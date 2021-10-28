За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 39 человек, выявили 1 451 новый случай. Среди заболевших более 120 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1451 новый случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 255 788), зафиксировано 39 летальных случаев.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки заболели 840 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 490 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 67 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 54 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 39 летальных исходов от вируса (всего 6030): 20 женщин от 62 до 92 лет и 19 мужчин от 54 до 91 года.

За сутки госпитализированы 173 больных коронавирусом и 325 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

317 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 227 651).

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Деснянском (251), Дарницком (198) и в Днепровском (195).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко о темпах распространения COVID-19 в Киеве: Медики работают на грани возможностей, 66% коек с кислородом заняты, скоро их будет не хватать. ВИДЕО