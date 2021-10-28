Если у человека есть COVID-сертификат, но он на самом деле не прививался, то данные о фейковой вакцинации будут удалять, - Минцифры
В Украине есть проблема, когда человек пользуется настоящим сертификатом, но прививку на самом деле не делал. Минцифры с Минздравом сейчас прорабатывают механизм удаления COVID-сертификата после того, как будет подтверждение того, что он был не настоящий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
"Есть какое-то количество таких случаев, правоохранительные органы совершенно точно ими занимаются. Ответственность за это тоже есть, врач наказывается, до 3 лет лишения свободы, и 170 тысяч гривен может быть штраф", - напомнил он.
Узнать о том, настоящий или нет COVID-сертификат можно только, если пациент заболеет.
"Каждая прививка подписывается электронным ключом врача. Условно пациенту внесли данные о настоящей вакцинации, однако не сделали ему укол. Он попадает в больницу, определяется, а это не сложно, по словам медиков, что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор", - объяснили в Минцифры.
По словам Баника, случаев удаления сертификатов еще не было.
"До конца года уже можно будет выявлять такие случаи и удалять данные о ненастоящей вакцинации", - отметил он.
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Карочи ничего нового.
Правда нахрена тогда такие сертификаты?
это как
это раз. (проверил лично на матери, подтянулось только пенсионное, оба паспорта у нее - книжки, менять не планировала). ради интереса поставил себе дию, проверить, хоть пока что вакцинироваться не планирую - по nfc загран не подтянуло. это два.
в поликлинике, где мать вакцинировалась, сертификат не выдали, т.к. нет семейного врача. семейного врача подписать там же по месту отказались - все расписаны. зачем ей "семейный" врач на другом конце города? это три.
отсюда вопрос: кому нужен такой галимый сервис?
Какая же злость, ненависть идет от вас и непроходимая глупость. Именно вы сеете ненависть между людьми. Вы вмешиваетесь в ту зону куда насильно не может вмешиваться ни один психически здоровый человек !!!
А запитував про це у молодших музикантів, - вони такого не знають.
Поточні оцінки показують, що люди, які отримали щеплення проти COVID-19 на основі мРНК (Moderna і Pfizer), щотижня втрачають приблизно 5% своєї вродженої імунної функції. Приблизно через 20 тижнів їх вже характеризують, як «хворий на СНІД», оскільки ці хворі практично не мають функціонуючого імунітету проти патогенних мікроорганізмів, що живуть у дикій природі, таких, як звичайна застуда та віруси грипу.
Крім теоретичного, цей феномен зараз підтверджений переповненням кабінетів невідкладної допомоги американських лікарень хворими після щеплень, які мають екстремальний рівень захворювання на тлі звичайних уражень здоров'я. «Швидкі зараз переповнені тяжкохворими, але багато з них навіть не хворіють на COVID», https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3muaGQrNrnG5Zk0RkoXDNsp5MuUW3U0uxytYYm4gBqQLC75sFalOHy1jU&h=AT3rc_IgipnsFsFRKn8cCRt0SamaEGy2GE3D6MyRrteCdL4HU9uN9I8u37jkSZGw_hWqgIuXDiT520sPzCxMk2lrheijtfkxLqGcQ6UGWppx5Zfu6HKVa06uZEdpWVB0pD4VRjdB6w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2vuvM4f4kjyWK_1cSu3uYBnLDHu405hAnEQuVyrVH73x4Rpb1AxOxQ9etYCrkfAQBKxkMHXsGRaqYW8PpxduPIkpIgYPUBH0DU8MElfJWTyYJqyw_eJLkindJTpCMbCZXmtIlf0ZVQyFcO_Wpo7XAF https://www.npr.org .
«Місяці затримки лікування загострили хронічні стани та погіршили симптоми. Лікарі та медсестри кажуть, що тяжкість захворювання коливається в широких межах і включає біль у животі, проблеми з диханням, тромби, серцеві захворювання та спроби самогубства, серед іншого».
Це все побічні ефекти щеплення від COVID-19, але ніхто в ЗМІ не наважується повідомити цю правду.
Підсумок полягає в тому, що відділення невідкладної допомоги переповнені хворими, ураженими щепленнями... і це ще не листопад. Уявіть, як виглядатиме ситуація в середині січня!!!
Підозрювану у відьомстві вкидали посеред річки, озера, ставка. Якщо потоне, - значить, невинна, а якщо випливе, - спалювали на багатті, як відьму.
Так і тут, - якщо вакцинований захворів, або помер, - значить, купив сертифіката.
А якщо захворів, чи помер невакцинований, - отже, винен, що не пройшов щеплення.
Для таких людей у США вже рекомендують 4-у дозу вакцини.
А нас, очевидно, їх будуть звинувачувати у підробці сертифіката.
І доведи, що ти не верблюд...