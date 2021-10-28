Грызлов назвал заседание ТКГ одним из самых напряженных: не знаю, что его напрягало, но он ушел через пять минут после начала, - Гармаш
Руководитель российской делегации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов 27 октября покинул онлайн-заседание ТКГ через пять минут после его начала.
Об этом в эфире телеканала "ДОМ" сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.
"Через несколько часов после заседания ТКГ я читаю в российском информагентстве ТАСС, что (постпред РФ в ТКГ. - Ред.) Борис Грызлов назвал его одним из самых напряженных и сложных за всё время существования Минского формата. Поэтому, как вы понимаете, работа точно не приостановлена, если даже глава российской делегации дает такую характеристику... Я не знаю, что напрягало Грызлова, но он провел первые пять минут, а затем ушел с заседания. И российскую делегацию представлял господин Кульмухаметов", - сказал Гармаш.
К тому же, по его мнению, вчерашнее заседание было "не самым напряженным и не самым сложным".
Гармаш предполагает, что причиной поведения Грызлова могли быть два вопроса, которые поднимались на заседании. Первый - о ситуации с задержанным 13 октября в районе города Золотое (подконтрольная Украине часть Луганской области) члена незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Андрея Косяка, который имеет паспорт гражданина РФ.
"Мы настаиваем на том, что стороной конфликта является Россия. И Россия всё больше загоняет себя, кстати, в тупик, отрицая это. Поскольку сейчас вот она поднимает вопрос о возвращении почему-то в Луганск, как они говорят, гражданина России Косяка. Они требуют к нему консульский доступ. Если это консульский доступ, значит, это гражданин России. А если это гражданин России, то почему мы должны возвращать его в Луганск, к тому же, не имея при этом официального запроса от России. И РФ эта ситуация очень неудобна. Возможно, поэтому Грызлов оценил её как одну из самых напряженных и сложных", - рассказал представитель ОРДЛО от Украины.
Вторым острым вопросом на заседании ТКГ было применение Украиной на Донбассе турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar.
"Мы подтвердили, что действительно был задействован Bayraktar, поскольку он давал возможность с наименьшими потерями с хирургической точностью подавить огневую точку противника. В последнее время противник активизировал свои действия, усилил конфронтацию на фронте. Для того чтобы снизить это напряжение, нам пришлось принять меры по подавлению огневой точки", - добавил Гармаш.
Как сообщалось, 26 октября в Генеральном штабе ВСУ заявили, что впервые в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе применили разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar. Он уничтожил пушку незаконных вооруженных формирований. При этом БПЛА не пересек линию соприкосновения и уничтожил установку с помощью управляемой бомбы.
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-При українському українцеві Ющенкові. -Президент Орди Мєдвєдєв заявляв: - Нам с Украіной нєчєго делить но
успєшноє сотрудничество нє получится, пока там националистичесакая власть... Ім еті мої слова- виліти в гранітє...
-При білоруському українцеві Януковичу. -Президент Орди Путін заявляв: =Националістічєский курс властєй Украіни на інтеграцію с Європой - отдаляєт нас от стрємлєній нашіх народов от взаімовигодного сотруднічества і інтеграціі в ЄВрАЗЕС... Українцев, как такових, нєту. А ми "адін народ"
Правда, це зовсім не завадило Путіну "інтегрувати" в Орду, як самого Януковича, так і прихопити КРИМ...
-При молдавському українцеві Порошенку. Пока на Украіне націоналістіческоє руководство, мєжду намі взаімопоніманіє нє возможно - той же Путін. Правда, неодноразово зустрічався Пєтєю... "організувавши ЛуГандонію"
-При єврейському українцеві Зеленському. Фабула позиції Орди притерпіла незначних змін: - Пока на Украіне націоналістіческоє руководство нам і встрєчатся с нім нєзачєм - нєту прєдмєта для разговоров. -президент Орди.
Для (па)-хана Орди Путіна - всі президенти України Незалежної - націоналісти.
Якби ж то всі президенти України були українськими патріотами -то чергове (за історію) вторгнення Орди в Україну не відбулося б !
Якби ж то був дійсно цивілізованим Західний світ -то не відбулося б вторгнення Орди не лише в Україну, а й в Молдову, Грузію, не було б постійного шантажу Польщі і країн Прибалтики. У всякому випадку - Орду вони своєчасно "поставили б на місце". Поставили б достойно... і цивілізовано
Тому: - "на Бога надійся, але й сам не плошай" !
В цьому жорстокому світі допомога приходить сильним, мужнім і достойним!
Немічних обманюють... і пхають ногами. На жаль!