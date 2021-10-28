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Новости ДТП
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ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый называл патрульным не свою фамилию, есть риски того, что он может прятать доказательства, - прокуратура

ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый называл патрульным не свою фамилию, есть риски того, что он может прятать доказательства, - прокуратура

В прокуратуре считают, что подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове может влиять на свидетелей, которые являются его друзьями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в ходе брифинга.

По его словам, сторона защиты заявляет, что за рулем находился не 16-летний Николай Харьковский.

"Это их позиция, у нас есть доказательства, и во время следствия мы будем собирать доказательную базу и доказывать именно свою позицию", - сказал Чубенко.

Спикер областной прокуратуры заявил, что скорость автомобиля пока не установлена, поскольку для этого нужна экспертиза. Однако, по словам Чубенко, ориентировочная скорость автомобиля составляла примерно 180 км/ч.

"Подозреваемый во время нахождения в больнице пытался не помогать следствию, а наоборот - звонил и заявлял, что якобы автомобиль был украден. Он скрывался в туалете. Во время задержания сотрудникам полиции представлялся другой фамилией. После того, как прошло некоторое время, он начал говорить свою настоящую фамилию. ... Есть риски того, что он может прятать вещественные доказательства или влиять на свидетелей, которые являются его друзьями, хоть они и находятся в тяжелом состоянии в больнице", - сказал спикер прокуратуры.

В то же время, Чубенко отметил, что подозреваемый сейчас отказывается от показаний. 

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: Родителей 16-летнего подозреваемого Харьковского могут привлечь к ответственности, - прокуратура

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд арестовал 16-летнего подростка на 2 месяца без права залога.

Смотрите: Адвокат Харьковского намекнула, что в момент смертельного ДТП за рулем мог быть не он: Николай половины не помнит. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7686) прокуратура (5035) Харьков (7584)


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Топ комментарии
+23
16 років, а вже таке хитре і підле падло,видно "хороша" генетика(((
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28.10.2021 12:33 Ответить
+12
"Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника"."

Вырастивший преступника, и постоянно отмазывающий его от наказания родитель, решил сказки рассказывать?! Там всю семейку судить надо.
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28.10.2021 12:37 Ответить
+12
Ну назвати "Батько продавець м'яса на базарі", це як Герега продавець шурупів в магазині.
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28.10.2021 12:45 Ответить
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Чому ніхто ще не розказав, ким є його батьки?
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28.10.2021 12:28 Ответить
це вже давно відомо )
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28.10.2021 12:33 Ответить
Мама -прокурорша, папа - мясной король. Вроде так.
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28.10.2021 12:35 Ответить
Какая ещё прокурорша. Мать заграницей живёт.
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28.10.2021 14:25 Ответить
Да, верно.
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28.10.2021 16:14 Ответить
Та было уже ж - папаня крупнейший мясной оптовик на центральном рынке, достаточно?
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28.10.2021 12:36 Ответить
Батько продавець м'яса на базарі, мати тримає якись акції, акціонерша
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28.10.2021 12:36 Ответить
Це я чув, хто вони насправді... Може куми чиїсь чи екс-чиновники...
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28.10.2021 12:41 Ответить
Ну назвати "Батько продавець м'яса на базарі", це як Герега продавець шурупів в магазині.
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28.10.2021 12:45 Ответить
Дегтярь Марина Сергіївна, Директор ТОВ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (в стані припинення)
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28.10.2021 12:43 Ответить
це ті що "мікрокредити" роздавали, що потім під 1000% треба повертати?
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28.10.2021 14:30 Ответить
Так какая же у него блеать фамилия? "Харьковский"-это смешно.
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28.10.2021 12:30 Ответить
Батько - Харківський Михайло Юрійович
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28.10.2021 12:44 Ответить
михо харьковский, а чё приличное погоняло
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28.10.2021 13:13 Ответить
Ему больше подходит Мясник).
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28.10.2021 13:20 Ответить
Та ні! ХарькОвський - так вірно звучить призвище, від слова "харёк"
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28.10.2021 15:07 Ответить
проскочила инфа что отец какой то мясной мафиози а мамашка работник областной прокуратуры в Харькове отакои.. если по честному дело ОБЯЗАНЫ ЗАБРАТЬВ КИЕВ или распределить в иную область.... если мамаша работник прокуратуры-- то всегда дело забирали в иную область хотя бы формально....
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28.10.2021 12:33 Ответить
папаша один из поставщиков мяса на центральном рынке, а мамаша живет в австралии..
то что у папаши есть коррупционные связи это давно известно..
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28.10.2021 12:37 Ответить
16 років, а вже таке хитре і підле падло,видно "хороша" генетика(((
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28.10.2021 12:33 Ответить
Родители его готовили в Депутаты, а там кто его знает может и в Президенты.https://images.cnscdn.com/images/f/b/7/b/fb7bf151681aa909c1980f05fa69df93/780x780.jpghttps://images.cnscdn.com/images/f/b/7/b/fb7bf151681aa909c1980f05fa69df93/780x780.jpg
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28.10.2021 12:53 Ответить
лицо дъявола
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28.10.2021 13:14 Ответить
А представьте что вот такие рожи с ножами находятся за спинами наших Украинских солдат, которые в окопах смотрят в лицо врага, если начнётся открытый конфликт с Московией, мы это всё будем видеть на яву
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28.10.2021 13:28 Ответить
Потому что уже ж не одну машину разбил. Так что опыта у него в этом деле в свои 16 лет побольше чем у среднестатистического водилы.
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28.10.2021 13:11 Ответить
Думаю, если пострадавшие "друзья" останутся инвалидами, у них не будет причин отмазывать кретина.

