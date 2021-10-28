РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6605 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
6 262 181

Вакцина не влияет на ДНК и не вызывает бесплодие, хватит верить фейкам, - главный санврач Кузин

Вакцина не влияет на ДНК и не вызывает бесплодие, хватит верить фейкам, - главный санврач Кузин

В Украине вакцинация может сберечь жизни пожилых людей, однако фейки о прививках в сети часто отпугивают украинцев пойти и сделать прививку от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, сейчас 8 из 10 людей, которые умирают от коронавируса, это старики. Поэтому главный санврач призывает каждого защитить своих родных и близких.

Кузин добавил, что вакцины, которые применяют в Украине, были хорошо изучены, и не вызывают тех эффектов, которыми людей пугают в сети.

"Второй ключевой тезис для меня именно и то, что вакцины являются эффективными, и об этом есть доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейку, или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на ваше ДНК", - подчеркнул главный санврач.

Кроме того, главный санврач добавил, что противоэпидемические меры в виде ношения масок и дистанции между людьми, не должны игнорироваться в любом случае.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве рассказали, кого будут вакцинировать третьей дозой: иммунокомпрометированные лица и старше 60 лет с двумя прививками CoronaVac

Автор: 

вакцина (3815) фейк (684) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
судя по тенденции (первая, вторая, третья, четвертая необходимая вакцина) - Ковидла это разнообразие бешенства. причём проявляется оно у ВОЗ, а колоться нужно всем.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:05 Ответить
+15
А для зелебобіків - якщо вакцина змінює ДНК, то розцінюйте це як шанс.)))
показать весь комментарий
28.10.2021 12:08 Ответить
+15
показать весь комментарий
28.10.2021 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На украинцах из двух городов испытают новые вакцины

Министерство здравоохранения разрешило провести в Украине клинические испытания двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Данные исследования будут проводить в четырех медицинских центрах Киева и в одном лабцентре Винницы.

http://www.t.ks.ua/na-ukraincah-iz-dvuh-gorodov-ispytayut-novye-vakciny
показать весь комментарий
28.10.2021 12:13 Ответить
Народ на халяву падок...а тут еще и доплачивать будут....так что желающие найдутся...
показать весь комментарий
28.10.2021 12:17 Ответить
Ну да, на шару готовы быть подопытными кроликами.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:41 Ответить
Херсон -мiсто хлiбне NEWS... И шо , это украинские разработки?
показать весь комментарий
28.10.2021 12:18 Ответить
Нет...это совместная Франция-Великобритания...
Но тут испытать дешевле чем там...
показать весь комментарий
28.10.2021 12:20 Ответить
Тут клоунов намного больше. Каждый второй отпускает какие-то плоские шуточки от пропагандонов
показать весь комментарий
30.10.2021 00:44 Ответить
Поживем увидим....
Эта технология ранее не использовалась...а используется для массой вакцинации менее года..
Так что годиков через 3-5 посмотрим...
показать весь комментарий
28.10.2021 12:15 Ответить
Угу. Потом через 10, через 20... А потом человек попал под машину и вот оно чё.. Вакцина виновата.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:42 Ответить
Ну тут же умники думают, что побочки могут вылезть в первые полчаса и не более...
показать весь комментарий
30.10.2021 00:46 Ответить
Поствакцинальные осложнения - стойкие изменения в организме человека, которые произошли после введения прививки. В этом случае нарушения являются длительными, значительно выходят за рамки физиологической нормы и влекут за собой разнообразные нарушения здоровья человека.

