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Передавший Gulagu.net видеоархив с пытками в колониях РФ Савельев заочно арестован: Его объявят в международный розыск

Передавший Gulagu.net видеоархив с пытками в колониях РФ Савельев заочно арестован: Его объявят в международный розыск

В России суд санкционировал заочный арест Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net записи с пытками и издевательствами в колониях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза", об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

"По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", - говорится в сообщении.

Савельев, сообщили в МВД, проходит обвиняемым по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации во время своего пребывания в колонии.

Напомним, ранее в РФ правозащитники обнародовали шокирующие кадры пыток и изнасилований в российских тюрьмах.

Позже стало известно, что программист Сергей Савельев, который передал правозащитному проекту Gulagu.net архивы пыток и изнасилований в российских тюрьмах и тюремных больницах, приехал в Париж. Он попросил предоставить ему политическое убежище.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это пыточный конвейер. Будут уголовные дела за убийства: основатель Gulagu.net Осечкин рассказал о признательных показаниях причастных к пыткам в колонии РФ

Автор: 

арест (10465) пытки (844) розыск (843) россия (96216) тюрьма (826)


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Топ комментарии
+8
Если РФ отрицает пытки, тогда почему преследует правозащитника?
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28.10.2021 13:03 Ответить
+8
Він не правозахисник. він сидів у в'язниці і працював на адміністрацію (так як за фахом програміст). Їому доручили обслуговувати компьютери де він і знайшов записи знущань над зеками. Злив іх в інет, а після виходу з тіряги передав правозахисникам, а сам втік до Франції.
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28.10.2021 13:44 Ответить
+4
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28.10.2021 13:00 Ответить
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28.10.2021 13:00 Ответить
оказывается их власть не так уж и плоха - работает на перспективу!
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28.10.2021 15:32 Ответить
да кого интересуют как там развлекаются инфузории в туфельках.... запретить въезд с этого маразматического музея тупиковой ветви цивилизации и ввести визовій режим... поддельніе справки от ковида ( а других там нет - не принимать)
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28.10.2021 13:01 Ответить
Есть. Некоторые кацапы выезжают в страны ЕС, чтоб вакцинироваться.
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28.10.2021 13:05 Ответить
Если РФ отрицает пытки, тогда почему преследует правозащитника?
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28.10.2021 13:03 Ответить
просто Зазеркалье, давно уже
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28.10.2021 13:22 Ответить
в РФ это не пытки а интимные отношения между гражданами, а Савельев грубо нарушил эту идилию и нанёс глубокую душевную травму рашистскому режиму, за что должен понести
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28.10.2021 13:39 Ответить
Він не правозахисник. він сидів у в'язниці і працював на адміністрацію (так як за фахом програміст). Їому доручили обслуговувати компьютери де він і знайшов записи знущань над зеками. Злив іх в інет, а після виходу з тіряги передав правозахисникам, а сам втік до Франції.
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28.10.2021 13:44 Ответить
Інформування суспільства про злочини теж є правозахисна діяльність, друже!
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29.10.2021 01:37 Ответить
Є різниця між бути правозахисником (фахова освіта, посада, ліцензія) і правозахисна діяльність. Я вдома замінив електричну розетку, але не став при цьому електриком.
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29.10.2021 10:24 Ответить
Козломордые не перестают удивлять трэшаком.
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28.10.2021 13:05 Ответить
как пить дать кооп.озеро-есть терр.организация..
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28.10.2021 13:07 Ответить
ото рвануло пердаки в парашке))
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28.10.2021 13:07 Ответить
Ещё один сбежал из гулага, отомстив вертухаям.

Седняшние фрики захватившие власть в Украине поступают так же как в Мордоре - Лерос раскрывает коррупцию во власти, но власть бросилась на борьбу не с преступниками, а самим Леросом.
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28.10.2021 13:08 Ответить
Напевне Росія ненавидить США тому, що негри рабами жили краще за росіян.
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28.10.2021 13:10 Ответить
ты прям в зрачок летящей в когтях филина мыши попал!
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28.10.2021 13:20 Ответить
Нет, им нужен образ врага, чтобы пояснить вековую отсталость
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28.10.2021 13:21 Ответить
Никто контору не тревожил, отчего не быть пыткам? Это ж скрепное
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28.10.2021 13:19 Ответить
Вообще пофиг кто там кого у казламордых пытает.
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28.10.2021 13:34 Ответить
Если бы Мордор был от нас подальше - на другом континенте или на Луне например, тогда да, было бы пофиг, но эти одичалые наши соседи и если они у себя устраивают такие "конкурсы", то задача наших политиков как можно сильнее привлекать к ним внимание зарубежной общественности, так как Мордор от них далёк и вот им зачастую пофиг на цирк в Мордоре.
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28.10.2021 14:02 Ответить
Добавлю, эти пытки надо не стесняться и крутитб на всех ТВ каналах на русскоязычном Доме и Интере в первую очередь, пусть ватноголовые смотрят им точно полезно, какой то процентик отрезвеет от рашизма уже хорошо
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28.10.2021 14:48 Ответить
Да уж.Никогда так не проявляется любовь к берёзкам,как в ту минуту, когда две берёзки рвут москаля на части.Это минута самая любимая у москалей.Получать наслаждение от своих страданий и с неописуемым восторгом,смотреть как страдают другие.Волшебный и такой непонятный код,воспетый поэтами и писателями москалей,оказывается тупым садомазо,вопросом"Что делать"и выяснения"Тварь ли я дрожащая"перед убийством старухи процентщицы
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28.10.2021 15:23 Ответить
Садо-мазо и анал даже Пушкин воспевал, ну а мрачный Достоевский педофилил не по детски!
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29.10.2021 08:44 Ответить
Да уж.В Рашке объявлен план"Перехват"по поимке беглого раба,имеющего наглость выступить против скреп
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28.10.2021 15:11 Ответить
А, ну то есть трахать в зад шваброй - это само по себе нормально. А вот разглашать про это - уголовная статья и международный розыск... А чего тогда Гоблина пучкова не посадить? Он регулярно что то там про черенок от лопаты вещал....
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28.10.2021 15:14 Ответить
У каждой страны есть национальные традиции. В Украине - это козаки, вышиванки и гопак. В россии - пытки. Кто мы такие, чтобы осуждать их? Им так нравится.
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28.10.2021 15:40 Ответить
Лишнехромосомные вместо того, чтоб засудить вертухаев и их приспешников, гоняются за человеком обличившим это зло. Конченные.
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28.10.2021 17:25 Ответить
 
 