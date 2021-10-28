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Луганская ОГА об обстреле Трехизбенки российскими войсками: Выпустили около 20 снарядов, пять домов повреждены, 235 - обесточены

Луганская ОГА об обстреле Трехизбенки российскими войсками: Выпустили около 20 снарядов, пять домов повреждены, 235 - обесточены

Пять жилых домов в Трехизбенке (Луганская область) повреждены вражескими артиллерийскими обстрелами, было выпущено около 20 снарядов.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца. Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск – повреждение пяти домов. Кроме того, зафиксировано попадание в линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света. Еще со вечера пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – приводит слова Гайдая пресс-служб Луганской ОГА.

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Отмечается, что было выпущено около 20 снарядов.

Так, в результате обстрелов пострадали пять жилых домов – в частности, разбиты окна, повреждена кровля, стены и т.д. Последствия прямого попадания снаряда – разрушение гаража, также обесточены улицы – без света остались 235 жилых домов.

Автор: 

обстрел (27913) ОГА (2394) Трехизбенка (35) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+6
Как там Германия? Не озабочена?
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28.10.2021 10:24 Ответить
+5
Навіть не запитуйте. Це ж не "Байрактар" лупив по тих, хто стріляв по селу.
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28.10.2021 10:27 Ответить
+3
Можна і не сумніватися кого вважають винуватцями обстрілів жителі села.
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28.10.2021 10:24 Ответить
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карма она такая(
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28.10.2021 10:19 Ответить
вата должна страдать
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28.10.2021 11:40 Ответить
Можна і не сумніватися кого вважають винуватцями обстрілів жителі села.
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28.10.2021 10:24 Ответить
Как там Германия? Не озабочена?
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28.10.2021 10:24 Ответить
Навіть не запитуйте. Це ж не "Байрактар" лупив по тих, хто стріляв по селу.
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28.10.2021 10:27 Ответить
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28.10.2021 10:31 Ответить
Не долетіли снаряди до Німеччини. То й радіють мзс-івці там.
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28.10.2021 10:37 Ответить
дешевле их куда то подальше переселить с той зоны уже чем без конца вкладыват ь и вкладывать в ремонт этих домов с бюджета . снова ремонт , а те снова всё разгромят. ничего там строить никому ненужно! дворци спорта, дома и дороги . какой толк строить что банда растреляет из ракет?((
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28.10.2021 10:48 Ответить
А где наши дроны? Обходят с флангов?
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28.10.2021 10:49 Ответить
Сьогодні День визволення України від фашистських загарбників і окупації російськими загарбниками. Столицею українців знову стала Москва.
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28.10.2021 10:54 Ответить
Російські артрозрахунки, які вели обстріл українського населеного пункту, були знищені нашим вогнем у відповідь? Ні? Тоді вони ще когось вб'ють та залишать без домівки. Потрібно вимкнути енергопостачання та водопостачання на окуповану путінською наволоччю територію. До повного припинення обстрілів!
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28.10.2021 11:09 Ответить
Де занепокоєння від МЗС Німеччини
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28.10.2021 16:56 Ответить
 
 