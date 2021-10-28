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Отключать подачу газа школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры запрещено, - Шмыгаль
В отопительный сезон вся Украина будет с теплом.
Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры", - подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьер-министра, это значит, что в отопительный сезон вся Украина будет с теплом.
"Сейчас уже более 70% жилых домов подключены к теплу. Ожидаем, что в начале ноября эта цифра составит 100%", - добавил глава правительства.
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