В "Голосе" предупредили о последствиях для малого и среднего бизнеса от закона об олигархах

Закон об олигархах никак не скажется на позициях крупного бизнеса, однако ударит прежде всего по малым и средним предпринимателям.

Об этом заявила народный депутат "Голос" Кира Рудик.

"Это яркий маркер того, что президент Зеленский и его команда говорит, что они борются с олигархами, а на самом деле они борются с малым и средним бизнесом. Сейчас, когда мы спросили у министра финансов, сколько денег ожидается в государственный бюджет от так называемого антиолигархического закона, знаете, сколько он сказал? Ноль гривен", - заявила Рудик в эфире телеканала "Україна24".

При этом малый и средний бизнес заплатит дополнительно 30 млрд грн по закону №5600.

"Он обложит налогами малый и средний бизнес, около 30 миллиардов гривен в следующем году. Это то, каким образом власти будут бороться с олигархами, а на самом деле будут бороться с малыми и средними предпринимателями, которые еще платят в нашей стране налоги", - добавила Рудик.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

В ходе голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.