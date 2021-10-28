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Новости Борьба с коронавирусом
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Не защищают, а подвергают опасности как пользователя, так и окружающих: в ЦОЗ призвали граждан избавиться от "пластиковых масок"

Не защищают, а подвергают опасности как пользователя, так и окружающих: в ЦОЗ призвали граждан избавиться от

В ЦОЗ призвали запретить использование прозрачных защитных "козырьков" для рта, которые никак не защищают от заражения коронавирусом.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что уровень заболеваемости COVID-19 в Украине резко растет, мы видим как работники сферы общественного питания и обслуживания используют маски защитные прозрачные пластиковые", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что защитные медицинские маски нужны:

- для контроля источника инфекции. Даже если у человека нет симптомов, он может быть носителем возбудителя;

- как средство индивидуальной защиты для здоровых людей, чтобы защититься при контакте с больным.

""Маски защитные прозрачные пластиковые" из-за особенностей своей конструкции, а именно неплотного прилегания к лицу, создают лишь иллюзию защиты, поскольку лишь частично закрывают лицо на уровне рта, поэтому их использование подвергает опасности как пользователя, так и окружающих.

К тому же такие "пластиковые маски" не относят к средствам индивидуальной защиты, поэтому они не могут заменить использование защитных медицинских масок или защитных щитков", - сообщили в ЦОЗ.

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В ведомстве также призвали использовать "правильные" маски: "Маска должна полностью закрывать рот и нос. Продолжать носить маски нужно даже если вы получили две дозы вакцины от COVID-19".

"Помните, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - добавили в ЦОЗ.

Список центров массовой вакцинации и пунктов прививок https://list.covid19.gov.ua 
Больше информации о вакцинации против COVID-19 https://vaccination.covid19.gov.ua 

ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) маски (115)


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Топ комментарии
+20
Права человека кончаются там где начинаются права других. Это называется демократия. Не хочешь? Без проблем - сиди дома, гуляй одиноко в парке и т.д. и не заражай других.
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28.10.2021 11:27 Ответить
+17
https://ibigdan.livejournal.com/27472669.html Давайте будемо термінологічно коректні!

https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4680668808619950/ Victor Tregubov: Примусова вакцинація - це коли тебе збивають підсічкою, кладуть на пузо та вганяють штрикавку в сраку, поки не оговтався. Ми всі проти цього.

Та коли тебе, баклана стоєросового, не пускають заражати інших людей, це під цей термін аж ніяк не підпадає. Принаймні якщо ти не називаєш той факт, що тобі не дають, примусовим целібатом.

Будьмо уважні та взаємно ввічливі!


Табличка "Сарказм" під картинкою (прим.ред.)
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28.10.2021 11:17 Ответить
+13
Ну и? Что дальше? Не хочешь - не вакцинируйся и не носи маску. Твой выбор. И без проблем - сиди дома, гуляй одиноко в парке и т.д. и не заражай других.
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28.10.2021 11:37 Ответить
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Рагули в магазинах левайс, guess и тд носят такие маски. Так и хочется сказать продавцу: отойди от меня чучело.
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28.10.2021 11:16 Ответить
Ну вдінь і походи для початку в масці 8-10 годин. Якісь стали всі роздратовані і нелюдяні , стали ментально більш схожі до кацапів ,ніж до європейців за ці два роки.
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28.10.2021 12:01 Ответить
Медики ( хірургія, реанімація , пологові будинки...) все життя носять більше чим 10 годин . Вони не такі як ви ?
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28.10.2021 16:46 Ответить
Косарі по 8 годин косою махають. Давайте всіх заставлять косить по 8 годин.
"Вот были все люди как люди ........." (С)
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28.10.2021 17:14 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27472669.html Давайте будемо термінологічно коректні!

https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4680668808619950/ Victor Tregubov: Примусова вакцинація - це коли тебе збивають підсічкою, кладуть на пузо та вганяють штрикавку в сраку, поки не оговтався. Ми всі проти цього.

