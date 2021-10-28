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Поверенная в делах США Квин подняла тост за Украину в НАТО: "Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение РФ"

Поверенная в делах США Квин подняла тост за Украину в НАТО:

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине, об этом дипломат сказала на международной конференции "Одесские дебаты".

"Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся объединенными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!", - цитирует слова Квин посольство США в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям, - поверенная в делах США Квин

Поверенная в делах США Квин подняла тост за Украину в НАТО: Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение РФ 01

посольство (1085) США (27166) членство в НАТО (1535) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+22
Дай Боже здоров'я цій розумній дівчині
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28.10.2021 14:10 Ответить
+9
Респект!

Але ж для початку української європейської інтеграції нам самим потрібно обрати владу, яка переймається цією проблемою...
А знести цю, поточну ЄрЗешну, слуг уродів зеленого наркомана ой як буде нелегко...
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28.10.2021 14:12 Ответить
+7
пысля цих слыв , раптово, може прозвучати синхронна канонада розірваних пуканів, у багатьох офісах москви запотіють вікна, деяким організмам доведеться навіть вийти та попід вихлопною трубою подихати чистим повітрям....
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28.10.2021 14:15 Ответить
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Дай Боже здоров'я цій розумній дівчині
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28.10.2021 14:10 Ответить
За здоров'я!
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28.10.2021 15:38 Ответить
Гарний тост!Грех не выпить
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28.10.2021 16:26 Ответить
А можно было сказать проще: "Будьмо, гей!!!"
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28.10.2021 14:10 Ответить
пысля цих слыв , раптово, може прозвучати синхронна канонада розірваних пуканів, у багатьох офісах москви запотіють вікна, деяким організмам доведеться навіть вийти та попід вихлопною трубою подихати чистим повітрям....
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28.10.2021 14:15 Ответить
Не гей, а пол Х.
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28.10.2021 14:17 Ответить
Респект!

Але ж для початку української європейської інтеграції нам самим потрібно обрати владу, яка переймається цією проблемою...
А знести цю, поточну ЄрЗешну, слуг уродів зеленого наркомана ой як буде нелегко...
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28.10.2021 14:12 Ответить
А де та влада яку треба обрати в Україні,якщо навіть у наступних виборах обирати нікого з тих хто має найвищі рейтинги всі на одне лице як фабержові яйця.
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28.10.2021 14:51 Ответить
для таких як ти 73/43%зебілів все "акакаяразніца"
Тому що - зебіли...
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28.10.2021 14:58 Ответить
Як би всі були такі як я то обрали б Чорновола і давно жили б у іншій країні,а від таких як ти живемо у лайні бо лайно обирало однотурового а слідом зеленого.
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28.10.2021 15:16 Ответить
Деменція вона безпощадна, даже по відношенню до колись адекватних особистостей.
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28.10.2021 18:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8
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28.10.2021 19:01 Ответить
А ты, Витёк, выбирай не по физиономии, а по направлению движения.
Ты хочешь в выгребную яму - твой выбор Бойко.
А на Запад тоже не многие смогут повести. Так что выбор на любой вкус.
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28.10.2021 15:00 Ответить
Вітьком я був давненько років за п"ятдесят,а за бойка,ригів,зажопників і всієї вати взагалі,не йдеться.З решти шоколадних,фейкових слуг,калясочників і іншої погані,кого обирати-нема кого,бо всі брехливі корупційні тварюки.
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28.10.2021 15:12 Ответить
Ну от, ми з тобою приблизно одного віку, а ти, на відміну від мене, досі не визначився - куди наша країна мусить йти - до цивілізації, чи у московське стійло.
Визначайся швидше, бо кращі роки вже позаду. Хоча б для внуків обери майбутнє країни.
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28.10.2021 16:33 Ответить
Я визначився ще тоді коли більшість обрала інструктора кпу кравчука а я лишився у меншості В Чорновола і з тих пір країна йде у московську тайгу при всіх владах. Прикро те що нема кого обирати на майбутнє,бо всі хто претендує і має рейтинг, бариги і зрадники.
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28.10.2021 16:53 Ответить
Це тому, що ти намагаєшся обрати постать, обличчя.
А ти обирай напрямок руху. Той, хто поведе тебе і нас всіх у потрібному напрямку, потім і відповість за свою поведінку. Це буде можливо, якщо він приведе у цивілізований світ. Якщо приведе у московське багно, то спросити з нього буде неможливо.
Бажаю тобі правильного вибору!
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28.10.2021 17:32 Ответить
Коли з"явиться той хо посаджає всіх попередників,проголосую обов"язково ,а поки що єдиний кандидат https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8 обличчя всіх претендентів.
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28.10.2021 17:43 Ответить
Сполучені Штати в особі Байдена і "стара" Європа не приділяють належної уваги мінливій внутрішній і геополітичній ситуації в Україні - а дарма, бо біда України -з часом стане частиною і їхньої біди (так як і сталося з "потоками" та газом)

Бо політична, військова ситуації та економічні проблеми українців можуть штовхнути ЗЕ-владу на повну зраду на користь росії, а в окупованій Україні організувати криваву м'ясорубку, яку західні партнери вже не зможуть ігнорувати...

Пожежу завжди легше попередити, ніж гасити - ресурсні втрати менші...




