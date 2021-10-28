Передавший Gulagu.net видеоархив с пытками в колониях РФ Савельев заочно арестован: Его объявят в международный розыск

В России суд санкционировал заочный арест Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net записи с пытками и издевательствами в колониях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза", об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

"По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", - говорится в сообщении.

Савельев, сообщили в МВД, проходит обвиняемым по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации во время своего пребывания в колонии.

Напомним, ранее в РФ правозащитники обнародовали шокирующие кадры пыток и изнасилований в российских тюрьмах.

Позже стало известно, что программист Сергей Савельев, который передал правозащитному проекту Gulagu.net архивы пыток и изнасилований в российских тюрьмах и тюремных больницах, приехал в Париж. Он попросил предоставить ему политическое убежище.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это пыточный конвейер. Будут уголовные дела за убийства: основатель Gulagu.net Осечкин рассказал о признательных показаниях причастных к пыткам в колонии РФ