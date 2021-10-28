Отключать подачу газа школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры запрещено, - Шмыгаль

В отопительный сезон вся Украина будет с теплом.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, это значит, что в отопительный сезон вся Украина будет с теплом.

"Сейчас уже более 70% жилых домов подключены к теплу. Ожидаем, что в начале ноября эта цифра составит 100%", - добавил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона, - Шмыгаль