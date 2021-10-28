За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 39 человек, выявили 1 451 новый случай. Среди заболевших более 120 детей, - Кличко. КАРТА
За сутки в Киеве выявили 1451 новый случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 255 788), зафиксировано 39 летальных случаев.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, за сутки заболели 840 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 490 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 67 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 54 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.
Зафиксировано 39 летальных исходов от вируса (всего 6030): 20 женщин от 62 до 92 лет и 19 мужчин от 54 до 91 года.
За сутки госпитализированы 173 больных коронавирусом и 325 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
317 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 227 651).
Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Деснянском (251), Дарницком (198) и в Днепровском (195).
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