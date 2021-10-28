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Бизнесмены и юристы предложили пострадавшим в смертельном ДТП в Харькове помощь в юридическом сопровождении дела: Финансируем все затраты, взяток не даем, - Сапронов

Бизнесмены и юристы предложили пострадавшим в смертельном ДТП в Харькове помощь в юридическом сопровождении дела: Финансируем все затраты, взяток не даем, - Сапронов

Бизнесмены и адвокаты предложили пострадавшим в смертельном ДТП в Харькове с участием 16-летнего Николая Харьковского помощь в юридическом сопровождении дела.

Об этом написал в Facebook бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, информирует Цензор.НЕТ.

"Выбор адвоката прерогатива семей потерпевших.

У нас есть пул из 10 человек, пока 10 бизнесменов, готовых финансировать защиту пострадавших от беспредела юной мрази и его покровителей.

Прошли сутки, у меня в ленте было ТРИ десятка просьб от людей со ссылкой на просьбу помочь потерпевшим с адвокатами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый называл патрульным не свою фамилию, есть риски того, что он может прятать доказательства, - прокуратура

Телефон Игоря Черняка им передали.

На связь с ним они ПОКА не выходили.

Мы ГОТОВЫ.

Выбор за пострадавшей стороной.

Это по состоянию на сейчас.

Я, Юрий Сапронов

Гарик Корогодский

Александр Давтян

Владимир Скоробогач

Игорь Черняк

Маси Найем

Игорь Когут

Юрий Губанков

Сергей Хорошайлов

Валерий Дема

Финансируем ВСЕ затраты на судебный процесс.

Обещаем ВСЁ в паблик.

Фемида не сможет продаться, только если всё будет громко, прозрачно и светло.

Взяток не даём.

Близкие к пострадавшим передайте пожалуйста телефон Игоря Черняка.

+380509618027

Мы не навязываем себя, но готовы помочь от "А" до "Я".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Адвокат Харьковского намекнула, что в момент смертельного ДТП за рулем мог быть не он: Николай половины не помнит. ВИДЕО

Думаю, что вряд ли можно собрать подобную группу юристов и бизнесменов для Вашей защиты.

В ней не только харьковчане, но и киевляне,и одесситы.

Выбор за Вами!" - обратился к пострадавшим Сапронов.

Ранее дочь погибшего в смертельном ДТП в Харькове попросила поддержки юристов и свидетелей: "Мой папа лежит в морге потому, что 16-летний парень чувствует свою безнаказанность".

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд арестовал 16-летнего подростка на 2 месяца без права залога.

Автор: 

ДТП (7686) Харьков (7584) Черняк (16) Сапронов Юрий (8) Найем Маси (138) Давтян Дмитрий (15) Корогодский Гарик (5)


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Топ комментарии
+35
Ну подивимось, закрийте покидька назавжди.
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28.10.2021 12:54 Ответить
+16
Молодцы, хороший почин в борьбе с беспределом.
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28.10.2021 12:59 Ответить
+15
Оказывается, есть и честные юристы. Хорошо, что откликнулись. Страшно представить, если не было бы интернета.
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28.10.2021 13:24 Ответить
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Ну подивимось, закрийте покидька назавжди.
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28.10.2021 12:54 Ответить
Оказывается, есть и честные юристы. Хорошо, что откликнулись. Страшно представить, если не было бы интернета.
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28.10.2021 13:24 Ответить
Фігня в тому, що за це ДТП йому світить від 3 до 8. Оскільки йому ще 16, суддя явно дасть 3. Завдяки закону Гаді, посидить півтора роки в приватизованому СІЗО з телевізором та 4-разовим харчуванням в комфортних умовах, бо малолєтка, поки будуть тягнути процес. А через півтора роки, отримавши трьольнік (може навіть без усякого підмазування) вийде на волю прямо із зали суду. Буде йому 17-18 - і зможе за своє життя ще натворити купу всього хорошого.
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28.10.2021 13:36 Ответить
ну 3 вряд ли у него есть отягчающие. И ты забыл 2 года условно которые сейчас у него есть автоматом приплюсовываются к назначенному сроку.
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28.10.2021 13:41 Ответить
Які? Тільки відсутність прав. Я, до речі, можу і повірити, що він був тверезий. А 16, це пом'якшувальні в очах більшості суддів. До того ж, я це казав навіть в світлі, якщо не підмажуть. А якщо підмажуть, то точно трьошка буде через неповнолітність. Ну ок, ще 2 роки умовних. Посидить в СІЗО не півтора, а 2 роки. Ще рік амністують чи удо чи ще щось і вийде у 18. От побачите. У нас дуже м'яке законодавство по відношенню до ДТП. А для суддів на таких справах наваритися взагалі - просто як цукерку у дитини відібрати. Не справа, а мрія. Без ніякого ризику для себе наварити кілька штук баксів.
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28.10.2021 13:48 Ответить
там езда на красный, причем массовая.
и не только отсутсвие прав, а труп!
плюс хулиганка двухлетней давности.
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28.10.2021 14:40 Ответить
Будь ласка, почитайте статтю, перш ніж писати. Якщо є труп (один), то це ч. 2 ст. 286. Від 3 - до 8 років. У Зайчихи була частина 3 (кілька трупів - від 5 до 10). На червоне - не є обтяжливими обставинами, це є сутністю самої статті - "Порушення правил безпеки". Якби він збив людину не порушуючи правила безпеки - наприклад, людина би перебігала дорогу у невстановленому місці - то і всієї статті би не було. А так, саме через те, що він їхав на червоне та перевищував - тому і є стаття 286. Єдиним можливим обтяжуючим може бути відсутність прав. А саме те, що він не мав права бути за кермом (так само, як і стан алкогольного сп'яніння). Але я не юрист, і не знаю, наскільки це є обтяжливим. А от те, що йому 16 - може бути (і 100% буде, тому що суддю підмажуть, та і класово близький цей урод) пом'якшувальним. Так що отримає він 3, максимум 4 роки. Плюс 2 за умовне. Але, по досягненню 18 років, його швидше за все випустять по УДО.
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28.10.2021 16:51 Ответить
закон Гади уже давно отменен
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28.10.2021 14:07 Ответить
А нельзя просто потихоньку каким-нибудь неприметным мужичкам в СИЗО забашлять и не морочиться с юридическими вопросами.?
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28.10.2021 12:57 Ответить
А не треба, там таких "крутих" дуже **********, він сам закінчить самогубством.
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28.10.2021 12:59 Ответить
Зайцева, как-то, не покончила.
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28.10.2021 13:00 Ответить
Зайцева при всьому страхітті що вона наробила, не зробила це навмисно, цей покидьок навмисно їздив на червоне.
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28.10.2021 13:02 Ответить
А как вы отличаете кто из них специально, а кто нет ехал на красный?
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28.10.2021 13:15 Ответить
Ну как же "не навмисно"? Она точно так же неслась на красный на скорости больше 100 км/ч! Не специально вылетела на тротуар, вы это хотели сказать?
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28.10.2021 13:20 Ответить
Более того, не на лесоповале срок мотает, а принимает солнечные ванны
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28.10.2021 13:22 Ответить
За такі злочини в колонію не попадають, хіба що для неповнолітніх. Там ще буде "права качати".
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28.10.2021 14:06 Ответить
Он к ним не попадет..он будет с сидеть со стукачем на випке
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28.10.2021 20:23 Ответить
Не надо, а то будет типа распятый мальчик.
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28.10.2021 13:00 Ответить
нельзя... он должен страдать...
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28.10.2021 13:02 Ответить
Такие вопросы надо было решать на месте...
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28.10.2021 20:19 Ответить
Садить надо этих мажоров
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28.10.2021 12:58 Ответить
Так и сажают! На хорошие должности в удобные кресла!
А нужно - на кол!
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28.10.2021 13:02 Ответить
Нужен суд Линча.
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28.10.2021 23:32 Ответить
Респект!...
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28.10.2021 12:58 Ответить
Молодцы, хороший почин в борьбе с беспределом.
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28.10.2021 12:59 Ответить
может так и должно правовое государство работать. но чото доверия нет. несправедливо.
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28.10.2021 14:46 Ответить
ну что же РЕСПЕКТ....а чего боятся ублюдки -правильно! открытости гласности хайпа и хайло на всю страну... софитов и все время под прицелом прессы и общества... тогда терки сложно как то сделать гласность она как была вилами в бок так и остается..голову можно и потерять и не заметить как...
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28.10.2021 13:02 Ответить
Харків-аварії,Одеса - пожежі.Юракадемії викидують "спеців " тисячами ,а0 результат.
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28.10.2021 13:03 Ответить
молодцы. а то, *****, династия рубщиков мяса просто ах..ла вкрай, ссут в глаза и обществу, и правосудию.
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28.10.2021 13:06 Ответить
Проще передать в СИЗО 500 баксов- и пустить Маню по камерам! Потом сам на себя еще и наговор налепит.
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28.10.2021 13:10 Ответить
Пока само общество не станет исторгать таких ублюдков - ни один президент или судья или прокурор не пошевелятся.
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28.10.2021 13:11 Ответить
Браво! С такой поддержкой есть шанс закрыть выродка на 8 лет+ 2 года из предыдущего приговора....Маленькая мразь должна расплатиться по-полной...
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28.10.2021 13:13 Ответить
Эти 2 года должны и на родителях хоть как то отразится (он делал это в 14 лет)
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28.10.2021 13:48 Ответить
Вы абсолютно правы. На конченых родителях этого выродка - выкидыша Коли очень грустно отразятся все десять лет колонии их ********. В колонии потирают руки - ожидается жирный клиент, который будет дорого оплачивать свою девственную задницу и рот....Если он ещё целка... Колония обойдётся мяснику и его бабе не один десяток тысяч долларов....В год....
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28.10.2021 17:44 Ответить
Ого хорошими деньгами запахло что столько желающих подтянулись. Это пострадавшие имеется ввиду друзья из машины этого урода?
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28.10.2021 13:18 Ответить
Дело в том что данное дело будет потом как витрина для адвоката, так как известно на всю страну. Но о5 таки, в этом нет ничего плохого.
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28.10.2021 13:49 Ответить
Я полностью с вами согласен в деньгах ни для кого и ни где нет ничего плохого, это святое. Жаль только что гибнут не виновные из за таких витрин для адвокатов.
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28.10.2021 15:39 Ответить
Стрим из зала суда

