Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ по российской гаубице на Донбассе

Россия ответила на удар Bayraktar ВСУ запретом на ввоз турецких мандаринов, в которых якобы "повышен уровень пестицидов". Запрет начнет действовать с 29 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообшает Pravda.ru.

Так, в четверг, 28 октября, Роспотребнадзор приостановил с 29 октября ввоз в Россию мандаринов турецкого производителя Fikret Degirmenci, поскольку в них были обнаружены пестициды.Как отмечается, запрет будет сохраняться в силе до особого распоряжения ведомств, указано в распоряжении, что тоже показательно.

"В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида хлорпирифос, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", - сказано в сообщении.

Это решение было принято спустя два дня после того, как ВСУ применили на Донбассе беспилотник "Байрактар", который Украине поставила Турция. И, если вспомнить знаменитое изречение Путина, сказанное после убийства летчика Олега Пешкова, "одними помидорами не отделаетесь", то очевидно, что "запреты Россельхознадзора в отношении Турции давно стали гибридным оружием Кремля".

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Напомним, Дмитрий Песков, комментируя применение ВСУ Bayraktar на Донбассе, заявил, что несмотря на то, что у РФ "действительно особые хорошие отношения с Турцией", в данном случае "подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения".

Ранее, после встречи Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом 29 сентября, пресс-секретарь президента РФ сказал, что позиция РФ в этом вопросе состоит том, что "передача подобных систем вооружения Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооружёнными силами против своего же народа".

"Эта позиция хорошо известна, и она хорошо известна в Турции", — сказал Песков, это подразумевало некую "красную черту".

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил в среду, 27 октября, в этом же контексте.

"История должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что её необходимо завтра принять в НАТО. И тех, кто вооружает подконтрольный нацистам киевский режим", — заметил Лавров, имея в виду Турцию.

Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

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Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.