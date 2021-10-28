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Новости
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"Неотложный" законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК полгода без движения лежит в Раде. Костин даже в повестку его не ставил, - Жернаков

Ровно год назад президент Владимир Зеленский ответил на петицию по ликвидации ОАСК, набравшую 25 000 голосов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что инициатором данной петиции выступил журналист Даниил Мокрык после выхода уже вторых "пленок Вовка", когда вся страна услышала, что один из важнейших судов страны на самом деле - настоящее логово судейской мафии. Причем ответил Зеленский в стиле "отстаньте", точнее "мы начали консультации".

"Неотложный законопроект о ликвидации ОАСК он подаст только через полгода, когда центнеры наличности (на $5 млн) найдет НАБУ на конспиративной квартире родного брата Павла Вовка вместе с его же (Вовка. - Ав.), документами", - подчеркивает Жернаков.

"И уже более полугода "неотложный" президентский проект о ликвидации ОАСК лежит в Раде без движения. За десятки заседаний комитета его председатель Андрей Костин (нардеп "слуги народа") ни разу не поставил его даже в повестку дня", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со дня внесения законопроекта о ликвидации ОАСК прошло два месяца, его трижды не выносили на заседание комитета, - Шабунин

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) ликвидация (3706) петиция (357) Окружной админсуд Киева (399) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+7
https://ibigdan.livejournal.com/27473569.html А шо так можна було?

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28.10.2021 12:46 Ответить
+2
Рафик ни ф чём не финофат!
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28.10.2021 12:50 Ответить
+1
А офис президента Зе ликвидировать? Ну дописать в законопрект?!
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28.10.2021 12:44 Ответить
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А офис президента Зе ликвидировать? Ну дописать в законопрект?!
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28.10.2021 12:44 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27473569.html А шо так можна було?

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28.10.2021 12:46 Ответить
Рафик ни ф чём не финофат!
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28.10.2021 12:50 Ответить
а зачем ликвидировать..ведь суд хороший..
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28.10.2021 12:46 Ответить
Никогда такого не было и вот опять - царь хороший, бояре - негодяи козни строят
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28.10.2021 12:52 Ответить
Ср...л Андрей Костин на Президента Зеленского.
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28.10.2021 12:53 Ответить
брехня
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28.10.2021 13:48 Ответить
Значить отримали команду, "не голосувати". "Ліния партії", однако.
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28.10.2021 13:06 Ответить
Ручні поліцейські вже є у Зеленського, ручні суди теж дуже потрібні, от і весь секрет. Чекають поки забудеться само собою.
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28.10.2021 13:14 Ответить
что что
а положить на неотложное
поцЗедент умеет
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28.10.2021 13:16 Ответить
Бо цю владу як і минулу влаштовує кишеньковий суд на якого можна натиснути для прийняття правильного рішення.
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28.10.2021 13:30 Ответить
"Ідіть в сраку", то Разумков винний!
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28.10.2021 14:01 Ответить
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28.10.2021 14:10 Ответить
це тупо, причому тут ОАСК, рішення ж люди приймають, судді, а не якась структура. Завтра кого будуть законом ліквідовувати, бо найшмарклявішого не влаштовує?
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28.10.2021 14:22 Ответить
Не, ну вы странные... вот кто сколько денег занес Президенту, чтобы в стране начали работать законы? Воот! Уголь в стране (!!!) почему кончился? Что, шахт нету, кроме Донбасса? Есть, можно в Интернете глянуть. Просто кому-то надо, чтобы угля не было. А Президент, ну что он может сделать? Ему заплатили, он и отрабатывает. Заплатили - будет ОАСК, заплатили больше - не будет. Это ж рыночная экономика.

Вы на его мордочку посмотрите сейчас и два года назад. Ясно видно, человек хорошо питается, сладко спит...

А так да, на его фоне даже Порошенко выглядит национальным героем.
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28.10.2021 15:38 Ответить
Ага, рішучість та політична воля -- це ж про зебєню!
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28.10.2021 15:38 Ответить
 
 