прививки против коклюша-дифтерии-столбняка могут вызвать энцефалопатию (поражение головного мозга) всего лишь в одном случае на 300 тыс. привитых детей
Ну подумаешь, чего переживать, может это будет не твой ребенок...
показать весь комментарий
30.10.2021 00:54 Ответить
Сидять два діди на лавці Один другому каже:
- Іван! А пам"ятаєш - нам "хвершал" у Імперіалістичну порошки давав , щоб до жінок не тягнуло?
- Пам"ятаю А що?
- Та ти знаєш - здається , діять почало!...
показать весь комментарий
28.10.2021 13:06 Ответить
Людям виднее, они в девяностых годах перед телевизором воду и кремазаряжали
показать весь комментарий
28.10.2021 12:15 Ответить
А власти в девяностых были святые и всезнающие ? Такие, как премьер-министр Паша Лазаренко, например.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:20 Ответить
Это к чему ?
показать весь комментарий
28.10.2021 12:34 Ответить
Нечего людей обвинять в неграмотности. Когда-то и кокаин был официально рекомендован как лекарство от кашля. И люди и власть одинаково ошибаются, и неизвестно кто сейчас прав, время покажет.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:52 Ответить
Я смотрю у вас запасов той воды ещё осталось не много, вылейте его скорей пока важное не рассосалось, школьные знания и логика .
показать весь комментарий
28.10.2021 12:56 Ответить
А вы употребите побыстрее дозу кокаина еще с тех времен у вас осталось, когда он был официально рекомендован (как сейчас эта вакцина) и не кашляйте !
показать весь комментарий
28.10.2021 13:06 Ответить
Хорошие времена были
показать весь комментарий
28.10.2021 13:21 Ответить
Не путайте научные ошибки, и человеческие предрассудки .
Научные ошибки можно методом доработок исправить, а человеку ты хоть кол ему в сердце вбей, но если он в что то убеждён, то переубедить уже не возможно, и любые факты роли не играют.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:22 Ответить
похоже у многих до сих пор остались запасы и они ими активно пользуются...
показать весь комментарий
28.10.2021 12:26 Ответить
Элементарное стирание памяти стариков уходящих в Мир иной...,так уже было в 1917 году и с 1945 по 1953 годы...
показать весь комментарий
28.10.2021 12:18 Ответить
ЧТО НУЖНО СООБЩИТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ВАКЦИНАЦИЮ ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ ВАКЦИНОЙ PFIZER-BIONTECH COVID-19? Сообщите медицинской организации, проводящей вакцинацию, обо всех имеющихся у вас медицинских обстоятельствах, включая следующие:

любые имеющиеся аллергии

перенесённый миокардит (воспаление сердечной мышцы) или перикардит (воспаление наружной оболочки сердца)
повышенная температура
нарушение свертываемости крови или прием антикоагулянтов
ослабленный иммунитет или прием лекарств влияющих на иммунную систему
текущая или запланированная беременность
грудное вскармливание
прививки другой вакциной от COVID-19 • случаи обмороков, связанных с уколом
показать весь комментарий
28.10.2021 12:29 Ответить
Заметьте, про чипирование ничего не сказано! Какие вам ещё нужны доказательства? Ни в коем случае не вакцинируйтесь. Украина не вынесет такое количество идиотов.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:34 Ответить
Плевать на чипирование и идиотов, которые, вакцинируются в любой забегаловке, без какого-либо предварительного обследования.

А вот риск получить миокардит или анафилактический шок - это серьезно
показать весь комментарий
28.10.2021 12:41 Ответить
КАКОВЫ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВАКЦИНОЙ PFIZER-BIONTECH COVID-19? Существует незначительная вероятность того, что вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Признаки тяжелой аллергической реакции могут включать в себя следующие:

Затрудненное дыхание
Отек лица и горла
Учащенное сердцебиение
Обильная сыпь по всему телу
Головокружение и слабость
показать весь комментарий
28.10.2021 12:34 Ответить
У некоторых лиц, привитых вакциной Moderna COVID-19 возникал миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление наружной оболочки сердца).

У большинства этих лиц симптомы появились в течение нескольких дней после получения второй дозы вакцины Moderna COVID-19

https://www.fda.gov/media/144624/download

показать весь комментарий
28.10.2021 12:36 Ответить
правильно. поможет только икона, лучина, молитва и лбом об пол посильнее.
показать весь комментарий
28.10.2021 20:26 Ответить
Тем, кто вакцинируется без консультации с семейным врачом, не пройдя соответствующее обследование, не ознакомившись даже с инструкцией к вакцине,

действительно поможет только икона, лучина, молитва и лбом об пол посильнее.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:39 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III

Стаття 12. Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Стаття 13.

Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:40 Ответить
ой, спасибо, за бесплатную конс.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:10 Ответить
прочти, проконсультируся и вакцинируйся.
ну, или тебе действительно поможет только икона, лучина, молитва и лбом об пол посильнее.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:11 Ответить
Це даже гарна новина! А ось погана: чомусь ні МОЗ, ні медичний заклад що робить щеплення,ні мед персонал особисто та сама держава не беруть на себе відповідальності за наслідки щеплення. Вони то завжди не беруть,нам не звикати,але ж тут випадок особливий - вимагають про згоду ще й документ підписати! Цікаво : чому?!
показать весь комментарий
28.10.2021 12:43 Ответить
Поэтому не доверяйте фейку, или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на ваше ДНК", - подчеркнул главный санврач. Источник:
Ххх

Если ето не очередной косяк редакторов, то етому Кузину я не верю еще больше: не может нормальньій врач говорить "ваше ДНК" ибо ДНК - ето ОНА
показать весь комментарий
28.10.2021 12:44 Ответить
Интересно , а остановка сердечной деятельности после принятия некоторых мед.препаратов ,причём дважды ,будет основанием ,для того , чтобы не вакцинироваться?
Или всё равно ? На ж\д вокзале сделают прививку.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:45 Ответить
С дважды остановленным сердцем на вокзал не пускают - приказ Мининфраструктуры.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:52 Ответить
Не дай Бог вам такое, будет не смешно
показать весь комментарий
29.10.2021 10:49 Ответить
У мене був такий пацієнт на дільниці. На третій раз не відкачали. Три передозування за півроку.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:02 Ответить
Яке ще передозування? Знеболення після операцій. Робили в лікарні,реанімували також там. Звичайне несприйняття препаратів.

Хоча ковідом перехворіла вдома. Без ускладнень.
Тому й запитую , чи потрідно мені це вакцинування ?
показать весь комментарий
28.10.2021 13:20 Ответить
На вокзалах, базарах, в магазинах кого-то обследуют перед прививкой, знакомятся с его карточкой?

Кто потом будет отвечать за , возможно, не дай Бог серьезные побочки???
Кто-то знает фамилии и должности проводящих вакцинацию на базарах-вокзалах в магазинах и т. п.?

Может просто уже перевести этот процесс в ветлечебницы, там у животных ничего не спрашивают и ничего им не объясняют?!
показать весь комментарий
29.10.2021 10:48 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 12:52 Ответить
- Вот Вы говорите что вакцинация на генетику не влияет! У нас один мужик привился а потом его жена забеременела и родила негритёнка!
показать весь комментарий
28.10.2021 13:12 Ответить
В одной из песен группы "Крассная плесень" подробно и по полочкам объяснено, как такое может быть и почему Золушка жена родила негра
показать весь комментарий
28.10.2021 15:32 Ответить
Про бесплодие ничего не могу сказать, у меня жена старенькая.Надо пробовать с молодой.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:59 Ответить
Добре. То може і фейк.
Але, читаємо, що написоно у інструкції до Файзера / Комірнаті (цікаве жирненьким):
"Side effects that have been reported with the vaccine include:
 severe allergic reactions
 non-severe allergic reactions such as rash, itching, hives, or swelling of the face
 myocarditis (inflammation of the heart muscle)
 pericarditis (inflammation of the lining outside the heart)
 injection site pain
 tiredness
 headache
 muscle pain
 chills
 joint pain
 fever
 injection site swelling
 injection site redness
 nausea
 feeling unwell
 swollen lymph nodes (lymphadenopathy)
 decreased appetite
 diarrhea
 vomiting
 arm pain
 fainting in association with injection of the vaccine
These may not be all the possible side effects of the vaccine. Serious and unexpected
side effects may occur. The possible side effects of the vaccine are still being studied in
clinical trials."
https://www.pfizer.com/products/product-detail/pfizer-biontech-covid-19-vaccine

Далі:

"- Чи можна зробити другу дозу вакцини у період більший ніж 21 день?

Дотепер існує недостатньо даних про безпеку, імуногенність та ефективність вакцини, якщо з моменту першої дози минуло більше ніж 21 день. ..."

"- Чи можуть особи, які перехворіли на COVID-19, вакцинуватися Комірнаті?

