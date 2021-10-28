Россию не заинтересовала судьба ранее задержанного наемника РФ Косяка, - украинская делегация в ТКГ

Представители России в ТКГ не выразили желания обсуждать судьбу задержанного наемника РФ Андрея Косяка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила делегация Украины в ТКГ.

Вчера прошло очередное заседание ТКГ в режиме видеоконфреренции.

"В ходе заседания Гуманитарной подгруппы было выдвинуто предложение вернуть правительству Украины в одностороннем порядке трех женщин, содержащихся в связи с конфликтом на неподконтрольной территории. Однако российские представители эту идею не поддержали.

Также российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина А.Косяка: обсуждать ее они не выразили желания", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что российская сторона так и не смогла сформулировать, как она понимает минские договоренности. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, а также весь пакет Минских договоренностей. И пока российские представители не смогут определить - между кем заключены эти документы, рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части сложно.

В ТКГ рассказали, что участники подгруппы по социальным и экономическим вопросам продолжали обсуждать текущие вопросы водоснабжения и мобильной связи.

"Согласовали рассмотреть возможность продления платежных карт "Ощадбанк" для выплаты пенсий из-за ухудшения эпидемического состояния COVID-19", - говорится в сообщении

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Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке. 19 октября организация сообщила о возобновлении патрулирования с базы в Горловке. Но уже 21 октября не смогла отправить ни один патруль.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Сейчас Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях.

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