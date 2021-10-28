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Что делать, если купили "липовый" COVID-сертификат, но теперь хотите вакцинироваться: Объяснение главного санврача Кузина. ВИДЕО
Есть случаи, когда купивший поддельный COVID-сертификат человек одумывается и все же хочет действительно вакцинироваться от коронавируса, но его данные уже есть в системе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", главный санитарный врач Игорь Кузин объяснил, что делать в таком случае.
По его словам, если человек имеет поддельный сертификат, следует обратиться в пункт вакцинации и получить настоящую вакцину и настоящий полный курс прививок.
"Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Национальная полиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту, а это самое ценное", - заявил Кузин.
Он подчеркнул, что поддельный сертификат о вакцинации не спасет жизнь.
Топ комментарии
+20 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий28.10.2021 14:20 Ответить Ссылка
+15 Олег Карпов #409293
показать весь комментарий28.10.2021 15:00 Ответить Ссылка
+14 Привет
показать весь комментарий28.10.2021 14:21 Ответить Ссылка
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Кстати, все эти официальные сайты Дия и регистрация власности - специально заточены на помощь шарлатанам и черным риэлторам.
Потому что такие вещи не делаются без разрешения внутренних говняных органов.
Гроші компенсувати у продавців, останнім сттатю ККУ в придачу.
Не дякуйте.
Навіть якщо хтось з тих що купили цей сертифікат захочуть "штрикнутись" це можна спокійно зробити через пів року. Адже здається саме на такий період розрахована ця "вакцинація".