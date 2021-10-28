Бизнесмены и юристы предложили пострадавшим в смертельном ДТП в Харькове помощь в юридическом сопровождении дела: Финансируем все затраты, взяток не даем, - Сапронов

Бизнесмены и адвокаты предложили пострадавшим в смертельном ДТП в Харькове с участием 16-летнего Николая Харьковского помощь в юридическом сопровождении дела.

Об этом написал в Facebook бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, информирует Цензор.НЕТ.

"Выбор адвоката прерогатива семей потерпевших.

У нас есть пул из 10 человек, пока 10 бизнесменов, готовых финансировать защиту пострадавших от беспредела юной мрази и его покровителей.

Прошли сутки, у меня в ленте было ТРИ десятка просьб от людей со ссылкой на просьбу помочь потерпевшим с адвокатами.

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Телефон Игоря Черняка им передали.

На связь с ним они ПОКА не выходили.

Мы ГОТОВЫ.

Выбор за пострадавшей стороной.

Это по состоянию на сейчас.

Я, Юрий Сапронов

Гарик Корогодский

Александр Давтян

Владимир Скоробогач

Игорь Черняк

Маси Найем

Игорь Когут

Юрий Губанков

Сергей Хорошайлов

Валерий Дема

Финансируем ВСЕ затраты на судебный процесс.

Обещаем ВСЁ в паблик.

Фемида не сможет продаться, только если всё будет громко, прозрачно и светло.

Взяток не даём.

Близкие к пострадавшим передайте пожалуйста телефон Игоря Черняка.

+380509618027

Мы не навязываем себя, но готовы помочь от "А" до "Я".

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Думаю, что вряд ли можно собрать подобную группу юристов и бизнесменов для Вашей защиты.

В ней не только харьковчане, но и киевляне,и одесситы.

Выбор за Вами!" - обратился к пострадавшим Сапронов.

Ранее дочь погибшего в смертельном ДТП в Харькове попросила поддержки юристов и свидетелей: "Мой папа лежит в морге потому, что 16-летний парень чувствует свою безнаказанность".

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд арестовал 16-летнего подростка на 2 месяца без права залога.