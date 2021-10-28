Киев на пороге "красной" зоны. Завтра собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС, - Поворозник
В Киеве третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%, а это значит, что город фактически на пороге "красной" зоны.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.
"Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра", - отметил он.
По его словам, в настоящее время в больницах Киева в тяжелом состоянии находятся 2411 пациентов. На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных, 59 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких.
Кроме того, по словам Поворозника, в кислородной поддержке нуждаются 2888 больных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но тут вопрос в том,что подобные вам,при зачатии не получили в комплекте мозг,и это привело к тому,что сначала вы выбрали ЗЕ,а теперь выносите людям мозг вакцинацией. свою первую тупость о выборе пигиея вы уже поняли и хоть и не признали,нео сидите молча,засунув языки в задницу,но вот появилась новая тема,где вы опять впереди планеты всей...
на их совестиот их пропаганды много смертей.
Например, вот такого, как ты, хэйтера вакцин.
Тогда КТО ТЫ?
Другие варианты, "кто ты" - более радикальные и уничижительные.
Ясно ж, що до цього все йшло. Зіграй на випередження- менше трупів і ціліщі гроші. А так-купа смертей, витрат, зусиль-і все одно червона зона
Чи я чогось не розумію
Є новий законопроєкт 4142 "Про систему громадського здоров"я" у якому для обмеження прав любдей не потрібно вводити над-й або воєнний стан, достатньо лише запровадити карантин (раніше, відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 40, пункт "Й" це можна було вводити лише при дії надзвичайного стану):
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400400.html