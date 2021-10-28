В Моршине, где вакцинированы 75% населения, появился первый госпитализированный с COVID-19 пациент

В курортном Моршине, где в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения прививки получили почти 75% населения, только один человек госпитализирован в больницу с коронавирусом. Всего в городе 27 больных, 26 из них лечатся дома.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом сообщил мэр города Руслан Ильницкий.

Сообщается, что госпитализированная женщина невакцинирована.

"На сегодняшний день 27 больных и из них одна пожилая женщина госпитализирована. Среди того количества больных 10 человек вакцинированы. Пожилая женщина была не привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди прививались", - сообщила врач городской больницы Оксана Барыш.

Одной дозой в Моршине сейчас провакцинировано 75% людей, полностью вакцинировано – 74%. Мэр Моршина Руслан Ильницкий говорит, что до вакцинации в прошлом году город недополучал денег в бюджет. Все санатории были закрыты: "Бюджет, поскольку Моршин курортный город, ориентирован на курортную деятельность. Тогда бюджет выполнялся на 50%. Сейчас тоже не бог весть что, все-таки 87% нам позволило преодолеть те кризисные явления, которые уже были и сейчас в санатории есть достаточно много людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Месяц в реанимации, оба не привиты: на Львовщине пожилые супруги умерли в один день от COVID-19

Приблизительно в 40 километрах от Моршина есть город Стебник. В отличие от Моршина, где полностью вакцинировано почти 75% местного населения, здесь прививалось от коронавируса более 3% людей.

Директор Стебницкой больницы Наталья Стецик говорит, что в последнее время увеличилось количество желающих вакцинироваться. В больницы, где госпитализируют больных коронавирусом, госпитализированы 158 человек. Больница же рассчитана на 150 человек.

"К сожалению, ночью или вечером скорая перевозит критических пациентов, поэтому мы должны были исходить из того, что подоставляли кровати, чтобы можно было тех пациентов принять и оказать им помощь. В реанимации у нас сегодня находится 18 пациентов, в крайне тяжелом состоянии, двое из на аппаратах искусственной вентиляции легких", — говорит Стецик.

По ее словам, все эти пациенты кислороднозависимые.