Та коли тебе, баклана стоєросового, не пускають заражати інших людей, це під цей термін аж ніяк не підпадає. Принаймні якщо ти не називаєш той факт, що тобі не дають, примусовим целібатом.

Будьмо уважні та взаємно ввічливі!


Табличка "Сарказм" під картинкою (прим.ред.)
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28.10.2021 11:17 Ответить
Примусове обмеження волі - це коли тебе збивають підсічкою, кладуть на пузо, затримують та саджають за грати, поки не оговтався. Ми всі проти цього.

Та коли тебе, баклана стоєросового, не пускають гвалтувати інших людей, це під цей термін аж ніяк не підпадає. Принаймні якщо ти не називаєш той факт, що тобі не дають, примусовим целібатом.

Будьмо уважні та взаємно ввічливі!
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28.10.2021 11:20 Ответить
Ну да...когда тебя лишают источника дохода...мизерного...но без которого ты и твои дети через месяц с голоду помрут это не принудительная вакцинация...не..
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28.10.2021 11:20 Ответить
Права человека кончаются там где начинаются права других. Это называется демократия. Не хочешь? Без проблем - сиди дома, гуляй одиноко в парке и т.д. и не заражай других.
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28.10.2021 11:27 Ответить
Статью прочти...ты являешься точно таким же потенциальным источником заражения как и я..
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28.10.2021 11:30 Ответить
Ну и? Что дальше? Не хочешь - не вакцинируйся и не носи маску. Твой выбор. И без проблем - сиди дома, гуляй одиноко в парке и т.д. и не заражай других.
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28.10.2021 11:37 Ответить
Маску ношу...не вижу в этом проблемы...
И тебе могу посоветовать...вакцинировался...сиди дома...не заражай других..
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28.10.2021 11:58 Ответить
У меня есть сертификат, который открывает право доступа в социум. А у тебя?
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28.10.2021 12:09 Ответить
Нашёл чем гордиться.Сначала тебе закрыли право доступа,а потом обязали иметь сертификат,щоб в него вернуться.Шизофрения.И тем более сертификат тебя возвращает в тот же больной социум.Где плюшки от сертификата не понятно.Наверное это чувство зашоренной лошади,которая бежит строго по правилам
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28.10.2021 13:44 Ответить
Ну и? Демократия - это и есть жизнь по правилам. Не нравится? Это и есть шизофрения в чистом виде. Езжайте в дебри куда-нибудь и живите как хотите без оглядки на правила.
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28.10.2021 14:00 Ответить
Демократия-это компромисс между правами других.Агрессивное навязывание одних правил в ущерб прав других,это уже не демократия,а диктат
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28.10.2021 14:07 Ответить
Вранье. Демократия -это власть законов и правил большинства. Вы же не срете посреди магазина даже если сильно захочется вам? То-то и оно.
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28.10.2021 14:25 Ответить
В одних штатах есть смертная казнь,а в других нет.Если бы было по вашему,то во всех штатах была бы смертная казнь или наоборот не было бы
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28.10.2021 14:33 Ответить
А это бред сивой кобылы к чему? Абы воздух испортить?
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28.10.2021 14:36 Ответить
не спорьте с явными троллями, отправляйте их в спам.
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28.10.2021 12:42 Ответить
Ну вот, вакцинировался - сиди и помалкивай в тряпочку.
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28.10.2021 11:38 Ответить
Сидеть в одиночку нужно как-раз тебе. Демократия она такая.
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28.10.2021 12:10 Ответить
Так для цього і написана конституція і Закони - де чітко вказано права свободи і обовязки людини і громадянина! Ст 21 Усі люди є рівні у своїй гідності та правах Ст 24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом! І не треба займатись перекручуванням та підміною понять! А те що відбувається у світі та в країнах як під копірку підназвою операції СОV- ID на боротьбу зі смертельним вірусом все менше і менше виглядає! У нас відбирають наші законні права - обмежують в пересуванні - заставляють брати участь в експериментах а ви тішитесь що ваш сусід має сидіти дома бо у нього безсимптомний вірус! Сумно!
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29.10.2021 09:06 Ответить
А вакцинироваться -- не выход... Это для дураков.
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28.10.2021 11:29 Ответить
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28.10.2021 11:20 Ответить
Ссылочка на источник данных только украсила б Ваш пост.
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28.10.2021 11:32 Ответить
МОЗ, ЦГЗ - выбирай, что хочешь)
а вообще анализ проведен здесь, там и про источники данных есть
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m
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28.10.2021 12:26 Ответить
получается что вакцинованная и болеющая в это время бессимтомно,такая же опасная дрянь как и просто болеющий,но не привитый. ну и на кой тогда прививка?

