Не защищают, а подвергают опасности как пользователя, так и окружающих: в ЦОЗ призвали граждан избавиться от "пластиковых масок"
В ЦОЗ призвали запретить использование прозрачных защитных "козырьков" для рта, которые никак не защищают от заражения коронавирусом.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на то, что уровень заболеваемости COVID-19 в Украине резко растет, мы видим как работники сферы общественного питания и обслуживания используют маски защитные прозрачные пластиковые", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что защитные медицинские маски нужны:
- для контроля источника инфекции. Даже если у человека нет симптомов, он может быть носителем возбудителя;
- как средство индивидуальной защиты для здоровых людей, чтобы защититься при контакте с больным.
""Маски защитные прозрачные пластиковые" из-за особенностей своей конструкции, а именно неплотного прилегания к лицу, создают лишь иллюзию защиты, поскольку лишь частично закрывают лицо на уровне рта, поэтому их использование подвергает опасности как пользователя, так и окружающих.
К тому же такие "пластиковые маски" не относят к средствам индивидуальной защиты, поэтому они не могут заменить использование защитных медицинских масок или защитных щитков", - сообщили в ЦОЗ.
В ведомстве также призвали использовать "правильные" маски: "Маска должна полностью закрывать рот и нос. Продолжать носить маски нужно даже если вы получили две дозы вакцины от COVID-19".
"Помните, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - добавили в ЦОЗ.
Список центров массовой вакцинации и пунктов прививок https://list.covid19.gov.ua
Больше информации о вакцинации против COVID-19 https://vaccination.covid19.gov.ua
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"Вот были все люди как люди ........." (С)
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4680668808619950/ Victor Tregubov: Примусова вакцинація - це коли тебе збивають підсічкою, кладуть на пузо та вганяють штрикавку в сраку, поки не оговтався. Ми всі проти цього.
Та коли тебе, баклана стоєросового, не пускають заражати інших людей, це під цей термін аж ніяк не підпадає. Принаймні якщо ти не називаєш той факт, що тобі не дають, примусовим целібатом.
Будьмо уважні та взаємно ввічливі!
Табличка "Сарказм" під картинкою (прим.ред.)
Та коли тебе, баклана стоєросового, не пускають гвалтувати інших людей, це під цей термін аж ніяк не підпадає. Принаймні якщо ти не називаєш той факт, що тобі не дають, примусовим целібатом.
Будьмо уважні та взаємно ввічливі!
И тебе могу посоветовать...вакцинировался...сиди дома...не заражай других..
а вообще анализ проведен здесь, там и про источники данных есть
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m
а ещё интересно то,что носоглотка прямо связана с глазами,но никто почему то не носит очки или забрало))
Не думаю, что местные здравохранители намного тупее наших.
гипсшприц из плеча торчит?
- Откуда столько, Василий Иванович?
- Да в карты выиграл, - небрежно отвечает Чапаев.
- Расскажи!
- Ну прихожу в казино, все ко мне: "Василий Иванович, давайте в вист, в покер...". Я говорю, мол, умею только в "очко". "Держи банк", - говорят. Ну я банкую. И первый же господин набирает три карты и говорит: "Двадцать одно!" что делать? Я говорю: "Показывай!" Он: "Что значит - показывай? Мы тут все джентльмены - мы друг другу верим на слово! - "Понятно", - говорю."
И с тех пор мне масть как пошла!
Но я лучше уколюсь, т.к. после вакцинации меня всего 1 вечер полихорадило, а болел я целый месяц, как овощ в кровати пролежал, а потом месяц восстанваливался.
И у меня еще был легкий случай..
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.
728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 27 октября
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
Наскільки я знаю то маски захищають оточуючих від користувача.
Я в качестве компромиса между деньгами и здравым смыслом ношу вот такие (хоть и привит)
https://prom.ua/p1318964297-mnogorazovaya-maska-pitta.html?
использование до 8 часов, по одной штуке на день, в выходные их все стираю.
Но там были и "сознательные" люди - прислуга. Все в отличных, (не пластиковых!!!) масках. Бухло разносили.
а журнашлюхи-гавномёты разносят...