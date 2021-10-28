РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11759 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
19 514 131

Что делать, если купили "липовый" COVID-сертификат, но теперь хотите вакцинироваться: Объяснение главного санврача Кузина. ВИДЕО

Есть случаи, когда купивший поддельный COVID-сертификат человек одумывается и все же хочет действительно вакцинироваться от коронавируса, но его данные уже есть в системе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", главный санитарный врач Игорь Кузин объяснил, что делать в таком случае.

По его словам, если человек имеет поддельный сертификат, следует обратиться в пункт вакцинации и получить настоящую вакцину и настоящий полный курс прививок.

"Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Национальная полиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту, а это самое ценное", - заявил Кузин.

Он подчеркнул, что поддельный сертификат о вакцинации не спасет жизнь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина не влияет на ДНК и не вызывает бесплодие, хватит верить фейкам, - главный санврач Кузин

Автор: 

вакцина (3815) подделка (440) сертификат (227) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Игра, сдай семейного доктора.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:20 Ответить
+15
показать весь комментарий
28.10.2021 15:00 Ответить
+14
Клоун...половина людей вакцинируется ради бумажки...а не ради какой то там защиты...
показать весь комментарий
28.10.2021 14:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
и тогда страна окажется без семейных докторов
показать весь комментарий
28.10.2021 14:31 Ответить
Я так понимаю это риторический вопрос?
показать весь комментарий
28.10.2021 14:32 Ответить
Это скорее-констатация факта.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:36 Ответить
И кто то клюнет на эту закидушку ? )))
показать весь комментарий
28.10.2021 14:34 Ответить
Да. Теперь давай инструкцию что делать, если купили липовый сертификат, а теперь хотите купить настоящий.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:41 Ответить
а вот это уже лишнее. хитрожопые дауны сделали свой "выбор"!
показать весь комментарий
28.10.2021 14:44 Ответить
А мудра улада в лице зелени не могла предвидеть, что с хитромудрыми украинцами так и будет?
Кстати, все эти официальные сайты Дия и регистрация власности - специально заточены на помощь шарлатанам и черным риэлторам.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:48 Ответить
Есть идея, даем рекламу типа, - вместо вакцины колем физраствор и выдаем сертификат и колоть настоящую.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:49 Ответить
НИКТО не заявит на того, кто выдал липовую справку и ЗАНЕС регистрацию в говно-сайт.
Потому что такие вещи не делаются без разрешения внутренних говняных органов.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:49 Ответить
Вообще не вижу проблем , как купил справку, так же и купил вакцину...
показать весь комментарий
28.10.2021 14:54 Ответить
чуть сложнее, но тоже реально
показать весь комментарий
29.10.2021 00:43 Ответить
гы ) а что делать, если долбодятел голосовал за Голобородька, а теперь хочет .. вызывать мчс/пожарных?)
показать весь комментарий
28.10.2021 14:55 Ответить
Кто умер от ковида будучи привит, тот не был честно привит, а сжульничал. Поэтому всех умерших с прививкой следует числить как непривитых жуликов.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:58 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 15:00 Ответить
Викупляти фейкові сертифікати за гроші.
Гроші компенсувати у продавців, останнім сттатю ККУ в придачу.
Не дякуйте.
показать весь комментарий
28.10.2021 15:04 Ответить
Какой же он липовый если есть в системе?
показать весь комментарий
28.10.2021 15:08 Ответить
Хороший вопрос!
показать весь комментарий
28.10.2021 15:40 Ответить
Система липовая
показать весь комментарий
28.10.2021 15:56 Ответить
Обучение для хитрожопых правонарушителей уже поТВ. Всё что нужно знать про анал Украина24.
показать весь комментарий
28.10.2021 15:21 Ответить
Здесь должно быть как в случае со взяткой. Не знаю как сейчас, а при советском УК - виноваты оба и должны быть привлечены к уголовной ответственности: как взяткодатель, так и взяткополучатель. И только при заявлении (до факта выявления преступления) взяткодавателя о взятке, с него ПОЛНОСТЬЮ снималась уголовная ответственность. Как-то так.))))
показать весь комментарий
28.10.2021 15:44 Ответить
Не смішіть.
Навіть якщо хтось з тих що купили цей сертифікат захочуть "штрикнутись" це можна спокійно зробити через пів року. Адже здається саме на такий період розрахована ця "вакцинація".
показать весь комментарий
28.10.2021 15:56 Ответить
Адже, здається, десь чув, знайомі казали, на паркані написано було. Це всі ваші аргументи антивакцинаторські.
показать весь комментарий
28.10.2021 17:50 Ответить
не всем, и только 1 дозой...
показать весь комментарий
29.10.2021 00:45 Ответить
Ніхто не має права нікого змушувати "вакцинуватись". Тим паче доки вакцина не пройшла всі стадії випробувань.
показать весь комментарий
28.10.2021 16:05 Ответить
а коли пройде то можна?
показать весь комментарий
28.10.2021 17:16 Ответить
Геноцид.
показать весь комментарий
28.10.2021 18:37 Ответить
Т.е. в тюрьму сядет уже полностью провакцинировавшийся антивакцинатор?
показать весь комментарий
03.11.2021 11:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 