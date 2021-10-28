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Россия бьет рекорды по COVID-19: За сутки 40 096 новых случаев, 1 159 умерших
В России за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 40 096 человек, а также рекордный случай смертности от COVID-19 - 1 159 человек умерли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Больше всего скончавшихся в Москве - 95, это максимальное значение с 27 июля, в Санкт-Петербурге - 70, в Нижегородской области - 45.
Общее число жертв COVID-19 в России достигло 235 057.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 392 697 случаев коронавирусной инфекции.
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+9 віктор федорович #394174
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+9 Рщььщь Яарршуты
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+5 roadstar
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Здравомыслящие депутаты Госдумы высказали предположение, что нынешняя пандемия - Божье наказание на Россию за аннексию «КРЫМНАШ», семилетние бомбежки Донецкой фильтровальной станции и гибели 298 человек, среди которых - 80 детей, пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого ракетой из Бука российским расчетом 53-й Курской бригады ПВО, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска
Не сходится.
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Помилуйте, Филипп Филлиппыч,это же Рупор повального дебилизма РАБссии...
Именно в этом и проблема Шариковых и Швондеров... уважаемый Доктор...