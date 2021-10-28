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Новости Коронавирус и карантин
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Киев на пороге "красной" зоны. Завтра собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС, - Поворозник

Киев на пороге

В Киеве третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%, а это значит, что город фактически на пороге "красной" зоны.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра", - отметил он.

По его словам, в настоящее время в больницах Киева в тяжелом состоянии находятся 2411 пациентов. На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных, 59 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Кроме того, по словам Поворозника, в кислородной поддержке нуждаются 2888 больных.

Читайте также: Если не произойдет чуда, Киев попадет в "красную" зону уже в пятницу-субботу, - Поворозник

Автор: 

карантин (16729) Киев (25692) Поворозник Николай (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
вакцинированная и болеющая бессимтомно дрянь,заражает нормальных людей.
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28.10.2021 11:31 Ответить
+5
антиваксеры - кацапский проект, и их не поздравлять, а усыплять необходимо, на их совести от их пропаганды много смертей.
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28.10.2021 11:55 Ответить
+3
мои поздравления антиваксерам...
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28.10.2021 11:28 Ответить
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мои поздравления антиваксерам...
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28.10.2021 11:28 Ответить
вакцинированная и болеющая бессимтомно дрянь,заражает нормальных людей.
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28.10.2021 11:31 Ответить
Ну я бы не был так категоричен, а вот дрянь из которой проистекают изречения аля "чем больше антиваксеров тем меньше" - реальная дрянь
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28.10.2021 11:37 Ответить
ну вот откуда, вы, б..дь, лезете?
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28.10.2021 11:39 Ответить
Мешают бизнес строить? Иле мания преследования организовалась?
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28.10.2021 11:41 Ответить
да, типа мании. иногда кажется, что вас, обладателей социального минимума интеллекта, слишком много и вы слишком активны.
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28.10.2021 11:48 Ответить
Обратитесь к доктору, чего тут строчите?
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28.10.2021 11:49 Ответить
те доктора, что могли помочь с вами, в аргентине умерли от старости.
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28.10.2021 11:51 Ответить
да всё от туда же откуда и все.

но тут вопрос в том,что подобные вам,при зачатии не получили в комплекте мозг,и это привело к тому,что сначала вы выбрали ЗЕ,а теперь выносите людям мозг вакцинацией. свою первую тупость о выборе пигиея вы уже поняли и хоть и не признали,нео сидите молча,засунув языки в задницу,но вот появилась новая тема,где вы опять впереди планеты всей...
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28.10.2021 11:48 Ответить
выньте изо рта то, что вам мешает нормально излагать мысли, ни хрена не понятно же.
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28.10.2021 11:49 Ответить
подай в суд на родителей,мало того что при твоём зачатии мозг отсутствовал в комплекте,так тебя ещё и через задницу зачинали.
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28.10.2021 13:04 Ответить
задница - больная тема, да?
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28.10.2021 13:07 Ответить
учитывая сколько вас из неё вылезло,то да.
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28.10.2021 13:08 Ответить
подорожник приложи. не благодари.
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28.10.2021 13:23 Ответить
снимай штаны,я уже накосил подорожник. процедура платная для ЗЕ-баранов как ты.
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28.10.2021 13:31 Ответить
не, не хочу. у тебя губы холодные, говорят. иди, гуляй. с тобой неинтересно - ни чувства юмора, ни ума, ни даже понятия, когда лучше тихонько слиться.
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28.10.2021 13:39 Ответить
лехторат Зе = антиваксеры = безмозглые идиоты
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28.10.2021 12:02 Ответить
Известно откуда - за поребрика.
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28.10.2021 11:57 Ответить
антиваксеры - кацапский проект, и их не поздравлять, а усыплять необходимо, на их совести от их пропаганды много смертей.
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28.10.2021 11:55 Ответить
Да в рашке с каждого утюга гундосят о необходимости вакцинации. Так что можешь спокойно пройтись по пунктам вакцинации и влить себе все что есть, при чем трижды
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28.10.2021 12:19 Ответить
Якщо ти не знаєш то в нас війна з рашкою, і її ціль знищити Україну та українців, а своїх "репоедов" предупреждать и защищать необходимо
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28.10.2021 13:38 Ответить
Умрем все! Половина от вакцины, половина от Ковида.
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28.10.2021 11:49 Ответить
Некоторых, что-то долго сами не мучились и других не мучили надо просто ПРИСТРЕЛИТЬ!
Например, вот такого, как ты, хэйтера вакцин.
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28.10.2021 12:21 Ответить
Чтобы ты знал, я не хейтер вакцинации. Поэтому брысь в будку, собака сутулая!
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28.10.2021 13:18 Ответить
Да-да, ты "не хейтер", но утверждаешь, что от вакцинации такая же смертность, как и от самой эпидемии.
Тогда КТО ТЫ?
Другие варианты, "кто ты" - более радикальные и уничижительные.
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28.10.2021 15:23 Ответить
Третья волна, о которой так долго (пол года) говорили наконец-то НЕОЖИДАННО(!!!) ПРИШЛА!
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28.10.2021 12:20 Ответить
Червону зону треба було вводити до, а не після. Хіба це не очевидно?
Ясно ж, що до цього все йшло. Зіграй на випередження- менше трупів і ціліщі гроші. А так-купа смертей, витрат, зусиль-і все одно червона зона

Чи я чогось не розумію
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28.10.2021 13:18 Ответить
Это издержки правления - "хуже не будет"
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28.10.2021 13:41 Ответить
Наш КМ хоче стати вже "більшим" за конституцію.
Є новий законопроєкт 4142 "Про систему громадського здоров"я" у якому для обмеження прав любдей не потрібно вводити над-й або воєнний стан, достатньо лише запровадити карантин (раніше, відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 40, пункт "Й" це можна було вводити лише при дії надзвичайного стану):

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400400.html
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28.10.2021 13:24 Ответить
Не быкуйф. твой КМ за поребриком в бункере.
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28.10.2021 13:43 Ответить
 
 