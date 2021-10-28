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Новости Коронавирус и карантин
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Ни одна больница не оставлена без кислорода. Для потребностей пациентов с COVID-19 привлечено 35 производителей, - Ляшко

Ни одна больница не оставлена без кислорода. Для потребностей пациентов с COVID-19 привлечено 35 производителей, - Ляшко

Для потребностей пациентов с COVID-19 в кислороде привлечено 35 производителей кислорода, в том числе 23 производителя медицинского и 12 – технического кислорода.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня ни один пациент, ни одна больница в стране не оставлены без кислорода. Да, в определенных больницах и регионах есть повышенный спрос на кислород, но он контролируемый и вопросы решаются оперативно и командно", - сказал он.

Ляшко сообщил, что в настоящее время Украина находится на максимальных значениях по ежесуточному количеству новых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов. Так, в больницы госпитализированы 47 380 пациентов с диагнозом COVID-19.

В настоящее время медпомощь пациентам с COVID-19 оказывают 480 больниц, в них развернуты более 70 тыс. коек для пациентов с COVID-19, из которых с кислородом – более 66 тыс. Пациентами с COVID-19 или с подозрением на заболевание заняты 67% коек.

При этом Ляшко отметил, что реальная занятость коек с кислородом пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из остановленных производителей кислорода завершил регламентные работы и возобновляет поставку, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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35 "виробників" на 3 завода?
"У сьомі няньок дитя без оку"
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28.10.2021 12:29 Ответить
а в Одесі чому лікарню, фактино, евакуйовували, розпихали хворих по інших, терміново?
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28.10.2021 14:14 Ответить
Ложь конченой, ********** власти.
Господи, пусть эти недоумки на своей шкуре испытают все то о чем они нагло брешут.
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28.10.2021 15:25 Ответить
хорошо
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28.10.2021 20:19 Ответить
 
 