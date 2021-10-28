РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6605 посетителей онлайн
Новости
4 927 23

Рассматривается две версии убийства активиста Иванины - заказное преступление и личная неприязнь, - Нацполиция

Рассматривается две версии убийства активиста Иванины - заказное преступление и личная неприязнь, - Нацполиция

В настоящее время Сумские правоохранители рассматривают две версии убийства общественного активиста Александра Иванины в Сумах - заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Сумской области.

Подчеркивается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лица, причастного к преступлению.

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Сожительница погибшего рассказала, что приехав домой, они вышли из автомобиля и направились к дому, когда к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в активиста.

"В результате он получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку. От чего потерпевший скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Читайте также: Убийство Активиста "Правого сектора" Александра Иванины в Сумах: Нацполиция открыла уголовное производство. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах.

Автор: 

Нацполиция (16564) Сумы (1183) убийство (6509) Правый сектор (855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Ага личная неприязнь. Вы еще домашнюю бытовуху припишите. Уже сразу видно что следствие даже не собирается рассматривать орудующие диверсионные росийские групы и портновских наемников в нашем тылу. Где ответка от наших патриотов? Сколько рашисты уже убили безнаказанно наших людей а мы продолжаем в либерасню играть пока всех не перебьют.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:30 Ответить
+6
Мне одному так кажется, что при нынешней власти к правоохранительным органам доверия нет или я не прав?
показать весь комментарий
28.10.2021 12:28 Ответить
+5
как только убьют реального патриота, сразу появляются бытовые версии
показать весь комментарий
28.10.2021 12:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заказное преступление (способ организации) и личная неприязнь (мотив). Как можно так смешивать теплое с красным?
показать весь комментарий
28.10.2021 12:16 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 13:43 Ответить
как только убьют реального патриота, сразу появляются бытовые версии
показать весь комментарий
28.10.2021 12:17 Ответить
За одного відомого треба знищити 10 невідомих.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:20 Ответить
Правый Сектор,утрись!.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:26 Ответить
Кацап седи на пляшці рівненько, не йорзай.
П. С. путин-*****.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:44 Ответить
Мне одному так кажется, что при нынешней власти к правоохранительным органам доверия нет или я не прав?
показать весь комментарий
28.10.2021 12:28 Ответить
Та якщо третій місяць не можуть побачити хто може бути за кермом автомобіля, то про яку довіру може йти мова
показать весь комментарий
28.10.2021 13:57 Ответить
Ага личная неприязнь. Вы еще домашнюю бытовуху припишите. Уже сразу видно что следствие даже не собирается рассматривать орудующие диверсионные росийские групы и портновских наемников в нашем тылу. Где ответка от наших патриотов? Сколько рашисты уже убили безнаказанно наших людей а мы продолжаем в либерасню играть пока всех не перебьют.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:30 Ответить
Яка "отвєтка" наших партіотів. Пам'ятаєте нацгвардійців імалороса Бузину? Рюкзаковські пси відшукали зразу, або навішали нам брехні. А як такі самі пси вбили Сашу Білого, який фактично втікав і що? А скільки ще таких підірвали чи вбили хіба ми знаємо? Хоч ще не відпрацьовують версію, що сам посварився їз дружиною і застрелився, бо дружина була поруч. А могло і таке бути, і 5 свідків серед своїх відшукали б, і свій експерт написав би, що куля рухалася під таким то кутом і від малої відстані (відшукали б сліди порохових зарядів на скроні)..., це вони вже навчилися робити краще за коміків і акторів(як там замах на Кефіра?). Довіри до поліції, СБУ,прокуратури, а особливо ДБР при портновсьькотатаровському правлінні немає.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:47 Ответить
И что теперь тупо ждать когда всех украинских патриотов перебьют? Или вы думаете если не давать жосткой ответки рашистам и ихним прихвостням то они перестанут убивать? Не прикармливайте бешенного волка, надеясь с ним подружится. На каждого убитого патриота должно быть десять убитых кацапов и рыгоаналов.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:56 Ответить
А що Ви пропонуєте, розпочати війну в тилу? Цього тільки і чекають. Потрібно давити на владу, щоб шукали вбивцю і замовниеків. Пам'ятаєте як при Порошенко бігали біля його резиденції кожного дня і волали "хто замовив...."? Куди вони прапали?
показать весь комментарий
28.10.2021 14:14 Ответить
Не каждый патриот мешает вести бизнес криминальному авторитету.
показать весь комментарий
28.10.2021 18:44 Ответить
Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти
Ага. Повесился. А жене и свидетелям показалось что его расстреляли при ней же. Зато как Чефиру машину расстреляли так чуть ли не диверсионный отряд и покушение на убийство сразу же открыли дело.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:41 Ответить
Точно. Й де толпа мусорні по дворах у пошуках..... а що вони там доречі шукали коли шифєра "обстріляли"?
показать весь комментарий
28.10.2021 12:48 Ответить
Патріоти мають зрозуміти що з мерзотним кацапом тілько його методами треба воювати.... не зеленкою їх мазати та у смітники кидати а ...."тихо прийшов, тихо пішов "..... далі ви знаєте.
показать весь комментарий
28.10.2021 12:46 Ответить
Національно-визвольна боротьба в Україні проти кацапів триває і за сім років не зупинялась ні на мить. Українці обов'язково здобудемо в цій війні перемогу.Нажаль вона забирає найкращіх наших синів.Спочивай з миром герою!СЛАВА ТОБІ !!!СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
28.10.2021 12:53 Ответить
зато мвд против самообороны и оружие для граждан.
Мол полиция защищает.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:17 Ответить
А алкоголь, кухонные ножи, и автомобили так и не запретили. Хотя от них по статистике происходит дофигища убийств
показать весь комментарий
29.10.2021 17:34 Ответить
посмотрим, способен ли ПС на симметричные решительные действия.
показать весь комментарий
28.10.2021 20:24 Ответить
а й так зрозуміло , що ні ...((
показать весь комментарий
29.10.2021 00:05 Ответить
Странно что продажные мусора не рассматривают версию самоубийства. Я удивлен
показать весь комментарий
29.10.2021 17:32 Ответить
 
 