РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8903 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 331 3

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 39 человек, выявили 1 451 новый случай. Среди заболевших более 120 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1451 новый случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 255 788), зафиксировано 39 летальных случаев.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки заболели 840 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 490 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 67 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 54 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 39 летальных исходов от вируса (всего 6030): 20 женщин от 62 до 92 лет и 19 мужчин от 54 до 91 года.

За сутки госпитализированы 173 больных коронавирусом и 325 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

317 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 227 651).

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Деснянском (251), Дарницком (198) и в Днепровском (195).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко о темпах распространения COVID-19 в Киеве: Медики работают на грани возможностей, 66% коек с кислородом заняты, скоро их будет не хватать. ВИДЕО

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 39 человек, выявили 1 451 новый случай. Среди заболевших более 120 детей, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25692) Кличко Виталий (4652) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зато рак и грипп исчез, от него перестали умирать)
Теперь всех в ковидники пишут, больнички от этого больше получают денег с бюджета
А Виталик-дурачок радуется, каждый день об этом трындит, а цензор эту чушь копипастит бесконечно
показать весь комментарий
28.10.2021 11:45 Ответить
треба переводити студентів та учнів на дистанційну освіту. Спалахи пандемії завжди припадають з часом, коли діти ідуть до школи, а студенти до вишів. Діти та молодь дуже швидко заражають один одного в тісних класах, а потім несуть ковід додому: до батьків, і що страшніше, до своїх родичів похилого віку.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:59 Ответить
нам ...зда.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:32 Ответить
 
 