Россия бьет рекорды по COVID-19: За сутки 40 096 новых случаев, 1 159 умерших

В России за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 40 096 человек, а также рекордный случай смертности от COVID-19 - 1 159 человек умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Больше всего скончавшихся в Москве - 95, это максимальное значение с 27 июля, в Санкт-Петербурге - 70, в Нижегородской области - 45.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 235 057.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 392 697 случаев коронавирусной инфекции.

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