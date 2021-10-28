Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал 16-летнего подростка на 2 месяца без права залога
Суд отправил в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове.
Соответственное решение было принято сегодня на заседании суда по избранию меры пресечения Харьковскому, информирует Цензор.НЕТ.
Защита Харьковского просила суд отправить его под домашний арест.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
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Статья за умышленное убийство больше подходит.
-кто там ревет?
Заключенные отвечают:
-да это коля плачет, фуа-гра хочет.
-а х@й в ж@пу он не хочет?
-Та, давали, все равно плачет.
Родителей туда же , за воспитание
Мясник-папа обеспечит.....
Интерестно что гдето читал что он вылетел через стекло - как он себе ничо не сломал при этом?
родители ведь не дадут ответить.
сначала начальнику сизо занесут и поселят эту соплю на больничке....
а через пару неделек и вообще меру пресечения сменят на домашний арест.
причем даже без браслета на ноге. и херня такая будет продолжаться, пока соплю это где по беспределу не замочат. потому как у него тормозов нет. он привык, что мама и папа отмажут.
Ему бы ворошиловского стрелка бы посмотреть раз несколько, да ведь не поймет... - тому, що *******...