Не густо, прямо скажем, не густо А как дысал, как дысал
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28.10.2021 10:12 Ответить
Узаконили игорный бизнес...Обещали десятки миллиардов в казну страны....И.....освободили от налогов!
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28.10.2021 10:12 Ответить
Воруют миллиардами а декларируют миллионы, и типо белые и пушистые.))
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28.10.2021 10:13 Ответить
Кстати, все уже забыли про легализацию игрального бизнеса?
А ведь там зе-тыпил тоже обещали миллиардные поступления в бюджет!
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28.10.2021 10:13 Ответить
Зеленский просто легализовал игральный бизнес для своих людей с 20% подоходного налога. До маратория на игральный бизнес в 2008 году они платили в казну 75 %.
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28.10.2021 10:17 Ответить
нефига они не платили)
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28.10.2021 10:23 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ и его БАНДА мечтала сорвать в ДОЛЛАРАХ США аж 50 млрд бабла по амнистии как начало а мечтали и о 100-130 млрд мол нарид достанет из кубышек и 3 литровых банок закопанных в огородах.... ИДИОТЫ... там эти 6 лямов налогов не отбили затраты на Закон сам его внедрение зарплату аппарата Рады КМУ нардепов и прочей челяди чиновничей....
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28.10.2021 10:14 Ответить
Налоговая амнистия это 50%. Примерно так как снимают во Франции и Скандинавии подоходный доход с мультимиллионеров. А всю узеленскую туфту придётся отменять сразу после импичмента.
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28.10.2021 10:14 Ответить
Заживем теперь! (с)

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28.10.2021 10:15 Ответить
це ціна особняка
немає віри зейорікам
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28.10.2021 10:16 Ответить
Тю!!!

ЗЕ только с ограбления Привата Коломойским 40 лямов баксов скрысил.
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28.10.2021 10:18 Ответить
все что вы знали про серлеща но боялись поверить

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28.10.2021 10:18 Ответить
Оху#нный результат...за год задекларировали 4 млн.дол...
А что там с 41 млн.дол. украденных с ПриватБанка и выведенных через квартал95 ? Уголовное дело против " я ваш вырок" открываться будет?
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28.10.2021 10:44 Ответить
чтобы слить его ибо он неподсудный? откроем как каденция закончится
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28.10.2021 11:10 Ответить
6млн - так наче з носа капнуло.
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28.10.2021 10:48 Ответить
"6 миллионов в бюджет"____это успех))))))))))))))))
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28.10.2021 11:54 Ответить
тем временем зеленский кредитнулДНР на 60 лямов $,
или 1500 лямов гривен ...
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28.10.2021 12:09 Ответить
6 млн от 111 млн - 5,4 %. Люди платят со своей зарплаты - 19,5 %. Так может ну его нах такие налоги?
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28.10.2021 12:28 Ответить
 
 