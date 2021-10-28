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Новости Коронавирус и карантин
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Чиновники отдела здравоохранения в Одесской области украли половину средств, выделенных на закупку масок, - СБУ

Чиновники отдела здравоохранения в Одесской области украли половину средств, выделенных на закупку масок, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19) на территории Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Согласно данным ведомства, чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета украли почти половину средств, выделенных на закупку защитных масок в начале пандемии.

В частности, бывшая исполняющая обязанности начальника отдела здравоохранения заключила договор с коммерческой структурой на приобретение защитных масок на общую сумму 380 тыс. гривен. При этом стоимость указанной продукции была завышена почти в полтора раза.

По результатам инициированной СБУ товароведческой экспертизы, ущерб нанесенный государству этой махинацией составляет более 140 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнице сообщено о подозрении. Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.

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Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.

Разоблачение противоправной схемы осуществляли сотрудники УСБУ в Одесской области совместно с ГУ Национальной полиции в Одесской области под процессуальным руководстве Черноморской окружной прокуратуры.

карантин (16729) Одесса (7921) хищение (679) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+9
Зебилы ещё в 2019-м году украли все маски из Госрезерва. Так что половина- это ещё по-божески.
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28.10.2021 13:41 Ответить
+4
Каждой области и району по своему кРадуцкому!!!
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28.10.2021 13:42 Ответить
+4
А Радуцкого, который украл из Госрезерва все маски, к ответственности, почему-то не привлекли.
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28.10.2021 13:48 Ответить
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Зебилы ещё в 2019-м году украли все маски из Госрезерва. Так что половина- это ещё по-божески.
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28.10.2021 13:41 Ответить
Каждой области и району по своему кРадуцкому!!!
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28.10.2021 13:42 Ответить
Ну половину жеж только. Понять и простить!
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28.10.2021 13:42 Ответить
Мы, конечно не звери, но надо постуапть по справедливости. Отсечь им по полголовы.
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28.10.2021 14:01 Ответить
Да Вы,батенька,гуманист и человеколюбец,однако.
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28.10.2021 14:12 Ответить
Да, я такой.
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28.10.2021 14:16 Ответить
Вавини кореша?
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28.10.2021 13:43 Ответить
Надо было покупать в эпицентре.Там они по 5 гривен т пусть скажут,что дорого.
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28.10.2021 13:44 Ответить
ученица крадуцкого....
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28.10.2021 13:47 Ответить
А Радуцкого, который украл из Госрезерва все маски, к ответственности, почему-то не привлекли.
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28.10.2021 13:48 Ответить
так оно же свое, жида
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28.10.2021 14:01 Ответить
А он следов не оставляет.
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28.10.2021 14:23 Ответить
Але ж другу половину залишили )
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28.10.2021 13:57 Ответить
Максим С., все отрицает.
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28.10.2021 14:23 Ответить
отправить на повышение в минздрав...
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28.10.2021 15:32 Ответить
одесские чиновники украли только половину, о чём это может говорить, все чиновники приезжие
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28.10.2021 15:55 Ответить
 
 