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Премьер Молдовы Гаврилица о газовом шантаже РФ: Подключение к энергетическому рынку ЕС остается приоритетом

Премьер Молдовы Гаврилица о газовом шантаже РФ: Подключение к энергетическому рынку ЕС остается приоритетом

Расширение сотрудничества Молдовы с ЕС по-прежнему является приоритетом властей страны.

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в ходе переговоров с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поддержка Евросоюза имеет решающее значение для обеспечения безопасности и энергетической независимости Молдовы, а приведение политики в этой области в соответствие с европейскими стандартами и подключение к энергетическому рынку ЕС остается приоритетом исполнительной власти", - заявила Гаврилица.

По словам премьера, Молдова заинтересована в постоянном диалоге высокого уровня с ЕС в энергетике, что поможет решить приоритетные вопросы и определить области, где требуется помощь европейских партнеров.

"Правительство подключилось к переговорам по урегулированию этого кризиса в условиях, когда страна зависела от единственного поставщика. В то же время мы инициировали обсуждения со странами региона проектов, которые позволят снабжать Молдову газом и электроэнергией из альтернативных источников", - сказала Гаврилица.

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Симсон, в свою очередь, отметила важность реализации проектов, которые помогут повысить уровень энергетической безопасности Молдовы, и выразила готовность ЕС оказать необходимую поддержку в преодолении существующих трудностей.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне по итогам встречи с премьер-министром Молдовы сообщила, что Евросоюз выделит Кишиневу 60 млн евро в помощь для преодоления газового кризиса.

Автор: 

Газ (10237) Газпром (3185) Молдова (1886) Евросоюз (17278)


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Топ комментарии
+8
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28.10.2021 14:17 Ответить
+6
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28.10.2021 14:32 Ответить
+3
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?

- Готовится войти в Историю!

- В качестве кого?

- В качестве «Собирателя земель русских»!

- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя»
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28.10.2021 14:27 Ответить
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28.10.2021 14:17 Ответить
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?

- Готовится войти в Историю!

- В качестве кого?

- В качестве «Собирателя земель русских»!

- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя»
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28.10.2021 14:27 Ответить
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28.10.2021 14:32 Ответить
Хорошо там, где нас нет! , - сказали кацапи...
Не может быть! , - сказали в Криму і на Донбасі ...
Можем зайти и показать...

Зайшли... Показали...
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28.10.2021 15:11 Ответить
там мудрый нарид уже наигрался в рашкованский мир.
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28.10.2021 14:17 Ответить
Как показали последние парламентские выборы и президентские тоже - если бы не коррумпированный ЦИК, Санду была бы президентом ещё с 2016 года, а не Додон. Додон попал в кресло только благодаря подкупу, а в это же время в Евросоюзе люди стояли в очередях и не могли проголосовать из-за дефицита бюллетеней в посольствах.
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28.10.2021 14:32 Ответить
Никто их не заставлял, сами блеяли : путен приди, путен введи. ***** пришло и ввело. По самые гланды. Новые заводы вывезены на кацапию, старые порезаны на металл и тоже вывезли к репоедам. Шахты затоплены. Пусть теперь жрут ложками русский МОР, лугандоны и даунбассеры, не обляпайтесь
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28.10.2021 15:27 Ответить
Торговля на крови: зачем Зеленский начал масштабные закупки электричества у Путина и Лукашенко?
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28.10.2021 14:22 Ответить
Потому шо ЗЕбанутый говноралиссимус вор и барыга, наживающийся на крови
При Порохе Украина экспортировала электроэнергию, АЭС и Нафтогаз были прибыльными. А у этих дрыщей в кипах и ермолках вдруг стали убыточными.
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28.10.2021 15:33 Ответить
Вот так Газпром выигрывая тактически, проигрывает стратегически. Пешки сейчас падают одна за другой. Но - спасибо Газпрому - от Рашки бегут как от чумы.
Да, Молдова может и заключит контракты на поставку на рабских условиях. Но в долгую выиграть не получится- и в Молдове и в Европе все всё прекрасно поняли и бегут кто куда.
лет через 20 максимум газ продавать будет просто НЕКУДА.
Ну разве что в Украину.
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28.10.2021 14:34 Ответить
Молдова хочет подписать с Газпромом контракт на 1 год. И с весны решать проблему монополии на своём рынке.
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28.10.2021 14:47 Ответить
Через 15 років Росії не буде чого продавать - Китай налаштований на заселення Сибіру і мовчазне перетворення його в "Північний Китай" Уже зараз в Сибіру китайці - "БІЛЬШІСТЬ" населення якщо порівнювать з іншими національностями (з кожною зокрема - включаючи і "славян")
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28.10.2021 15:15 Ответить
ну, мы этого ждем с нетерпением уже 8 лет. Пока тишина - Китай пока закупает у России газ сибирский, по льготным ценам и большими объемами.
Но будем надеяться. Китайцы ждать умеют подольше чем Россия.
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28.10.2021 15:20 Ответить
Что означает - "ну, мы этого ждем с нетерпением уже 8 лет"? А зачем "мы этого ждём с нетерпением"? А это типа - хорошо? Китай - союзник Украины? Может Украина сходна с Китаем по этническому составу населения, или хотя бы цивилизационно.
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28.10.2021 15:38 Ответить
китай берет у раши всего 5 млрд кубов по силе сибири по 140 баксов, больше в китай нет трубопроводов, по сравнению с 180 миллиардами кубов за год в европу, это крошки, так что это совсем не большие обьемы.
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28.10.2021 23:21 Ответить
Так это исконные китайские замли, временно окупированные лаптекопытными репоедами. Скоро они все вернутся в родную гавань. Там проведут референдум о создании Новокитая и воссоединении его с Китаем.
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28.10.2021 15:37 Ответить
Крысы и Штирлицы Путлера вскрылись даже в Австрии,Венгрии и Сербии РАБссия не надежный постащик газа в страны НАТО,а тем более в дохлый бывший Ссср...,а Эрдоган в своей стране нашел тоже 6 крыс Путлера под видом дипломатов,и через несколько дней вычисли еще 7 руссол-турисьл-террористо поджигателей лесов в Турции...,интересно что Эрдоганыч сделает с рюсским быдлом далее...
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28.10.2021 14:59 Ответить
 
 