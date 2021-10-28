Гибель украинки Хатчинс в США: полиция изъяла на съемочной площадке сотни патронов, в том числе боевые

Правоохранители в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс изъяли на съемочной площадке "Ржавчины" около 500 патронов. По данным полиции, там намешаны холостые, фальшивые и, вероятно, боевые патроны. Как последние попали в реквизит, ㅡ будет устанавливать следствие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщили в Окружной прокуратуре округа Санта-Фе на пресс-конференции по первым результатам расследования дела, пишут BBC и CNN.

Холостые патроны, обычно используемые при съемке, предназначены только для создания звукового и светового эффекта стрельбы. "Фальшивые" патроны (dummy round) обычно используют для проверки работы оружия и для обучения.

Впрочем, правоохранители также нашли патроны, которые считают боевыми. Точно можно сказать после соответствующих экспертиз. Хотя о том, что реквизитный пистолет был заряжен боевыми патронами, уже заявил профсоюз IATSE Local 44, объединяющий специалистов по реквизиту.

"Сейчас мы собираемся определить, как они туда попали и почему они там оказались, потому что они не должны были там быть", ㅡ сказал шериф Адан Мендоса.

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Правоохранители также подтвердили, что до того, как пистолет был передан актеру Алеку Болдуину, его в руки брали по меньшей мере два человека: оружейница, Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за реквизит вооружения, и помощник режиссера фильма Дэйв Холлс.

Перед тем как дать оружие актеру, Холлс воскликнул "cold gun" ("холодная пушка"), что означало, что оно без боевых патронов. Таким образом, Болдуин должен был быть уверен, что работает с безопасным реквизитом. Однако позже Холлс признался следователем, что не проверил оружие как следует.

Гутьеррес-Рид сообщила следователям, что на съемочной площадке не хранились боевые патроны, а доступ к оружию в сейфе имели всего несколько человек. После трагедии на площадке "Ржавчины" два члена съемочной группы рассказали, что она "неправильно себя вела с оружием" во время работы над прошлым кинопроектом.

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Всего следователи изъяли три единицы оружия со съемочной площадки: пистолет, из которого выстрелили в Галину Хатчинс, модифицированное оружие и нерабочий пластиковый револьвер.

Окружная прокурор Мэри Кармак-Олтвис сказала, что то, как патроны попали в пистолет, будет ключевым фактором для предъявления обвинения по делу. Расследование находится еще на начальном этапе. Правоохранители еще никому не выдвигали обвинения и не задерживали.

Ранее сообщалось, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин.