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Новости Коронавирус и карантин
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В каждой десятой COVID-больнице в Украине заняты все койки с кислородом, в 40% медучреждений заняты 75%, - Ляшко

В каждой десятой COVID-больнице в Украине заняты все койки с кислородом, в 40% медучреждений заняты 75%, - Ляшко

В 10% COVID-больниц койки с кислородом загружены полностью.

Об этом на брифинге в четверг сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация не равномерна, и в 46 из 480 COVID-больниц, это 10% медучреждений, койки с кислородом уже заняты на 100%. А в 193 больницах, это 40% COVID-больниц, койки с кислородом заняты на уровне 75%, остальные 50% заведений остаются без критической нагрузки. В такой ситуации важным остается соблюдение маршрутов пациентов, и наша экстренная медицинская помощь для госпитализации выбирает именно те больницы, где есть места, где есть возможность подключиться к кислородной терапии. 80% всех госпитализированных пациентов - кислородозависимые", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни одна больница не оставлена без кислорода. Для потребностей пациентов с COVID-19 привлечено 35 производителей, - Ляшко

Он отметил, что на сегодняшний день потребление кислорода выросло в 5-6 раз на одного пациента, госпитализированного со штаммом "Дельта".

По словам Ляшко, в сутки больницы в стране потребляют более 330 тонн жидкого кислорода и 6,8 тыс. баллонов кислорода, без учета автономных источников кислорода, которые установлены в более чем 280 учреждениях здравоохранения. Суммарный пиковый кислородный поток в стране – 977 тыс. 148 литров в минуту.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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А если верить антиваксам, то это простой грипп и у нас каждый год все больницы быле переполнены
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28.10.2021 12:42 Ответить
к єтой новости надо прилагать фотки..
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28.10.2021 12:44 Ответить
В Кривом Роге за пять дней скончались 62 человека, от осложнений, вызванных коронавирусом
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.

728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.

Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 27 октября

Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
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28.10.2021 13:21 Ответить
К сожалению благодаря антиваксерам у нас по всей стране жопа.
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28.10.2021 14:05 Ответить
Забавно, что это видео гуляет в интернете и каждый раз разные даты публикации. но реально мы не знаем когда снято и при каких обстоятельствах. А значит мягко говоря не достойно внимания.
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28.10.2021 14:00 Ответить
Может быть надо было полгода строить больницы резервные и койко-места создавать на случай всплеска эпидемии, а не дороги мостить?! Антиваксеры виноваты? 10 миллионов прививок уже сделали и побили все рекорды по заболеваемости. Вакцина не панацея это понятно любому идиоту. Систему здравоохранения надо делать современной, а не вакцинировать всех в пик эпидемии нарушая все нормы.
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28.10.2021 13:37 Ответить
Есть стрим с ужгородской инфекционки там врачи без масок,нет перепооненых палат как в фильмах ужасов по тв
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28.10.2021 14:18 Ответить
 
 