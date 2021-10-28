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Новости Борьба с коронавирусом
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Если у человека есть COVID-сертификат, но он на самом деле не прививался, то данные о фейковой вакцинации будут удалять, - Минцифры

Если у человека есть COVID-сертификат, но он на самом деле не прививался, то данные о фейковой вакцинации будут удалять, - Минцифры

В Украине есть проблема, когда человек пользуется настоящим сертификатом, но прививку на самом деле не делал. Минцифры с Минздравом сейчас прорабатывают механизм удаления COVID-сертификата после того, как будет подтверждение того, что он был не настоящий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Есть какое-то количество таких случаев, правоохранительные органы совершенно точно ими занимаются. Ответственность за это тоже есть, врач наказывается, до 3 лет лишения свободы, и 170 тысяч гривен может быть штраф", - напомнил он.

Узнать о том, настоящий или нет COVID-сертификат можно только, если пациент заболеет.

"Каждая прививка подписывается электронным ключом врача. Условно пациенту внесли данные о настоящей вакцинации, однако не сделали ему укол. Он попадает в больницу, определяется, а это не сложно, по словам медиков, что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор", - объяснили в Минцифры.

По словам Баника, случаев удаления сертификатов еще не было.

"До конца года уже можно будет выявлять такие случаи и удалять данные о ненастоящей вакцинации", - отметил он.

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Автор: 

вакцина (3815) сертификат (227) Минцифры (317) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+11
Проповедникам ковида и вакцин.
Какая же злость, ненависть идет от вас и непроходимая глупость. Именно вы сеете ненависть между людьми. Вы вмешиваетесь в ту зону куда насильно не может вмешиваться ни один психически здоровый человек !!!
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28.10.2021 14:14 Ответить
+4
ковід перевірить
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28.10.2021 14:07 Ответить
+3
Кстате вспомнил, на неделе у коцабе ихний главхрен по производству прививачек примерно тоже самое говорил про "маркеры от укольчика"

Карочи ничего нового.
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28.10.2021 14:10 Ответить
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Нус, и как мы это собираемся проверить?
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28.10.2021 14:05 Ответить
ковід перевірить
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28.10.2021 14:07 Ответить
Там по количество разных типов антител можно теоретически определить с какой-то степенью достоверности. Но будет-ли это доказательством в суде, неизвестно.
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28.10.2021 14:08 Ответить
Кстате вспомнил, на неделе у коцабе ихний главхрен по производству прививачек примерно тоже самое говорил про "маркеры от укольчика"

Карочи ничего нового.
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28.10.2021 14:10 Ответить
Узнать о том, настоящий или нет COVID-сертификат можно только, если пациент заболеет.
Правда нахрена тогда такие сертификаты?
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28.10.2021 14:09 Ответить
Главно процесс. Борьба!
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28.10.2021 14:11 Ответить
Имитация бурной деятельности... А на асфальт из ковидного фонда сертификаты будут оформлять или нет, интересно? Такая свежая тема для распила...
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28.10.2021 14:15 Ответить
А если у меня нет Айди-карточки, то как мне на смартфоне сгенерировать ковид-сиртификат на мобилку? Есть бумажка, но паспорт с собой таскать не канает
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28.10.2021 14:06 Ответить
у меня загранка была биометрическая - сгенерировало... в основном, я смотрю , у врачей берут распечатку ... как настоящую так и липовую... это конечно ПЦ!
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28.10.2021 14:09 Ответить
сертификат не генерируется, если вы вакцинированы то он уже есть в реестре. Для того чтобы Дия подтянула его достаточно ее установить на смартфон, иметь ИПН (его имеют 99,99% взрослого населения) создать в Дие электронную подпись и подтянуть сертификат. Ни внутренного паспорта ни биометрического заграничного для того чтобы подтянуть сертификат в Дию не нужно
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28.10.2021 14:20 Ответить
>создать в Дие электронную подпись

это как
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28.10.2021 14:26 Ответить
Цікаво ,ну и почему же родственник не может создать эту подпись ,что бы сертификат " подтянуть" требует ай Ди или загранпаспорт .идти менять паспорт ради этого нет желания .так и ходит с бумажным сертификатом
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28.10.2021 14:59 Ответить
ха! для создания подписи в дии нужен хотя бы один биометрический паспорт. приехали.
это раз. (проверил лично на матери, подтянулось только пенсионное, оба паспорта у нее - книжки, менять не планировала). ради интереса поставил себе дию, проверить, хоть пока что вакцинироваться не планирую - по nfc загран не подтянуло. это два.
в поликлинике, где мать вакцинировалась, сертификат не выдали, т.к. нет семейного врача. семейного врача подписать там же по месту отказались - все расписаны. зачем ей "семейный" врач на другом конце города? это три.
отсюда вопрос: кому нужен такой галимый сервис?
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28.10.2021 15:09 Ответить
Ви ПЦР-тести робите з помилками, а то хтось має там визначити чи була насправді зроблена вакцинація. Дешеві понти.
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28.10.2021 14:11 Ответить
Ну этот черт на видео здоровый такой, на вид, бычара. Скорее всего переболеет в легкой форме или вообще пережуёт ковид и выплюнет, даже не заметив. Но реальность такова, что правила игры меняются на ходу и хочешь, не хочешь, а играть по ним все равно прийдется...
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28.10.2021 14:16 Ответить
смотрите себя не удалите))
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28.10.2021 14:14 Ответить
Проповедникам ковида и вакцин.
Какая же злость, ненависть идет от вас и непроходимая глупость. Именно вы сеете ненависть между людьми. Вы вмешиваетесь в ту зону куда насильно не может вмешиваться ни один психически здоровый человек !!!
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28.10.2021 14:14 Ответить
мышебрат, сходи на россосею
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28.10.2021 15:05 Ответить
до-ре-ми-до-ре-до
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28.10.2021 15:08 Ответить
Мені колись про цю музичну фішку розповіла колишня викладачка у музшколі. Їй зараз уже за 80.
А запитував про це у молодших музикантів, - вони такого не знають.
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28.10.2021 16:08 Ответить
Удачи вам в этом безнадежном деле...😀
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28.10.2021 14:16 Ответить
Даешь. Каждому безнадежному телу как минимум по одному безнадежному делу.
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28.10.2021 18:27 Ответить
Відділи невідкладної допомоги в США переповнені хворими після щеплень від COVID-19 з діагнозом: недостатнє функціонування органів.

Поточні оцінки показують, що люди, які отримали щеплення проти COVID-19 на основі мРНК (Moderna і Pfizer), щотижня втрачають приблизно 5% своєї вродженої імунної функції. Приблизно через 20 тижнів їх вже характеризують, як «хворий на СНІД», оскільки ці хворі практично не мають функціонуючого імунітету проти патогенних мікроорганізмів, що живуть у дикій природі, таких, як звичайна застуда та віруси грипу.

Крім теоретичного, цей феномен зараз підтверджений переповненням кабінетів невідкладної допомоги американських лікарень хворими після щеплень, які мають екстремальний рівень захворювання на тлі звичайних уражень здоров'я. «Швидкі зараз переповнені тяжкохворими, але багато з них навіть не хворіють на COVID», https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3muaGQrNrnG5Zk0RkoXDNsp5MuUW3U0uxytYYm4gBqQLC75sFalOHy1jU&h=AT3rc_IgipnsFsFRKn8cCRt0SamaEGy2GE3D6MyRrteCdL4HU9uN9I8u37jkSZGw_hWqgIuXDiT520sPzCxMk2lrheijtfkxLqGcQ6UGWppx5Zfu6HKVa06uZEdpWVB0pD4VRjdB6w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2vuvM4f4kjyWK_1cSu3uYBnLDHu405hAnEQuVyrVH73x4Rpb1AxOxQ9etYCrkfAQBKxkMHXsGRaqYW8PpxduPIkpIgYPUBH0DU8MElfJWTyYJqyw_eJLkindJTpCMbCZXmtIlf0ZVQyFcO_Wpo7XAF https://www.npr.org .

«Місяці затримки лікування загострили хронічні стани та погіршили симптоми. Лікарі та медсестри кажуть, що тяжкість захворювання коливається в широких межах і включає біль у животі, проблеми з диханням, тромби, серцеві захворювання та спроби самогубства, серед іншого».

Це все побічні ефекти щеплення від COVID-19, але ніхто в ЗМІ не наважується повідомити цю правду.

Підсумок полягає в тому, що відділення невідкладної допомоги переповнені хворими, ураженими щепленнями... і це ще не листопад. Уявіть, як виглядатиме ситуація в середині січня!!!
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28.10.2021 14:19 Ответить
Після слів " патогенних мікроорганізмів, що живуть у дикій природі, таких, як звичайна застуда та віруси грипу" стало не цікаво, бо єдиним патогенним організмом є
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28.10.2021 16:16 Ответить
"Он попадает в больницу, определяется, а это не сложно, по словам медиков , что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор",.....- тупа брехня, як і все інше ...
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28.10.2021 14:46 Ответить
крче непалясь и не завуалируя говорят прямо - укол это клеймо.
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28.10.2021 14:49 Ответить
Наближаємось до середньовіччя. Як тоді інквізиція визначала, хто відьма, а хто ні?
Підозрювану у відьомстві вкидали посеред річки, озера, ставка. Якщо потоне, - значить, невинна, а якщо випливе, - спалювали на багатті, як відьму.

Так і тут, - якщо вакцинований захворів, або помер, - значить, купив сертифіката.
А якщо захворів, чи помер невакцинований, - отже, винен, що не пройшов щеплення.
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28.10.2021 16:18 Ответить
Є навіть методика перевірена віками: "Ми даємо Вам кисень, якщо Ви підтверджуєте, що щеплення Вам не робили." Як можна було державу ідіотам довірити.
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28.10.2021 14:51 Ответить
Люди не хотят понииать, что происходит. Но это ужасно. Это абсолютное зло. У нас народ вычислил по графикам, сводкам от Айболитов, что в день, когда они перестали публиковать данные по вакс и не вакс среди 10 смертей, 2 было не вакцинированных, а 8 вакцинированных. Чую блин что и графики скоро перестанут публиковать а только цифры-сводки взятые с потолка для нелохов о пользе вакцинации иначе смерть. Ну и популярно обьяснят всем что у 80 % умерших были обнаружены поддельные сертификаты вакцинации - так что бегом Все на укол !!!





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28.10.2021 15:22 Ответить
Работает то что не меняет сути происходящего. Это человеческая система. Сломать систему может препятствие непреодолимой силы. Природный катаклизм, эпидемия, смерть.
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28.10.2021 16:08 Ответить
Ха, лошары, которые купили в турфирме сертификат вакцинации, я вас поздравляю - вы полные долпоепы.
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28.10.2021 16:41 Ответить
Смешно. Сама медработник. Правда, не имею никакого отношения к вакцинации, сертификатам и подлогам, но кре-что в медицине в целом и в иммунологии, иммунизации понимаю. Поэтому и смешно. Если речь идёт о наличии или отсутствии антител - так все очень индивидуально. Более того, если человек переболел , то у него есть определеннное количество антител при липовом сертификате. И эти антитела без бирочки с надписью - "после вакцинации". Бред , рассчитанный на идиотов полных, коих у нас не так-то и много.
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28.10.2021 20:15 Ответить
Або у людини за станом здоров'я супресивно-імунна позиція. Тобто, вакцини, фактично, не можуть активувати власний імунітет.
Для таких людей у США вже рекомендують 4-у дозу вакцини.
А нас, очевидно, їх будуть звинувачувати у підробці сертифіката.
І доведи, що ти не верблюд...

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28.10.2021 21:28 Ответить
 
 