а ещё интересно то,что носоглотка прямо связана с глазами,но никто почему то не носит очки или забрало))
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28.10.2021 11:23 Ответить
Ну да, антивакцы рассчитывали паразитировать на нормальных. Не выйдет!
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28.10.2021 11:54 Ответить
Не знаю, в немецких супермаркетах сплошняком кассиры в этих масках.
Не думаю, что местные здравохранители намного тупее наших.
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28.10.2021 11:25 Ответить
хоть на минуту кто-то представляет себе, какая экологическая бомба сейчас закладывается даже в виде "правильных", но должным образом не переработанных использованных мириадов масок (и не только масок)?... и как это потом аукнется...
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28.10.2021 11:25 Ответить
Вот только сегодня знакомая заболела. В июне сделала две прививки Астрозенека. Не действуют вакцины.
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28.10.2021 11:27 Ответить
тю, ну , заболела и шо в этом открывать Омеригу. Перенесет с прививками легче. У меня дочь вторично заболела, она -тоже антивакцинатор; от нее заразилась мама, но дважды вакцинированная, потому переболела всего 3 дня. Доця неделю болела , пока анализ не показал минус. Я трижды вакцинирован ,не заболел.
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28.10.2021 11:37 Ответить
А вот если пять раз привиться, тогда воще ни одна зараза брать не будет.
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28.10.2021 11:39 Ответить
Каждому свое... ЗЫ... у меня случайно получилось трижды вакцинироваться (не по плану). Последние две вакцины - другие, астра зенека.
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28.10.2021 11:46 Ответить
Случайно это как? Шёл, поскользнулся, очнулся, гипс шприц из плеча торчит?
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28.10.2021 11:48 Ответить
Вам то какая разница, вам мало факта... нужны детали? Какой-то нездоровый интерес.
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28.10.2021 11:53 Ответить
Сдаётся мне кто то свистит. А если не свистит, то ктото другой проявил служебную халатность, что врядли.
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28.10.2021 11:55 Ответить
Кто-то свистит... У вас что-то с психикой случилось, если вы людям не верите на слово. У меня это ассоциируется с кацапским я тибениверюа ты докажи... Расшифруйте свою реплику - служебная халатность.
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28.10.2021 12:04 Ответить
Петька встречает Чапаева на вокзале и не верит своим глазам: тот выходит из поезда, прибывшего из Лондона в смокинге, в руках саквояж крокодиловой кожи, трость слоновой кости. Берут извозчика, едут в пятизвёздочный отель. В номере люкс Петька начинает распаковывать вещи, открывает саквояж, а там! - фунты стерлингов толстыми пачками в купюрах по 100...
- Откуда столько, Василий Иванович?
- Да в карты выиграл, - небрежно отвечает Чапаев.
- Расскажи!
- Ну прихожу в казино, все ко мне: "Василий Иванович, давайте в вист, в покер...". Я говорю, мол, умею только в "очко". "Держи банк", - говорят. Ну я банкую. И первый же господин набирает три карты и говорит: "Двадцать одно!" что делать? Я говорю: "Показывай!" Он: "Что значит - показывай? Мы тут все джентльмены - мы друг другу верим на слово! - "Понятно", - говорю."
И с тех пор мне масть как пошла!
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28.10.2021 12:13 Ответить
за деньги за кого то укололся видимо
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28.10.2021 12:10 Ответить
К слову, через год и третья будет и шестая - ежегодично.
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28.10.2021 11:47 Ответить
Я лично очень на это надеюсь, т.к. умею читать и знаю - эта зараза не дает 100%-го иммунитета. Ни болезнь ни вакцины.
Но я лучше уколюсь, т.к. после вакцинации меня всего 1 вечер полихорадило, а болел я целый месяц, как овощ в кровати пролежал, а потом месяц восстанваливался.
И у меня еще был легкий случай..
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28.10.2021 12:40 Ответить
В Кривом Роге за пять дней скончались 62 человека, от осложнений, вызванных коронавирусом
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.