У клінічних дослідженнях не отримано достатньо даних, щоб зробити висновок про те, наскільки добре вакцина Комірнаті «працює» в осіб, які вже хворіли на COVID-19."
https://www.dec.gov.ua/materials/somirnaty%EF%B8%8F-vid-pfajzer-belgiya/?role=patient
показать весь комментарий
28.10.2021 13:12 Ответить
Для чого тобі той Файзер, для вас Спутнік виробляють
показать весь комментарий
28.10.2021 13:30 Ответить
Симптомы гриппа, собсвенно ничего особенного.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:11 Ответить
Суть не у побічках, а у тому що можуть бути серйозні бобічні ефекти про які ще невідомо і інформація тільки надходить від "піддослідних". І недостотньо даних для ствердження, що "... не отримано достатньо даних, щоб зробити висновок про те, наскільки добре вакцина Комірнаті «працює» в осіб, які вже хворіли на COVID-19". Це медексперимент.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:31 Ответить
Как это только приходит? Еще в прошлом году уже все проверили.

"ВОЗ включила вакцину «Пфайзер-Бионтек» в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях 31 декабря 2020 г. ВОЗ провела тщательную оценку данных о качестве, безопасности и эффективности этой вакцины и рекомендовала применять ее к лицам старше 16 лет."

Побочки это 2 дня. У меня например была температура 39 на второй прививке. Ну такое. Всяко лучше чем под ИВЛ подохнуть
показать весь комментарий
28.10.2021 14:39 Ответить
Усе вірно: "для использования в чрезвычайных ситуациях", або "Emergency Use Authorization (EUA)". Повноцінні дослідження не завершені, EUA і передбачає початок застосування без "повного схвалення" (NO FDA approved COVID-19 injection available anywhere in the United States):
https://leohohmann.com/2021/08/27/boom-major-law-firm-confirms-fda-deceived-america-with-its-confusing-approval-of-pfizer-vax/

Вони ж пишуть, що дослідження ще йде:
"The possible side effects of the vaccine are still being studied in
clinical trials."

Ось чому і зната відповідальність з виробників вакцини - ви берете на себе відповідальність як "піддослідний".
показать весь комментарий
28.10.2021 14:56 Ответить
У вакцины могут быть побочки ТОЛЬКО такие же как у основной болезни, и никаких других. Это впринципе невозможно. Если тебя привили от оспы, то побочки возможны как у оспы (ну а вообще их нет), от тубика - туберкулезные симптомы могут быть (но их тоже нет). От ковида - ну ковидные, да температура один день, у всех что я знаю вообще ничего.
показать весь комментарий
28.10.2021 15:08 Ответить
Не вводьте людей в оману:
https://likicontrol.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/?[15641]
показать весь комментарий
28.10.2021 16:01 Ответить
О господи, все квалифицированные врачи говорят "не читайте побочные эфекты". Потому что если мы возьмем и проведем https://en.wikipedia.org/wiki/Naranjo_algorithm как сейчас делаеться и пишется инструкция на приминении простого яблока на долстаточно большом количестве людей то получим тот список побочных реакций. Почему? Потому что кто то беременная, но пока не знает об этом. Все в списке Редко - тошнота, рвота. Плюс сезонные и индивидуальные инфекции - ой тогда побочек будет море.

Например "капропрес" который я годами жру от гипертонии, и который применяется во всем мире, и супер безопасный, если не сожрать пачку. Я раз решил прочитать инструкцию - я просто прозрел и чуть не блеванул.

З боку органів зору:нечіткість зору.

З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння: сухий, подразливий (непродуктивний) кашель, диспное,бронхоспазм, риніт, ларингіт, алергічний альвеоліт/еозинофільна пневмонія, біль за грудиною.

З боку шлунково-кишкового тракту: сухість у роті, нудота, блювання, дискомфорт у епігастрії, абдомінальний біль, діарея, запор, стоматит/афтозні виразки, глосит, пептична виразка, панкреатит.

З боку печінки і жовчовивідних шляхів: порушення печінкової функції та холестаз (включаючи жовтяницю), гепатит (включаючи некроз), підвищення рівня печінкових ферментів, гіпербілірубінемія.

З боку нирок та сечовидільної системи: порушення ниркової функції (включаючи ниркову недостатність), протеїнурія, поліурія, олігурія, підвищена частота сечовипускання, нефротичний синдром.

