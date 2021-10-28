РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6161 посетитель онлайн
Новости Отопительный сезон
2 057 32

Цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона, - Шмыгаль

Цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона, - Шмыгаль

До конца отопительного сезона украинцы будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.

"Все Теплокоммунэнерго получили возможность покупать газ для населения у государственного "Нафтогаза" по 7,42 грн за кубометр. Это дает возможность местной власти не повышать тарифы на тепло и гарячую воду", - отметил Шмыгаль.

"Благодаря годовым продуктам цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона. У "Нафтогаза" это 7,96 грн за кубометр", - добавил премьер.

Кроме того, по словам главы правительства, на этой неделе Кабмин в два раза снизил тариф для украинцев, которые оказались без поставщика газа. 

"Цена так же будет 7,96 грн за кубометро. Она будет действовать с 1 октября до 31 ноября, призываю людей не тратить время и подписывать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком", - добавил Шмыгаль.

Читайте: Кабмин сегодня рассмотрит стратегию интеграции переселенцев, е-аудит и национальную программу информатизации

Автор: 

Газ (10237) уголь (1001) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Даже если весь украинский газ заберет себе Беня? Ну тогда ок)))
показать весь комментарий
28.10.2021 13:33 Ответить
+6
показать весь комментарий
28.10.2021 14:01 Ответить
+4
А підприємствам по якій ціні продаватимуть і наскільки виростуть ціни від цього?
показать весь комментарий
28.10.2021 13:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даже если весь украинский газ заберет себе Беня? Ну тогда ок)))
показать весь комментарий
28.10.2021 13:33 Ответить
а зачем ***** Газ? он , разумеется газ сразу же продаст населению.. деньги он любит а газ...лишь воздух из которого можно сделать неплохие деньги!
показать весь комментарий
28.10.2021 14:03 Ответить
Просто спасли газ, бо якби його не забрали Беня і Зеля, то його забрав би Порошенко.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:04 Ответить
Україна почала видобувати газ із нової свердловини

Понад 300 тис. кубометрів газу за добу: "Нафтогаз" почав використовувати нову українську свердловину.

За підсумками випробування нової свердловини №336 Яблунівського родовища, було отримано дебіт 365 тис. кубометрів газу на добу.

Про це https://twitter.com/NaftogazUK/status/1453252717154127872 повідомляє "Нафтогаз" у своєму Twitter-акаунті

"Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт", - пише "Нафтогаз" і додає відео.

https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/mozhno-vechno-smotret-na-tri-veshchi-ukraina-nachala-dobyvat-gaz-iz-novoy-skvazhiny-1581457.html
показать весь комментарий
28.10.2021 13:34 Ответить
А підприємствам по якій ціні продаватимуть і наскільки виростуть ціни від цього?
показать весь комментарий
28.10.2021 13:37 Ответить
Ничего что это очень дорого, для обычного человека?
показать весь комментарий
28.10.2021 13:38 Ответить
За газ не будет, а за доставку будет. Если раньше +/- 8+2, то с Нового Года минимум 8+8.
Итого 16 вместо 12, но всем зебилам какая разница. Вот пусть они сами и платят.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:39 Ответить
16 вместо 10. Очепятка.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:40 Ответить
А про то что доставку поднимают в 2-4 раза он конечно промолчал.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:39 Ответить
Поднимают или подняли?
показать весь комментарий
28.10.2021 14:32 Ответить
Шмигаль за вас облгаз штурмувати не буде. Житомир вже почав.
показать весь комментарий
28.10.2021 15:49 Ответить
Юридичним особам поставили високу ціну. А за все буде платити споживач продукції.
Здогадайтесь де нас наздоженуть оті скажені тарифи.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:50 Ответить
А. Забула. У всіх у платіжках є по 300 грн за газові труби ?
Так от хочуть ціну підняти до 500 грн.
Особливо образливо тим, хто сам ті труби купував і платив за сварку. Власне - це всі громадяни.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:52 Ответить
Громадяни мають згуртуватися та перейти до рішучих дій. А саме: пікетування облгазів, подача колективних позовів на фірташевські облгази до судів, відпова сплачувати неправомірні нарахування, звернення до всіх гілок влади, починаючи з місцевої. При анонсованому піднятті вартості доставки газу - перехід до кардинальних заходів. А саме: штурм облгазів, спалення автомобілів топ-менеджерів, терор проти високопосадовців облгазів, передача власності облгазів місцевим громадам, створення власних газових служб. Тощо.
показать весь комментарий
28.10.2021 15:54 Ответить
Хто платитиме за цей бенкет, комуняки ви наші зелені?
показать весь комментарий
28.10.2021 13:53 Ответить
а доставка ?

«Львівгаз» планує підвищити тариф на доставку газу у 2,5 раза
Вартість доставки газу може зрости з 1,68 грн/м куб. до 4,18 грн/м куб.
Івано-Франківський оператор з розподілу блакитного палива "Івано-Франківськгаз" планує підняти тариф на послуги з розподілу на 2022 рік до 4.40 гривні за кубометр
показать весь комментарий
28.10.2021 13:54 Ответить
Верить украинскому правительству - себя н@*****! В свое время не только я, еще сотни тысяч поверили и перешли на электроотопление и что теперь? Тариф на э\о убрали. До этого мне отопление обходилось в ту же цену что и газовое, а теперь будет в два раза дороже!
показать весь комментарий
28.10.2021 13:57 Ответить
минулого сезону якісь копійки компенсували
показать весь комментарий
28.10.2021 15:06 Ответить
Компенсировали нормально, разницу с тарифом на э\о но один месяц все равно украли, а сейчас про компенсацию вообще молчок. А когда зазывали на электроотопление какие только дифирамбы не пели, от экономической выгоды до патриотизма, мол спрыгнем с газовой иглы.
показать весь комментарий
28.10.2021 18:54 Ответить
Та скільки вже можна брехати прямо в очі і не червоніти? Шахраї, брехуни і нові молоді "не крадущіє" олігархи - хуцпа. Все таки 73% надовго, а можливо і назавжди ви зробили себе разом.
показать весь комментарий
28.10.2021 13:59 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 14:01 Ответить
За чей счёт банкет??? А в цену не полдуктов и товаров, которые покупает население, газ заложен по какой цене? И какая цена будет на эти товары и продукты?
показать весь комментарий
28.10.2021 14:06 Ответить
Точно так. Із однієї кишені наріду, перекинули в іншу. Всеодно заплатить нарід.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:10 Ответить
Відповідь на ці питання дасть науківець в наступній науковій роботі
показать весь комментарий
28.10.2021 14:37 Ответить
Якщо Кабмін прийме рішення про закінчення опалювального сезону на 1 грудня ц.р., то така ціна може протриматися.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:34 Ответить
НЕ ВЕРЮ (с)
показать весь комментарий
28.10.2021 14:35 Ответить
тільки чомусь той газ червоним горить, а іноді й гасне
показать весь комментарий
28.10.2021 15:08 Ответить
Так никто же не говорит про стоимость доставки газа.
показать весь комментарий
28.10.2021 15:23 Ответить
А за ;доставку;?
показать весь комментарий
28.10.2021 15:57 Ответить
За то для предприятий в Харькове цена за 1000 кубов 32 000 гривен. На ноябрь. Всего лишь.
показать весь комментарий
28.10.2021 18:30 Ответить
того что не будет в платёжках, зеленский заберёт через подорожание продуктов, бензина и т.д... бизнесу приходят платёжки по 40 грн за куб.. а это автоматически удорожает всё что производится в разы
показать весь комментарий
28.10.2021 19:03 Ответить
 
 