Цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона, - Шмыгаль
До конца отопительного сезона украинцы будут платить 7,96 грн за кубометр газа.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.
"Все Теплокоммунэнерго получили возможность покупать газ для населения у государственного "Нафтогаза" по 7,42 грн за кубометр. Это дает возможность местной власти не повышать тарифы на тепло и гарячую воду", - отметил Шмыгаль.
"Благодаря годовым продуктам цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона. У "Нафтогаза" это 7,96 грн за кубометр", - добавил премьер.
Кроме того, по словам главы правительства, на этой неделе Кабмин в два раза снизил тариф для украинцев, которые оказались без поставщика газа.
"Цена так же будет 7,96 грн за кубометро. Она будет действовать с 1 октября до 31 ноября, призываю людей не тратить время и подписывать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком", - добавил Шмыгаль.
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Понад 300 тис. кубометрів газу за добу: "Нафтогаз" почав використовувати нову українську свердловину.
За підсумками випробування нової свердловини №336 Яблунівського родовища, було отримано дебіт 365 тис. кубометрів газу на добу.
Про це https://twitter.com/NaftogazUK/status/1453252717154127872 повідомляє "Нафтогаз" у своєму Twitter-акаунті
"Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт", - пише "Нафтогаз" і додає відео.
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/mozhno-vechno-smotret-na-tri-veshchi-ukraina-nachala-dobyvat-gaz-iz-novoy-skvazhiny-1581457.html
Итого 16 вместо 12, но всем зебилам какая разница. Вот пусть они сами и платят.
Здогадайтесь де нас наздоженуть оті скажені тарифи.
Так от хочуть ціну підняти до 500 грн.
Особливо образливо тим, хто сам ті труби купував і платив за сварку. Власне - це всі громадяни.
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