Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал 16-летнего подростка на 2 месяца без права залога

Суд отправил в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове.

Соответственное решение было принято сегодня на заседании суда по избранию меры пресечения Харьковскому, информирует Цензор.НЕТ.

Защита Харьковского просила суд отправить его под домашний арест.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

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