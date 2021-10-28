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Кабмин создал "Школу супергероев" для обучения детей на стационарном лечении в больницах

Кабмин создал

Кабинет Министров Украины создал государственное учреждение "Школа супергероев" для предоставления образовательных услуг детям на стационарном лечении в больницах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Отмечается, что целью создания такого учреждения является обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования детям, которые пребывают на стационарном лечении, в том числе в связи с COVID-19, или которым предоставляется реабилитационная помощь в учреждениях здравоохранения Украины.

Ожидается, что такое решение позволит обеспечить беспрерывность получения образования и развитие детей, независимо от их состояния.

Предельная численность сотрудников учреждения будет составлять 235.

В связи с созданием данного учреждения, Министерству здравоохранения, ОГА при участии местного самоуправления поручено обеспечить условия для работы образовательных центров "Школы супергероев" в учреждениях здравоохранения.

Данное решение будет действовать с 1 января 2022 года.

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больница (1442) дети (6578) Кабмин (14035) образование (2271)


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28.10.2021 13:51 Ответить
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28.10.2021 13:51 Ответить
а лечить не пробовали в больницах?
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28.10.2021 13:59 Ответить
Дерибанити ковідний фонд можна по-різному. Наприклад, так.
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28.10.2021 14:04 Ответить
********, больным детям ещё на уроки ходить?
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28.10.2021 14:05 Ответить
есть разные болезни и разные ситуации.... погружаясь в учебу дети например отвлекаются от свой болезни, или еще чего. В принципе считаю начинание правильным!
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28.10.2021 14:12 Ответить
бред какой-то... им там нечем заняться?
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28.10.2021 14:17 Ответить
Всё нормально,. ещё 10 лямов попилили....
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28.10.2021 16:02 Ответить
 
 