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28.10.2021 15:23 Ответить
Самое ржачное,что открывал форум и встречался с ней лично труха,которого зелень типа сажает ...так мало того ,труха балакал с американкой по английски и цитировал Эйзенхауэра -видно в пику зетупорылым))))
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28.10.2021 14:15 Ответить
Ну если Трухин, то наши совместные дела с Америкой идут не хуже чем при Ермаке.
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28.10.2021 15:06 Ответить
це ж треба так затійливо сказати, що путєн - *****!
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28.10.2021 14:16 Ответить
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28.10.2021 14:17 Ответить
бухать - кацапская привычка.

швабра в ж-пе, на погоне лычка
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28.10.2021 14:36 Ответить
ОТОЖ
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28.10.2021 14:42 Ответить
Германия: - Украина не должна была использоваться запрещённые (кем интересно) БПЛА Bayraktar TB2... *****! А кацапские гаубицы Д-30 на 150 мм это можно !? Да это какой-то пистец с этими бургерами !! Послушайте как так случилось что в Бундесвере заседает Единая Кацапия?!

Легко представить сколько будет визга когда Украина начнёт военным путём возвращать свои земли Донбасса. Очередной раз Германия доказала,что она нам не партнер, а продажная тварь!!!
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28.10.2021 14:20 Ответить
Німеччина це вже не просто партнер Росії, а фактично, її союзник. Не гібридний. Контури цього союзництва вчора-позавчора проявились особливо відверто.

1. "У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу "https://gazeta.ua/articles/donbas/_bayraktar-upershe-vikoristali-dlya-znischennya-vorozhoyi-artileriyi-na-donbasi/1057186 Байрактар ", - із заяви Міністерства закордонних справ ФРН.

2. Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому Регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.

3. Берліном проігноровано положення ст. 274 "Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони": "Сторони мають докладати зусиль для сприяння використанню інфраструктури передачі та збереження газу та, у разі необхідності, проводити консультації одна з одною або координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури. Сторони мають співробітничати у питаннях, що стосуються торгівлі природним газом, сталого розвитку та безпеки постачання..."

Кількість пунктів можна продовжувати ретроспективно. Суті це не змінить. Шило вилазить з мішка. За таких обставин, Путіну вже навіть не варто вдаватись до "аргументів" типу "ихтамнет".

Отже, Європа починає жити в нових реаліях російсько-німецького пакту Путіна-Меркель.

Головнокомандувачу Збройних сил України, члену РНБО, генерал-лейтенанту Валерію Залужному і послові України в ********* німецькому Райху Андрію Мельнику - респект! Одне побажання тільки - максимально ефективно використовувати боєкомплект "Байрактарів", щоб вражати не тільки техніку, але й нищити живу силу, яка приводить цю техніку в дію. І не звертати увагу на воплі і соплі путінферштеєрів. Посол Мельник тримає дипломатичний фронт у лігвиську ворога.

Цікаво, чи МЗС України викличе німецького посла для пояснень позиції Берліна? Формальність, звісно. Все і так зрозуміло.

А чи нашому послу у Вашингтоні буде вказівка звернутися до Держдепу пояснити позицію США в контексті останніх дій Німеччини через призму спільної заяви Байдена - Меркель від 21 липня? - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55980/silo-vilazit-z-mishka-nimechchina-stala-soyuznikom-rosiyi
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28.10.2021 14:49 Ответить
Трохи гумору.
Таким чином, Меркель вже заробила не тільки на орден Дружби від Путіна та гарну пенсію від Газпрому, а на щось значно більше. На прижиттєвий пам'ятник Анґелі - вершниця верхи на трубі великого діаметра в Усть-Лузі, на компресорній станції Газпрому з надписом азбукою Морзе:
нгеле. Спасибо за службу! Владимир".
Монументальні скульптури Шрьодера, Варніга і Альтмайєра будуть біля ніг Найвеличнішої Бундесфюрер усіх часів. - https://gazeta.ua/blog/55980/silo-vilazit-z-mishka-nimechchina-stala-soyuznikom-rosiyi https://gazeta.ua/blog/55980/silo-vilazit-z-mishka-nimechchina-stala-soyuznikom-rosiyi

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28.10.2021 14:51 Ответить
За упокой кацапни.
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28.10.2021 14:39 Ответить
Не знаю как насчет принятие Украины в НАТО, из-за газпромовских проституток в Берлине и Венгрии, а вот стратегическими партнерами США, Турции, Великобритании и еще парочки адекватных стран, нам точно стать нужно
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28.10.2021 14:29 Ответить
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28.10.2021 14:35 Ответить
хороший лакмус для администрации байдена на лояльность *****, если для поверенной будет какой то нагоняй, то всё с дедушкой джо станет понятно
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28.10.2021 14:39 Ответить
Эта прекрасная лэди конечно вызвала панику в Кремле. Но наши керманичи Ермак и Зеля быстро успокоют Москву.
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28.10.2021 15:03 Ответить
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28.10.2021 16:31 Ответить
Поверенная Квин назначенная еще при Трампе, досиживает последние дни в посольстве. Поэтому может позволять себе такие вольности. Когда приедет новый демократический посол от Байдена, такие тосты, которые "могут обидеть Путина", прекратятся.
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28.10.2021 16:45 Ответить
дурень думкою багатіє
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28.10.2021 19:01 Ответить
 
 