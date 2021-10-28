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Новости Коронавирус и карантин
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Россия бьет рекорды по COVID-19: За сутки 40 096 новых случаев, 1 159 умерших

Россия бьет рекорды по COVID-19: За сутки 40 096 новых случаев, 1 159 умерших

В России за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 40 096 человек, а также рекордный случай смертности от COVID-19 - 1 159 человек умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Больше всего скончавшихся в Москве - 95, это максимальное значение с 27 июля, в Санкт-Петербурге - 70, в Нижегородской области - 45.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 235 057.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 392 697 случаев коронавирусной инфекции.

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Автор: 

карантин (16729) россия (96216) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Ну і слава Богу...
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28.10.2021 11:29 Ответить
+9
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28.10.2021 11:36 Ответить
+5
Я......верю в ...Расссссиию,...... даешь полк в сутки.....
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28.10.2021 11:38 Ответить
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Ну і слава Богу...
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28.10.2021 11:29 Ответить
К концу октября смертность имперцев от пошла на спад и специализированная служба по вопросам похоронного дела предавала земле по 1 106 покойников ежедневно.
Здравомыслящие депутаты Госдумы высказали предположение, что нынешняя пандемия - Божье наказание на Россию за аннексию «КРЫМНАШ», семилетние бомбежки Донецкой фильтровальной станции и гибели 298 человек, среди которых - 80 детей, пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого ракетой из Бука российским расчетом 53-й Курской бригады ПВО, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска
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28.10.2021 14:23 Ответить
COVID-щирий бандерівець))
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28.10.2021 11:36 Ответить
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28.10.2021 11:36 Ответить
А розетки жена Рузвельта привезла.)
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28.10.2021 11:38 Ответить
Та і чорт з ними. Повітря хоч трохи чистішим стане.
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28.10.2021 11:59 Ответить
Я......верю в ...Расссссиию,...... даешь полк в сутки.....
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28.10.2021 11:38 Ответить
За місяць 2 Афгана.
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28.10.2021 11:39 Ответить
Так це на 140 млн. населення. Ми давно перегнали тут козломордих...
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28.10.2021 11:41 Ответить
Спутником их, начиная с путина
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28.10.2021 13:12 Ответить
А цензору главное что на масковиии все пропало, а что у самих пердак подгорает, то так
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28.10.2021 15:04 Ответить
Спутнік до лампочки?
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28.10.2021 11:41 Ответить
Если гипотетически предположить, что лаптеногие не занижают показатели по смертности, тогда наш "великий" ЗЕ - не только мастер спорта по борьбе с COVID-19, но и ЧМ в пересчёте на кол-во населения в стране
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28.10.2021 11:41 Ответить
Занижают и у них и у нас.
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28.10.2021 11:43 Ответить
Да ладна, смысл? С одной стороны показывают фото трупов в обшарпанных больницах для нагнетания истерии, с другой занижают?
Не сходится.
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28.10.2021 11:46 Ответить
https://korrespondent.net/world/worldabus/4355413-chyslo-smertei-ot-COVID-v-ukrayne-zanyzheno-vtroe-yssledovanye https://korrespondent.net/world/worldabus/4355413-chyslo-smertei-ot-COVID-v-ukrayne-zanyzheno-vtroe-yssledovanye

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28.10.2021 11:47 Ответить
Да похрен на них
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28.10.2021 11:44 Ответить
Та які це рекорди! Були б рекорди по сотні тисяч, а так баби ще більше понароджують.
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28.10.2021 11:50 Ответить
Треба приєднати Байрактари (за для рекордів)
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28.10.2021 11:59 Ответить


..............
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28.10.2021 11:56 Ответить
МАЛОВАТО! Даешь рекорд (по сплетенным лаптям)!
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28.10.2021 11:56 Ответить
наши цифры заразившихся и умерших страшнее и никого это не колышит! смакуя колличество умерших на росии, хорошо бы вспомнить, что там людей больше в четыре раза чем у нас!
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28.10.2021 12:03 Ответить
Есть сомнения, что в четыре раза! ************** стрындеть, что в чан с говном-легко, просто и с скрепным наслаждением.
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28.10.2021 12:34 Ответить
их больше и их статистика на фоне нашей не такая катастрофическая. хотя, в Польше, где "привитых" процентов 70 точно есть, за вчера восемь(!) тысяч новых случаев. я в легком шоке.
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28.10.2021 13:03 Ответить
"колличество" это слово с двумя "Л" пишут тока боты фсб
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28.10.2021 14:25 Ответить
я не могу запретить идиоту "верить"!
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28.10.2021 14:48 Ответить
Та и пусть бьёт
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28.10.2021 12:04 Ответить
Александр Невзоров еще 2 недели назад говорил...опередить РАБссию по трупам сможет только Китай,но там перестали дохнуть...
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28.10.2021 12:22 Ответить
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28.10.2021 12:30 Ответить
Доктор Боренталь,не читайте Мавзолейные газеты,особенно про Ольгу *********...

Помилуйте, Филипп Филлиппыч,это же Рупор повального дебилизма РАБссии...

Именно в этом и проблема Шариковых и Швондеров... уважаемый Доктор...

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28.10.2021 12:34 Ответить
95 умерших в Москве за сутки? и это в 15 миллионом городе?да кто вам поверит...
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28.10.2021 12:43 Ответить
Патамуша спутником привиты
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28.10.2021 13:16 Ответить
Вы фсе врети и вы все умрети))))ахаххаххах
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28.10.2021 13:23 Ответить
Что в России , что в Украине -жиды-коммуняки врут!!Ведь ЦСУ -это коммунистическое вредительское наследство отСССР, Врущий как хочет и когда хочет!! Как избирательные комиссии на выборах!! ...Поэтому конечно больных коронавирусом фактически на много больше , чем врут статисты и в России и в Украине!! Все хотят выглядеть в глазах мира и Европы Достойно!! ........ И Чхать и России и Украине на фактическое количество смертей от КОвида!!
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28.10.2021 14:05 Ответить
Да врут в России все.Никто не вакцинируется,справки достают.Вот и беспокоится власть,что мало "уколов зонтиком"сделали.Поднимают панические настроения,загоняя людей домой,а там к ним из поликлиник будут приходить и вдувать жидкие чипы.
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28.10.2021 15:17 Ответить
 
 