Не защищают, а подвергают опасности как пользователя, так и окружающих: в ЦОЗ призвали граждан избавиться от "пластиковых масок"

В ЦОЗ призвали запретить использование прозрачных защитных "козырьков" для рта, которые никак не защищают от заражения коронавирусом.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что уровень заболеваемости COVID-19 в Украине резко растет, мы видим как работники сферы общественного питания и обслуживания используют маски защитные прозрачные пластиковые", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что защитные медицинские маски нужны:

- для контроля источника инфекции. Даже если у человека нет симптомов, он может быть носителем возбудителя;

- как средство индивидуальной защиты для здоровых людей, чтобы защититься при контакте с больным.

""Маски защитные прозрачные пластиковые" из-за особенностей своей конструкции, а именно неплотного прилегания к лицу, создают лишь иллюзию защиты, поскольку лишь частично закрывают лицо на уровне рта, поэтому их использование подвергает опасности как пользователя, так и окружающих.

К тому же такие "пластиковые маски" не относят к средствам индивидуальной защиты, поэтому они не могут заменить использование защитных медицинских масок или защитных щитков", - сообщили в ЦОЗ.

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В ведомстве также призвали использовать "правильные" маски: "Маска должна полностью закрывать рот и нос. Продолжать носить маски нужно даже если вы получили две дозы вакцины от COVID-19".

"Помните, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - добавили в ЦОЗ.

Список центров массовой вакцинации и пунктов прививок https://list.covid19.gov.ua

Больше информации о вакцинации против COVID-19 https://vaccination.covid19.gov.ua