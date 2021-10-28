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Новости Борьба с коронавирусом
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В Моршине, где вакцинированы 75% населения, появился первый госпитализированный с COVID-19 пациент

В Моршине, где вакцинированы 75% населения, появился первый госпитализированный с COVID-19 пациент

В курортном Моршине, где в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения прививки получили почти 75% населения, только один человек госпитализирован в больницу с коронавирусом. Всего в городе 27 больных, 26 из них лечатся дома.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом сообщил мэр города Руслан Ильницкий.

Сообщается, что госпитализированная женщина невакцинирована.

"На сегодняшний день 27 больных и из них одна пожилая женщина госпитализирована. Среди того количества больных 10 человек вакцинированы. Пожилая женщина была не привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди прививались", - сообщила врач городской больницы Оксана Барыш.

Одной дозой в Моршине сейчас провакцинировано 75% людей, полностью вакцинировано – 74%. Мэр Моршина Руслан Ильницкий говорит, что до вакцинации в прошлом году город недополучал денег в бюджет. Все санатории были закрыты: "Бюджет, поскольку Моршин курортный город, ориентирован на курортную деятельность. Тогда бюджет выполнялся на 50%. Сейчас тоже не бог весть что, все-таки 87% нам позволило преодолеть те кризисные явления, которые уже были и сейчас в санатории есть достаточно много людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Месяц в реанимации, оба не привиты: на Львовщине пожилые супруги умерли в один день от COVID-19

Приблизительно в 40 километрах от Моршина есть город Стебник. В отличие от Моршина, где полностью вакцинировано почти 75% местного населения, здесь прививалось от коронавируса более 3% людей.

Директор Стебницкой больницы Наталья Стецик говорит, что в последнее время увеличилось количество желающих вакцинироваться. В больницы, где госпитализируют больных коронавирусом, госпитализированы 158 человек. Больница же рассчитана на 150 человек.

"К сожалению, ночью или вечером скорая перевозит критических пациентов, поэтому мы должны были исходить из того, что подоставляли кровати, чтобы можно было тех пациентов принять и оказать им помощь. В реанимации у нас сегодня находится 18 пациентов, в крайне тяжелом состоянии, двое из на аппаратах искусственной вентиляции легких", — говорит Стецик.

По ее словам, все эти пациенты кислороднозависимые.

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+15
Знаєте, що у цій всій ситуації з вакцинацією убиває найбільше? Що люди не вірять ЗМІ, коли ті закликають вакцинуватися, але при цьому у 2019 повірили ЗМІ і проголосували за Зєлю!
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28.10.2021 13:02 Ответить
+13
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28.10.2021 13:06 Ответить
+8
Звісно невакцинована, треба спочатку прочитати, Пожилая женщина была не привита. Источник:
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28.10.2021 12:55 Ответить
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Не привитый. Иле справку купил, 146%
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28.10.2021 12:50 Ответить
вакцина защищает от ковида на 146%
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28.10.2021 12:52 Ответить
Немає мізків - 146%
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28.10.2021 12:55 Ответить
Те що вона була невакцинован, антиваксам до мізків не доходить.
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28.10.2021 12:57 Ответить
Ну таки уколотые начинают болеть где-то через 2-3 недели, будем посмотреть ,а по сути население моршина 5 тыщь ,вот просто уверен что можно найти пгт с примерным числом жителей с уколотыми где то процентов 10-15 и с такими же показателями заболевших
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28.10.2021 13:33 Ответить
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28.10.2021 13:07 Ответить
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28.10.2021 13:10 Ответить
Звісно невакцинована, треба спочатку прочитати, Пожилая женщина была не привита. Источник:
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28.10.2021 12:55 Ответить
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28.10.2021 13:06 Ответить
Знаєте, що у цій всій ситуації з вакцинацією убиває найбільше? Що люди не вірять ЗМІ, коли ті закликають вакцинуватися, але при цьому у 2019 повірили ЗМІ і проголосували за Зєлю!
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28.10.2021 13:02 Ответить
це ті ж самі люди...не хочуть обпектись вдруге...
тоді повірили...а тепер годі, змі брешуть
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28.10.2021 13:12 Ответить
Ні люди голосували за Зелю не через пропаганду ЗМІ, це було скоріше протестне голосування проти попереднього корумпованого і бездарного президента. Звичайно всі розуміли, що це великий ризик, але на той час не можна було допустити, щоб Порошенко ще 5 років був президентом. Зараз Зеленський такий самий корумпований і бездарний як і Порошенко.
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28.10.2021 13:12 Ответить
Якби люди голосували проти Порошенка не через пропаганду ЗМІ, то обрали б не Зе, а когось адекватнішого і толковішого! Ну в першому ж турі розумніших кандидатів вистачало - Гриценко, Кошулинський, Кривонос і тд...