З боку обміну речовин, метаболізму: анорексія, гіпоглікемія, гіперкаліємія, гіпонатріємія.

З боку нервової системи: головний біль, сонливість, порушення смаку,запаморочення, астенія, парестезії, порушення мозкового кровообігу (включаючи інсульт і синкопе).

З боку психіки: порушення сну,сплутаність свідомості, депресія.

З боку серцево-судинної системи: артеріальнагіпотензія, ортостатична гіпотензія, синдром Рейно, припливи, блідість, тахікардія або тахіаритмія, стенокардія, прискорене серцебиття, кардіогенний шок, зупинка серця.

З боку крові та лімфатичної системи: еозинофілія, панцитопенія (особливо у пацієнтів з порушенням функції нирок), тромбоцитопенія, анемія (включаючи апластичну та гемолітичну), лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз.

З боку імунної системи: свербіж з висипом або без висипу, висипання, алопеція,ангіоневротичний набряк обличчя, повік, язика, інтерстиціальний ангіоневротичний набряк, периферичні набряки,кропив'янка, синдром Стівенса-Джонсона, поліморфна еритема, фоточутливість, еритродерма, пемфігоїдні реакції, ексфоліативний дерматит, аутоімунні захворювання, гарячка.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: свербіж з висипом або без висипу, висипання, алопеція, поліморфна еритема, фоточутливість, еритродерма, пемфігоїдні реакції, ексфоліативний дерматит.

З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: міалгія, артралгія.

З боку репродуктивної системи та функції молочних залоз: імпотенція, гінекомастія.

Загальні розлади: слабкість, стомлюваність,лімфаденопатія.

Лабораторні показники: збільшення вмісту BUN, креатиніну сироватки крові, зниження рівня гемоглобіну, гематокриту, підвищення ШОЕ, підвищення рівня антинуклеарних антитіл, може спричинити хибнопозитивний результат аналізу сечі на ацетон.

Гідрохлоротіазид.

З боку органів зору:ксантопсія, минуча нечіткість зору, гостра міопія, гостра закритокутова глаукома.

З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння:респіраторні порушення (включаючи пневмоніт і набряк легенів).

З боку шлунково-кишкового тракту: сіалоаденіт,втрата апетиту, відчуття спраги, сухість у роті, нудота, блювання, подразнення шлунка, діарея, запор, панкреатит.

З боку печінки і жовчовивідних шляхів: жовтяниця (внутрішньопечінкова холестатична жовтяниця), холецистит.

З боку нирок та сечовидільної системи: порушення ниркової функції, ниркова недостатність, інтерстиціальний нефрит.

З боку обміну речовин, метаболізму: анорексія, гіперглікемія, глюкозурія, зниження толерантності до глюкози, що може спровокувати маніфестацію латентного цукрового діабету; гіперурикемія, що може провокувати напади подагри у пацієнтів з асимптомним перебігом захворювання; порушення електролітного балансу, зокрема гіпохлоремічний алкалоз, що може індукувати печінкову енцефалопатію та кому; ацидоз; гіпокаліємія; гіпонатріємія; гіпомагніємія; гіперкальціємія; підвищення рівня холестерину та тригліцеридів.

З боку нервової системи: головний біль, сонливість,судоми,парестезії, вертиго, запаморочення.

З боку психіки: занепокоєння, нервозність, депресія, зміни настрою, порушення сну, дезорієнтація, сплутаність свідомості.

З боку серцево-судинної системи: постуральна артеріальна гіпотензія, серцева аритмія; некротичний васкуліт (васкуліт, шкірний васкуліт).

З боку крові та лімфатичної системи:лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія, апластична анемія, гемолітична анемія, порушення діяльності кісткового мозку.

З боку імунної системи: реакції фоточутливості, висипання, екзема, пурпура, вовчакоподібний синдром, реактивація шкірного червоного вовчака, кропив'янка, анафілактичні реакції, анафілактичний шок, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: реакції фоточутливості, висипання, екзема, пурпура, вовчакоподібний синдром, реактивація шкірного червоного вовчака, кропив'янка, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона.

