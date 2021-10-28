Поверенная в делах США Квин подняла тост за Украину в НАТО: "Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение РФ"
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине, об этом дипломат сказала на международной конференции "Одесские дебаты".
"Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся объединенными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!", - цитирует слова Квин посольство США в Украине.
Топ комментарии
+22 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий28.10.2021 14:10 Ответить Ссылка
+9 Ан Мур
показать весь комментарий28.10.2021 14:12 Ответить Ссылка
+7 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий28.10.2021 14:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ж для початку української європейської інтеграції нам самим потрібно обрати владу, яка переймається цією проблемою...
А знести цю, поточну ЄрЗешну, слуг уродів зеленого наркомана ой як буде нелегко...
Тому що - зебіли...
Ты хочешь в выгребную яму - твой выбор Бойко.
А на Запад тоже не многие смогут повести. Так что выбор на любой вкус.
Визначайся швидше, бо кращі роки вже позаду. Хоча б для внуків обери майбутнє країни.
А ти обирай напрямок руху. Той, хто поведе тебе і нас всіх у потрібному напрямку, потім і відповість за свою поведінку. Це буде можливо, якщо він приведе у цивілізований світ. Якщо приведе у московське багно, то спросити з нього буде неможливо.
Бажаю тобі правильного вибору!
Бо політична, військова ситуації та економічні проблеми українців можуть штовхнути ЗЕ-владу на повну зраду на користь росії, а в окупованій Україні організувати криваву м'ясорубку, яку західні партнери вже не зможуть ігнорувати...
Пожежу завжди легше попередити, ніж гасити - ресурсні втрати менші...
швабра в ж-пе, на погоне лычка
Легко представить сколько будет визга когда Украина начнёт военным путём возвращать свои земли Донбасса. Очередной раз Германия доказала,что она нам не партнер, а продажная тварь!!!
1. "У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу "https://gazeta.ua/articles/donbas/_bayraktar-upershe-vikoristali-dlya-znischennya-vorozhoyi-artileriyi-na-donbasi/1057186 Байрактар ", - із заяви Міністерства закордонних справ ФРН.
2. Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому Регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.
3. Берліном проігноровано положення ст. 274 "Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони": "Сторони мають докладати зусиль для сприяння використанню інфраструктури передачі та збереження газу та, у разі необхідності, проводити консультації одна з одною або координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури. Сторони мають співробітничати у питаннях, що стосуються торгівлі природним газом, сталого розвитку та безпеки постачання..."
Кількість пунктів можна продовжувати ретроспективно. Суті це не змінить. Шило вилазить з мішка. За таких обставин, Путіну вже навіть не варто вдаватись до "аргументів" типу "ихтамнет".
Отже, Європа починає жити в нових реаліях російсько-німецького пакту Путіна-Меркель.
Головнокомандувачу Збройних сил України, члену РНБО, генерал-лейтенанту Валерію Залужному і послові України в ********* німецькому Райху Андрію Мельнику - респект! Одне побажання тільки - максимально ефективно використовувати боєкомплект "Байрактарів", щоб вражати не тільки техніку, але й нищити живу силу, яка приводить цю техніку в дію. І не звертати увагу на воплі і соплі путінферштеєрів. Посол Мельник тримає дипломатичний фронт у лігвиську ворога.
Цікаво, чи МЗС України викличе німецького посла для пояснень позиції Берліна? Формальність, звісно. Все і так зрозуміло.
А чи нашому послу у Вашингтоні буде вказівка звернутися до Держдепу пояснити позицію США в контексті останніх дій Німеччини через призму спільної заяви Байдена - Меркель від 21 липня? - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55980/silo-vilazit-z-mishka-nimechchina-stala-soyuznikom-rosiyi
Таким чином, Меркель вже заробила не тільки на орден Дружби від Путіна та гарну пенсію від Газпрому, а на щось значно більше. На прижиттєвий пам'ятник Анґелі - вершниця верхи на трубі великого діаметра в Усть-Лузі, на компресорній станції Газпрому з надписом азбукою Морзе:
"Ангеле. Спасибо за службу! Владимир".
Монументальні скульптури Шрьодера, Варніга і Альтмайєра будуть біля ніг Найвеличнішої Бундесфюрер усіх часів. - https://gazeta.ua/blog/55980/silo-vilazit-z-mishka-nimechchina-stala-soyuznikom-rosiyi https://gazeta.ua/blog/55980/silo-vilazit-z-mishka-nimechchina-stala-soyuznikom-rosiyi