Вакцина не влияет на ДНК и не вызывает бесплодие, хватит верить фейкам, - главный санврач Кузин

В Украине вакцинация может сберечь жизни пожилых людей, однако фейки о прививках в сети часто отпугивают украинцев пойти и сделать прививку от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, сейчас 8 из 10 людей, которые умирают от коронавируса, это старики. Поэтому главный санврач призывает каждого защитить своих родных и близких.

Кузин добавил, что вакцины, которые применяют в Украине, были хорошо изучены, и не вызывают тех эффектов, которыми людей пугают в сети.

"Второй ключевой тезис для меня именно и то, что вакцины являются эффективными, и об этом есть доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейку, или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на ваше ДНК", - подчеркнул главный санврач.

Кроме того, главный санврач добавил, что противоэпидемические меры в виде ношения масок и дистанции между людьми, не должны игнорироваться в любом случае.

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