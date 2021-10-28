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Гибель украинки Хатчинс в США: полиция изъяла на съемочной площадке сотни патронов, в том числе боевые

Гибель украинки Хатчинс в США: полиция изъяла на съемочной площадке сотни патронов, в том числе боевые

Правоохранители в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс изъяли на съемочной площадке "Ржавчины" около 500 патронов. По данным полиции, там намешаны холостые, фальшивые и, вероятно, боевые патроны. Как последние попали в реквизит, ㅡ будет устанавливать следствие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщили в Окружной прокуратуре округа Санта-Фе на пресс-конференции по первым результатам расследования дела, пишут BBC и CNN.

Холостые патроны, обычно используемые при съемке, предназначены только для создания звукового и светового эффекта стрельбы. "Фальшивые" патроны (dummy round) обычно используют для проверки работы оружия и для обучения.

Впрочем, правоохранители также нашли патроны, которые считают боевыми. Точно можно сказать после соответствующих экспертиз. Хотя о том, что реквизитный пистолет был заряжен боевыми патронами, уже заявил профсоюз IATSE Local 44, объединяющий специалистов по реквизиту.

"Сейчас мы собираемся определить, как они туда попали и почему они там оказались, потому что они не должны были там быть", ㅡ сказал шериф Адан Мендоса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Галины Хатчинс

Правоохранители также подтвердили, что до того, как пистолет был передан актеру Алеку Болдуину, его в руки брали по меньшей мере два человека: оружейница, Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за реквизит вооружения, и помощник режиссера фильма Дэйв Холлс.

Перед тем как дать оружие актеру, Холлс воскликнул "cold gun" ("холодная пушка"), что означало, что оно без боевых патронов. Таким образом, Болдуин должен был быть уверен, что работает с безопасным реквизитом. Однако позже Холлс признался следователем, что не проверил оружие как следует.

Гутьеррес-Рид сообщила следователям, что на съемочной площадке не хранились боевые патроны, а доступ к оружию в сейфе имели всего несколько человек. После трагедии на площадке "Ржавчины" два члена съемочной группы рассказали, что она "неправильно себя вела с оружием" во время работы над прошлым кинопроектом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Застреленная Болдуином во время съемок фильма в США Хатчинс имела гражданство Украины: консульство выясняет обстоятельства, - МИД

Всего следователи изъяли три единицы оружия со съемочной площадки: пистолет, из которого выстрелили в Галину Хатчинс, модифицированное оружие и нерабочий пластиковый револьвер.

Окружная прокурор Мэри Кармак-Олтвис сказала, что то, как патроны попали в пистолет, будет ключевым фактором для предъявления обвинения по делу. Расследование находится еще на начальном этапе. Правоохранители еще никому не выдвигали обвинения и не задерживали.

Ранее сообщалось, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин.

кино (1536) США (27166) убийство (6509)


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Топ комментарии
+2
Потому единственное правило - не верь никому, кто там проверяет до тебя. Взял в руки ствол - вытащи магазин, отведи затвор, засунь нос в патронник, убедись. Выщелкни патроны - убедись, что те, какие надо.
Кодекс стрелка (4 правила) никто не отменял.
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28.10.2021 12:05 Ответить
+1
Там передували якісь протиріччя в знімальній команді. Можливо хтось вирішив помститись в такий спосіб...
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28.10.2021 11:12 Ответить
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28.10.2021 10:54 Ответить
Прикро, що куля дісталась саме Галині, але могла дістатись і будь кому іншому. Як вона взагалі опинилась у тому пістолі? І чому?
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28.10.2021 10:58 Ответить
Схоже на звичайний бардак.

Купа різнотипних патронів на майданчику. В тому числі бойові. Швидше за все вони теж використовувались для деяких кадрів.

Зброяр - якась блондинка без досвіду, що працює другий день. Напхала в пістолет все без розбору. Лиш би в дірку влізло.
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28.10.2021 11:13 Ответить
Як доречно заявили слідчі, ключовий фактор - те як ті патрони взагалі опинилась в одній купі. Можливо ланцюжок тягнеться до закупіли самих патронів - наприклад бойовий опинився в пачці з холостими з вини продавця магазину, який міг банально розсипати патрони та запхати по різних пачках.... а могли тупо купити патрони розсипом, тому що було дешевше... а могли і ті хто займається реквізитом, хєрнею страждати у вільний час та балуватись із особистою збороэю, та перезаріджаючи залишили патрон.... а міг і навмистно хтось, знаючи в кого Болдуін повинен був стріляти за сценарієм (зрозуміло що не в оператора)
Нехай амеріканські слідчі думають - в них досіду більш ніж в усіх читачів цензору разом взятих
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28.10.2021 11:31 Ответить
"...в дірку влізло" - ну, можливо, тільки про це і думала, коли заряджала пістоль
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28.10.2021 14:27 Ответить
Кино какоето начиналось так: продавщица сканирует какуюто колу, потом несколько пачек патронов, потом идут сигареты - опа, ану покажите аусвайс что вам уже можно! Не, не продам.

Такое вот отношение
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28.10.2021 11:07 Ответить
Там передували якісь протиріччя в знімальній команді. Можливо хтось вирішив помститись в такий спосіб...
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28.10.2021 11:12 Ответить
Хтось вирішив за щось помститися Болдуїну, і зробив це з особливою витонченістю. Дуже ймовірно що зробила це якасьжінка, і що тут замішані кохання і ревнощі.
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28.10.2021 11:14 Ответить
Не должны быть? Я уж много лет назад слышал, что в кино в некоторых кадрах используются именно боевые патроны. Это хрен потому и крикнул КолдГан, что мол оружие заряжено небоевыми, потому, что может быть заряжено и боевыми. Например в кадрах где идёт пробитие преград, стенок и так далее.
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28.10.2021 11:51 Ответить
Потому единственное правило - не верь никому, кто там проверяет до тебя. Взял в руки ствол - вытащи магазин, отведи затвор, засунь нос в патронник, убедись. Выщелкни патроны - убедись, что те, какие надо.
Кодекс стрелка (4 правила) никто не отменял.
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28.10.2021 12:05 Ответить
 
 