З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: біль у м'язах, м'язовий спазм.
Збоку репродуктивної системи та функції молочних залоз: статеві розлади
Загальні розлади: гарячка, слабкість, виснаження.
показать весь комментарий
28.10.2021 18:09 Ответить
Про алергические реакции я вообще промолчу. Давайте на пачках с орешками писать что может возникнуть анафилактический шок, остановка дыхания, смерть.
показать весь комментарий
28.10.2021 18:13 Ответить
Це демагогія. Якщо у інструкції виробник написав (зобов"язаний) - значить були виявлені такі "симптоми". Отже існує ймовірність (покопати, то можна знайти документи з конкретними відсотками).
показать весь комментарий
28.10.2021 21:59 Ответить
Вы вообще читать умеете, вы хоть одну инструкцию хоть к одной вакцине прочитали"?
показать весь комментарий
29.10.2021 10:51 Ответить
Я выше ответил про инструкции.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:03 Ответить
І що такого страшного в побічних діях ?
Окрім першого пункту.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:46 Ответить
Вот вам пример.

ИМОВАКС ПОЛИО (Вакцина от полиомиелита)

Побічні реакції:

Найбільш частими побічними реакціями є місцеві реакції і лихоманка (близько 20 % і 10 % відповідно).

Розлади з боку системи кровотворення та лімфатичної системи: ЛІМФАДЕНОПАТІЯ.

Загальні розлади та реакції у місці введення: реакції у місці введення такі як набряк, біль, висип в місці ін'єкції або поява ущільнення в місці ін'єкції протягом 48 годин після вакцинації, які проходили через 1-2 дні;

транзиторне підвищення температури (гіпертермія) протягом 24-48 годин після вакцинації.

Розлади з боку імунної системи: реакції гіперчутливості І типу на один з компонентів вакцини, такі як алергічні реакції, АНАФІЛАКТИЧНІ РЕАКЦІЇ ТА АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК, ангіоедема.

Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: помірна та транзиторна артралгія, міальгія протягом декількох днів після щеплення.

Розлади з боку нервової системи: короткочасні судоми, фебрильні судоми протягом декількох днів після вакцинації; головний біль; транзиторна та помірна парестезія (в основному нижніх кінцівок), яка виникає протягом наступних 2-х тижнів після щеплення.

Психічні розлади: збудження, сонливість, дратівливість (протягом перших годин або днів після щеплення).

Розлади з боку шкіри та підшкірної клітковини: висип, кропив'янка.

Апное у дуже недоношених дітей (народжені ≤ 28 тижнів вагітності) (дивись розділ «Особливості застосування»).

У разі виникнення будь-яких побічних реакцій, будь ласка, повідомте свого лікаря.

Медичним працівникам необхідно повідомляти про випадки будь-яких побічних реакцій за допомогою системи фармаконагляду України.

Почитайте Инструкцию на Имовакс полио (Вакцина от полиомиелита), где, в частности, говорится:

Достаточные данные по применению вакцины во время беременности отсутствуют.

Потенциальный риск неизвестен

https://www.sanofi.ru/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-RU/Home/healthcare-solutions/vaccines/Imovax-Polio-susp-0-5-ml-dose-27-11-2015.pdf
показать весь комментарий
29.10.2021 10:55 Ответить
Розлади з боку імунної системи: реакції гіперчутливості І типу на один з компонентів вакцини, такі як алергічні реакції, АНАФІЛАКТИЧНІ РЕАКЦІЇ ТА АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК, ангіоедема.

Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: помірна та транзиторна артралгія, міальгія протягом декількох днів після щеплення.

Розлади з боку нервової системи: короткочасні судоми, фебрильні судоми протягом декількох днів після вакцинації; головний біль; транзиторна та помірна парестезія (в основному нижніх кінцівок), яка виникає протягом наступних 2-х тижнів після щеплення.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:59 Ответить
Апное (остановка дыхания) у дуже недоношених дітей (народжені ≤ 28 тижнів вагітності) (дивись розділ «Особливості застосування»).

У разі виникнення будь-яких побічних реакцій, будь ласка, повідомте свого лікаря.

Почитайте Инструкцию на Имовакс полио (Вакцина от полиомиелита), где, в частности, говорится:

Достаточные данные по применению вакцины во время беременности отсутствуют.

