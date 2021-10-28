РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8877 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 668 17

Грызлов назвал заседание ТКГ одним из самых напряженных: не знаю, что его напрягало, но он ушел через пять минут после начала, - Гармаш

Грызлов назвал заседание ТКГ одним из самых напряженных: не знаю, что его напрягало, но он ушел через пять минут после начала, - Гармаш

Руководитель российской делегации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов 27 октября покинул онлайн-заседание ТКГ через пять минут после его начала.

Об этом в эфире телеканала "ДОМ" сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Через несколько часов после заседания ТКГ я читаю в российском информагентстве ТАСС, что (постпред РФ в ТКГ. - Ред.) Борис Грызлов назвал его одним из самых напряженных и сложных за всё время существования Минского формата. Поэтому, как вы понимаете, работа точно не приостановлена, если даже глава российской делегации дает такую ​​характеристику... Я не знаю, что напрягало Грызлова, но он провел первые пять минут, а затем ушел с заседания. И российскую делегацию представлял господин Кульмухаметов", - сказал Гармаш.

К тому же, по его мнению, вчерашнее заседание было "не самым напряженным и не самым сложным".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия в ТКГ потребовала отдать 300 м территории в обмен на открытие КПВВ, - Гармаш

Гармаш предполагает, что причиной поведения Грызлова могли быть два вопроса, которые поднимались на заседании. Первый - о ситуации с задержанным 13 октября в районе города Золотое (подконтрольная Украине часть Луганской области) члена незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Андрея Косяка, который имеет паспорт гражданина РФ.

"Мы настаиваем на том, что стороной конфликта является Россия. И Россия всё больше загоняет себя, кстати, в тупик, отрицая это. Поскольку сейчас вот она поднимает вопрос о возвращении почему-то в Луганск, как они говорят, гражданина России Косяка. Они требуют к нему консульский доступ. Если это консульский доступ, значит, это гражданин России. А если это гражданин России, то почему мы должны возвращать его в Луганск, к тому же, не имея при этом официального запроса от России. И РФ эта ситуация очень неудобна. Возможно, поэтому Грызлов оценил её как одну из самых напряженных и сложных", - рассказал представитель ОРДЛО от Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию не заинтересовала судьба ранее задержанного наемника РФ Косяка, - украинская делегация в ТКГ

Вторым острым вопросом на заседании ТКГ было применение Украиной на Донбассе турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar.

"Мы подтвердили, что действительно был задействован Bayraktar, поскольку он давал возможность с наименьшими потерями с хирургической точностью подавить огневую точку противника. В последнее время противник активизировал свои действия, усилил конфронтацию на фронте. Для того чтобы снизить это напряжение, нам пришлось принять меры по подавлению огневой точки", - добавил Гармаш.

Как сообщалось, 26 октября в Генеральном штабе ВСУ заявили, что впервые в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе применили разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar. Он уничтожил пушку незаконных вооруженных формирований. При этом БПЛА не пересек линию соприкосновения и уничтожил установку с помощью управляемой бомбы.

Автор: 

Грызлов Борис (137) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134) Косяк Андрей (16) Байрактар (140)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
заседайте, не заседайте, а байрактарам надо делать свою любимую работу, - отлюбливать кацапоидов
показать весь комментарий
28.10.2021 11:33 Ответить
+5
видать выхухоль полез в наружу
показать весь комментарий
28.10.2021 11:21 Ответить
+4
Ето хорошо что кацапы напряжены и нервничают. Если же кацапы будут расслаблены и довольны- значит ихний план по захвату Украины работает и напрячься нужно уже нам.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
видать выхухоль полез в наружу
показать весь комментарий
28.10.2021 11:21 Ответить
Просто Грызлову нечего было грызть
показать весь комментарий
28.10.2021 11:50 Ответить
Якщо проаналізувати відношення "(па) ханів Орди" в ХХ1 столітті , її "намагань розвитку дружби та співпраці" з Україною-"аднім народом", з "православно-слав'нськими братьямі", то:

-При українському українцеві Ющенкові. -Президент Орди Мєдвєдєв заявляв: - Нам с Украіной нєчєго делить но
успєшноє сотрудничество нє получится, пока там националистичесакая власть... Ім еті мої слова- виліти в гранітє...

