Цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона, - Шмыгаль

До конца отопительного сезона украинцы будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.

"Все Теплокоммунэнерго получили возможность покупать газ для населения у государственного "Нафтогаза" по 7,42 грн за кубометр. Это дает возможность местной власти не повышать тарифы на тепло и гарячую воду", - отметил Шмыгаль.

"Благодаря годовым продуктам цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона. У "Нафтогаза" это 7,96 грн за кубометр", - добавил премьер.

Кроме того, по словам главы правительства, на этой неделе Кабмин в два раза снизил тариф для украинцев, которые оказались без поставщика газа.

"Цена так же будет 7,96 грн за кубометро. Она будет действовать с 1 октября до 31 ноября, призываю людей не тратить время и подписывать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком", - добавил Шмыгаль.

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