ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый называл патрульным не свою фамилию, есть риски того, что он может прятать доказательства, - прокуратура
В прокуратуре считают, что подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове может влиять на свидетелей, которые являются его друзьями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в ходе брифинга.
По его словам, сторона защиты заявляет, что за рулем находился не 16-летний Николай Харьковский.
"Это их позиция, у нас есть доказательства, и во время следствия мы будем собирать доказательную базу и доказывать именно свою позицию", - сказал Чубенко.
Спикер областной прокуратуры заявил, что скорость автомобиля пока не установлена, поскольку для этого нужна экспертиза. Однако, по словам Чубенко, ориентировочная скорость автомобиля составляла примерно 180 км/ч.
"Подозреваемый во время нахождения в больнице пытался не помогать следствию, а наоборот - звонил и заявлял, что якобы автомобиль был украден. Он скрывался в туалете. Во время задержания сотрудникам полиции представлялся другой фамилией. После того, как прошло некоторое время, он начал говорить свою настоящую фамилию. ... Есть риски того, что он может прятать вещественные доказательства или влиять на свидетелей, которые являются его друзьями, хоть они и находятся в тяжелом состоянии в больнице", - сказал спикер прокуратуры.
В то же время, Чубенко отметил, что подозреваемый сейчас отказывается от показаний.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
28 октября суд арестовал 16-летнего подростка на 2 месяца без права залога.
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то что у папаши есть коррупционные связи это давно известно..
Хотя, да, хватило же отсутствия мозга для того, чтобы сесть к нему в машину
можу помилятися, звісно .. ось.. що є то є...
https://t.me/kharkiv_1654/23357?single
📹 На видео она в сознании, лежит на земле и просит свой телефон.
У ней подходит 16-летний виновник ДТП (в белой футболке) и пытается найти ее телефон.
Да Вы сударь сама культура и доброта )))
Этот урод уже в 16 лет не имеет права жить в обществе .
Які вибори там ? ну, пля... там вата!
Ну, тоді соррі, зніму з тебе знаки запитання в своєму кондуїті...
Але, як член різного рангу виборчих комісійй смію тебе запевнити: якщо на ДВК не зфальсифікують, то НИНІ зфальсифікувати далі можна лише способом, який стався на Прикарпатті, коли "проштовхнули" Вірастюка. І ніяк інакше.
Інша справа, що адекватним слід своїм бюлетнем і галочкою засвідчити: не всі в Харкові - вата...
Вырастивший преступника, и постоянно отмазывающий его от наказания родитель, решил сказки рассказывать?! Там всю семейку судить надо.
Ну і моральну компенсацію треба б виплатити...
такие меняются только в худшую сторону.
если его отмажут, он ещё больших бед наделает.