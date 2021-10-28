Экологи Украины призвали власти принять за основу проект закона о промышленных выбросах №6004-1
Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти Украины до сих пор не готовы к восприятию европейских ценностей в сфере окружающей среды, а большинство разрабатываемых законопроектов не имеют ничего общего с охраной окружающей среды и могут только навредить экономике Украины.
Такая тенденция тревожна и потенциально опасна, и должна быть коренным образом изменена. Об этом говорится в Резолюции, которую подготовила Профессиональная ассоциация экологов по результатам состоявшегося в Киеве экологического форума.
Чтобы изменить опасную тенденцию, экологи призвали президента Владимира Зеленского объявить 2022 год Годом экологического сознания и экотрансформации, и безотлагательно приступить к имплементации Директивы 2010/75/ЕС, которая была успешно реализована в странах ЕС.
"Предыдущие попытки урегулировать данный вопрос завершились отклонением законопроекта № 4167 и стали свидетельством, что страна через инструмент депутатского корпуса, несмотря на материальную и моральную поддержку ЕС, не изъявляет желания формировать систему устойчивого и рационального использования природных ресурсов, применять лучшие технологии", - подчеркивается в резолюции.
В настоящее время, напоминают экологи, в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, направленных на внедрение Директивы 2010/75/ЕС: проект Закона об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения (№ 6004 от 07.09.2021), проект о предотвращении, уменьшении и контроле возникает в результате промышленной деятельности (№ 6004-1 от 07.09.2021, альтернативный) и проект об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду (№ 6004-2). Однако ни один из законопроектов не решает проблему с промышленным загрязнением в полной мере, а два из этих проектов несут потенциальные риски для Украины.
"Из анализа указанных проектов складывается стойкое впечатление, что действия отдельных народных избранников нацелены не на реальные реформы, а на продуцирование законодательного спама. Некоторые из инициатив копи-пейст на старый проект, который уже трижды был провален в Раде, а другие – сосредотачиваются на популистских лозунгах, не имеющих инструментария реализации, цинично используя "конституционные права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", - подчеркивают экологи.
По их убеждению, из указанных проектов больше других отвечает указанным критериям альтернативный проект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающий в результате промышленной деятельности (№ 6004-1 от 07.09.2021).
"Этот проект предусматривает совместные действия как государства по созданию необходимых условий для внедрения лучших доступных технологий, так и хозяйствующих субъектов - по выполнению этих условий. Он также предусматривает общий переходный период внедрения – как для государства, так и для бизнеса с привязкой, в т.ч., к экономическим показателям и возможностям государства", – объясняют экологи.
Напомним, голосование по проекту закона № 4167 о промышленном загрязнении депутаты трижды провалили: документ содержал невыполнимые сроки модернизации предприятий, а также существенно завышенные обязательства, которые Украина не сможет выполнить. Кроме того, эксперты предупреждали о значительных коррупционных рисках, потенциально несущих отдельные нормы проекта.
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https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/21/7307845/