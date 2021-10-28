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Новости Мажоры на дорогах
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Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал 16-летнего подростка на 2 месяца без права залога

Суд отправил в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове.

Соответственное решение было принято сегодня на заседании суда по избранию меры пресечения Харьковскому, информирует Цензор.НЕТ.

Защита Харьковского просила суд отправить его под домашний арест.

Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал 16-летнего подростка на 2 месяца без права залога 01

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Также смотрите: "Я скажу, когда 200 будет": в сети появилось видео с телефонов пассажиров Infiniti за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7686) суд (25140) Харьков (7581)


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Топ комментарии
+39
И арест и реальный срок он получит только благодаря резонансу, а сколько таких отмазывают без широкой огласки и не сосчитать.
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28.10.2021 11:45 Ответить
+38
А пока адвокатесса просила залог, батя Коленьки уснул прямо в суде.

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28.10.2021 11:45 Ответить
+31
Малой - продукт среды. Откуда у него инфинити, откуда у него деньги на взятки, откуда понимание что права не нужны и деньги всё решают? Событие - в принципе закономерный результат, а не трагическая случайность. Так кто должен сесть вместе с ним?
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28.10.2021 11:59 Ответить
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Мабудь просто не зійшлись в ціні.
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28.10.2021 11:55 Ответить
мал клоп, да вонюч. 99% отморозок уже не исправится. Типичная Кернес-Добкинская ватная поросль.
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28.10.2021 11:56 Ответить
судя по фото - обкусанные ногти выдают невротика
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28.10.2021 11:56 Ответить
"Розіп*яли" мальчіка хвашисти, оно ж ісчо дітьо!
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28.10.2021 11:56 Ответить
Жаль что не этот малолетний турок убился,а нормальный человек!
Статья за умышленное убийство больше подходит.
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28.10.2021 11:57 Ответить
Так, шкода. Але в Інфініті з безпекою в рази краще, ніж в бюджетному Авео
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28.10.2021 11:59 Ответить
Машина сейчас не при чем.он бил мордой в дверь водителя.на такой скорости хана в бок однозначно
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28.10.2021 12:25 Ответить
Якби він був на такому ж Авео - хана була б всім на такій швидкості. Я це маю на увазі.
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28.10.2021 12:32 Ответить
не скажи. у рено кенга через дверь припаяна стальная полоса. Спасла приятеля от прямого в дверь - только дверь погнулась. он уже с жизнью попрощался - ан нет. обошлось.
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28.10.2021 12:58 Ответить
Смотря какие скорости и какая машина его била.да и там пара сантиметров может роль сыграть.потом скажут судьба
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04.11.2021 11:37 Ответить
идет надзиратель мимо камер, слышит плач.

-кто там ревет?

Заключенные отвечают:

-да это коля плачет, фуа-гра хочет.

-а х@й в ж@пу он не хочет?

