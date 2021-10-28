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Новости Отопительный сезон
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Отключать подачу газа школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры запрещено, - Шмыгаль

Отключать подачу газа школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры запрещено, - Шмыгаль

В отопительный сезон вся Украина будет с теплом.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, это значит, что в отопительный сезон вся Украина будет с теплом.

"Сейчас уже более 70% жилых домов подключены к теплу. Ожидаем, что в начале ноября эта цифра составит 100%", - добавил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона, - Шмыгаль

Автор: 

Газ (10237) детсад (430) школа (3021) уголь (1001) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+7
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28.10.2021 13:41 Ответить
+6
А платить местным бюджетам ваши "низкие" тарифы с каких шишей? Вы и так все проблемы сейчас перекинули на местную власть.
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28.10.2021 13:42 Ответить
+4
Угу, будут! С теплом и новыми долгами за газ
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28.10.2021 13:46 Ответить
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28.10.2021 13:41 Ответить
А платить местным бюджетам ваши "низкие" тарифы с каких шишей? Вы и так все проблемы сейчас перекинули на местную власть.
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28.10.2021 13:42 Ответить
Угу, будут! С теплом и новыми долгами за газ
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28.10.2021 13:46 Ответить
У нас у Дрогобичі(львівщина) вже відрізали 8 садочків від газу.Відрізали би усі ,але решта садочків опалюється електрикою.
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28.10.2021 14:14 Ответить
Та ми знаємо хто такий Юрій Дрогобич-він же Юрій Котермак,ректор Болонського та Краківського університетів та вчитель Миколи Коперніка.
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28.10.2021 19:14 Ответить
в домах без тепла в начале ноября уже ласты склеятся
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28.10.2021 13:54 Ответить
А хто платити буде?
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28.10.2021 14:04 Ответить
Отключать нельзя!
А поднять цену в 10 раз - єто как два пальца ...
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28.10.2021 14:33 Ответить
Их никто не отключает, по той простой причине что их ещё и не подключили и пока не собираються)
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28.10.2021 15:00 Ответить
Если отключать отопление в садочках, школах и больницах нельзя, то будут отключать в жилых домах. На это запрета нет. Надо ж как-то из положения выходить
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28.10.2021 19:38 Ответить
 
 