Ну і так, коли 1+1, який топить за Зе, розповідає, що Петя брата убив, то що це, як не пропаганда в ЗМІ?
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28.10.2021 13:17 Ответить
Люди не голосували за Порошенка не тому, що по версії 1+1 він брата вбив, а тому що він олігарх, міністер фінансів уряду азарова, під час Майдану захищав беркут і адміністріцію президента від народу, потім написав заяву в міліцію януковича на майданівців. Коли став пезидентом, призначив мін. оборони Галетея, кожні 2 тижні оголошував односторонні перемиря в яких гинули десятки наших солдатів, про парад під час трагедії під Іловайськом думаю нагадувати не треба, провалив всі реформи, постійно брехав народу. По суті він забрав у України 5 років, заякі можна було зробити колосальні реформи. Тепер по його граблях йде Зеленський.
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28.10.2021 13:31 Ответить
Тобто проголосували не за олігарха Порошенка, а за куклу олігарха Коломойського?
Ні, вірогідніше звучить голосування тому, що повірили про брата.
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28.10.2021 13:34 Ответить
Чувак, ти реально не розумієш, що якби не 1+1, обрали б Юльку, Гриценка чи Порошенка, чи ще когось, АЛЕ НЕ ЗЕЛЕНСЬКОГО?
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28.10.2021 13:42 Ответить
По перше частка 1+1 в ефірі 13%, по друге Порошенка підтримували канал Україна Ахметова, 5 канал і інші, Армія, Мова ВІра - лунало з кожного утюга, і бігборди Порошенка навпроти путіна стояли в кожному місті, але народ вже не вірив. 1+1 робив передачі про корупцію і злочини Порошенка, голосуйте за Зеленського на 1+1 не звучало, хіба в останні 2 місяці.
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28.10.2021 13:56 Ответить
Пфф, ти ще скажи, що новорічне звернення Зе - не агітація...
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28.10.2021 13:58 Ответить
Ще раз: якби не 1+1, то в другий тур вийшли б Петя і хтось типу Юлі або Гриценка. Без 1+1 і свого серіалу Зе пролетів би!
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28.10.2021 13:59 Ответить
Более того , Порошенко поддержал Путин своим заявлением , что Москву устроит любой кандидат , кроме "нациста" Пецьі. Чем поднял его рейтинг , кгбєшники любят и умеют разводить...
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28.10.2021 15:36 Ответить
Ті люди, що голосували за зелю, слухають зараз і слухали в 19 році не українські ЗМІ, а кремлівські.
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28.10.2021 13:35 Ответить
Знаю людей, для яких це не так.
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28.10.2021 16:00 Ответить
Вірять у те, у що хочуть повіврити та у що легше повірити.
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28.10.2021 15:59 Ответить
Бо самі не вміють, або не лінуються думати, а ворожа пропаганда тут як тут, послужливо вкладає у порожні голови всіляку маячню.
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29.10.2021 09:12 Ответить
Ковідстаціонар в Ужгороді знаходиться не в інфекційній лікарні, а в обласній, ви ще стоматологічну покажіть без ковіду.
10 людей перебувають зараз у ковідному відділенні в Закарпатській обласній лікарні, троє з них - у реанімації. Про це 25 жовтня Суспільному розповів директор закладу Юрій Яцина.
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28.10.2021 13:08 Ответить
Шах и мат, антиваксеры.
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28.10.2021 13:07 Ответить
Там вода целебная, поэтому мало. Но тем не менее 10 из 27 заболевших - вакцинированы, понятное дело, что вакцину им кололи бодяжную. Возможно даже разбодяженную Моршанськой.
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28.10.2021 13:08 Ответить
там трускавець недалеко...
за всеукраїнськими мірками, канєшно
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28.10.2021 13:13 Ответить
Вже в котрий раз бачу саме такі антиваксиерські факти - мовляв он у Ірландії 75% вакцинованих, а в лікарні все одно невакцинованих лише половина, що доводить, що вакцина не працює. Це мізки у вас не працюють.
Візьмемо простий приклад.
Скажімо, у моршині 1000 людей населення. 75% вакцинованих, тобто 750. 25% - невакцинованих , тобто 250. Тепер дивимось - з 750 вакцинованих - 10 у лікарні. Тобто, 1 з 75. А з 250 невакцинованих - 17. Тобто 1 із 15. А от тепер можете порівнювати - 1 з 75 і 1 із15. Різниця - рівно 5(!) разів. Невакциновані попадають і лікарню в 5 разів частіше.
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28.10.2021 13:25 Ответить
Ваш розрахунок можна вважати коректним, якби не було осіб, які вже перехворіли на ковід в обох порівнюваних групах.
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28.10.2021 13:42 Ответить
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28.10.2021 13:08 Ответить
На сайте города говорится о 66%.
Так, к слову.
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28.10.2021 14:10 Ответить
Возможно, со времени обновления сайта часть невакцинированных сократилась. Там есть два варианта сокращения их количества. Интересно, какой они выбрали?
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28.10.2021 15:06 Ответить
Молодцы!
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28.10.2021 14:10 Ответить
Это по тому что = 1) вакцинация была сделанная за сравнительно короткий период большому количеству населения 2 ) вакцинация проведена в летний период когда заражения от коронавируса свелось почти что к единичным случаям. 3) большой охват населения вакцинацией - 75% Вот три составляющих успеха. Выведи за рамки хотя бы один .. и все.. было бы как везде ( провал).
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28.10.2021 17:36 Ответить
Єдиний нюанс. Місцева лікарня не є опорною та не лікує ковідних хворих. Тому їх там і нема. Чому одного таки поклали - хз. Хворих там близько 45 на усе містечко (близько 4300 душ). У сусідньому Трускавці (близько 30000), де вакцинація охопила приблизно 30% населення, 70 хворих. Якось так.
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28.10.2021 20:50 Ответить
 
 