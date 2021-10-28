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Экологи Украины призвали власти принять за основу проект закона о промышленных выбросах №6004-1

Экологи Украины призвали власти принять за основу проект закона о промышленных выбросах №6004-1

Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти Украины до сих пор не готовы к восприятию европейских ценностей в сфере окружающей среды, а большинство разрабатываемых законопроектов не имеют ничего общего с охраной окружающей среды и могут только навредить экономике Украины.

Такая тенденция тревожна и потенциально опасна, и должна быть коренным образом изменена. Об этом говорится в Резолюции, которую подготовила Профессиональная ассоциация экологов по результатам состоявшегося в Киеве экологического форума.

Чтобы изменить опасную тенденцию, экологи призвали президента Владимира Зеленского объявить 2022 год Годом экологического сознания и экотрансформации, и безотлагательно приступить к имплементации Директивы 2010/75/ЕС, которая была успешно реализована в странах ЕС.

"Предыдущие попытки урегулировать данный вопрос завершились отклонением законопроекта № 4167 и стали свидетельством, что страна через инструмент депутатского корпуса, несмотря на материальную и моральную поддержку ЕС, не изъявляет желания формировать систему устойчивого и рационального использования природных ресурсов, применять лучшие технологии", - подчеркивается в резолюции.

В настоящее время, напоминают экологи, в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, направленных на внедрение Директивы 2010/75/ЕС: проект Закона об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения (№ 6004 от 07.09.2021), проект о предотвращении, уменьшении и контроле возникает в результате промышленной деятельности (№ 6004-1 от 07.09.2021, альтернативный) и проект об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду (№ 6004-2). Однако ни один из законопроектов не решает проблему с промышленным загрязнением в полной мере, а два из этих проектов несут потенциальные риски для Украины.

"Из анализа указанных проектов складывается стойкое впечатление, что действия отдельных народных избранников нацелены не на реальные реформы, а на продуцирование законодательного спама. Некоторые из инициатив копи-пейст на старый проект, который уже трижды был провален в Раде, а другие – сосредотачиваются на популистских лозунгах, не имеющих инструментария реализации, цинично используя "конституционные права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", - подчеркивают экологи.

По их убеждению, из указанных проектов больше других отвечает указанным критериям альтернативный проект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающий в результате промышленной деятельности (№ 6004-1 от 07.09.2021).

"Этот проект предусматривает совместные действия как государства по созданию необходимых условий для внедрения лучших доступных технологий, так и хозяйствующих субъектов - по выполнению этих условий. Он также предусматривает общий переходный период внедрения – как для государства, так и для бизнеса с привязкой, в т.ч., к экономическим показателям и возможностям государства", – объясняют экологи.

Напомним, голосование по проекту закона № 4167 о промышленном загрязнении депутаты трижды провалили: документ содержал невыполнимые сроки модернизации предприятий, а также существенно завышенные обязательства, которые Украина не сможет выполнить. Кроме того, эксперты предупреждали о значительных коррупционных рисках, потенциально несущих отдельные нормы проекта.

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экология (1609) выбросы (6)


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да идите вы в ЖО****У. Какие у нас выбросы если у нас и так все заводы уже стоят а население уменишилось на 20% за последние 10 лет. Германию идите кошмарьте. Ето у них выбросы увеличились если они СП-2 дополнительно себе тянут
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28.10.2021 14:31 Ответить
"Профессиональная ассоциация экологов" считает "Ассоциацию профессиональных экологов" аферистами. В то-же время "Ассоциация экологов Украины" призывает не верить никому, кроме них.
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28.10.2021 14:32 Ответить
20 лет занимаюсь бизнесом. Ети *експерды-екологи* вылезают неизвестно откуда из своих нор только в двух случаях.
1. Если поступил заказ от конкурирующей фирмы закрыть тот или иной завод.
2. Перед праздниками или выборами собирать деньги с предпринимателей.
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28.10.2021 14:38 Ответить
При виде эколога рука тянется к пистолету
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28.10.2021 14:47 Ответить
Ковбои, бросайте свой бизнес, приезжайте в Мариуполь в отпуск. Я вам отрекомендую аппартаменты в санатории по ближе к доменным ММК имени Владимира Ильича. Разделите с пролетариатом эколого-экономические тяготы. У меня сложилось такое впечатление, что вы из Конче-Заспы или откуда-то из Карпат пишете. Бедняжки, за налоги переживаете. Здешние экологи подкашливая по вечерам инвестируют невысвобожденную энергию в Гоп-стоп(такая себе духовная практика и дополнительный заработок). Взяток,кстати, не берут. С оружием будете чувствовать себя в безопасности. Передвижение

"спина к спине", так сказать-двоечками. Подышите настоящим воздухом.
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21.01.2022 21:24 Ответить
Кстати, автор, где такие дымящие трубы что на фото нашел? В трубах наших заводов уже только бомжи ночуют. Или подняли фотки с архивов 80-х годов?
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28.10.2021 14:34 Ответить
Сколько знал экологов-все были взяточниками. При всём желании не верится, что данные законопроекты могут принести пользу, а во взяточничество усилят, это точно. Читал я законы по экологии в морской сфере- читаешь и распирает гордость за страну. А потом смотришь дополнения к ним- а это подзаконные акты. Та вот в подзаконных актах стои уровень допустимого загрязнения балластных вод. И он ниже в 80 раз чем в Румынии, Турции и Болгарии. Спрашиваю у эколога, а почему они ниже чем вэтих странах. Он не моргнув глазом отвечает, ведь у нас экология на порядок выше поставлена чем ЕС. То есть законы принимаются с тем учётом, что штрафы и возмещения за ущерб экологии никто не будет платить, а вот взятки потекут широким и бескончаемым потоком.
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28.10.2021 14:57 Ответить
Танунах. Потом от этих хапуг и трусами не отмахаешься.

Суд ЄС зобов'язав Польщу платити 500 тисяч євро щодня у справі про шахту на кордоні з Чехією
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/21/7307845/
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28.10.2021 15:13 Ответить
 
 