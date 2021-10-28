Минздрав может увеличить список областей в "красной" зоне: количество вызовов скорой достигло 55 тыс. в сутки, в больницах более 47 тыс. COVID-пациентов, - Кузин

Министерство здравоохранения не исключает введение красного уровня эпидопасности в еще большем количестве регионов.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже 8 областей находятся на красном уровне эпидопасности. С 30 октября к ним присоединятся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Таким образом усиленный карантин затронул уже большинство украинских областей. Не исключено, что этот перечень будет расти, ведь сегодня только три области соответствуют "желтому" уровню эпидопасности", - сказал Кузин.

Он напомнил, что существует два способа остановить распространение коронавирусной болезни: вакцинация и усиление противоэпидемических мер.

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"Я призываю граждан не ждать усиления карантина, ведь вакцинирование в первую очередь нужно для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, не дать болезни положить вас в реанимацию, потому что вакцинация - это единственная возможность избежать коллапса медицинской системы. Количество развернутых коек не будет иметь значение, если не хватит врачей, которые смогут оказывать квалифицированную медицинскую помощь", - предостерег Кузин.

Так, по его словам, в настоящее время более 66% коек, выделенных для лечения больных COVID-19, уже заняты. По состоянию на 27 октября в стационарах находится 41 331 пациент с коронавирусной болезнью и еще 6 тысяч человек с подозрением на COVID-19.

Вместе с тем, по словам Кузина, за 26 октября количество вызовов экстренной медпомощи достигло 55 тысяч.

"Я призываю граждан вызывать медиков только при наличии конкретных симптомов — боль в грудной клетке, признаки дыхательной недостаточности, сатурация менее 92%. Высокая температура не является основанием для вызова бригады экстренной медпомощи. Вызывая врачей без достаточных на то симптомов во время пандемии, это значит забрать возможность спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи", - сказал Кузин.

Главный госсанврач напомнил, что ограничения красного уровня предусматривают запрет на работу заведений общепита, кроме адресной доставки и заказа на вынос. А также - работу торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, проведение массовых и востребованных мероприятий, кроме официальных, без зрителей, работу заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

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Вместе с тем, если 100% работников и посетителей этих учреждений будут полностью вакцинированы и будут иметь зеленый ковид-сертификат или отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа, то указанные ограничения не будут применяться.

Работа банков, АЗС, продовольственных, ветеринарных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Работа пунктов и центров вакцинации в регионах с красным уровнем эпидопасности не запрещается.