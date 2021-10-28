Что делать, если купили "липовый" COVID-сертификат, но теперь хотите вакцинироваться: Объяснение главного санврача Кузина. ВИДЕО

Есть случаи, когда купивший поддельный COVID-сертификат человек одумывается и все же хочет действительно вакцинироваться от коронавируса, но его данные уже есть в системе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", главный санитарный врач Игорь Кузин объяснил, что делать в таком случае.

По его словам, если человек имеет поддельный сертификат, следует обратиться в пункт вакцинации и получить настоящую вакцину и настоящий полный курс прививок.

"Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Национальная полиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту, а это самое ценное", - заявил Кузин.

Он подчеркнул, что поддельный сертификат о вакцинации не спасет жизнь.

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