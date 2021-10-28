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Кабмин сегодня рассмотрит стратегию интеграции переселенцев, е-аудит и национальную программу информатизации

Кабмин сегодня рассмотрит стратегию интеграции переселенцев, е-аудит и национальную программу информатизации

Кабинет Министров соберется на заседание 28 октября.

28 октября под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Обычно заседания правительства проходят по средам, но 27 октября Шмыгаль посещал Донетчину с рабочим визитом.

Кабинет Министров планирует одобрить стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение среднесрочных решений по внутреннему перемещению на период до 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует направить 1 млрд грн в 2022 году на проекты по улучшению качества питьевой воды, - Шмыгаль

Также на заседании правительства предполагается утвердить проекты законов о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения электронных проверок (е-аудита); о Национальной программе информатизации; о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правовых основ осуществления аудиторской деятельности в Украине.

Кроме того, министры рассмотрят проекты постановлений Кабмина о создании межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса"; о реализации экспериментального проекта по внедрению новой модели предоставления клиентоориентированных услуг центрами занятости.

На заседании должностные лица также планируют одобрить стратегию противодействия пыткам в системе уголовной юстиции и утверждение плана мер по ее реализации. В повестке дня также ряд других вопросов.

Автор: 

аудит (362) Кабмин (14034) пытки (844) Донбасс (26957) переселенцы (531) Шмыгаль Денис (2726)


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а что им еще рассматривать? деокупацию? повышение социальных стандартов? вопросы увеличения и создания рабочих мест? Проблемы нехватки кислорода в больницах? Офшеры и конверты в раде? Изьятие практически всего имеющегося газа коломойским ?
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28.10.2021 11:15 Ответить
Ці sепори ж vиборці Зе томy їх треба переsелити
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28.10.2021 11:23 Ответить
Кроме того, министры рассмотрят проекты постановлений Кабмина о создании межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" Источник:

в смысле по вопросу долгов "угольной" швейцарии за потребленную воду
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28.10.2021 11:23 Ответить
 
 