Премьер Молдовы Гаврилица о газовом шантаже РФ: Подключение к энергетическому рынку ЕС остается приоритетом
Расширение сотрудничества Молдовы с ЕС по-прежнему является приоритетом властей страны.
Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в ходе переговоров с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Поддержка Евросоюза имеет решающее значение для обеспечения безопасности и энергетической независимости Молдовы, а приведение политики в этой области в соответствие с европейскими стандартами и подключение к энергетическому рынку ЕС остается приоритетом исполнительной власти", - заявила Гаврилица.
По словам премьера, Молдова заинтересована в постоянном диалоге высокого уровня с ЕС в энергетике, что поможет решить приоритетные вопросы и определить области, где требуется помощь европейских партнеров.
"Правительство подключилось к переговорам по урегулированию этого кризиса в условиях, когда страна зависела от единственного поставщика. В то же время мы инициировали обсуждения со странами региона проектов, которые позволят снабжать Молдову газом и электроэнергией из альтернативных источников", - сказала Гаврилица.
Симсон, в свою очередь, отметила важность реализации проектов, которые помогут повысить уровень энергетической безопасности Молдовы, и выразила готовность ЕС оказать необходимую поддержку в преодолении существующих трудностей.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне по итогам встречи с премьер-министром Молдовы сообщила, что Евросоюз выделит Кишиневу 60 млн евро в помощь для преодоления газового кризиса.
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При Порохе Украина экспортировала электроэнергию, АЭС и Нафтогаз были прибыльными. А у этих дрыщей в кипах и ермолках вдруг стали убыточными.
Да, Молдова может и заключит контракты на поставку на рабских условиях. Но в долгую выиграть не получится- и в Молдове и в Европе все всё прекрасно поняли и бегут кто куда.
лет через 20 максимум газ продавать будет просто НЕКУДА.
Ну разве что в Украину.
Но будем надеяться. Китайцы ждать умеют подольше чем Россия.