728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.

Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 27 октября

Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
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28.10.2021 12:04 Ответить
Вы брешете, в реанимациях сейчас только антипрививочники.
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28.10.2021 12:05 Ответить
В таком случае и респираторы должны быть вне закона...они имеют клапан на выдох ..
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28.10.2021 11:27 Ответить
А які маски захищають користувача від зараження? і як їх застосовувати?
Наскільки я знаю то маски захищають оточуючих від користувача.
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28.10.2021 11:33 Ответить
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28.10.2021 11:39 Ответить
Насколько тебе в уши вдули, на столько и "знаешь"
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28.10.2021 11:40 Ответить
Ну да, и только изолированное дыхание защитит от носителей ковида.
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28.10.2021 11:51 Ответить
Ну так даже если и так, то если все оденут маски, то все вокруг будут защищены. Вполне логично, вам не кажется?
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28.10.2021 12:26 Ответить
Медицинские нормально защищают. Но их нужно менять каждые 2 часа и по деньгам такое позволить себе могут только солидные господа, ибо выходит косарь в месяц только на маски. Можно еще навороченные респираторы FFP3 носить, но они тоже одноразовые, хоть и до 8 часов. Стоят гривен под 50 за шт.
Я в качестве компромиса между деньгами и здравым смыслом ношу вот такие (хоть и привит)
https://prom.ua/p1318964297-mnogorazovaya-maska-pitta.html?
использование до 8 часов, по одной штуке на день, в выходные их все стираю.
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28.10.2021 13:44 Ответить
Ой, а маски ис трусов конечно же очень плотно прилегают. Ну прям как противогаз. Да и хирургические в том числе. Разве что вперёд крупно не летит - но вирусцу вперёд и крупно и не нада.
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28.10.2021 11:33 Ответить
по вашему хирурги - дураки, что используют хирургические маски? Они ж типа ни от чего не защищают, а хирурги их носят на операциях исключительно чтоб повыпендриваться?
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28.10.2021 12:28 Ответить
Вообще маска была придумана,щоб врач оперируя ,случайно не блеванул в разрез .Бо адреналин у хирурга во время операции зашкаливает.Есть ещё медсёстры,следящие за лобной потливостью хирурга.Бо не дай Бог,попадёт в глаза или в ту же оперируемую область.Плюс маски так же в том,що фильтрует запах и даёт чувство защищённости и стирильности.
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28.10.2021 13:58 Ответить
вот оно чё! А я думал - шоб скрть хищный оскал, когда он куски мяса скальпелем нарезает... теперь буду знать
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28.10.2021 15:33 Ответить
Знаешь как говориться?Хороший повар не ест во время готовки,а врач во время операции,то,що нарезал.
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28.10.2021 16:00 Ответить
А вот бабушка Королева и Билл Гейтс и бывший Госсек Кэрри и много, много других важных гостей, на Глобал Инвест чего-то там, в Лондоне, дней 10 назад были без масок.
Но там были и "сознательные" люди - прислуга. Все в отличных, (не пластиковых!!!) масках. Бухло разносили.
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28.10.2021 11:38 Ответить
"Центр общественного здоровья Украины" - очередная срань вылезла бабла подрубить вешая быдлу лапшу на уши. Поковырявшись у себя ж.пе извлекли инфу.
а журнашлюхи-гавномёты разносят...
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28.10.2021 11:39 Ответить
 
 