Рассматривается две версии убийства активиста Иванины - заказное преступление и личная неприязнь, - Нацполиция
В настоящее время Сумские правоохранители рассматривают две версии убийства общественного активиста Александра Иванины в Сумах - заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Сумской области.
Подчеркивается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лица, причастного к преступлению.
"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти", - говорится в сообщении.
Сожительница погибшего рассказала, что приехав домой, они вышли из автомобиля и направились к дому, когда к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в активиста.
"В результате он получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку. От чего потерпевший скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах.
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П. С. путин-*****.
Ага. Повесился. А жене и свидетелям показалось что его расстреляли при ней же. Зато как Чефиру машину расстреляли так чуть ли не диверсионный отряд и покушение на убийство сразу же открыли дело.
Мол полиция защищает.