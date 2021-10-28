ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый называл патрульным не свою фамилию, есть риски того, что он может прятать доказательства, - прокуратура

В прокуратуре считают, что подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове может влиять на свидетелей, которые являются его друзьями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в ходе брифинга.

По его словам, сторона защиты заявляет, что за рулем находился не 16-летний Николай Харьковский.

"Это их позиция, у нас есть доказательства, и во время следствия мы будем собирать доказательную базу и доказывать именно свою позицию", - сказал Чубенко.

Спикер областной прокуратуры заявил, что скорость автомобиля пока не установлена, поскольку для этого нужна экспертиза. Однако, по словам Чубенко, ориентировочная скорость автомобиля составляла примерно 180 км/ч.

"Подозреваемый во время нахождения в больнице пытался не помогать следствию, а наоборот - звонил и заявлял, что якобы автомобиль был украден. Он скрывался в туалете. Во время задержания сотрудникам полиции представлялся другой фамилией. После того, как прошло некоторое время, он начал говорить свою настоящую фамилию. ... Есть риски того, что он может прятать вещественные доказательства или влиять на свидетелей, которые являются его друзьями, хоть они и находятся в тяжелом состоянии в больнице", - сказал спикер прокуратуры.

В то же время, Чубенко отметил, что подозреваемый сейчас отказывается от показаний.

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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд арестовал 16-летнего подростка на 2 месяца без права залога.

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