Хотя, да, хватило же отсутствия мозга для того, чтобы сесть к нему в машину
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28.10.2021 12:33 Ответить
девочка сейчас пострадавшая просит о помощи, ей делают операцию за операцией чтоб не стала инвалидом...
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28.10.2021 12:36 Ответить
Дівчинка не в Інфініті сиділа.
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28.10.2021 12:41 Ответить
https://t.me/kharkiv_1654/23357

можу помилятися, звісно .. ось.. що є то є...

https://t.me/kharkiv_1654/23357?single
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28.10.2021 12:47 Ответить
Хм, це нова новина, до цього була дівчинка, що просила адвоката для загиблого батька. Тоді рідкисний підар цей хлопчик.
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28.10.2021 12:50 Ответить
Одна из пассажиров в инфинити была девушка.

📹 На видео она в сознании, лежит на земле и просит свой телефон.
У ней подходит 16-летний виновник ДТП (в белой футболке) и пытается найти ее телефон.
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28.10.2021 12:49 Ответить
Інформаційний шум. Шо там з Бєнєю, відсудив він газ, чи ні?
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28.10.2021 12:33 Ответить
Там Бєня не тільки газ відсуджує. Приват обмежив перекази між картками клієнтів банку по кількості, чим спричинив їх відтік до банків-конкурентів. Схоже, готується продаж Привату.
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28.10.2021 13:21 Ответить
Найкоротший недоумок зруйнує і банківську систему. Все як велить *****.
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28.10.2021 13:31 Ответить
Мне кажется , это испорченный ребенок.
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28.10.2021 12:34 Ответить
Лукашист?
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28.10.2021 12:36 Ответить
Это ваши Коли.
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28.10.2021 12:39 Ответить
Ну да, у вас Коля це таки Коля. Будете канонізувати за життя?
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28.10.2021 12:42 Ответить
Таких исправляет только могила...
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28.10.2021 12:36 Ответить
лукашевичем может станет лет на 50
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28.10.2021 12:36 Ответить
Литвин, а что этот ребенок должен еще натворить, чтобы тебе не казалось?
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28.10.2021 12:39 Ответить
Ну, кто в детстве не творил всякие глупости?Всякие самопалы, рогатки. Просто сейчас материальная база другая.
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28.10.2021 12:45 Ответить
Хренасе дурість, ти скількох вбив в дитинстві ?
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28.10.2021 12:51 Ответить
Было дело, в лягушек стрелял(зеленых).
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28.10.2021 12:54 Ответить
Мдя, ти Іван-Царевич, рівняти людину з жабою, така "дитинуа" вб'є твою доньку, теж скажеш про жаб?
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28.10.2021 13:00 Ответить
Ой, Буков, только не ври, что ты был очень послушным мальчиком в детстве.
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28.10.2021 13:04 Ответить
Испорченый ?

