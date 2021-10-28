Киев на пороге "красной" зоны. Завтра собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС, - Поворозник

В Киеве третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%, а это значит, что город фактически на пороге "красной" зоны.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра", - отметил он.

По его словам, в настоящее время в больницах Киева в тяжелом состоянии находятся 2411 пациентов. На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных, 59 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Кроме того, по словам Поворозника, в кислородной поддержке нуждаются 2888 больных.

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