В каждой десятой COVID-больнице в Украине заняты все койки с кислородом, в 40% медучреждений заняты 75%, - Ляшко
В 10% COVID-больниц койки с кислородом загружены полностью.
Об этом на брифинге в четверг сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация не равномерна, и в 46 из 480 COVID-больниц, это 10% медучреждений, койки с кислородом уже заняты на 100%. А в 193 больницах, это 40% COVID-больниц, койки с кислородом заняты на уровне 75%, остальные 50% заведений остаются без критической нагрузки. В такой ситуации важным остается соблюдение маршрутов пациентов, и наша экстренная медицинская помощь для госпитализации выбирает именно те больницы, где есть места, где есть возможность подключиться к кислородной терапии. 80% всех госпитализированных пациентов - кислородозависимые", - рассказал министр.
Он отметил, что на сегодняшний день потребление кислорода выросло в 5-6 раз на одного пациента, госпитализированного со штаммом "Дельта".
По словам Ляшко, в сутки больницы в стране потребляют более 330 тонн жидкого кислорода и 6,8 тыс. баллонов кислорода, без учета автономных источников кислорода, которые установлены в более чем 280 учреждениях здравоохранения. Суммарный пиковый кислородный поток в стране – 977 тыс. 148 литров в минуту.
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С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.
728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 27 октября
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.