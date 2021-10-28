В каждой десятой COVID-больнице в Украине заняты все койки с кислородом, в 40% медучреждений заняты 75%, - Ляшко

В 10% COVID-больниц койки с кислородом загружены полностью.

Об этом на брифинге в четверг сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация не равномерна, и в 46 из 480 COVID-больниц, это 10% медучреждений, койки с кислородом уже заняты на 100%. А в 193 больницах, это 40% COVID-больниц, койки с кислородом заняты на уровне 75%, остальные 50% заведений остаются без критической нагрузки. В такой ситуации важным остается соблюдение маршрутов пациентов, и наша экстренная медицинская помощь для госпитализации выбирает именно те больницы, где есть места, где есть возможность подключиться к кислородной терапии. 80% всех госпитализированных пациентов - кислородозависимые", - рассказал министр.

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Он отметил, что на сегодняшний день потребление кислорода выросло в 5-6 раз на одного пациента, госпитализированного со штаммом "Дельта".

По словам Ляшко, в сутки больницы в стране потребляют более 330 тонн жидкого кислорода и 6,8 тыс. баллонов кислорода, без учета автономных источников кислорода, которые установлены в более чем 280 учреждениях здравоохранения. Суммарный пиковый кислородный поток в стране – 977 тыс. 148 литров в минуту.