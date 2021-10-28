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В "Голосе" предупредили о последствиях для малого и среднего бизнеса от закона об олигархах

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Закон об олигархах никак не скажется на позициях крупного бизнеса, однако ударит прежде всего по малым и средним предпринимателям.

Об этом заявила народный депутат "Голос" Кира Рудик. 

"Это яркий маркер того, что президент Зеленский и его команда говорит, что они борются с олигархами, а на самом деле они борются с малым и средним бизнесом. Сейчас, когда мы спросили у министра финансов, сколько денег ожидается в государственный бюджет от так называемого антиолигархического закона, знаете, сколько он сказал? Ноль гривен", - заявила Рудик в эфире телеканала "Україна24".
При этом малый и средний бизнес заплатит дополнительно 30 млрд грн по закону №5600.

"Он обложит налогами малый и средний бизнес, около 30 миллиардов гривен в следующем году. Это то, каким образом власти будут бороться с олигархами, а на самом деле будут бороться с малыми и средними предпринимателями, которые еще платят в нашей стране налоги", - добавила Рудик.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
В ходе голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

Автор: 

Голос партия (500) Рудик Кира (97) Закон об олигархах (119)


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28.10.2021 10:52 Ответить
Чому цензор постіно бреше і маніпулює фактами? Дурочка рудик яка не може відповісти на питаня чи є в неї американське громадянство - говорить про закон 5599.. А цензор якогось пише про 5600.. А навіщо так робити?
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28.10.2021 11:24 Ответить
А ФОПи за ЗеЙориків глотки то дерли і то ще як. Тепер нехай і "йдуть" його
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28.10.2021 11:19 Ответить
согласно закона об олигархах, каломойше должны посадить а телеанал г+г должны закрыть. Если этого не будет, то значит зебилы сделали загон исключительно для пиара и борьбы с порошенко.
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28.10.2021 11:19 Ответить
ФОПы не платят налоги! Из них их выбивают!
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28.10.2021 11:24 Ответить
Так этот закон и предназначался для малого бизнеса и СМИ.
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28.10.2021 11:41 Ответить
Заявила кобылоподобная особь из партии Пинчука на канале Ахметова! В этом вся суть этих проходимцев из голоса.
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28.10.2021 13:12 Ответить
 
 