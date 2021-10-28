Премьер Молдовы Гаврилица о газовом шантаже РФ: Подключение к энергетическому рынку ЕС остается приоритетом

Расширение сотрудничества Молдовы с ЕС по-прежнему является приоритетом властей страны.

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в ходе переговоров с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поддержка Евросоюза имеет решающее значение для обеспечения безопасности и энергетической независимости Молдовы, а приведение политики в этой области в соответствие с европейскими стандартами и подключение к энергетическому рынку ЕС остается приоритетом исполнительной власти", - заявила Гаврилица.

По словам премьера, Молдова заинтересована в постоянном диалоге высокого уровня с ЕС в энергетике, что поможет решить приоритетные вопросы и определить области, где требуется помощь европейских партнеров.

"Правительство подключилось к переговорам по урегулированию этого кризиса в условиях, когда страна зависела от единственного поставщика. В то же время мы инициировали обсуждения со странами региона проектов, которые позволят снабжать Молдову газом и электроэнергией из альтернативных источников", - сказала Гаврилица.

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Симсон, в свою очередь, отметила важность реализации проектов, которые помогут повысить уровень энергетической безопасности Молдовы, и выразила готовность ЕС оказать необходимую поддержку в преодолении существующих трудностей.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне по итогам встречи с премьер-министром Молдовы сообщила, что Евросоюз выделит Кишиневу 60 млн евро в помощь для преодоления газового кризиса.