Рассматривается две версии убийства активиста Иванины - заказное преступление и личная неприязнь, - Нацполиция

В настоящее время Сумские правоохранители рассматривают две версии убийства общественного активиста Александра Иванины в Сумах - заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Сумской области.

Подчеркивается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лица, причастного к преступлению.

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Сожительница погибшего рассказала, что приехав домой, они вышли из автомобиля и направились к дому, когда к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в активиста.

"В результате он получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку. От чего потерпевший скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах.