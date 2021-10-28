Передавший Gulagu.net видеоархив с пытками в колониях РФ Савельев заочно арестован: Его объявят в международный розыск
В России суд санкционировал заочный арест Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net записи с пытками и издевательствами в колониях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза", об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.
"По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", - говорится в сообщении.
Савельев, сообщили в МВД, проходит обвиняемым по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации во время своего пребывания в колонии.
Напомним, ранее в РФ правозащитники обнародовали шокирующие кадры пыток и изнасилований в российских тюрьмах.
Позже стало известно, что программист Сергей Савельев, который передал правозащитному проекту Gulagu.net архивы пыток и изнасилований в российских тюрьмах и тюремных больницах, приехал в Париж. Он попросил предоставить ему политическое убежище.
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