Да Вы сударь сама культура и доброта )))
Этот урод уже в 16 лет не имеет права жить в обществе .
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28.10.2021 12:42 Ответить
это тоже такой же блютвин как и ты...!
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28.10.2021 15:55 Ответить
а патриотов в тюрьму
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28.10.2021 12:35 Ответить
Потрібно щеняти весь суціль ватний хорьков. Як мінімум, призначати Авакова (прізвище несуттєво; просто згадалось - справжнього героя подій квітня 2014-го) керівником військово-цивільної адміністрації всього міста; а, може, і області...
Які вибори там ? ну, пля... там вата!
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28.10.2021 12:36 Ответить
сам на вибори, в цей раз, не піду - по-перше немає вибору - я на такі шанси не граю, по-друге - ще той зомбофест буде.... в більшості голосуватимуть вчителі, пенси, і інший лохторат, що ведеться на казочки, манку, та заасфальтовану вулицю за їх кошт.... мені навіть шкода витрачати час на таку дорогу легалізацію конкретного прізвища....
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28.10.2021 12:42 Ответить
та я знаю, знаю, що ти за представника ЄС ніколи не проголосуєш...
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28.10.2021 12:53 Ответить
чому ні? завжди голосував! та навіть (соромно опускаючи очі) за юльку голосував, і сервери в неї підтрмував міські.... а ******* рахують як треба.. і що?
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28.10.2021 12:57 Ответить
Да?
Ну, тоді соррі, зніму з тебе знаки запитання в своєму кондуїті...
Але, як член різного рангу виборчих комісійй смію тебе запевнити: якщо на ДВК не зфальсифікують, то НИНІ зфальсифікувати далі можна лише способом, який стався на Прикарпатті, коли "проштовхнули" Вірастюка. І ніяк інакше.
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28.10.2021 13:03 Ответить
зараз йде прозвон усіх, друзям, знайомим телефонують, запитують чи підете ви на голосування, чі підуть ваші батьки, а чи подобається вам Терехов... прозвон робив такий собі фонд успешного харькова
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28.10.2021 13:09 Ответить
Ну значит за тебя выберут еще большее зло
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28.10.2021 13:32 Ответить
а там справді, з реальних претендентів вибір лише з допи і гепи (ну, його "синочка")...
Інша справа, що адекватним слід своїм бюлетнем і галочкою засвідчити: не всі в Харкові - вата...
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28.10.2021 14:08 Ответить
"Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника"."

Вырастивший преступника, и постоянно отмазывающий его от наказания родитель, решил сказки рассказывать?! Там всю семейку судить надо.
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28.10.2021 12:37 Ответить
Чтобы бойкий Коля особо не шустрил, повесить его за яйца и пусть висит, на время следствия.
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28.10.2021 12:38 Ответить
В стране законности и торжествующего правосудия никто не может быть признан виновным до решения суда.
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28.10.2021 12:55 Ответить
неужели? когда его доставали из авто он на каком месте находился?
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28.10.2021 14:11 Ответить
ты лукашистский передаст передай это своему кумиру...
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28.10.2021 15:57 Ответить
Вся семейка - дерьмо! Папаша - г@нндон, не сумел воспитать отпрыска, теперь лепит из него пай-мальчика.
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28.10.2021 12:39 Ответить
Когда папаша мог воспитывать сыночка, если он постоянно пил и закусывал свининой? А мамаша "делала" деньги в прокуратуре?
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28.10.2021 12:42 Ответить
Как минимум когда ключи от машины давал.
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28.10.2021 13:22 Ответить
А, ну якщо за кермом був не він, то відпустити й вибачитися.
Ну і моральну компенсацію треба б виплатити...
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28.10.2021 12:41 Ответить
.. на іншу інфініті, за кермом якої він , звісно, не буде наступного разу
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28.10.2021 12:43 Ответить
Бедный Маск. Ему теперь придётся отвечать за автопилот.
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28.10.2021 12:58 Ответить
Яких ще доказів треба ? спричинив смертельне ДТП із за перевищення швидкості.
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28.10.2021 12:59 Ответить
находясь при этом под условным сроком.
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28.10.2021 14:10 Ответить
Эту скотиняку на гиляку, более мягкого наказания нет. А родителей лишить прав бизнеса и отдать родственникам погибшего.
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28.10.2021 13:14 Ответить
придусити колесом від камаза випадково
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28.10.2021 13:23 Ответить
Все очень просто: подозреваемого плохие дяди подкинули на место ДТП
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28.10.2021 13:51 Ответить
Почему никто не говорит, что инфинити была с автопилотом и что то пошло не так.
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28.10.2021 13:53 Ответить
нарцисс и психопат.
такие меняются только в худшую сторону.
если его отмажут, он ещё больших бед наделает.
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28.10.2021 20:18 Ответить
 
 