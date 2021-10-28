Поверенная в делах США Квин подняла тост за Украину в НАТО: "Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение РФ"

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине, об этом дипломат сказала на международной конференции "Одесские дебаты".

"Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся объединенными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!", - цитирует слова Квин посольство США в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям, - поверенная в делах США Квин