-При білоруському українцеві Януковичу. -Президент Орди Путін заявляв: =Националістічєский курс властєй Украіни на інтеграцію с Європой - отдаляєт нас от стрємлєній нашіх народов от взаімовигодного сотруднічества і інтеграціі в ЄВрАЗЕС... Українцев, как такових, нєту. А ми "адін народ"

Правда, це зовсім не завадило Путіну "інтегрувати" в Орду, як самого Януковича, так і прихопити КРИМ...

-При молдавському українцеві Порошенку. Пока на Украіне націоналістіческоє руководство, мєжду намі взаімопоніманіє нє возможно - той же Путін. Правда, неодноразово зустрічався Пєтєю... "організувавши ЛуГандонію"

-При єврейському українцеві Зеленському. Фабула позиції Орди притерпіла незначних змін: - Пока на Украіне націоналістіческоє руководство нам і встрєчатся с нім нєзачєм - нєту прєдмєта для разговоров. -президент Орди.

Для (па)-хана Орди Путіна - всі президенти України Незалежної - націоналісти.

Якби ж то всі президенти України були українськими патріотами -то чергове (за історію) вторгнення Орди в Україну не відбулося б !

Якби ж то був дійсно цивілізованим Західний світ -то не відбулося б вторгнення Орди не лише в Україну, а й в Молдову, Грузію, не було б постійного шантажу Польщі і країн Прибалтики. У всякому випадку - Орду вони своєчасно "поставили б на місце". Поставили б достойно... і цивілізовано

Тому: - "на Бога надійся, але й сам не плошай" !
В цьому жорстокому світі допомога приходить сильним, мужнім і достойним!
Немічних обманюють... і пхають ногами. На жаль!
показать весь комментарий
28.10.2021 13:03 Ответить
Може у Борьки срачка була...
показать весь комментарий
28.10.2021 11:24 Ответить
Ето хорошо что кацапы напряжены и нервничают. Если же кацапы будут расслаблены и довольны- значит ихний план по захвату Украины работает и напрячься нужно уже нам.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:29 Ответить
з московитом трапилося вялікороське бздутіє
показать весь комментарий
28.10.2021 11:29 Ответить
заседайте, не заседайте, а байрактарам надо делать свою любимую работу, - отлюбливать кацапоидов
показать весь комментарий
28.10.2021 11:33 Ответить
Что грызлова напрягло? Собственное пылающее очко.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:33 Ответить
Там у всех очко запылало после работы Байрактара. Сразу желающих ехать на *сафари* на украинцев поубавилось а те кто все же решился потребовали увеличить в разы зарплату.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:41 Ответить
Хих что его напрягало??? А вы вообще слово диарея в быту когда нибудь встречали? Ну а слово кефир просроченый ??? .......нууу...расширяйте кругозор.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:36 Ответить
Знаю я чего мокшаны занервничали. После применения Байрактара поняли что безнаказанно уже не смогут обстреливать Украину и качать свои требования. Даже своих фашистов газпромовских попросили чтобы те надавили на Украину не сопротивляться а покорно стать раком.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:38 Ответить
Это же очевидно - видать, сразу конкретно послали на куй вот это его и напрягло.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:48 Ответить
Ось мені цікаво з якої висоти Байрактар скидає бімби і чи можуть його збити.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:57 Ответить
Байрактар не був збитий сєпаро-кацапською системою ППО через кривизну Землі, підле (з точки зору бурято-шахтарів) порушення украми мінських договорняків, та через абстинентний синдром у ополченця Соплі, оператора системи ППО, викликаного дефіцитом опіатів.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:06 Ответить
Якщо їх "косяк" - ґражданін рассіі, тоді чому язикожопі протирачі штанів в ТКГ не задають питання рашкованам: що робив їх "ґражданін" на території ОРДЛО, та як він потрапив туди з території рассіі.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:01 Ответить
Та начесать Грызлову грызло и пошёл он НАХ ..
показать весь комментарий
28.10.2021 12:11 Ответить
Нам надо серьезно готовиться к обострениям.Кремлевские гангстеры играют по крупному и на многих направлениях.Нужно вооружать наши ПВО ,Подготовить и вооружить людские резервы.В самые морозные дни Кремль вообще прекратит транзит.И Населению нужно утепляться,не злоупотреблять в морозные дни электрикой, иначе вообще все вырубится от перегруза.Запасайтесь альтернативным топливом,безопасным в квартире.Мы не поддадимся шантажу!!А Кремлю : Вон из Крыма и Донбасса!.Берите шинель и топайте домой!!
показать весь комментарий
28.10.2021 13:10 Ответить
 
 