"Неотложный" законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК полгода без движения лежит в Раде. Костин даже в повестку его не ставил, - Жернаков

Ровно год назад президент Владимир Зеленский ответил на петицию по ликвидации ОАСК, набравшую 25 000 голосов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что инициатором данной петиции выступил журналист Даниил Мокрык после выхода уже вторых "пленок Вовка", когда вся страна услышала, что один из важнейших судов страны на самом деле - настоящее логово судейской мафии. Причем ответил Зеленский в стиле "отстаньте", точнее "мы начали консультации".

"Неотложный законопроект о ликвидации ОАСК он подаст только через полгода, когда центнеры наличности (на $5 млн) найдет НАБУ на конспиративной квартире родного брата Павла Вовка вместе с его же (Вовка. - Ав.), документами", - подчеркивает Жернаков.

"И уже более полугода "неотложный" президентский проект о ликвидации ОАСК лежит в Раде без движения. За десятки заседаний комитета его председатель Андрей Костин (нардеп "слуги народа") ни разу не поставил его даже в повестку дня", - подытожил он.

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Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.