Потенциальный риск неизвестен

https://www.sanofi.ru/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-RU/Home/healthcare-solutions/vaccines/Imovax-Polio-susp-0-5-ml-dose-27-11-2015.pdf
показать весь комментарий
29.10.2021 11:01 Ответить
Почитайте к инструкции к уже давно проверенным вакцинам и побочки к ним. Вам будет не до смеха!

Читайте! Знания исцеляют!
показать весь комментарий
29.10.2021 11:02 Ответить
Ты боишься генетически модифицированного ПОМИДОРА с геном КРАБА?
Съешь помидор и у тибя вырастут клешни?
А если ты сшьешь паросто краба - вырастит ли у тибя из жопы помидор?
показать весь комментарий
28.10.2021 13:26 Ответить
Во -первых, генетически модифицированный помидор попадает не в кровь, а в желудок
А во-вторых - вырастИт, тИбя и из жопы
Такое уже не лечится
показать весь комментарий
29.10.2021 11:04 Ответить
Значит у тибя клешни краба вырастут прямо в желудке?
Бедняга!
показать весь комментарий
29.10.2021 13:12 Ответить
Кузин добавил, что вакцины, которые применяют в Украине, были хорошо изучены, ла ла ла от болтуна.Если вирус мутирует ,то вакцина со временем может тоже вызывать в организме мутации,в том числе и безплодие
показать весь комментарий
28.10.2021 13:28 Ответить
О,а вот и помидор показался.
показать весь комментарий
28.10.2021 15:14 Ответить
дык Твои клешни именно от того, что Ты модифицированного помидора вместе с Геной краба попробовал
показать весь комментарий
28.10.2021 20:31 Ответить
Больше всех бесплодия, импотенции и генетических мутаций остерегаются те, кому за 60. Им есть, что терять.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:33 Ответить
Грыша, ты из того поколения ущербных 30 летних, у которых голова уже приближается к жопе не только по форме, а и по содержанию Дурик, куда тебе, зачатому под забором АЭС, браться до 60 летних
показать весь комментарий
28.10.2021 15:24 Ответить
Та пусть долбо*** с интеллектом из 2 цифр и не вакцинируются. Пусть короче подыхают. Генофонд будет лучше.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:10 Ответить
Вам, уколотым , интеллекта только и хватает, чтоб уколоться чем угодно и где угодно. Не глядя. Можно на базаре, можно в магазине. И даже не спрашивая кто вас колет.
Вы, главное, подпишите бамажку, что вы ни к кому не имеете претензий, и, в случае чего, будете лечится за свой счет. Это и все , что требуется от подопытных кроликов.
Испытания продолжаются...
показать весь комментарий
30.10.2021 00:31 Ответить
Ты мне напомнил дипилов, когда приехали вакцинировать народ от полиомиелита в какое то село, то конченое, необразованное, быдло огородами начало убегать. Все вакцины прошли все клинические испытания еще год назад, лол. В ускоренном резиме.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:15 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 14:11 Ответить
я даже на ютубе видел ролики где разъясняется действие вакцин. а зеля вместо этого продакшен компанию пользует для записи гундосиков. за это время можно было мультик снять и кино...
показать весь комментарий
28.10.2021 14:20 Ответить
Вчера накопал червей на ковидном кладбище на рыбалку куме.
-И що?!
-Не поверишь!Черви генномодифицированные чипированные,через сонар рыбу находят,и с одного удара валят.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:28 Ответить
Очередной повтор глупостей, который может повлиять только на глупых людей.
Такие смотрят такие же глупые фильмы о голобородьке.
Зробіть себе ще раз!
показать весь комментарий
30.10.2021 00:35 Ответить
Англійські вчені виявили, що людям, котрі п'ють більше чотирьох чашок кави з коньяком на день і вживають келих вина під час обіду та вечері, вакцина категорично протипоказана(можуть пропасти обидва бажання)
показать весь комментарий
28.10.2021 15:54 Ответить
Откуда вы набрались подобных глупостей?
Не смешные тупые шуточки. На кого они рассчитаны?
Вас можно только пожалеть.
Вы в самом деле думаете, что подобный "юмор" может повлиять ?
показать весь комментарий
30.10.2021 00:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 