https://www.youtube.com/watch?v=zmHEQzfhjME
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28.10.2021 13:19 Ответить
Да, если эта ******** и вправду возьмется, то пацану сушить сухари и готовить большую банку вазелина. Очень известные "кошельки" Харькова, бизнесмены, хлебный магнат и руководители крупных юридических фирм, одесский магнат. Не думаю, что торгаш мясом круче. Все зависит, какую сторону примет генпрокурор Венедиктова, тоже харьковчанка. Вот у нее и шанс показать свое лицо.
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28.10.2021 13:20 Ответить
...а если Найем талибан еще подключит - тогда ваще
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28.10.2021 13:23 Ответить
Корогодский, гражданин РФ, да еще и против взяток Это прямо анекдот.
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28.10.2021 13:21 Ответить
Респект Сапронову.
Учился с ним на одном факультете .
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28.10.2021 13:32 Ответить
суета вокруг выборов.как только пройдут выборы все пойдет по накатанной колее и Коля Харьковский будет башлять харьковским ментам или полиции по 100 долларов.И не ищите в Харькове порядочных чиновников а тем более прокурорских
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28.10.2021 13:37 Ответить
як і не варто шукати порядних людей серед уродженців росії, членів "партіїрегіонів" та ще й шанувальника го.дона. це я, власне, про сапронова.
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28.10.2021 13:55 Ответить
Юридическая помощь в украинских судах? Вы серьезно? Вся суть самого дорогого и професионального адвоката в Украинских судах ето отнести пачку денег судье и прокурору. Или вам мало фактов когда судьи и прокурворы закрывали глаза на очевидное преступление совершенные чинушами и олигофренами.
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28.10.2021 14:00 Ответить
здорово! после его посадки передать на зону энную небольшую сумму даже на общак денежку .что бы с этого мажорчика сделали там гребешка петушка.... и будет там машенькой .
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28.10.2021 14:05 Ответить
Тепер важливо - аби діти цього загиблого водія не погодились на фінансову компенсацію від батьків цього малолітнього виродка і не продали за гроші життя і ім"я свого батька. Бо тоді вони будуть нічим не кращими за це малолітнє лайно.
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28.10.2021 14:29 Ответить
всё правильно - наглухо за-ипаште семейку беспредельщика !
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28.10.2021 14:34 Ответить
А це вже добра новина, бо важко їздити по дорогам за правилами ПДР, коли і в місті і на трасі "льотчики" постійно провокують на ДТП. Сам пів року тому мало не влетів у зад фури на трасі, бо такий ублюдок летів позаду мене зі швидкістю за 200км/г та не збирався її збавляти. Нема сумнівів, що переважна більшість важких ДТП саме через жлобню на дорогах.
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28.10.2021 14:53 Ответить
В Україні якщо не даєш хабарів, а намагаєшся вирішити справу за законом, то ймовірність справедливого рішення прямує до нуля.
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28.10.2021 15:00 Ответить
Так ходять слухи що в нього амністія заднім числом.
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28.10.2021 15:12 Ответить
Не словом а ділом!
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29.10.2021 18:35 Ответить
 
 