-Та, давали, все равно плачет.
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28.10.2021 11:57 Ответить
Коля
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28.10.2021 15:05 Ответить
Он видит как Клоун Трухина отмазал и решил, что и его папаша за 200 баксов все порешает. Нихера не меняется в стране. Стало только хуже и циничнее.
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28.10.2021 11:58 Ответить
Малой - продукт среды. Откуда у него инфинити, откуда у него деньги на взятки, откуда понимание что права не нужны и деньги всё решают? Событие - в принципе закономерный результат, а не трагическая случайность. Так кто должен сесть вместе с ним?
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28.10.2021 11:59 Ответить
Бачів інформацію, що та Інфініті - "біток" з США. І була куплена меньше, ніж за 10 тис. долларів. Є гроші у цієї сімейки, але вони не олигархи. Такі собі бидло-підприємець та його вишкребок. Грошей більше, ніж у звичайних людей і ведуть себе, наче землі під ногами не відчувають.
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28.10.2021 12:10 Ответить
... он продукт, только не "среды"-общества и не "четверга "- школы,-а своих ушлепков родаков. Бабки решают и определяют все в жизни таких мразот, и на глупый вопрос -Кто должен сидеть с ним- ответ один- родители-уроды. О)(уевшие рожи,хотят чтобы за них работали да еще и детей воспитывали.Нечего на зеркало пинять,раз рожа дебила.
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28.10.2021 12:26 Ответить
Эта гнида должна сесть
Родителей туда же , за воспитание
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28.10.2021 12:06 Ответить
Да, это дело будет барометром. Прикроют - власти конец.
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28.10.2021 12:08 Ответить
Теперь сокамерники Коли хоть мяса поедят !
Мясник-папа обеспечит.....
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28.10.2021 12:13 Ответить
на мололетке и так неплохо кормят.
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28.10.2021 12:28 Ответить
Интересно было бы посмотреть, как он эти два месяца в СИЗО с распальцовкой ходить будет. Это ему не факи по 100- 200 бакинских полицаям из окна Инфинити показывать.
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28.10.2021 12:14 Ответить
А что в СИЗО? Будет находиться в камере, туда родичи хоть по десять раз на день кабанчиков загонять будут. Телик, никаких забот, знай себе валяйся на наре и сам себе приключения придумывай. Вскорести интернет и телефоны подтянут)) Или администрация там иные законы устанавливает, типа свои? Тот, который вопит громче всех что жулики ухуели, что им в камерах лучше чем на воле- тот с той же наглостью если не громче заорет о мусорском беспределе, если коснется его родственничка. Или не знаешь, не слышал одновременно на одной ветке как лают "граждане" один про то, что на тюрьме бедняги несчастные, с которых тюремщики последнюю шкуру снимают, и там же другой корячится, рассказывая как попкари в долях с преступниками... Орут вроде разное и ни один другому глаза не выклюет...
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28.10.2021 12:58 Ответить
Это смотря в какую хату попадёт и как себя поставит. Загонять его конечно никто не будет, но и блатовать не дадут. И бабло там решает тоже не всё, только до определённого предела.
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28.10.2021 13:50 Ответить
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28.10.2021 15:13 Ответить
100 % попадет под амнистию т.к. несовершеннолетний+ убийство не преднамеренное
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28.10.2021 12:17 Ответить
С такой скоростью непреднамеренное?
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28.10.2021 12:26 Ответить
ты напомнил мне анекдот про спидометр, он просто думал что это вентилятор
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28.10.2021 12:28 Ответить
Доки не почнуть саджати за таке(МАСОВЕ ВБИВСТВО) років на 15 МІНІМУМ + Того хто цим ує#анам дає авто як співучастника злочину років на 10, толку НЕ БУДЕ!!!
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28.10.2021 12:29 Ответить
У "Старому Заповіті" Біблії та у іудейській Торі (якщо я не помиляюсь) сказано: "око за око, зуб за зуб". Може це як раз для таких випадків? Якщо правосуддя не працює, то може треба виконувати заповіт Біблії? Як думаєте? Чому невинні законослухняні люди мають страждати через таких вилупків та їх бидло-папіків?
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28.10.2021 12:56 Ответить
чтоб оно сдохло
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28.10.2021 12:57 Ответить
Как бы не обернулось дело,это существо плохо кончит,это пока папа может деньги дать ,когда не сможет раздавит и папаню,глазом не моргнет. Шлак человеческий.
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28.10.2021 12:58 Ответить
Как же он там без Сони Плейстейшин и Айпфона будет два месяца?А на фото прямо нэвинна дитина,куда спесь и борзость делась...
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28.10.2021 14:08 Ответить
З Колєнькой повинен сидіти папік, який купив машину, яка зтала орудієм вбивства, а також який його покривав до цього!
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28.10.2021 13:16 Ответить
Н-да, поторопился мальчег вести себя так, будто он прям целый "Слуга народа". Безнаказанно убивать и калечить людей на дорогах - это всё-таки депутатский уровень. Товарищ Трухин подтвердит.
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28.10.2021 13:36 Ответить
Пздц...как вы своей политотой задрали...
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28.10.2021 16:58 Ответить
Нужно разрешение на ношение оружие обычным гражданам. Чувак должен был умереть от пуль свидетелей в первые минуты после ДТП.
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28.10.2021 14:00 Ответить
Ну от пуль,да ещё свидетелей,это Вы загнули.Но от ремня в детстве умереть-это было-бы правильнее...
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28.10.2021 14:14 Ответить
От ремня своего папика он точно не умрет. Да и не шалость это детская за которую дают только ремня
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28.10.2021 14:17 Ответить
Оружие для самообороны не для этого. Это уже криминал.
Интерестно что гдето читал что он вылетел через стекло - как он себе ничо не сломал при этом?
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28.10.2021 14:20 Ответить
а другие кто в авто был? читал что девочка там с тяжелыми переломами.
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28.10.2021 14:26 Ответить
Он отмажется. Это 100%. Может не сразу, но будет в шоколаде с нашими судами и правоохранительными органами. Все это понимают. Применить к нему оружие это и есть самооборона в рамках общества, только привентивная
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28.10.2021 14:26 Ответить
Кстати Харьковчане,а на каком базаре его папа-продавала мясом торгует?
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28.10.2021 14:18 Ответить
от же харя. Наглая и отмороженная.
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28.10.2021 14:23 Ответить
по хорошему надо было бы привлечь родителей этого ушлепка за соучастие в убийстве
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28.10.2021 14:26 Ответить


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28.10.2021 14:32 Ответить
всё правильно - ипаште беспредельщика !
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28.10.2021 14:32 Ответить
Судя по фото, раскаиваться паренек и не думает. С ухмылкой ждет, пока родные вызволят. А там дальше пойдет убивать. Это уже не человек. Это в 16 лет уже конченный мерзавец...
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28.10.2021 16:05 Ответить
Кастрируйте эту мразь, такие уроды не должны размножаться!!!
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28.10.2021 16:06 Ответить
Отмажут ублюдка. Я не верю в справедливость с нашей судебной системой
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28.10.2021 16:42 Ответить
Надеюсь его там грохнут
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28.10.2021 16:56 Ответить
Да, тюрьма заждалась этого урода.
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28.10.2021 17:05 Ответить
это будущий лекторат Зели...
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28.10.2021 17:53 Ответить
Суд Линча никто не отменял. Так что, как-то так.
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28.10.2021 18:26 Ответить
вот антонина шрафы повышает, а срок за убийство в ДТП, 8 лет никак не поменяют...
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28.10.2021 18:41 Ответить
Пора уже за свои поступки начинать отвечать.... но....

родители ведь не дадут ответить.

сначала начальнику сизо занесут и поселят эту соплю на больничке....

а через пару неделек и вообще меру пресечения сменят на домашний арест.

причем даже без браслета на ноге. и херня такая будет продолжаться, пока соплю это где по беспределу не замочат. потому как у него тормозов нет. он привык, что мама и папа отмажут.

Ему бы ворошиловского стрелка бы посмотреть раз несколько, да ведь не поймет... - тому, що *******...
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28.10.2021 19:45 Ответить
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