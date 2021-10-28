Грызлов назвал заседание ТКГ одним из самых напряженных: не знаю, что его напрягало, но он ушел через пять минут после начала, - Гармаш

Руководитель российской делегации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов 27 октября покинул онлайн-заседание ТКГ через пять минут после его начала.

Об этом в эфире телеканала "ДОМ" сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Через несколько часов после заседания ТКГ я читаю в российском информагентстве ТАСС, что (постпред РФ в ТКГ. - Ред.) Борис Грызлов назвал его одним из самых напряженных и сложных за всё время существования Минского формата. Поэтому, как вы понимаете, работа точно не приостановлена, если даже глава российской делегации дает такую ​​характеристику... Я не знаю, что напрягало Грызлова, но он провел первые пять минут, а затем ушел с заседания. И российскую делегацию представлял господин Кульмухаметов", - сказал Гармаш.

К тому же, по его мнению, вчерашнее заседание было "не самым напряженным и не самым сложным".

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Гармаш предполагает, что причиной поведения Грызлова могли быть два вопроса, которые поднимались на заседании. Первый - о ситуации с задержанным 13 октября в районе города Золотое (подконтрольная Украине часть Луганской области) члена незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Андрея Косяка, который имеет паспорт гражданина РФ.

"Мы настаиваем на том, что стороной конфликта является Россия. И Россия всё больше загоняет себя, кстати, в тупик, отрицая это. Поскольку сейчас вот она поднимает вопрос о возвращении почему-то в Луганск, как они говорят, гражданина России Косяка. Они требуют к нему консульский доступ. Если это консульский доступ, значит, это гражданин России. А если это гражданин России, то почему мы должны возвращать его в Луганск, к тому же, не имея при этом официального запроса от России. И РФ эта ситуация очень неудобна. Возможно, поэтому Грызлов оценил её как одну из самых напряженных и сложных", - рассказал представитель ОРДЛО от Украины.

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Вторым острым вопросом на заседании ТКГ было применение Украиной на Донбассе турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar.

"Мы подтвердили, что действительно был задействован Bayraktar, поскольку он давал возможность с наименьшими потерями с хирургической точностью подавить огневую точку противника. В последнее время противник активизировал свои действия, усилил конфронтацию на фронте. Для того чтобы снизить это напряжение, нам пришлось принять меры по подавлению огневой точки", - добавил Гармаш.

Как сообщалось, 26 октября в Генеральном штабе ВСУ заявили, что впервые в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе применили разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar. Он уничтожил пушку незаконных вооруженных формирований. При этом БПЛА не пересек линию соприкосновения и уничтожил установку с помощью управляемой бомбы.